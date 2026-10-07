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"Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot
  Тема: Украйна

"Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot

7 Октомври, 2026 11:14 2 884 93

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • михайло драпати

Войната в Украйна се превръща в борба не само за територия и огнева мощ, но и за контрол над електромагнитния спектър

"Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Войната в Украйна се превръща в борба не само за територия и огнева мощ, но и за контрол над електромагнитния спектър. И двете страни атакуват и защитават комуникационните сигнали в безпрецедентен мащаб, като бързо внедряват иновации, докато Съединените щати и други западни страни се борят да се справят с това, съобщава The Wall Street Journal.

Изданието пише за случай от по-рано тази година, когато две руски балистични ракети са се движели с хиперзвукова скорост към ключов правителствен обект в Киев, но са се разбили в река Днепър, след като били прихванати с радиоелектронен сигнал. Според журналистите от WSJ това е било дело на елитното украинско звено за електронно противодействие "Нощна стража“, което е заглушило ракетите, използвайки системата "Лима“.

Изданието отбелязва, че дроновете са се превърнали в доминиращо оръжие във войната в Украйна. От началото на пълномащабното руско нахлуване Киев и Москва са въвлечени в постоянна игра на котка и мишка, движейки се в целия честотен спектър, за да заглушават и потискат взаимно въздушните си цели и все по-често използвайки изкуствен интелект за тази цел. В публикацията се обяснява, че електронната война по същество се основава на откриване или потискане на честоти, използвани от противника, или на маскиране на сигнали от вражеска смущения. В най-простия случай това се постига чрез излъчване на сигнали, предназначени да заглушат, объркат или изместят вражеските комуникации.

Командир на “Нощна стража" с позивна "Алхимик“ заяви пред репортери, че неговото подразделение използва системата “Лима", за да излъчва сигнали на разстояние от близо 200 км, които деактивират дронове, ракети и управляеми бомби. През ноември миналата година подразделението има свалена ракета "Кинжал“, след като електронният сигнал е променил траекторията ѝ и тя се е разпаднала под собствената ѝ хиперзвукова скорост.

Украински офицери заявиха пред репортери, че "Лима“ понякога може да пречи на собствените им дронове по време на операции. Те обаче нямат съмнение относно ефективността на възможностите ѝ за електронна война. Според един украински офицер, "Лима“ може да заглуши между 70% и 95% от радиоуправляемите дронове, засечени в сектора, където действа подразделението "Нощна стража“.

Бойците от групата изследват внимателно компонентите на всеки един свален дрон, или ракета, за да могат да подобрят системата за радиоелектронна борба "Лима“. Установено било, че се използват китайски радиомодули, които могат да засекат смущенията и чрез сложни алгорими да избегнат излъчването. WSJ добавя, че "Нощна стража" и Cascade Systems, производителят на системата “Лима“, са работили денонощно в продължение на три месеца, за да намерят решение. Резултатът е системата Lima Quant, чиито собствени математически алгоритми разработват начини за преодоляване на тази защита.

Макар експертите да потвърждават, че системата за радиоелектронна борба е способна да осуети атаки с балистични ракети, пораженията от последните седмици в Киев показват, че тя не е перфектен заместител на прехващачите "Patriot“, но е значително по-евтина и лесно достъпна, отбелязва WSJ.

Източник: www.focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    102 35 Отговор
    И оня научил магарето да яде камъни, и то умряло след няколко дни.

    11:15 07.10.2026

  • 2 Айляк

    98 33 Отговор
    Ефектни заглавия за нищо.:))

    11:16 07.10.2026

  • 3 Сатана Z

    90 36 Отговор
    Свалят укритие на некому дедовия!

    11:16 07.10.2026

  • 4 Путин

    109 80 Отговор
    Губем войната, ще ме бесят.

    Коментиран от #9

    11:16 07.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    43 69 Отговор
    Буркани с кисели краставици компоти и квашена капуста В крайната фаза молитви и заклинания

    11:17 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сливовица

    62 55 Отговор
    Абе ня четох тая боза ама явно добре ги свалят тия ракети......ама що е такъв мармалад в 404?

    11:18 07.10.2026

  • 8 Бай Иван

    57 50 Отговор
    Е най после , значи от днес няма да удрят любимото родилно отделение , детските ясли и старческия дом. Вече нама да спят в метрото и ще възстановят движението по мостовете. Ако обаче утре осъмнем с новини жестоки удари с ракети поразиха родилно отделение , детски ясли и център за деца с проблемни това което днес е написано е пълна лъжа. Жалки хора!

