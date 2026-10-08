Модерни ракети! България ще купи още пет системи IRIS-T за 1,1 млрд. евро

Правителството предлага на Народното събрание да одобри инвестиционен разход за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM. Заедно с вече договорената една система общата стойност на проекта за модернизация на противовъздушната отбрана ще достигне около 1,1 млрд. евро.

Решението е прието от Министерския съвет, но за допълнителната поръчка все още е необходимо одобрение от парламента. След това се предвижда подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия, както и допълнение към договора с германската Diehl Defence.

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Какво включва проектът

„Очаквам в рамките на седмици да имаме договор“, заяви премиерът Румен Радев.

Актуализираният проект предвижда втори етап за пет допълнителни комплекса IRIS-T SLM, заедно с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване. В него е включена и необходимата инфраструктура за експлоатация, съхранение и поддръжка на ракетите.

В същото време първият етап от проекта ще бъде променен. Мултисензорният тракер в одобрената конфигурация ще бъде заменен с друго оборудване, което според публикуваните от правителството данни ще намали стойността на вече сключения договор от 182 млн. евро на 180,6 млн. евро. Сроковете за доставка също трябва да бъдат съкратени.

Финансирането е предвидено по механизма SAFE на Европейския съюз, който предоставя дългосрочни заеми за съвместни отбранителни проекти.

Среднообхватна система за противовъздушна отбрана

IRIS-T SLM се произвежда от Diehl Defence и е наземна система със среден обсег. Ракетите могат да поразяват цели на разстояние до 40 километра и на височина до 20 000 метра. Комплексът включва командна машина, 4D радар, пускови установки и обслужващи автомобили.

Системата може да обменя данни с натовски средства за противовъздушна отбрана и да получава информация за целите от външни радари. По данни, цитирани от Money.bg, една батарея може да изстреля едновременно до 24 ракети към различни цели.

По-далекобойната версия IRIS-T SLX все още е в процес на разработване. Тя е предназначена за поразяване на цели на разстояние до 80 километра, но правителственото предложение за България не уточнява дали сред допълнителните системи ще има комплекс от този вариант.

Кога се очакват доставките

Първата система, договорена през 2024 г., се очаква да бъде доставена през 2027 г., а въвеждането ѝ в експлоатация е планирано към края на същата година. Преди това ще бъде необходимо обучение на военнослужещите и подготовка на инфраструктурата.

Решението за още пет комплекса е част от участието на България в инициативата „Щит на европейското небе“. Според правителството придобиването трябва да повиши способностите на Военновъздушните сили и да осигури по-голям принос към общата противовъздушна отбрана на НАТО.

Източници: money.bg, investor.bg, btvnovinite.bg