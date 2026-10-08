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Володимир Зеленски: Русия е загубила 42 000–43 000 бойци само през септември
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия е загубила 42 000–43 000 бойци само през септември

8 Октомври, 2026 15:46 912 67

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Украинският президент направи изявлението си в Прилуки, където 22 души загинаха при руски ракетен удар по жилищна сграда

Володимир Зеленски: Русия е загубила 42 000–43 000 бойци само през септември - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е загубила между 42 000 и 43 000 войници на фронта само през септември, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му Москва не успява да постигне успех на бойното поле въпреки мащаба на загубите.

Зеленски говори пред журналисти в Прилуки, където се намираше заедно с британския външен министър Дейвид Милибанд. Двамата посетиха мястото на руски ракетен удар по многоетажна жилищна сграда.

„В началото на тази година те започнаха да губят над 30 000 души на бойното поле. Но той не обръща внимание на това; той е безразличен към случващото се. И така, те губят над 40 000 души на месец“, каза украинският президент.

Зеленски: Всяка загуба е трагедия

Украинският държавен глава определи смъртта на 22 души в Прилуки като огромна трагедия за Украйна. Той постави тези жертви в контекста на продължаващите руски атаки и заяви, че загубата на всяко дете е трагедия както за семейството, така и за цялата страна.

„Ние просто губим деца. За какво? Заради един човек“, заяви Зеленски.

Президентът обвини руския държавен глава Владимир Путин, че не отчита хилядите руски загуби всеки месец. Посочените от Зеленски данни за руските жертви са част от украинска оценка и не са потвърдени от независим източник в изявлението.

Киев ще настоява за нови санкции

В изказването си Зеленски разкритикува и решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу двама руски олигарси. Той определи този ход като „ужасна грешка“ и заяви, че украинският екип ще постави въпроса в Брюксел.

„Те вдигнаха санкциите срещу две лица; ние ще представим списък с още 10 имена“, каза украинският президент. По думите му Украйна ще продължи да настоява за разширяване на санкционния натиск срещу руски представители и бизнесмени.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    56 20 Отговор
    Наркомана брои

    15:46 08.10.2026

  • 2 Гук

    18 26 Отговор
    Радвам се.

    Коментиран от #32

    15:47 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Реалист

    49 20 Отговор
    Най известния наркоман в света в момента Володимир Зеленски кумира на фентаниловите

    15:47 08.10.2026

  • 5 Хихихи

    43 19 Отговор
    Затова ли се тътрите в САЩ да молите да ви пощадят.

    Коментиран от #17

    15:48 08.10.2026

  • 6 Ивелин Михайлов

    27 14 Отговор
    По данни на най-големия Исторически парк в света до Варна, украйна е изгубила 44 000 войници през септември

    15:48 08.10.2026

  • 7 ......-

    31 13 Отговор
    ЗИленият наркоманец даже не може и да брои.

    Само розови слонове летят около него.

    15:49 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛИЛУЯ

    23 12 Отговор
    Видех го зеленото и днеска. Бех МНОООООГО ПРТЕСНЕН.

    15:49 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тоя как е излъгал Ю.Корея

    36 13 Отговор
    и как излъга, че говорил с България за ударените кораби. Разобличиха го. И сега пак лъже. Наркомански фантазии

    15:50 08.10.2026

  • 12 Ако е вярно

    28 9 Отговор
    Ако това е така , то означава ,че ВСУ са загубили най-малко 200 000 .
    Като гледаме цифрите при обмен на тела , 1:20 са . Така че силно съмнение към изнесените цифри/числа в статията

    15:50 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анатоли, ти къде си тръгнал

    10 3 Отговор
    с това руско име?

    15:50 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Цеко

    7 8 Отговор
    Много смрадт е това.

    15:51 08.10.2026

  • 19 Зеленото Овчарче

    21 4 Отговор
    Ако ви кажа, че сега е нощ, просто погледнете през прозореца.

    15:51 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ......-

    15 4 Отговор
    БГ евр(Е)оатлантиците цвъкали преди мен :

    ЛОШО НИ Е !

    Коментиран от #28

    15:52 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Блатна подлога

    5 18 Отговор
    Викат ме на Орлов мост да посрещам чумата.

