Володимир Зеленски: Русия е загубила 42 000–43 000 бойци само през септември

Русия е загубила между 42 000 и 43 000 войници на фронта само през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му Москва не успява да постигне успех на бойното поле въпреки мащаба на загубите.
Зеленски говори пред журналисти в Прилуки, където се намираше заедно с британския външен министър Дейвид Милибанд. Двамата посетиха мястото на руски ракетен удар по многоетажна жилищна сграда.
„В началото на тази година те започнаха да губят над 30 000 души на бойното поле. Но той не обръща внимание на това; той е безразличен към случващото се. И така, те губят над 40 000 души на месец“, каза украинският президент.
Зеленски: Всяка загуба е трагедия
Украинският държавен глава определи смъртта на 22 души в Прилуки като огромна трагедия за Украйна. Той постави тези жертви в контекста на продължаващите руски атаки и заяви, че загубата на всяко дете е трагедия както за семейството, така и за цялата страна.„Ние просто губим деца. За какво? Заради един човек“, заяви Зеленски.
Президентът обвини руския държавен глава Владимир Путин, че не отчита хилядите руски загуби всеки месец. Посочените от Зеленски данни за руските жертви са част от украинска оценка и не са потвърдени от независим източник в изявлението.
Киев ще настоява за нови санкции
В изказването си Зеленски разкритикува и решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу двама руски олигарси. Той определи този ход като „ужасна грешка“ и заяви, че украинският екип ще постави въпроса в Брюксел.
„Те вдигнаха санкциите срещу две лица; ние ще представим списък с още 10 имена“, каза украинският президент. По думите му Украйна ще продължи да настоява за разширяване на санкционния натиск срещу руски представители и бизнесмени.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Истината
15:46 08.10.2026
2 Гук
Коментиран от #32
15:47 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Реалист
15:47 08.10.2026
5 Хихихи
Коментиран от #17
15:48 08.10.2026
6 Ивелин Михайлов
15:48 08.10.2026
7 ......-
Само розови слонове летят около него.
15:49 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЛИЛУЯ
15:49 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тоя как е излъгал Ю.Корея
15:50 08.10.2026
12 Ако е вярно
Като гледаме цифрите при обмен на тела , 1:20 са . Така че силно съмнение към изнесените цифри/числа в статията
15:50 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анатоли, ти къде си тръгнал
15:50 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Цеко
15:51 08.10.2026
19 Зеленото Овчарче
15:51 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ......-
ЛОШО НИ Е !
Коментиран от #28
15:52 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Блатна подлога
Коментиран от #35
15:52 08.10.2026
24 В територията
До коментар #10 от "хаха":до 2030 90% са чалми и тюрбани
15:53 08.10.2026
25 Кучето на Мими 🐕
15:53 08.10.2026
26 Гост
15:54 08.10.2026
27 Подлогович,
До коментар #17 от "хаха":Марк Мили вчера каза, че три дня са малко, тридесет години Русия ще бъхриНацитата. Чети и реви
15:54 08.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН
Коментиран от #43
15:55 08.10.2026
30 пешо
15:56 08.10.2026
31 Т.КОЛЕВ.
И ГАРАНЦИИ ЗА СИГОРНОС ОТ РУСИЯ И ЕВРОСЪЮЗА . ПОСЛЕ НЕКА ДА СИ КОПА ТАМ ПУТИН ЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ЗАЛЕЖИ.С РЕФЕРФНДУМ ДОПИТВАНЕ ДО УКРАЙНЦИТЕ НАРОДА.
15:56 08.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Много Известен Съветски Актьор
15:57 08.10.2026
34 пешо
15:57 08.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 А пък
15:59 08.10.2026
37 Иванов
16:00 08.10.2026
38 Не ми бери
До коментар #28 от "Баничаря":Геелето .
Не можеш толкова миризливи банички да направиш за година .
16:00 08.10.2026
39 ПОВЕЧКО СА ДОСТА
Коментиран от #44
16:01 08.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Смъркача
16:04 08.10.2026
43 Атина Палада
До коментар #29 от "ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН":Не! Зеленски е най добрият актьор за всички времена! Зеленски направи Западният свят барабар с НатЮто им смешни ..Показа пред целият свят глинените крачета на Западният свят..
16:04 08.10.2026
44 Димитринчо
До коментар #39 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":И аз считам че са повечко.
16:05 08.10.2026
45 Пацо
Кой сега ще ги спасява от Украйна
16:06 08.10.2026
46 Атина Палада
Коментиран от #50
16:07 08.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Джжooжo пaaаацццyyyулллaaa👋😁💯👈
Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀
16:13 08.10.2026
54 за август и септември
Кво да говорим повече!
16:13 08.10.2026
55 Фори
16:14 08.10.2026
56 Опелото
16:14 08.10.2026
57 Тоя олифрен
16:16 08.10.2026
58 Хихи
16:16 08.10.2026
59 да ама не
И бройката е дооста по-ниска както за загинали украинци така и за загинали руснаци.
Да не би някой да лъже?
16:16 08.10.2026
60 Стига глупости
16:16 08.10.2026
61 Атина Палада
До коментар #48 от "Идеално":Да бе да,вярвайте ,че са 27 милиона ха ха ха
Първите документирани факти веднага след войната е ,че Германия губи 4 милиона военнослужещи . СССР губи 6 милиона заедно с цивилните ..След Сталин Москва вдигна бройката на 8 милиона,после на 17 скочи и при Брежневия на 27 хаха ..Нещо като Израел с лагерите,та Германия и до днес продължава да плаща още репарации на Израел ...Сигурно ще плаща до другият век:)))
16:18 08.10.2026
62 И всичко това
Просто украинците могат да се бият много добре, досущ като във филмите на Джеки Чан.
16:19 08.10.2026
63 Факти
16:19 08.10.2026
64 Софиянец
16:19 08.10.2026
65 На Берлин ли маама ви блатна де а?
16:19 08.10.2026
66 ТРЕБВА ЛИ ВЕЧЕ
16:20 08.10.2026
67 Зиленски
16:21 08.10.2026