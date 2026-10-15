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Щети за милиони: хакери атакуваха супермаркети във Франция

Щети за милиони: хакери атакуваха супермаркети във Франция

15 Октомври, 2026 21:23 846 12

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  • киберсигурност

Хакери са използвали слабо място в софтуера на хладилници и фризери, извършителите засега са неизвестни

Щети за милиони: хакери атакуваха супермаркети във Франция - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Да изхвърлиш тонове храна за милиони евро - това се случи вчера в голяма част от Франция, след като над 400 супермаркета станаха жертва на кибератака, която е накарала хладилните им системи да започнат принудително размразяване.

Температурите в хладилниците и фризерите са се покачили до между 50 и 80 градуса по Целзий, а редица супермаркети от най-големите френски вериги като Intermarché, Carrefour и Monoprix останаха затворени, докато не премахнат развалената стока.

Прокуратурата се е самосезирала по случая, а разследването е поето от отдела за борба с киберпрестъпността. До момента никой не е поел отговорност за атаката. По първоначални данни мишената на хакерите е била слабо място в софтуера на хладилните системи, който веригите не са обновили навреме.

Засегнати са още магазини в Испания, Португалия, Германия и Белгия.

Какво е известно?

Според френската телевизия BFMTV кибератаките са започнали през нощта на 11 срещу 12 октомври и са засегнали 300 обекта на веригата Intermarché, близо 100 на Coopérative U и трийсет на Monoprix. Carrefour съобщи за поражения в 80 от своите около 6000 магазина в страната.

“Атаката вероятно е започнала около 23 ч., но ние я забелязахме едва в 4 ч. сутринта, когато наш доставчик видя, че складовото помещение е наводнено. Температурата в хладилната камера се беше повишила до 50°C и беше задействала автоматична пръскачка“, разказва Шарл Дезон, мениджър на един от засегнатите обекти на Intermarché.

Освен че са размразили фризерите, хакерите са удължили и продължителността на операцията от един на осем часа, за да се забави включването на алармите.

Макар до момента да няма точна оценка на загубите в цялата страна, според експерти и представители на бизнеса те могат да достигнат десетки милиони евро.

Къде е било слабото място?

Общото между атакуваните супермаркети е софтуерът, който те използват за управление на хладилните си системи. Той е разработен от датската компания Danfoss, като кибератаките са били възможни в обекти, където софтуерните актуализации не са били направени, въпреки предупрежденията от компанията.

“По-голямата част от засегнатите устройства са достигнали края на жизнения си цикъл и вече не получават софтуерна поддръжка”, обясняват от компанията за Le Monde и допълват, че “отдавна препоръчват на клиентите си да актуализират остарелите версии” на продукта.

Френските медии припомнят, че през март 2025 г. Danfoss съобщи за открити пропуски в сигурността на софтуера и призова клиентите си да инсталират нужните актуализации.

Кибератаките срещу супермаркетите обаче не се оказват изолирани. В, френският бизнесмен и мениджър на групата зад Intermarché Тиери Котияр казва, че в компанията му работят цели 12 експерти за киберсигурност, които предотвратяват между 3 и 4 кибератаки на ден.

Начин за политическа дестабилизация

Европейският комисар по земеделие и храни Кристоф Хансен осъди хакерската атака в платформата X и призова за по-голямо внимание по отношение на “продоволствената сигурност“, тъй като “използването на храната като инструмент се е превърнало в реалност“.

По думите на Тиери Котияр, подобни атаки преследват не само икономически, но и политически цели: “В сегашния геополитически контекст това е начин за политическа дестабилизация. Представете си, че Франция не може да осигури доставките на храна - това би било катастрофа”, казва той.

Източник: www.dw.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Така е когато държат свинско в хладилника без да зачитат мюсюлманските си клиенти.

    21:25 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Овчар

    10 1 Отговор
    Да видиш арестуван хакер е почти невъзможно..!Френската революция официално започва след 2 дни , и днес имаше жестоки сблъсъци но черешката на тортата предстои...!

    21:30 15.10.2026

  • 4 Новите Братушки

    6 1 Отговор
    И ще ви кажат ей тей всички Каа.Путти :за всичко виновен е Путин !

    21:32 15.10.2026

  • 5 рискове

    17 0 Отговор
    Смарт хладилници, Смарт и домакински уреди .... все по-смарт уязвимо човешко съществуване.

    Коментиран от #8

    21:34 15.10.2026

  • 6 срамно е

    9 1 Отговор
    Вие храните айуните ,а те ви крадат ,бият и други неща вършат !!

    21:36 15.10.2026

  • 7 Фен на прайда

    6 3 Отговор
    Само да не хакнат вuбpaтopuте ни тези руски хакери...

    21:40 15.10.2026

  • 8 И защо въобще хладилниците

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "рискове":

    трябва да са включени в мрежата?
    Нокой датчанин от датската компания Danfoss може ли да обясни?
    Тия "Intermarché Тиери Котияр казва, че в компанията му работят цели 12 експерти за киберсигурност, които предотвратяват между 3 и 4 кибератаки на ден." не е и по добре и евтино просто да изключат хладилниците от интернет мрежата и да ги наглеждат от време на време?

    21:59 15.10.2026

  • 9 Сигурен съм че Путин е виновен нали

    1 0 Отговор
    И без да правите разследване ,кокошките Урсула и кая казаха че Путин е виновен

    22:11 15.10.2026

  • 10 оня с коня

    1 0 Отговор
    не ми е ясно как температурата в Хлад. Камера ще се покачи до 50-80 градуса- това Хладилници ли са или готварски печки?

    Коментиран от #11, #12

    22:18 15.10.2026

  • 11 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Значи става въпрос за реални промишлени хладилници и фризери, а не за готварски печки. Как технически се случва функцията за автоматично дефростиране /размразяване/. Всеки професионален търговски хладилник има система, която периодично се нагрява за кратко, за да разтопи натрупания лед и скреж по тръбите и стените. За целта в тях има вградени мощни нагревателни елементи (резистори). Промишлената техника разполага с много силни нагреватели. Когато те бъдат оставени да работят без прекъсване на пълна мощност в изолираното затворено пространство витрините на хладилниците буквално започват да действат като фурни или мощни радиатори.Не мисля че е кибер атака ,хората масово скандират милиардерите да плащат по големи данъци и искат да се измъкнат от положение. Люклер без срам заяви че бил "беден с вериги магазини и бензиностанции и в Европа "в ефир и няма за плаща данък за милиардери

    22:32 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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