Володимир Зеленски: Имам точна информация от разузнаването, Путин готви масирана атака по Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че руските войски подготвят поредната масирана атака срещу Украйна. Държавният глава съобщи това след конферентен разговор с правителствени представители, военни ръководители и всички ключови служби, предава УНИАН.

Както отбеляза президентът, членовете на правителството и регионалните власти са подготвили допълнителни логистични мерки в отговор на руската операция, насочена срещу логистичната инфраструктура на Украйна.

"Днес получихме актуализирана разузнавателна информация относно подготовката на Русия за масиран удар. Подготвяме ответни мерки. Определихме срокове за изпълнение на значителна част от задачите, а приоритетните мерки вече се реализират", заяви Зеленски.

Държавният глава отбеляза също, че министърът на отбраната Евгений Хмара и командващият Военновъздушните сили Анатолий Кривоножко са докладвали за разполагането на средства за противовъздушна отбрана и организацията на защитни периметри около конкретни ключови обекти.

"Осигуряваме необходимите боеприпаси за изтребителите F-16, системите за прихващане и противоракетните прехващачи. Най-голямото предизвикателство е свързано с възможностите за противодействие на балистични ракети, тъй като наличността на тези доставки зависи изцяло от нашите партньори. Работим с тях ежедневно", отбеляза президентът.

Същевременно Зеленски съобщи, че през последното денонощие руските сили са атакували няколко украински болници - по-конкретно в Краматорск и Кривой Рог.

"Службите реагираха ефективно; важно е, че във всеки регион Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна реагира своевременно на подобни инциденти. Благодаря ви за професионалната работа!", каза президентът.

Източник: news.bg