    Коментиран от #20

    11:19 07.10.2026

  • 9 Урсула

    47 41 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Губиш си пенсията щото парите отиват при зеления просяк

    11:19 07.10.2026

  • 10 Пич

    43 39 Отговор
    Браво браво......
    А сега аз съм наред да разкажа един Виц:
    - Имало в един град, един некорумпиран управител на болницата.....

    11:19 07.10.2026

  • 11 Последния Софиянец

    11 52 Отговор
    yzzката скрап е в 19 век.

    11:20 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ОК!

    52 38 Отговор
    Повече да не сме чули Зелко да рИве,че нямал ракети за ,,Патриота"...!
    И че бил беззащетен срещу рускити ракети...!

    11:21 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Уктайна Се Научи

    35 35 Отговор
    Бла, бла, бла. Всъщност, Уктайна утече в Атлантика

    11:23 07.10.2026

  • 16 ......-

    39 32 Отговор
    "Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot.

    С прашки ,може и дамски ...

    Нощна стража на чирвените фенери.

    Коментиран от #28

    11:23 07.10.2026

  • 17 Путин

    32 31 Отговор
    С мрежичка за пеперуди или кепче за риболов.

    11:23 07.10.2026

  • 18 С Полша

    13 27 Отговор

    До коментар #14 от "Вивалди зачиства орките във Вовчанск!":

    На границата с Полша

    11:23 07.10.2026

  • 19 Пояснение

    56 46 Отговор
    Само наивниците и глупаците все още хранят илюзии, че Русия ще постигне победа над Украйна.
    Технологично Раша е с 30 години зад САЩ и Запада.
    Месото и "тактиката" които използват фашистите на фронта губят срещу технологиите и затова загубите им са в пъти повече от тези на украинците.

    Коментиран от #38, #42, #50, #54, #83, #92

    11:23 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Оня

    28 47 Отговор
    Аха така ще да е! Ама що не личи нещо бе? Свалят ги ама големи дупки правят като ги свалят!?

    Коментиран от #31

    11:24 07.10.2026

  • 22 Ами,

    28 43 Отговор
    те и преди ги сваляли с буркани.

    11:24 07.10.2026

  • 23 ......-

    23 39 Отговор
    БГ евр(Е)оатлантици преди мен :


    ЛОШО НИ Е !

    11:24 07.10.2026

  • 24 Любознателен

    27 28 Отговор
    Добре, де, нали в началото на войнат сваляха руските дронове с буркани от компоти.
    Сега явно има напредък.

    11:25 07.10.2026

  • 25 Да бе ,да ! 😜

    28 31 Отговор
    " елитното украинско звено за електронно противодействие "Нощна стража“, което е заглушило ракетите " по-добре да си стои в метрото , за по-сигурно ! Второ : " Според журналистите от WSJ... " За пръв път чувам , че при пенсионерите от ЦиРейУ в този "институт за войната " имало и журналисти ?!

    11:25 07.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Софиянец

    23 29 Отговор
    Хахахх, е снощи видяхме как са се научили! Т.е. могат да НЕ ги свалят и с пейтрият и без него, все толкова успешни са 😂😂😂

    11:26 07.10.2026

  • 28 Хуморески!

    24 25 Отговор

    До коментар #16 от "......-":

    А уж казвахте,че от в-к ,,Стършел",нямало по-хумористично издание...?!

    11:27 07.10.2026

  • 29 123

    26 19 Отговор
    Това трЕбе да е нещо като "Призракът от Киев", който сваляше руски самолети на кило, докато не се разбра, че е виртуален герой :) :)

    11:28 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Урковска пропаганда

    18 24 Отговор
    Успешно ги свалят в зададените цели. Събаря сградата и ракетата е унищожена.

    11:32 07.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дон Турболенто

    13 23 Отговор
    Пак пасквили в стила на "института". Представете си каква е целевата група, към която са насочени.

    11:36 07.10.2026

  • 42 Проблем!

    20 16 Отговор

    До коментар #19 от "Пояснение":

    С темпото,което ВСУ подържат Путин остана без "месо" за фронта.

