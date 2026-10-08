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Модерни ракети! България ще купи още пет системи IRIS-T за 1,1 млрд. евро
  Тема: Украйна

Модерни ракети! България ще купи още пет системи IRIS-T за 1,1 млрд. евро

8 Октомври, 2026 16:22 1 257 61

  • iris-t-
  • противовъздушна отбрана-
  • румен радев-
  • военни разходи-
  • дронове-
  • ракети

Правителството внесе проект за инвестиционен разход, а премиерът Румен Радев очаква договорът да бъде подписан в рамките на седмици

Модерни ракети! България ще купи още пет системи IRIS-T за 1,1 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Правителството предлага на Народното събрание да одобри инвестиционен разход за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM. Заедно с вече договорената една система общата стойност на проекта за модернизация на противовъздушната отбрана ще достигне около 1,1 млрд. евро.

Решението е прието от Министерския съвет, но за допълнителната поръчка все още е необходимо одобрение от парламента. След това се предвижда подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия, както и допълнение към договора с германската Diehl Defence.

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„Очаквам в рамките на седмици да имаме договор“, заяви премиерът Румен Радев.

Какво включва проектът

Актуализираният проект предвижда втори етап за пет допълнителни комплекса IRIS-T SLM, заедно с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване. В него е включена и необходимата инфраструктура за експлоатация, съхранение и поддръжка на ракетите.

В същото време първият етап от проекта ще бъде променен. Мултисензорният тракер в одобрената конфигурация ще бъде заменен с друго оборудване, което според публикуваните от правителството данни ще намали стойността на вече сключения договор от 182 млн. евро на 180,6 млн. евро. Сроковете за доставка също трябва да бъдат съкратени.

Финансирането е предвидено по механизма SAFE на Европейския съюз, който предоставя дългосрочни заеми за съвместни отбранителни проекти.

Среднообхватна система за противовъздушна отбрана

IRIS-T SLM се произвежда от Diehl Defence и е наземна система със среден обсег. Ракетите могат да поразяват цели на разстояние до 40 километра и на височина до 20 000 метра. Комплексът включва командна машина, 4D радар, пускови установки и обслужващи автомобили.

Системата може да обменя данни с натовски средства за противовъздушна отбрана и да получава информация за целите от външни радари. По данни, цитирани от Money.bg, една батарея може да изстреля едновременно до 24 ракети към различни цели.

По-далекобойната версия IRIS-T SLX все още е в процес на разработване. Тя е предназначена за поразяване на цели на разстояние до 80 километра, но правителственото предложение за България не уточнява дали сред допълнителните системи ще има комплекс от този вариант.

Кога се очакват доставките

Първата система, договорена през 2024 г., се очаква да бъде доставена през 2027 г., а въвеждането ѝ в експлоатация е планирано към края на същата година. Преди това ще бъде необходимо обучение на военнослужещите и подготовка на инфраструктурата.

Решението за още пет комплекса е част от участието на България в инициативата „Щит на европейското небе“. Според правителството придобиването трябва да повиши способностите на Военновъздушните сили и да осигури по-голям принос към общата противовъздушна отбрана на НАТО.

Източници: money.bg, investor.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лакеите на Пентагона

    34 10 Отговор
    Демек, малка ви е ИНФЛАЦИЯТА !

    16:25 08.10.2026

  • 3 Робот

    33 9 Отговор
    Така се надявах Румбата да пооправи държавата но го купиха или заплашиха и филма приключи.

    Коментиран от #52

    16:26 08.10.2026

  • 4 иво

    27 6 Отговор
    браво румба! Харчи!

    16:26 08.10.2026

  • 5 🤔🤔🤔

    28 5 Отговор
    Какво ли са си говорили на 4 очи вчера, че така зверски мълчат даже и от опозицията. Явно България е напълно разоръжена.

    16:27 08.10.2026

  • 6 механик

    16 14 Отговор
    Каквото и да купи , пак няма да струва нищо с този премиер .

    16:27 08.10.2026

  • 7 БеГемот

    32 8 Отговор
    Затъваме....почне ли се веднъж с харчове за идиотите с фуражките ....мааани бегай....

    16:28 08.10.2026

  • 8 И КО ША ЗАЩИТЯТ С ТИЯ 5 БРЙКИ..????

    28 7 Отговор
    С ТЯХ И ПОЛОВИНТА СОФИЯ НЕ МОГАТ ДА ОПАЗЯТ КААААМО ЛИ БЪЛГАРИЯ....

