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САЩ обявиха, че никога не биха позволили война между Гърция и Турция

САЩ обявиха, че никога не биха позволили война между Гърция и Турция

8 Октомври, 2026 12:02 1 457 24

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"Вашингтон гледа положително на сътрудничеството в сферата на отбраната между Гърция и Израел", заяви още държавният секретар на САЩ

САЩ обявиха, че никога не биха позволили война между Гърция и Турция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ никога не биха позволили сблъсък между Гърция и Турция, заявява в интервю за гръцкия вестник "Катимерини" държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който беше на посещение в Атина, предаде БТА.

Рубио пристигна в Гърция на 6 октомври и в рамките на вчерашния ден се срещна с премиера Кирикакос Мицотакис, с министъра на външните работи Йоргос Герапетритис и присъства заедно с министъра на отбраната Никос Дендиас на подписването на меморандум за разбирателство за взаимно признаване на сертификатите за квалификация на моряците.

Преди срещата си с Мицотакис американският държавен секретар произнесе реч на историческия хълм Пникс, където определи Гърция като „пример за съюзник“ и заяви, че Европа трябва да последва нейния пример.

Пред "Катимерини" Рубио определя възможен гръцко-турски сблъсък като "неразбираем" и заявява, че САЩ ще работят "задкулисно" за предотвратяване на евентуална криза около проекта за изграждане на електрически интерконектор между Гърция и Кипър, известен като GSI (Great Sea Interconnector – "Голям морски интерконектор"). По думите му Вашингтон ще подчертае на "всички страни колко важен проект е това".

По отношение на зелената светлина, която Анкара иска, за да получи изтребителите F-35, държавния секретар заявява, че президентът Доналд Тръмп наистина би искал Анкара да получи изтребителите, които е платила.

Сред основните теми, обсъждани на срещите в Атина, е било намерението на гръцкото правителство да купи усъвършенствани ракети за собствените си F-35, подобни на придобитите от Израел. Държавният секретар отбелязва, че въпросът се проверява от компетентните американски служби, а окончателното решение ще бъде взето от Доналд Тръмп.

В интервюто Рубио подчертава, че връзките между Вашингтон и Атина са дълбоки и дългогодишни.

По думите му ситуацията около войната между Русия и Украйна и всичко, което се случва в района на Ормузкия проток и Червено море показва, че трябва да се диверсифицират пътищата за енергийните доставки. "Нуждаем се от разнообразие във веригите за доставки", посочва Рубио като допълва, че темата е приоритетна за САЩ и е пример за това как американските и гръцките интереси се припокриват.

"Вашингтон гледа положително на сътрудничеството в сферата на отбраната между Гърция и Израел", посочва още държавният секретар на САЩ. Рубио отбелязва, че Вашингтон поддържа връзки с всички страни от региона на Близкия изток и смята, че Гърция се опитва да заеме подобна позиция.

По отношение на Иран американският държавен секретар определя като крайна цел на действията на Вашингтон страната да не се сдобие с ядрено оръжие.

Относно ситуацията с войната в Украйна Марко Рубио отбелязва, че е налице "стратегическа безизходица", която крие опасности. По думите му подобна стратегическа безизходица има два изхода – или чрез преговори, или с ескалация на една от двете страни, която "излиза извън пределите на първоначалния конфликт". Според него на този етап не изглежда да има перспективи за уреждане на въпроса с преговори, но заявява готовността на Вашингтон да играе каквато роля трябва, за да се стигне до успех (на преговорите). Той припомня, че подобни са били действията на Вашингтон и в миналото, но до момента целта не е постигната, тъй като Русия поставя като условие пълния контрол над Донецк, което се отхвърля като неприемливо от страна на Украйна. "Продължаваме да сме готови да играем конструктивна роля за постигането на дипломатическо решение и паралелно с това наблюдаваме с голямо безпокойство вероятността от ескалация на напрежението", казва Рубио в интервюто за "Катимерини".

Държавният секретар споменава и нападенията от вторник срещу кораби в Черно море, които нарича "координирано нападение с безпилотни самолети". "Загрижени сме за възможността от саботаж в съседна страна, който би могъл да излезе извън контрол", казва още държавният секретар. Той посочва, че има ясни доказателства, че Русия планира да използва зимния период за да унищожи каквото е останало от електропреносната система на Украйна и да я принуди да капитулира. В същото време, казва Рубио, Киев е повишил способностите си за нанасяне на удари с голям обсег дълбоко в руска територия. Държавният секретар изразява безпокойство относно потенциала за "ескалация на конфликта по начин, който би могъл да засегне други държави и евентуално да прерасне в по-мащабна конфронтация (...) Ако съществува шанс за уреждане на конфликта чрез преговори, ние искрено вярваме, че това би било от полза както за Русия, така и за Украйна".

