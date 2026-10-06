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Володимир Зеленски: Имам точна информация от разузнаването, Путин готви масирана атака по Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Имам точна информация от разузнаването, Путин готви масирана атака по Украйна

6 Октомври, 2026 17:09 1 457 79

  • русия-
  • украйна-
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  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • виталий кличко-
  • владимир путин

Зеленски съобщи, че през последното денонощие руските сили са атакували няколко украински болници

Володимир Зеленски: Имам точна информация от разузнаването, Путин готви масирана атака по Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските войски подготвят поредната масирана атака срещу Украйна. Държавният глава съобщи това след конферентен разговор с правителствени представители, военни ръководители и всички ключови служби, предава УНИАН.

Както отбеляза президентът, членовете на правителството и регионалните власти са подготвили допълнителни логистични мерки в отговор на руската операция, насочена срещу логистичната инфраструктура на Украйна.

"Днес получихме актуализирана разузнавателна информация относно подготовката на Русия за масиран удар. Подготвяме ответни мерки. Определихме срокове за изпълнение на значителна част от задачите, а приоритетните мерки вече се реализират", заяви Зеленски.

Държавният глава отбеляза също, че министърът на отбраната Евгений Хмара и командващият Военновъздушните сили Анатолий Кривоножко са докладвали за разполагането на средства за противовъздушна отбрана и организацията на защитни периметри около конкретни ключови обекти.

"Осигуряваме необходимите боеприпаси за изтребителите F-16, системите за прихващане и противоракетните прехващачи. Най-голямото предизвикателство е свързано с възможностите за противодействие на балистични ракети, тъй като наличността на тези доставки зависи изцяло от нашите партньори. Работим с тях ежедневно", отбеляза президентът.

Същевременно Зеленски съобщи, че през последното денонощие руските сили са атакували няколко украински болници - по-конкретно в Краматорск и Кривой Рог.

"Службите реагираха ефективно; важно е, че във всеки регион Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна реагира своевременно на подобни инциденти. Благодаря ви за професионалната работа!", каза президентът.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Костадинов

    8 39 Отговор
    Появи се миролюбеца Историчаря Корумпиран и Страхлив политик от Възраждане Костадинов. Защо не пуснете мненията? Какъв президент и главнокомандващ на армията, ще бъде един страхлив и корумпиран човек! Никакъв!

    17:10 06.10.2026

  • 2 Е айде де

    23 2 Отговор
    Трябва трябва

    Коментиран от #40

    17:11 06.10.2026

  • 3 Шорт

    50 4 Отговор
    Путин се събуди най после!

    Коментиран от #7

    17:11 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Е.С.

    54 3 Отговор
    Зеленски сам си е виновен.
    Докъде ли ще се докара с желанието си да удря Русия в дълбочина?!

    Коментиран от #36

    17:13 06.10.2026

  • 6 Пламен

    7 42 Отговор
    Опааа!!!
    В турските медии вече са бесни, че руски дронове атакуват турски търговски кораби.

    Коментиран от #20, #61

    17:14 06.10.2026

  • 7 Незабавно

    7 38 Отговор

    До коментар #3 от "Шорт":

    Путинистките да предадете на другаря си господар, незабавно да престанат с просръбската/промакедонска политика и откровено антибългарска политика водена десетилетия от тях в България и Македония! Тук не ви е мястото!

    17:14 06.10.2026

  • 8 Пич

    47 3 Отговор
    Кво разузнаване бе...?!
    Аз откога ти го "предсказах", и те посъветвах да бързаш с преговорите, за да оцелееш!!!
    Сега като квичиш, кой ще ти помогне?!

    17:14 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Мишел

    35 3 Отговор
    Русия ще приключи Украйна до една година.

    Коментиран от #26, #41

    17:15 06.10.2026

  • 11 Логично

    39 4 Отговор
    Ами воювай с него , бе Зелен джуджак ! Що нападаш кораби до България ?

    Коментиран от #21, #38

    17:15 06.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    21 2 Отговор
    С други думи, знаете че ще има Бангаранга, ара не знаер къде! Затуй взехме мерки! Фърлихме 2 шепи вода в зоната!!!

    17:16 06.10.2026

  • 14 Чувам глас Божий

    17 2 Отговор
    Скоро ще ме поканят при Свети Петър, където ще получа награда "Почетен гражданин на Ада"!

    17:17 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Баце,

    31 3 Отговор
    Руснаците ще ви скъсат шортите. Отново и отново.
    Това без да имам каквито и да било сведения.

    17:18 06.10.2026

  • 17 Ама

    18 2 Отговор
    крайно време е !