    16:28 08.10.2026

  • 9 ние сме били богата държава

    18 3 Отговор
    Нр личи като ходиш по улиците!

    16:30 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 долу сащ и ес

    27 6 Отговор
    а и сега простите българи да съберат капачки за 1.1 млрд евро за да комепсират липсващите пари за операции лечение и трансплантации на децата ни. следващия път като загине ваш близък на пътя зщото нама маркировка, табела или мантинела, да знаете, че имаме ирис , който подобрява БВП то и живота ВИ!

    16:31 08.10.2026

  • 12 С404

    9 9 Отговор
    С404 да купи С404, мани ги тия европендорейски боклуци, умният българин не ги ще, той знае по-добре от всичко за всичко!

    16:31 08.10.2026

  • 13 Чакай малко

    24 4 Отговор
    Защо помилваха петима осъдени нарко дилъри? Защо от началото на годината започна да се продава масово фентанил в България и смъртните случаи от свръх доза се увеличиха?

    16:32 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ганя Путинофила

    13 7 Отговор
    Ама как така?
    Нали Мунчо раздуваше само за дипломация с Маскалия?
    За какво да му тези ракети?

    Коментиран от #16

    16:35 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дай му

    19 6 Отговор
    войни , военщина ,Фърчила и да трупа борчове на гърба на България и българите граждани .

    16:37 08.10.2026

  • 18 Браво на ген. Радев!

    11 9 Отговор
    Скоро ще имаме и два нови многофункционални кораба за флота.
    И следващата партида Ф 16.
    От Украйна да купи фонове прехващачи.
    Можа да развием съвместно производство на дронове в България с Украйна.

    16:38 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ганчев

    14 5 Отговор

    До коментар #20 от "az СВО Победа 81":

    Тия системи за ПВО от съветско време не могат да засекат летящ локомотив.Това е за отбелязване.

    16:44 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Има логика

    9 2 Отговор
    Така ще можем да свалим ф-ките си още на първото учение или да опукаме нещо италианско

    16:45 08.10.2026

  • 24 Това колко

    13 5 Отговор
    Детски болници са примерно

    Коментиран от #34

    16:47 08.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    8 6 Отговор
    Браво на "миролюбеца" гумен Богаташев !

    16:51 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кое не е така ?!

    10 0 Отговор
    всеки месец държавата прибира около 45% от доходите под формата на данъци, такси, сметки и пр. Четиридесет и пет процента.
    В замяна на почти половината пари, които изкарвам за себе си и семейството си, аз получавам от същата тази Държава едно голямо нищо.
    Получавам неадекватно правителство от крадци и интерсчии, които поставят руските интереси пред българските.
    Получавам пословичното “топло” отношение към мен и близките ми в болници, учреждения и институции.
    Получавам “закрила” от органите на реда, които в единствения случай, в който съм ги търсил за нещо спешно и животозастрашаващо, се качиха на патрулката и избягаха пред очите на двете ми деца.
    Получавам учебна система, която ме кара да плащам още около 15% от месечния си доход за частно образование.
    Получавам скапани пътища, неадекватна инфраструктура, несъществуващ туризъм и загиваща икономика.
    За какво плащам всъщност, драги ми “народни избранници”? И до кога мислите, че ще плащам аз и всички ние, докато вие крадете изкараните с честен труд пари?

    Коментиран от #41

    16:59 08.10.2026

  • 29 Няма такъв резил

    7 2 Отговор
    Мунчо да се беше присъединил към европейския проект за стена за дронове, по-малко пари щеше да ни струва! Ама нали пращо от акъл..... сега ще плащаме ние само...

    17:02 08.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Реджеб Иведик

    2 2 Отговор
    Чатларъ, патландъра, кибик йок, биргьотларь.С пет по 40км обхвата е за 5 града.Саафеето, Фиилиийбетоо, Варна парчалъ, Бургаз -градъ на боба и някоя резиденция на властта

    17:10 08.10.2026

  • 32 Давай бре Рундю...

    10 2 Отговор
    Нали не са твойте пари а нашите...

    17:15 08.10.2026

  • 33 Герги

    7 4 Отговор
    Тази система има ли параметрите на Пейтриът...с тези умрели 40 км,за къде.

    Коментиран от #39

    17:21 08.10.2026

  • 34 гост

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Това колко":

    болниците са друга бира,не може да стоиш със свалени шорти...въоръжение е нужно.

