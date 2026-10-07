"Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot.

Войната в Украйна се превръща в борба не само за територия и огнева мощ, но и за контрол над електромагнитния спектър. И двете страни атакуват и защитават комуникационните сигнали в безпрецедентен мащаб, като бързо внедряват иновации, докато Съединените щати и други западни страни се борят да се справят с това, съобщава The Wall Street Journal.

Изданието пише за случай от по-рано тази година, когато две руски балистични ракети са се движели с хиперзвукова скорост към ключов правителствен обект в Киев, но са се разбили в река Днепър, след като били прихванати с радиоелектронен сигнал. Според журналистите от WSJ това е било дело на елитното украинско звено за електронно противодействие "Нощна стража“, което е заглушило ракетите, използвайки системата "Лима“.

Изданието отбелязва, че дроновете са се превърнали в доминиращо оръжие във войната в Украйна. От началото на пълномащабното руско нахлуване Киев и Москва са въвлечени в постоянна игра на котка и мишка, движейки се в целия честотен спектър, за да заглушават и потискат взаимно въздушните си цели и все по-често използвайки изкуствен интелект за тази цел. В публикацията се обяснява, че електронната война по същество се основава на откриване или потискане на честоти, използвани от противника, или на маскиране на сигнали от вражеска смущения. В най-простия случай това се постига чрез излъчване на сигнали, предназначени да заглушат, объркат или изместят вражеските комуникации.

Командир на “Нощна стража" с позивна "Алхимик“ заяви пред репортери, че неговото подразделение използва системата “Лима", за да излъчва сигнали на разстояние от близо 200 км, които деактивират дронове, ракети и управляеми бомби. През ноември миналата година подразделението има свалена ракета "Кинжал“, след като електронният сигнал е променил траекторията ѝ и тя се е разпаднала под собствената ѝ хиперзвукова скорост.

Украински офицери заявиха пред репортери, че "Лима“ понякога може да пречи на собствените им дронове по време на операции. Те обаче нямат съмнение относно ефективността на възможностите ѝ за електронна война. Според един украински офицер, "Лима“ може да заглуши между 70% и 95% от радиоуправляемите дронове, засечени в сектора, където действа подразделението "Нощна стража“.

Бойците от групата изследват внимателно компонентите на всеки един свален дрон, или ракета, за да могат да подобрят системата за радиоелектронна борба "Лима“. Установено било, че се използват китайски радиомодули, които могат да засекат смущенията и чрез сложни алгорими да избегнат излъчването. WSJ добавя, че "Нощна стража" и Cascade Systems, производителят на системата “Лима“, са работили денонощно в продължение на три месеца, за да намерят решение. Резултатът е системата Lima Quant, чиито собствени математически алгоритми разработват начини за преодоляване на тази защита.

Макар експертите да потвърждават, че системата за радиоелектронна борба е способна да осуети атаки с балистични ракети, пораженията от последните седмици в Киев показват, че тя не е перфектен заместител на прехващачите "Patriot“, но е значително по-евтина и лесно достъпна, отбелязва WSJ.

Източник: www.focus-news.net