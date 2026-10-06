Володимир Зеленски: Имам точна информация от разузнаването, Путин готви масирана атака по Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските войски подготвят поредната масирана атака срещу Украйна. Държавният глава съобщи това след конферентен разговор с правителствени представители, военни ръководители и всички ключови служби, предава УНИАН.
Както отбеляза президентът, членовете на правителството и регионалните власти са подготвили допълнителни логистични мерки в отговор на руската операция, насочена срещу логистичната инфраструктура на Украйна.
"Днес получихме актуализирана разузнавателна информация относно подготовката на Русия за масиран удар. Подготвяме ответни мерки. Определихме срокове за изпълнение на значителна част от задачите, а приоритетните мерки вече се реализират", заяви Зеленски.
Държавният глава отбеляза също, че министърът на отбраната Евгений Хмара и командващият Военновъздушните сили Анатолий Кривоножко са докладвали за разполагането на средства за противовъздушна отбрана и организацията на защитни периметри около конкретни ключови обекти.
"Осигуряваме необходимите боеприпаси за изтребителите F-16, системите за прихващане и противоракетните прехващачи. Най-голямото предизвикателство е свързано с възможностите за противодействие на балистични ракети, тъй като наличността на тези доставки зависи изцяло от нашите партньори. Работим с тях ежедневно", отбеляза президентът.
Същевременно Зеленски съобщи, че през последното денонощие руските сили са атакували няколко украински болници - по-конкретно в Краматорск и Кривой Рог.
"Службите реагираха ефективно; важно е, че във всеки регион Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна реагира своевременно на подобни инциденти. Благодаря ви за професионалната работа!", каза президентът.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Костадинов
17:10 06.10.2026
2 Е айде де
Коментиран от #40
17:11 06.10.2026
3 Шорт
Коментиран от #7
17:11 06.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Е.С.
Докъде ли ще се докара с желанието си да удря Русия в дълбочина?!
Коментиран от #36
17:13 06.10.2026
6 Пламен
В турските медии вече са бесни, че руски дронове атакуват турски търговски кораби.
Коментиран от #20, #61
17:14 06.10.2026
7 Незабавно
До коментар #3 от "Шорт":Путинистките да предадете на другаря си господар, незабавно да престанат с просръбската/промакедонска политика и откровено антибългарска политика водена десетилетия от тях в България и Македония! Тук не ви е мястото!
17:14 06.10.2026
8 Пич
Аз откога ти го "предсказах", и те посъветвах да бързаш с преговорите, за да оцелееш!!!
Сега като квичиш, кой ще ти помогне?!
17:14 06.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Мишел
Коментиран от #26, #41
17:15 06.10.2026
11 Логично
Коментиран от #21, #38
17:15 06.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
17:16 06.10.2026
14 Чувам глас Божий
17:17 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Баце,
Това без да имам каквито и да било сведения.
17:18 06.10.2026
17 Ама
Коментиран от #18
17:18 06.10.2026
18 реалистъ
До коментар #17 от "Ама":5 години "масирани удари" и нищо. Това ще е поредното голямо нищо, а после 2000 украински дрона ще излетят към Масква.
17:19 06.10.2026
19 СВД
Коментиран от #24
17:20 06.10.2026
20 Бяха предупредени
До коментар #6 от "Пламен":Когато обявиха доставките на оръжия за Украйна от натовските запаси! Сега да стискат зъби и да ръмжат безсилно!
17:20 06.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #51
17:20 06.10.2026
23 Путин
17:20 06.10.2026
24 жаба
До коментар #19 от "СВД":Русия е пред колапс, затова им остава единствено да тормозят цивилното население на Украйна.
Коментиран от #35
17:21 06.10.2026
25 Мутата
17:21 06.10.2026
26 Пламен
До коментар #10 от "Мишел":За три дня !
В Лисабон !
„На бой кровавый, святой и правый,
Марш, марш вперёд, рабочий народ!“ :)
17:21 06.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 7676
17:23 06.10.2026
29 Данчо
17:23 06.10.2026
30 А какво стана
17:23 06.10.2026
31 За пореден път
Коментиран от #58
17:24 06.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 реалистъ
До коментар #24 от "жаба":"Многоходовият стратег" Путин провали СВО-то, изби милион и половина руснаци и фалира Русия. Факт.
Коментиран от #65
17:24 06.10.2026
36 Да сме наясно
До коментар #5 от "Е.С.":Агресора е фашистка просия ! Украинците защитават родината си !
Коментиран от #52
17:25 06.10.2026
37 България
17:26 06.10.2026
38 НАГЛА КОПЕЙКА
До коментар #11 от "Логично":Крадецът вика: Дръжте крадеца
17:27 06.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Антирашидн 4928
До коментар #10 от "Мишел":Врачкште пишат в раздел фатазии и простотии !
17:27 06.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Хммм
17:30 06.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Антирашидн 4929
До коментар #12 от "Отец Герасим":Слугите на кгб и дс пишат в разделподмолни операции !
17:32 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 А ДАНО !
17:35 06.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 среднощен
До коментар #22 от "Стоянчо Пуканката":Интересни разсъждения...
Въпросът е - "кой ще издържи"...
Нали не мислите, "че в Украйна воюват само украинци и руснаци"...
Коментиран от #56
17:36 06.10.2026
52 Както си наясно,
До коментар #36 от "Да сме наясно":така и ще ядеш папура.
17:39 06.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пламен
17:40 06.10.2026
55 Атина Паднала
Коментиран от #69
17:41 06.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ясно ...
17:44 06.10.2026
58 хахаха
До коментар #31 от "За пореден път":не само дробовете са на Русия , ами и оная работа...
17:45 06.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 И какво има за чудене и тръшкане
До коментар #6 от "Пламен":че обещаните от Турция доставки на оръжие не били стигнали до Украйна?
Ама било търговски кораби? А ти какво очакваше, - с военни кораби ли да ги доставят?:):)
17:45 06.10.2026
62 Това не е верно, Русия е слаба
17:46 06.10.2026
63 целия свят очаква с нетърпение
17:46 06.10.2026
64 Дудов
17:46 06.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Още
Коментиран от #74
17:49 06.10.2026
68 Та ний и без разузнавателна информация
Само журналистите ни са изненадани
17:50 06.10.2026
69 Колю пyйката
До коментар #55 от "Атина Паднала":Ами няма орешник!
17:50 06.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Буха ха
17:51 06.10.2026
72 Каквото
17:51 06.10.2026
73 Хи хи
17:53 06.10.2026
74 кукузел
До коментар #67 от "Още":"Информация" за БГ Инфлация.
17:53 06.10.2026
75 Колю пyйката
17:54 06.10.2026
76 Ха ха ха
Така става като те управлява милиционер с килийно образование.
17:54 06.10.2026
77 Горски
17:55 06.10.2026
78 Че то ние и без да
17:56 06.10.2026
79 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
ВРЪЗКАТА НА РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
ГУБЯТ ВАЖЕН ЛОГИСТИЧЕН ПЪТ
17:56 06.10.2026