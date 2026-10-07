"Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot.

Войната в Украйна се превръща в борба не само за територия и огнева мощ, но и за контрол над електромагнитния спектър. И двете страни атакуват и защитават комуникационните сигнали в безпрецедентен мащаб, като бързо внедряват иновации, докато Съединените щати и други западни страни се борят да се справят с това, съобщава The Wall Street Journal.
Изданието пише за случай от по-рано тази година, когато две руски балистични ракети са се движели с хиперзвукова скорост към ключов правителствен обект в Киев, но са се разбили в река Днепър, след като били прихванати с радиоелектронен сигнал. Според журналистите от WSJ това е било дело на елитното украинско звено за електронно противодействие "Нощна стража“, което е заглушило ракетите, използвайки системата "Лима“.
Изданието отбелязва, че дроновете са се превърнали в доминиращо оръжие във войната в Украйна. От началото на пълномащабното руско нахлуване Киев и Москва са въвлечени в постоянна игра на котка и мишка, движейки се в целия честотен спектър, за да заглушават и потискат взаимно въздушните си цели и все по-често използвайки изкуствен интелект за тази цел. В публикацията се обяснява, че електронната война по същество се основава на откриване или потискане на честоти, използвани от противника, или на маскиране на сигнали от вражеска смущения. В най-простия случай това се постига чрез излъчване на сигнали, предназначени да заглушат, объркат или изместят вражеските комуникации.
Командир на “Нощна стража" с позивна "Алхимик“ заяви пред репортери, че неговото подразделение използва системата “Лима", за да излъчва сигнали на разстояние от близо 200 км, които деактивират дронове, ракети и управляеми бомби. През ноември миналата година подразделението има свалена ракета "Кинжал“, след като електронният сигнал е променил траекторията ѝ и тя се е разпаднала под собствената ѝ хиперзвукова скорост.
Украински офицери заявиха пред репортери, че "Лима“ понякога може да пречи на собствените им дронове по време на операции. Те обаче нямат съмнение относно ефективността на възможностите ѝ за електронна война. Според един украински офицер, "Лима“ може да заглуши между 70% и 95% от радиоуправляемите дронове, засечени в сектора, където действа подразделението "Нощна стража“.
Бойците от групата изследват внимателно компонентите на всеки един свален дрон, или ракета, за да могат да подобрят системата за радиоелектронна борба "Лима“. Установено било, че се използват китайски радиомодули, които могат да засекат смущенията и чрез сложни алгорими да избегнат излъчването. WSJ добавя, че "Нощна стража" и Cascade Systems, производителят на системата “Лима“, са работили денонощно в продължение на три месеца, за да намерят решение. Резултатът е системата Lima Quant, чиито собствени математически алгоритми разработват начини за преодоляване на тази защита.
Макар експертите да потвърждават, че системата за радиоелектронна борба е способна да осуети атаки с балистични ракети, пораженията от последните седмици в Киев показват, че тя не е перфектен заместител на прехващачите "Patriot“, но е значително по-евтина и лесно достъпна, отбелязва WSJ.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Смех
11:15 07.10.2026
2 Айляк
11:16 07.10.2026
3 Сатана Z
11:16 07.10.2026
4 Путин
Коментиран от #9
11:16 07.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
11:17 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сливовица
11:18 07.10.2026
8 Бай Иван
Коментиран от #20
11:19 07.10.2026
9 Урсула
До коментар #4 от "Путин":Губиш си пенсията щото парите отиват при зеления просяк
11:19 07.10.2026
10 Пич
А сега аз съм наред да разкажа един Виц:
- Имало в един град, един некорумпиран управител на болницата.....
11:19 07.10.2026
11 Последния Софиянец
11:20 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ОК!
И че бил беззащетен срещу рускити ракети...!
11:21 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Уктайна Се Научи
11:23 07.10.2026
16 ......-
С прашки ,може и дамски ...
Нощна стража на чирвените фенери.
Коментиран от #28
11:23 07.10.2026
17 Путин
11:23 07.10.2026
18 С Полша
До коментар #14 от "Вивалди зачиства орките във Вовчанск!":На границата с Полша
11:23 07.10.2026
19 Пояснение
Технологично Раша е с 30 години зад САЩ и Запада.
Месото и "тактиката" които използват фашистите на фронта губят срещу технологиите и затова загубите им са в пъти повече от тези на украинците.
Коментиран от #38, #42, #50, #54, #83, #92
11:23 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Оня
Коментиран от #31
11:24 07.10.2026
22 Ами,
11:24 07.10.2026
23 ......-
ЛОШО НИ Е !
11:24 07.10.2026
24 Любознателен
Сега явно има напредък.
11:25 07.10.2026
25 Да бе ,да ! 😜
11:25 07.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Софиянец
11:26 07.10.2026
28 Хуморески!
До коментар #16 от "......-":А уж казвахте,че от в-к ,,Стършел",нямало по-хумористично издание...?!
11:27 07.10.2026
29 123
11:28 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Този коментар е премахнат от модератор.
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37 Урковска пропаганда
11:32 07.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
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40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дон Турболенто
11:36 07.10.2026
42 Проблем!
До коментар #19 от "Пояснение":С темпото,което ВСУ подържат Путин остана без "месо" за фронта.
Коментиран от #56, #62
11:36 07.10.2026
43 Механик
До коментар #38 от "Разяснение":Абе руснака не може да произведе два еднакви пирона.
Коментиран от #47
11:37 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 ха ха ха
11:38 07.10.2026
46 Пълно е с такива видеа!
До коментар #36 от "Киев за два дня и всьо":На пленени украински войници!
Така,че се скривай...