Темата с посещението на Рубио в Гърция е водеща за гръцките медии. Според "Ефимерида тон синдактон" Гърция е платила скъпо за посещението на държавния секретар, визирайки подписаните отбранителни споразумения на стойност 4 милиарда долара. Според информацията договорите включват оръжия за новите изтребители F-16 Viper и F-35 и модернизацията на 38 F-16 във Viper, пише в. "Прото тема". Удовлетворено е и искането на гръцката страна за прехвърляне на бойни машини "Страйкър" (Stryker). Според изданието голяма част от разговорите са се концентрирали върху енергийния сектор и проекта за Вертикален коридор, който превръща Гърция във важен център за транзит на енергийните доставки на Балканите и Източна Европа и вход за американския втечнен газ. "Нафтемборики" пише за задълбочаване на енергийното и икономическото сътрудничество между двете държави, като и там е изведена тема за споразуменията за военно оборудване.

Според информация на в. "Та неа" сред обсъжданите вчера теми са били тероризмът, проблемът с нелегалната миграция, обменът на информация между двете държави.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тия вече са

    22 2 Отговор
    Изпята песен! То па гърците и турците ще ги слушат тях? Сащ вече не са хегемон. Той умря Афганистан и сега в Иран. Е, кой слуша още умрел хегемон? :)

    Коментиран от #3, #11

    12:07 08.10.2026

  • 3 Европеец

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тия вече са":

    Не знам, аз знам че е добре човек никога да не казва никога.....

    Коментиран от #6

    12:11 08.10.2026

  • 4 Факт

    8 20 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Турция ще остане колкото Македония след като Израел я раздроби на голям и силен Кюрдистан със столица Истанбул.

    Коментиран от #12

    12:13 08.10.2026

  • 5 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Щом САЩ си дава мнението значи вече са измислени и е въпрос на време за да се случи ,вероятно с края на войната в Украйна.

    12:15 08.10.2026

  • 6 Щом така са казали

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    всеки може да си направи изводите..

    12:16 08.10.2026

  • 7 Българин

    9 13 Отговор
    Гърция няма никакъв шанс! Ердоган постепенно възкресява обновената Турска Империя, в която поетапно ще влязат сегашнито земи и население на на Балканите. Така Гърция ще бъде обкръжена и постепенно погълната! На балканските народи им бе даден шанс, но те доказаха многократно, че не знаят как да създадат държавност. За това Турция ще поеме грижата за нас, за което се чуват все повече гласове от обикновените българи!

    Коментиран от #9, #21, #24

    12:17 08.10.2026

  • 8 Баце ЕООД

    10 0 Отговор
    Те щото ще ги питат, а ние им вярваме

    12:17 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джихади Йово

    10 0 Отговор
    Ха! Некой ще ги пита тия мухльовци... :))

    12:22 08.10.2026

  • 11 Има си ред

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тия вече са":

    Пуска се молба , чака се одобрение. И задължителна застраховка в Лойдс !

    12:24 08.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Седи кротко

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "а дано":

    , си не зацапаш опашката !

    12:31 08.10.2026

  • 14 ха ха ха

    8 7 Отговор
    ква гърция ве жълтопаветници - ако Турките тръгнат европата ще е изравнена за има няма 20 дена.

    Коментиран от #15

    12:32 08.10.2026

  • 15 Джукаран

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "ха ха ха":

    абсолютно си прав

    12:36 08.10.2026

  • 16 Кажат ли така

    2 1 Отговор
    Значи скоро може да се почнат тюркиетата и гръците. Всъщност за предстоящата турко-гръцка война има много пророчества и според тях това ще стане скоро.

    12:39 08.10.2026

  • 17 гошо

    6 0 Отговор
    Турците пречат много на циониските престъпници в Исрал и ФАЩ.

    12:43 08.10.2026

  • 18 Войномразец

    5 0 Отговор
    Добре е най-после да знаем - кой разрешава войните!

    12:49 08.10.2026

  • 19 Свети Паисий

    3 0 Отговор
    каза, че Турция ще нападне Гърция през България.

    12:50 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 .....

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Римската империя си иска земите обратно

    Коментиран от #23

    12:52 08.10.2026

  • 22 А, значи

    2 0 Отговор
    И комшуларите си чакат платената предварително стока? Само дето са си поръчали нещо по-новичко от нас, суперабдалите.

    13:05 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Директно

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Се изнасяй в Турция, защо да чакаш..

    13:09 08.10.2026

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