    Коментиран от #35

    15:52 08.10.2026

  • 24 В територията

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "хаха":

    до 2030 90% са чалми и тюрбани

    15:53 08.10.2026

  • 25 Кучето на Мими 🐕

    23 5 Отговор
    Окраина не е загубила ниго един боец.Има само двама с драскотини и петима със стомашно чревно разстройство!🥳🤣🤣🤣👍

    15:53 08.10.2026

  • 26 Гост

    11 2 Отговор
    Най ми е интересно как украинците броят руските загуби и обратното - руснаците -украинските? Сигурно имат споразумение за специални наблюдатели и броячи от другата страна на фронта?

    15:54 08.10.2026

  • 27 Подлогович,

    6 5 Отговор

    До коментар #17 от "хаха":

    Марк Мили вчера каза, че три дня са малко, тридесет години Русия ще бъхриНацитата. Чети и реви

    15:54 08.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН

    13 7 Отговор
    Освен жълтопаветите и Мирчев, абсолютно никой не го взема на сериозно.

    Коментиран от #43

    15:55 08.10.2026

  • 30 пешо

    5 5 Отговор
    вашите 420000

    15:56 08.10.2026

  • 31 Т.КОЛЕВ.

    2 6 Отговор
    АЗ АКО СЪМ НА МЕСТОТО НА ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ ДЕЙСТВАМ С ХИТРОСТ И УМ ЩЕ ДОПУСНА РУСИТЕ СА СИ ПРЕСВОЯТ ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА СРЕЩО ПАРИЧНА МИЛИЯРДНА ОБЛАГА И ОБЕСПЕЧАВАНЕ НА ЕВРО КЕШ НА ВСЕКИ УКРАИНЕЦ ОТ ПОРВДАКА 20000-50000 ХИЛ.ЕВРО.
    И ГАРАНЦИИ ЗА СИГОРНОС ОТ РУСИЯ И ЕВРОСЪЮЗА . ПОСЛЕ НЕКА ДА СИ КОПА ТАМ ПУТИН ЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ЗАЛЕЖИ.С РЕФЕРФНДУМ ДОПИТВАНЕ ДО УКРАЙНЦИТЕ НАРОДА.

    15:56 08.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Много Известен Съветски Актьор

    5 14 Отговор
    ВСУ напредва в Донбас и единственото, което в момента може да направи нискораслият, дърт парцал в Кремъл е да бомбардира украинските градове. Преди пет години "многоходовчика" с лека ръка изпрати двеста хилядната окупационна армия, да "превземе" Киев. Бяха тръгнали, като на сватба- с парадните униформи. Пет години по-късно, "втората в света", дори не е успяла да окупира Донбас и едва ли ще успее. С подобни загуби, дори пълната с с крепостни роби Фалирала Сибирско-Азиатска кочина, едва ли ще успее ефективно да попълва загубите. Над 500 000 "асвабадители" до момента бяха "денацифицирани", а поне още 1 милион се върнаха в "матушката", без ръце, крака, а някои и без глави.

    15:57 08.10.2026

  • 34 пешо

    14 5 Отговор
    тоя боклук никой не го брой за жив

    15:57 08.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 А пък

    12 5 Отговор
    Осрайна нито един. Браво, велики сте!!!

    15:59 08.10.2026

  • 37 Иванов

    11 4 Отговор
    Догога ще ни пробутвате глупостите на този наркоман?!

    16:00 08.10.2026

  • 38 Не ми бери

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Баничаря":

    Геелето .
    Не можеш толкова миризливи банички да направиш за година .

    16:00 08.10.2026

  • 39 ПОВЕЧКО СА ДОСТА

    5 6 Отговор
    НЕ СА ПО 1500 НА ДЕН А ОКОЛО 2200....УКРАЙНА ГИ СМЛЯ

    Коментиран от #44

    16:01 08.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Смъркача

    6 2 Отговор
    Не лъже , това са просто негови видения , след дълго почесване по нослето …

    16:04 08.10.2026

  • 43 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #29 от "ЗЕЛЕНСКИ Е ЕДИН КЛОУН":

    Не! Зеленски е най добрият актьор за всички времена! Зеленски направи Западният свят барабар с НатЮто им смешни ..Показа пред целият свят глинените крачета на Западният свят..