11:38 07.10.2026
47 Стойко
До коментар #43 от "Механик":Важното е, че произвежда хиляди еднакви дронове, ракети, танкове, самолети, кораби, танкове, Атомни електроцентали, сателити, радари.....и още много, мнго други! Пък ти си пуккай от злоба 😅
Коментиран от #51
11:39 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Супер Мен
11:40 07.10.2026
50 Алооо, войната е световна.
До коментар #19 от "Пояснение":Алооо, войната е световна от 2012-2013 г. насам. Просто преминава през разлипни фази. Наясно ли си колко реактивни двигатели и ДВГ за дронове доставя Китай на Русия и Иран в момента. За разузнавателни данни и пр. дори няма смисъл да коментираме
Коментиран от #57
11:40 07.10.2026
51 Как е бизнесът на Кобзон?
До коментар #47 от "Стойко":Стигат ли чувалите внос от Китай?
Коментиран от #80
11:42 07.10.2026
52 Хахаха
До коментар #48 от "Ами":Не знаех, че Зеления пор освен да танцува на токчета има ботокс 😂
11:42 07.10.2026
53 хихи
Коментиран от #63
11:42 07.10.2026
54 Любопитко
До коментар #19 от "Пояснение":А защо САЩ все още нямат хиперзвукови ракети?
11:43 07.10.2026
55 Копейки,
Коментиран от #64
11:43 07.10.2026
56 Мишел
До коментар #42 от "Проблем!":Затова 500тела на украински военни се сменят за двайсетина руски.
Коментиран от #59
11:46 07.10.2026
57 Коментираш ама ....
До коментар #50 от "Алооо, войната е световна.":през юни тази година Русия изстреля само 380 реактивни щурмови дрона над територията на Украйна, а през август - 2800. Мащабирането на производството на реактивни щурмови дронове стана възможно благодарение на локализирането на производството на реактивни двигатели в Руската федерация колега а не от внос. Ако цената на руската „Герани-5“ е около 70 000 долара, то за да я унищожи Украйна, трябва да се използват много по-скъпи средства. Например, средната цена на една ракета „въздух-въздух“ AIM-9 е около 557 000 долара.... Към 15 септемви Русия вече имаше на склад над 37800 бр. Герана които огън и жупел ще изсипят над Киев ако заповед се издаде ... !
Коментиран от #72, #81
11:47 07.10.2026
58 Свиквайте
11:49 07.10.2026
59 Ми това отдавна се изтърка бабо Мишел
До коментар #56 от "Мишел":Даже руските пропагандисти вече не го използват.
Опитай с бойните комари или биолабораторийте.(само,че и те се оказаха в Русия).
Действай
11:50 07.10.2026
60 "Нощна стража“ над Киев! А...
11:50 07.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Българин
До коментар #53 от "хихи":Въобще не са били насмъркани!!! Били са уморени и са ползвали "салфетки"!!! Всичко е било много РЕАЛНО и после на сутринта "нощната стража" започнала да пирува. Обаче вече и "салфетките" свършват.
11:52 07.10.2026
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65 Григор
Пълни глупости! Стига да има кой да им вярва. Русия разполага с широк спектър от хиперзвукови ракети движещи се със скорости над 8 Маха. Такива ракети не са по силите и на "Patriot". Американските комплекси пред тях са безполезни. Все едно да си купиш чадър без плат. За комплексите "Орешник" и самите украинци казаха, че ракетата се движи с над 13 000 км/ч , като в този случай прихващането и унищожението са невъзможни.
Коментиран от #66, #68
11:53 07.10.2026
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69 Славяните
11:56 07.10.2026
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72 От колегата
До коментар #57 от "Коментираш ама ....":Така е, прав си. Но вносът от Китай на дронове и части за дронове така или иначе продължава - а и това бешв само пример, добре знаем, че това е само нищожна част от стратегическото сътеудничество на лагера, който се възправя срещу самозабравилия се западен блок. Нека да не омаловажаваме ролята на Китай в текущата световна война. Акцентът е именно върху световният характер на сблъсъка. Над 80 държави участват активно към момента и затова репликирах едно розово пони, което говори само за война между Русия и Украйна
11:59 07.10.2026
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77 Браво на американските мисирки!
12:10 07.10.2026
78 Жорко
12:11 07.10.2026
79 Ясно е отдавна.
12:12 07.10.2026
80 Мишел
До коментар #51 от "Как е бизнесът на Кобзон?":Размените на убити са 500 украинци срещу двайсетина руснаци.
12:12 07.10.2026
81 Вероятно когато
До коментар #57 от "Коментираш ама ....":на склад от 37800 бр. Герана станат 50000 на куп ще ги метнат по Киев ! Логично е. И основно ще е от базата в Цимбулов ...Базата се намира на приблизително 175 км от украинската граница. Това е удобно разстояние за изстрелване на дронове към Киев и централните райони на Украйна.Още август броят на пусковите установки се беше увеличил там с 320 бр. Цялото поле на около е в релсови установки
12:13 07.10.2026
82 Вероятно когато ...
12:17 07.10.2026
83 Гост
До коментар #19 от "Пояснение":Ами:
- с лопати
- с перални
- Т 33/34
Толкоз!
12:17 07.10.2026
84 дядо Дони
12:18 07.10.2026
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88 Aтина Палада
12:25 07.10.2026
89 така, така
Украйна утече отдавна, то и НАТО утече след почти 5 години прокси война с Русия.
Бай Дончо се усети, но на елита в ЕС не му стиска да си признае грешката. Вместо това, са готови да занулят собствените си икономики, но да останат на власт и да вземат каквото могат, догато европейците се хващат на дигиталната перемога.
12:26 07.10.2026
90 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
91 Олга
12:29 07.10.2026
92 0407
До коментар #19 от "Пояснение":верно ли бе......
12:30 07.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.