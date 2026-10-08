САЩ обявиха, че никога не биха позволили война между Гърция и Турция

САЩ никога не биха позволили сблъсък между Гърция и Турция, заявява в интервю за гръцкия вестник "Катимерини" държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който беше на посещение в Атина, предаде БТА.

Рубио пристигна в Гърция на 6 октомври и в рамките на вчерашния ден се срещна с премиера Кирикакос Мицотакис, с министъра на външните работи Йоргос Герапетритис и присъства заедно с министъра на отбраната Никос Дендиас на подписването на меморандум за разбирателство за взаимно признаване на сертификатите за квалификация на моряците.

Преди срещата си с Мицотакис американският държавен секретар произнесе реч на историческия хълм Пникс, където определи Гърция като „пример за съюзник“ и заяви, че Европа трябва да последва нейния пример.

Пред "Катимерини" Рубио определя възможен гръцко-турски сблъсък като "неразбираем" и заявява, че САЩ ще работят "задкулисно" за предотвратяване на евентуална криза около проекта за изграждане на електрически интерконектор между Гърция и Кипър, известен като GSI (Great Sea Interconnector – "Голям морски интерконектор"). По думите му Вашингтон ще подчертае на "всички страни колко важен проект е това".

По отношение на зелената светлина, която Анкара иска, за да получи изтребителите F-35, държавния секретар заявява, че президентът Доналд Тръмп наистина би искал Анкара да получи изтребителите, които е платила.

Сред основните теми, обсъждани на срещите в Атина, е било намерението на гръцкото правителство да купи усъвършенствани ракети за собствените си F-35, подобни на придобитите от Израел. Държавният секретар отбелязва, че въпросът се проверява от компетентните американски служби, а окончателното решение ще бъде взето от Доналд Тръмп.

В интервюто Рубио подчертава, че връзките между Вашингтон и Атина са дълбоки и дългогодишни.

По думите му ситуацията около войната между Русия и Украйна и всичко, което се случва в района на Ормузкия проток и Червено море показва, че трябва да се диверсифицират пътищата за енергийните доставки. "Нуждаем се от разнообразие във веригите за доставки", посочва Рубио като допълва, че темата е приоритетна за САЩ и е пример за това как американските и гръцките интереси се припокриват.

"Вашингтон гледа положително на сътрудничеството в сферата на отбраната между Гърция и Израел", посочва още държавният секретар на САЩ. Рубио отбелязва, че Вашингтон поддържа връзки с всички страни от региона на Близкия изток и смята, че Гърция се опитва да заеме подобна позиция.

По отношение на Иран американският държавен секретар определя като крайна цел на действията на Вашингтон страната да не се сдобие с ядрено оръжие.

Относно ситуацията с войната в Украйна Марко Рубио отбелязва, че е налице "стратегическа безизходица", която крие опасности. По думите му подобна стратегическа безизходица има два изхода – или чрез преговори, или с ескалация на една от двете страни, която "излиза извън пределите на първоначалния конфликт". Според него на този етап не изглежда да има перспективи за уреждане на въпроса с преговори, но заявява готовността на Вашингтон да играе каквато роля трябва, за да се стигне до успех (на преговорите). Той припомня, че подобни са били действията на Вашингтон и в миналото, но до момента целта не е постигната, тъй като Русия поставя като условие пълния контрол над Донецк, което се отхвърля като неприемливо от страна на Украйна. "Продължаваме да сме готови да играем конструктивна роля за постигането на дипломатическо решение и паралелно с това наблюдаваме с голямо безпокойство вероятността от ескалация на напрежението", казва Рубио в интервюто за "Катимерини".

Държавният секретар споменава и нападенията от вторник срещу кораби в Черно море, които нарича "координирано нападение с безпилотни самолети". "Загрижени сме за възможността от саботаж в съседна страна, който би могъл да излезе извън контрол", казва още държавният секретар. Той посочва, че има ясни доказателства, че Русия планира да използва зимния период за да унищожи каквото е останало от електропреносната система на Украйна и да я принуди да капитулира. В същото време, казва Рубио, Киев е повишил способностите си за нанасяне на удари с голям обсег дълбоко в руска територия. Държавният секретар изразява безпокойство относно потенциала за "ескалация на конфликта по начин, който би могъл да засегне други държави и евентуално да прерасне в по-мащабна конфронтация (...) Ако съществува шанс за уреждане на конфликта чрез преговори, ние искрено вярваме, че това би било от полза както за Русия, така и за Украйна".

Темата с посещението на Рубио в Гърция е водеща за гръцките медии. Според "Ефимерида тон синдактон" Гърция е платила скъпо за посещението на държавния секретар, визирайки подписаните отбранителни споразумения на стойност 4 милиарда долара. Според информацията договорите включват оръжия за новите изтребители F-16 Viper и F-35 и модернизацията на 38 F-16 във Viper, пише в. "Прото тема". Удовлетворено е и искането на гръцката страна за прехвърляне на бойни машини "Страйкър" (Stryker). Според изданието голяма част от разговорите са се концентрирали върху енергийния сектор и проекта за Вертикален коридор, който превръща Гърция във важен център за транзит на енергийните доставки на Балканите и Източна Европа и вход за американския втечнен газ. "Нафтемборики" пише за задълбочаване на енергийното и икономическото сътрудничество между двете държави, като и там е изведена тема за споразуменията за военно оборудване.

Според информация на в. "Та неа" сред обсъжданите вчера теми са били тероризмът, проблемът с нелегалната миграция, обменът на информация между двете държави.