    Коментиран от #56, #62

    11:36 07.10.2026

  • 43 Механик

    12 16 Отговор

    До коментар #38 от "Разяснение":

    Абе руснака не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #47

    11:37 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ха ха ха

    14 1 Отговор
    ха ха ха - на елитната украинска армия и оръжие вече не й трябва побеждава русия само с поглед и мисъл

    11:38 07.10.2026

  • 46 Пълно е с такива видеа!

    10 1 Отговор

    До коментар #36 от "Киев за два дня и всьо":

    На пленени украински войници!
    Така,че се скривай...

    11:38 07.10.2026

  • 47 Стойко

    15 1 Отговор

    До коментар #43 от "Механик":

    Важното е, че произвежда хиляди еднакви дронове, ракети, танкове, самолети, кораби, танкове, Атомни електроцентали, сателити, радари.....и още много, мнго други! Пък ти си пуккай от злоба 😅

    Коментиран от #51

    11:39 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Супер Мен

    9 0 Отговор
    Аз ги научиш да ги свалят само с поглед

    11:40 07.10.2026

  • 50 Алооо, войната е световна.

    4 12 Отговор

    До коментар #19 от "Пояснение":

    Алооо, войната е световна от 2012-2013 г. насам. Просто преминава през разлипни фази. Наясно ли си колко реактивни двигатели и ДВГ за дронове доставя Китай на Русия и Иран в момента. За разузнавателни данни и пр. дори няма смисъл да коментираме

    Коментиран от #57

    11:40 07.10.2026

  • 51 Как е бизнесът на Кобзон?

    5 10 Отговор

    До коментар #47 от "Стойко":

    Стигат ли чувалите внос от Китай?

    Коментиран от #80

    11:42 07.10.2026

  • 52 Хахаха

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    Не знаех, че Зеления пор освен да танцува на токчета има ботокс 😂

    11:42 07.10.2026

  • 53 хихи

    15 2 Отговор
    "..дело на елитното украинско звено за електронно противодействие "Нощна стража“, което е заглушило ракетите, използвайки системата "Лима“... Зялото звено + автора са били нашмъркани...

    Коментиран от #63

    11:42 07.10.2026

  • 54 Любопитко

    8 14 Отговор

    До коментар #19 от "Пояснение":

    А защо САЩ все още нямат хиперзвукови ракети?

    11:43 07.10.2026

  • 55 Копейки,

    11 14 Отговор
    В коя нормална страна има опашки за бензин и чума?Коментирайте.В България има достъп до Интернет.

    Коментиран от #64

    11:43 07.10.2026

  • 56 Мишел

    10 8 Отговор

    До коментар #42 от "Проблем!":

    Затова 500тела на украински военни се сменят за двайсетина руски.

    Коментиран от #59

    11:46 07.10.2026

  • 57 Коментираш ама ....

    9 5 Отговор

    До коментар #50 от "Алооо, войната е световна.":

    през юни тази година Русия изстреля само 380 реактивни щурмови дрона над територията на Украйна, а през август - 2800. Мащабирането на производството на реактивни щурмови дронове стана възможно благодарение на локализирането на производството на реактивни двигатели в Руската федерация колега а не от внос. Ако цената на руската „Герани-5“ е около 70 000 долара, то за да я унищожи Украйна, трябва да се използват много по-скъпи средства. Например, средната цена на една ракета „въздух-въздух“ AIM-9 е около 557 000 долара.... Към 15 септемви Русия вече имаше на склад над 37800 бр. Герана които огън и жупел ще изсипят над Киев ако заповед се издаде ... !

    Коментиран от #72, #81

    11:47 07.10.2026

  • 58 Свиквайте

    5 4 Отговор
    Харков и Киев, като Содом и Гомор.

    11:49 07.10.2026

  • 59 Ми това отдавна се изтърка бабо Мишел

    5 8 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Даже руските пропагандисти вече не го използват.
    Опитай с бойните комари или биолабораторийте.(само,че и те се оказаха в Русия).
    Действай

    11:50 07.10.2026

  • 60 "Нощна стража“ над Киев! А...

    11 3 Отговор
    Укрaинската армия се научи как да се крие в канализацията

    11:50 07.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "хихи":

    Въобще не са били насмъркани!!! Били са уморени и са ползвали "салфетки"!!! Всичко е било много РЕАЛНО и после на сутринта "нощната стража" започнала да пирува. Обаче вече и "салфетките" свършват.

