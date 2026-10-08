Володимир Зеленски: Русия е загубила 42 000–43 000 бойци само през септември

Русия е загубила между 42 000 и 43 000 войници на фронта само през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му Москва не успява да постигне успех на бойното поле въпреки мащаба на загубите.

Зеленски говори пред журналисти в Прилуки, където се намираше заедно с британския външен министър Дейвид Милибанд. Двамата посетиха мястото на руски ракетен удар по многоетажна жилищна сграда.

„В началото на тази година те започнаха да губят над 30 000 души на бойното поле. Но той не обръща внимание на това; той е безразличен към случващото се. И така, те губят над 40 000 души на месец“, каза украинският президент.

Зеленски: Всяка загуба е трагедия

Украинският държавен глава определи смъртта на 22 души в Прилуки като огромна трагедия за Украйна. Той постави тези жертви в контекста на продължаващите руски атаки и заяви, че загубата на всяко дете е трагедия както за семейството, така и за цялата страна.

„Ние просто губим деца. За какво? Заради един човек“, заяви Зеленски.

Президентът обвини руския държавен глава Владимир Путин, че не отчита хилядите руски загуби всеки месец. Посочените от Зеленски данни за руските жертви са част от украинска оценка и не са потвърдени от независим източник в изявлението.

Киев ще настоява за нови санкции

В изказването си Зеленски разкритикува и решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу двама руски олигарси. Той определи този ход като „ужасна грешка“ и заяви, че украинският екип ще постави въпроса в Брюксел.

„Те вдигнаха санкциите срещу две лица; ние ще представим списък с още 10 имена“, каза украинският президент. По думите му Украйна ще продължи да настоява за разширяване на санкционния натиск срещу руски представители и бизнесмени.

Източници: news.bg