    Коментиран от #18

    17:18 06.10.2026

  • 18 реалистъ

    5 23 Отговор

    До коментар #17 от "Ама":

    5 години "масирани удари" и нищо. Това ще е поредното голямо нищо, а после 2000 украински дрона ще излетят към Масква.

    17:19 06.10.2026

  • 19 СВД

    30 5 Отговор
    И кво!? Русия да стои и да се свива, докато цял цивилизован свят е обстрелва безнаказано под лозунга ,,Ние не участваме! Само помагаме на Зеленски да ви подпали рафинерията!". Кораби, мораби - всичко наред! Който е възмутен - каската и в строя!

    Коментиран от #24

    17:20 06.10.2026

  • 20 Бяха предупредени

    26 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Когато обявиха доставките на оръжия за Украйна от натовските запаси! Сега да стискат зъби и да ръмжат безсилно!

    17:20 06.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Стоянчо Пуканката

    14 6 Отговор
    Много ясно че Зелю има точна информация от разузнаването на...Кремъл. Нали е "техен чорап" и сто процентова "вътрешна гума" на Руската Империя...

    Коментиран от #51

    17:20 06.10.2026

  • 23 Путин

    19 3 Отговор
    Няма да та бавя!

    17:20 06.10.2026

  • 24 жаба

    4 25 Отговор

    До коментар #19 от "СВД":

    Русия е пред колапс, затова им остава единствено да тормозят цивилното население на Украйна.

    Коментиран от #35

    17:21 06.10.2026

  • 25 Мутата

    19 3 Отговор
    Дано да е право разузнаването

    17:21 06.10.2026

  • 26 Пламен

    5 11 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    За три дня !
    В Лисабон !

    „На бой кровавый, святой и правый,
    Марш, марш вперёд, рабочий народ!“ :)

    17:21 06.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 7676

    19 2 Отговор
    Дали ще му мине номера и този път с тази "разузнавателна информация" и да издои още няколко десетки милиарда от ЕС, управляван от двете каки. Да видим!

    17:23 06.10.2026

  • 29 Данчо

    14 2 Отговор
    Тая снимка от 2012 ли е...?

    17:23 06.10.2026

  • 30 А какво стана

    14 1 Отговор
    с докладите, които беше получил за масовата мобилизация след изборите в Русия? Или всички доклади, които получава идват от хора кандидатстващи за работа в службите?

    17:23 06.10.2026

  • 31 За пореден път

    4 12 Отговор
    Ако дробовете са на Русия, тя напада България едностранно и връщане назад няма, но щетите ще са само за тяхна сметка.

    Коментиран от #58

    17:24 06.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 реалистъ

    6 14 Отговор

    До коментар #24 от "жаба":

    "Многоходовият стратег" Путин провали СВО-то, изби милион и половина руснаци и фалира Русия. Факт.

    Коментиран от #65

    17:24 06.10.2026

  • 36 Да сме наясно

    5 20 Отговор

    До коментар #5 от "Е.С.":

    Агресора е фашистка просия ! Украинците защитават родината си !

    Коментиран от #52

    17:25 06.10.2026

  • 37 България

    6 12 Отговор
    Чета и виждам че много от вас трябва да преминат извънреден и интензивен курс по изграждане на българско самосъзнание. Тук не е Москва!

    17:26 06.10.2026

  • 38 НАГЛА КОПЕЙКА

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Логично":

    Крадецът вика: Дръжте крадеца

    17:27 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Антирашидн 4928

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "Мишел":

    Врачкште пишат в раздел фатазии и простотии !

    17:27 06.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хммм

    9 3 Отговор
    Ми да я готви бе тъпо джудже. Ти и Гюро ли ще я спрете? Или онова пендле Алекс Стуб?

    17:30 06.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Антирашидн 4929

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Отец Герасим":

    Слугите на кгб и дс пишат в разделподмолни операции !

    17:32 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А ДАНО !

    8 1 Отговор
    А ДАНО !!! А ДО СЕГА , НЕ ТИ ЛИ БЯХА ТОЧНИ ???

    17:35 06.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 среднощен

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стоянчо Пуканката":

    Интересни разсъждения...
    Въпросът е - "кой ще издържи"...
    Нали не мислите, "че в Украйна воюват само украинци и руснаци"...

    Коментиран от #56

    17:36 06.10.2026

  • 52 Както си наясно,

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "Да сме наясно":

    така и ще ядеш папура.

    17:39 06.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пламен

    3 3 Отговор
    Абе Копейкин защо има ,,имунитет" срещу коментари? :)

    17:40 06.10.2026

  • 55 Атина Паднала

    5 1 Отговор
    Няма ли за този наркоман Орешник?