    Коментиран от #43

    17:23 08.10.2026

  • 35 Никой

    5 4 Отговор
    То не е само да ги купиш , трябва професионалисти да работят с тях . Да не стане като с Ф-16 , само един пилот да вземе изпита .

    17:23 08.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Давай бре Рундю...

    5 1 Отговор
    Германия поръча шест огневи установки с 216 ракети за 950 милиона евро през юни 2023 г., с планове в крайна сметка да закупи 50 системи IRIS-T SLM. Швеция подписа договор на стойност 810 милиона евро за седем огневи установки през юни 2025 г. Швейцария се ангажира с пет огневи установки с бюджет от 660 милиона швейцарски франка, с опции за допълнителни системи SLM и SLX до 2032 г. Естония и Латвия съвместно закупиха три системи за приблизително 1 милиард евро общо. Кумулативните поръчки на Украйна, включително договор за 2,2 милиарда евро, подписан през май 2025 г., представляват най-големия ангажимент. Германия допълнително обяви планове през юли 2025 г. да закупи до 100 мобилни системи IRIS-T SLS плюс допълнителни батерии SLM и SLX, като Rheinmetall разработва самоходна пускова установка SLS на базата на Boxer по договор за разработка на стойност 1,2 милиарда евро

    17:27 08.10.2026

  • 38 Тошко

    7 3 Отговор
    Ама копувайте си оръжия с нашите пари, ние ще бачкаме и ще мизерстваме, няма проблем...

    Коментиран от #42, #60

    17:29 08.10.2026

  • 39 бай Даньо

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Герги":

    Пейтриъта отива към 10 пьти по скъп и не вьрши работа както се разбра от Кувейт , Катар и ОАЕ ...

    17:31 08.10.2026

  • 40 Ъъъъ

    7 3 Отговор
    За кви глупости се дават пари нямам думи просто

    17:32 08.10.2026

  • 41 Как така бре пич не

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Кое не е така ?!":

    получаваш от същата тази държава нищо ? Ей НА Рундю и НАТЮ ти дават сигурност ....за 1,1 млрд. евро сигурност...

    17:32 08.10.2026

  • 42 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Тошко":

    Спокойния сън в БГ няма цена....

    17:34 08.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 ......-

    3 2 Отговор
    Пари бол ,требе да се харчат за глюпости.

    На гол за дник чифте ириси.

    17:37 08.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 В Курск съм

    6 1 Отговор
    Какви са тези милиарди, нали държавата нямала пари?

    17:38 08.10.2026

  • 47 Моряка

    5 2 Отговор
    А пари от къде? Пак ли ще посегнат на акциза на ракията?

    17:39 08.10.2026

  • 48 И какво толкова ценно имаме

    1 0 Отговор
    Че с 1,1 млрд. евро да го пазим? А? Ей това мисля от десетина минути и не се сещам да ви кажа.

    17:43 08.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Аман от паткани

    2 1 Отговор
    и тъпите им железа (инвестиционен разход)... То българите за това за него гласувахме нали? ...

    17:50 08.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Еййй ма

    0 3 Отговор
    Тя далеко бие...цели 40 км и на бройка е 200 млн....пък скапаните руски ц400 само до 400 км прихващат и са 400 млн.....ей тва е немски технически гений

    Коментиран от #59

    17:55 08.10.2026

  • 54 Отстрани

    3 1 Отговор
    След като евроатлантиците подариха нашите системи на укронацистите сега сме принудени да харчим милиарди за нови.

    17:56 08.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 мда

    2 0 Отговор
    А иначе събираме капачки за кувиози.

    17:58 08.10.2026

  • 57 Ще си останем с чакането

    0 0 Отговор
    Всичко има трайност и годност. Като изтече този срок и не си употребил стоката, гориш пари. Пенсиите и заплатите ниски. Чакаме голям противник да ни унищожи или пороби?? Сами се затриваме.

    18:10 08.10.2026

  • 58 хаха

    0 0 Отговор
    Новите Тикви. На Тиквата - рода. Хахаха!

    IRIS се комбинира със френско-италианските системи SAMP/T. Има разлика в обсега и се изгражда многопластова защита.

    Мъ те новите тикви нали са "военни" и всичко знаят... ХАХАХА

    18:17 08.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "хаха":

    По същество да ме обориш??! Глупака при липса на аргументи започва да обижда....значи съм прав

    18:23 08.10.2026