    16:04 08.10.2026

  • 44 Димитринчо

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "ПОВЕЧКО СА ДОСТА":

    И аз считам че са повечко.

    16:05 08.10.2026

  • 45 Пацо

    4 5 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    16:06 08.10.2026

  • 46 Атина Палада

    3 6 Отговор
    До края на годината, Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    Коментиран от #50

    16:07 08.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Джжooжo пaaаацццyyyулллaaa👋😁💯👈

    3 1 Отговор
    До двата колеги пaааaaaaaaцццццццyyyллииии от кooфитe за cмeт!
    Колега съъъъдрaaaн пaааaaaaццццyyуyллл😂🤣😅
    Оказа се вярно- за няма 5 години Украйна рaaзмaaaзaа любимата ни мииизeeрннаaaаа фашиcтка рaаша💀

    16:13 08.10.2026

  • 54 за август и септември

    4 3 Отговор
    Русия губи повече територия, отколкото завоюва.

    Кво да говорим повече!

    16:13 08.10.2026

  • 55 Фори

    0 1 Отговор
    Като процент от населението това са незначителни загуби.Русия може да си позволи 1,5-2 милиона човешки загуби без да усети.

    16:14 08.10.2026

  • 56 Опелото

    3 1 Отговор
    Ного монголска ЛЕШ, ного нЯщо... ЕЙ

    16:14 08.10.2026

  • 57 Тоя олифрен

    1 2 Отговор
    Колко жертви даде, че и наемници!

    16:16 08.10.2026

  • 58 Хихи

    2 1 Отговор
    Тази банална пропаганда е от 20 век. Нацистите са били обсебени от броя на жертвите в руската армия. По поръчка на Йосиф Гьобелс се произвежда и разпространява т.нареченото "народен радиоприемник" Volksempfänger за да се информира обществеността за успехите на Вермахта на Изток.

    16:16 08.10.2026

  • 59 да ама не

    2 2 Отговор
    Забелязва се че при обмен на загинали ситуацията е 20 убити украинци на един руснак.
    И бройката е дооста по-ниска както за загинали украинци така и за загинали руснаци.
    Да не би някой да лъже?

    16:16 08.10.2026

  • 60 Стига глупости

    3 1 Отговор
    Най вероятно е преброил Украинските жертви. Вече никой не иска и не трябва да ходи на фронта за този дебил.

    16:16 08.10.2026

  • 61 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Идеално":

    Да бе да,вярвайте ,че са 27 милиона ха ха ха
    Първите документирани факти веднага след войната е ,че Германия губи 4 милиона военнослужещи . СССР губи 6 милиона заедно с цивилните ..След Сталин Москва вдигна бройката на 8 милиона,после на 17 скочи и при Брежневия на 27 хаха ..Нещо като Израел с лагерите,та Германия и до днес продължава да плаща още репарации на Израел ...Сигурно ще плаща до другият век:)))

    16:18 08.10.2026

  • 62 И всичко това

    0 0 Отговор
    на фона на нито една жертва от страна на железния ВСУ.
    Просто украинците могат да се бият много добре, досущ като във филмите на Джеки Чан.

    16:19 08.10.2026

  • 63 Факти

    1 1 Отговор
    Защо , ВИНАГИ се дават само някакви данни за руските загуби? Досега НИКЪДЕ, в българските медии не съм прочел за УКРАЙНСКИТЕ загуби! Това случайност ли е ?!!!

    16:19 08.10.2026

  • 64 Софиянец

    1 1 Отговор
    Как да повярваш на човек, изпаднал във видима истерия и паника, с кървясъл и объркан поглед! 😂

    16:19 08.10.2026

  • 65 На Берлин ли маама ви блатна де а?

    0 0 Отговор
    На Берлин ли?

    16:19 08.10.2026

  • 66 ТРЕБВА ЛИ ВЕЧЕ

    0 1 Отговор
    Да мааме бандерското знаме от фейса?

    16:20 08.10.2026

  • 67 Зиленски

    0 0 Отговор
    ти ги попиля бе молодец. То комай им свърши армията.

    16:21 08.10.2026

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