    Коментиран от #69

    17:41 06.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ясно ...

    4 1 Отговор
    Пак ще се искат пари...

    17:44 06.10.2026

  • 58 хахаха

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "За пореден път":

    не само дробовете са на Русия , ами и оная работа...

    17:45 06.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 И какво има за чудене и тръшкане

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    че обещаните от Турция доставки на оръжие не били стигнали до Украйна?
    Ама било търговски кораби? А ти какво очакваше, - с военни кораби ли да ги доставят?:):)

    17:45 06.10.2026

  • 62 Това не е верно, Русия е слаба

    2 1 Отговор
    и изтощена от Украинската армия, всеки момент може да вдигне бялото знаме и да се изтегли от Украйна. Тя няма средства, оръжие и войска готова да воюва срещу украинците. Русия губи на бойното поле всеки ден има и статии как Украйна си връща превзетите от Русия земи. Украйна си внушава, че Русия ще ги атакува масирано, за да проси пари за златни кюлчета и тоалетни на правоимащите от ЕК и ЕС. Това е всеобщ факт и всеки го знае.

    17:46 06.10.2026

  • 63 целия свят очаква с нетърпение

    5 1 Отговор
    такава атака и то всеки ден , това е всеобщото мнение по въпроса а не лично

    17:46 06.10.2026

  • 64 Дудов

    5 2 Отговор
    Подозирам че Зеленски е блондин-ка като жена си.И също толкова умен.

    17:46 06.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Още

    2 2 Отговор
    финансиране ще иска... С тази "нова" информация.

    Коментиран от #74

    17:49 06.10.2026

  • 68 Та ний и без разузнавателна информация

    1 0 Отговор
    го знаехме това!
    Само журналистите ни са изненадани

    17:50 06.10.2026

  • 69 Колю пyйката

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Паднала":

    Ами няма орешник!

    17:50 06.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Буха ха

    0 0 Отговор
    Зельо е маша в ръцете на Запада, с която ръчкат и дразнят руската мечка, но той живее в някакъв измислен свят и ги нарича “партньори”. Имаше и преди един подобен глупак с белег над челото, и той си мислеше че Западът мечтае да го приеме в клуба на красивите и богатите, докато не получиха своето и му подложиха динена кора

    17:51 06.10.2026

  • 72 Каквото

    0 0 Отговор
    сам си направиш, никой не може да ти го направи. Лошото е, че Русия ще продължи да граничи с Украйна завинаги. Географията е като земното притегляне.

    17:51 06.10.2026

  • 73 Хи хи

    1 2 Отговор
    Нас това не ни интересува.

    17:53 06.10.2026

  • 74 кукузел

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Още":

    "Информация" за БГ Инфлация.

    17:53 06.10.2026

  • 75 Колю пyйката

    0 0 Отговор
    Зеленски е грoбокопача на путин и русия. Евалата!

    17:54 06.10.2026

  • 76 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Джуджето многоходовик беше тръгнал на разходка в Украйна.... 5 години 1,5 милиона при Кобзон 800 милиарда похарчени,разбита икономика....
    Така става като те управлява милиционер с килийно образование.

    17:54 06.10.2026

  • 77 Горски

    1 0 Отговор
    Дори и в Южна Корея разбраха колко е прогнил и корумпиран режима на Зеля. Не,че празноглавите Макрон и Мерц не го знаят,или неадекватния Туск не го знае,но те са се набъркали здраво във фашкиите и не смеят и дума да кажат. За британския тиквеник не говоря.Те,завладяно от пословичното си високомерие и имперски мечти,винаги са се считали за нещо различно и извън Европа. Всички ще стигнат до този извод,но на мнозина не им се иска да го признаят.Лондон,Париж,Берлин и Варшава не си признават катастрофата,защото това означава край на евролибералнацистите модел.Това означава край на ЕНП и либералите в Европейския парламент. Но,всичко си идва по местата.Само,дето заради твърдоглавието и реваншизма на евро дебилите,два народа са избиха взаимно,че толкова много млади хора загинаха,че материалните загуби са в милиарди и милиарди.

    17:55 06.10.2026

  • 78 Че то ние и без да

    0 0 Отговор
    имаме точна информация от разузнаването, пак знаем че масирана атака по Украйна ще има

    17:56 06.10.2026

  • 79 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    0 0 Отговор
    ЧОНГАРСКИЯ МОСТ Е ТОТАЛНО РАЗРУШЕН.

    ВРЪЗКАТА НА РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
    ГУБЯТ ВАЖЕН ЛОГИСТИЧЕН ПЪТ

    17:56 06.10.2026

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