    11:52 07.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Григор

    7 3 Отговор
    "Нощна стража“ над Киев! Укрaинската армия се научи да сваля руските балистични ракети и без Patriot"
    Пълни глупости! Стига да има кой да им вярва. Русия разполага с широк спектър от хиперзвукови ракети движещи се със скорости над 8 Маха. Такива ракети не са по силите и на "Patriot". Американските комплекси пред тях са безполезни. Все едно да си купиш чадър без плат. За комплексите "Орешник" и самите украинци казаха, че ракетата се движи с над 13 000 км/ч , като в този случай прихващането и унищожението са невъзможни.

    Коментиран от #66, #68

    11:53 07.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Славяните

    4 4 Отговор
    Се учат взаимно и не ми се мисли какво ще стане с атлантиците като се обединят! Дай Боже! Амин!

    11:56 07.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 От колегата

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Коментираш ама ....":

    Така е, прав си. Но вносът от Китай на дронове и части за дронове така или иначе продължава - а и това бешв само пример, добре знаем, че това е само нищожна част от стратегическото сътеудничество на лагера, който се възправя срещу самозабравилия се западен блок. Нека да не омаловажаваме ролята на Китай в текущата световна война. Акцентът е именно върху световният характер на сблъсъка. Над 80 държави участват активно към момента и затова репликирах едно розово пони, което говори само за война между Русия и Украйна

    11:59 07.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Браво на американските мисирки!

    1 6 Отговор
    Измислиха оправдание за отказа на Тръмп да даде на окраинците това, което и без друго не стига на САЩ.

    12:10 07.10.2026

  • 78 Жорко

    2 6 Отговор
    Научили се били,тоя автора е да го утрепеш,как лъже хората...както и да е ,Украйна приключи, Зеленски да се разкарва,чудя се още как не са го разказали по лесния начин.

    12:11 07.10.2026

  • 79 Ясно е отдавна.

    7 2 Отговор
    Шансовете на фашистите да победят украинците са равни на 0.

    12:12 07.10.2026

  • 80 Мишел

    0 6 Отговор

    До коментар #51 от "Как е бизнесът на Кобзон?":

    Размените на убити са 500 украинци срещу двайсетина руснаци.

    12:12 07.10.2026

  • 81 Вероятно когато

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Коментираш ама ....":

    на склад от 37800 бр. Герана станат 50000 на куп ще ги метнат по Киев ! Логично е. И основно ще е от базата в Цимбулов ...Базата се намира на приблизително 175 км от украинската граница. Това е удобно разстояние за изстрелване на дронове към Киев и централните райони на Украйна.Още август броят на пусковите установки се беше увеличил там с 320 бр. Цялото поле на около е в релсови установки

    12:13 07.10.2026

  • 82 Вероятно когато ...

    2 0 Отговор
    Геран-5 носи 90-килограмова бойна глава, може да лети до 1000 километра и да достига скорост до 600 километра в час. По-малкият Геран-4 е по-бавен, но също може да достигне скорост до 450 километра в час. От базата Цимбулов която се намира на по малко от 175 км от украинската граница за минути само, ще са в Киев и нищо не може да ги спре

    12:17 07.10.2026

  • 83 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пояснение":

    Ами:
    - с лопати
    - с перални
    - Т 33/34
    Толкоз!

    12:17 07.10.2026

  • 84 дядо Дони

    0 0 Отговор
    Най накрая нещо положително.Значи можете и без ракети.

    12:18 07.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Aтина Палада

    0 0 Отговор
    Чорапа върна ли лева?

    12:25 07.10.2026

  • 89 така, така

    0 0 Отговор
    Трябва да се поддържа бодър дух у украинците, а и у прецаканите да ги финансират европейци.

    Украйна утече отдавна, то и НАТО утече след почти 5 години прокси война с Русия.

    Бай Дончо се усети, но на елита в ЕС не му стиска да си признае грешката. Вместо това, са готови да занулят собствените си икономики, но да останат на власт и да вземат каквото могат, догато европейците се хващат на дигиталната перемога.

    12:26 07.10.2026

  • 90 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 91 Олга

    0 0 Отговор
    Бълнуване на WSJ от серия „Ако баба беше мъжка, щеше да има дръжка.”. Никой освен тях не е чул за свалени 58 от 59 ракети „Кинжал“ и над 20 500 дрона .

    12:29 07.10.2026

  • 92 0407

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Пояснение":

    верно ли бе......

    12:30 07.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

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