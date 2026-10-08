Модерни ракети! България ще купи още пет системи IRIS-T за 1,1 млрд. евро

Правителството предлага на Народното събрание да одобри инвестиционен разход за придобиването на още пет зенитно-ракетни комплекса IRIS-T SLM. Заедно с вече договорената една система общата стойност на проекта за модернизация на противовъздушната отбрана ще достигне около 1,1 млрд. евро.
Решението е прието от Министерския съвет, но за допълнителната поръчка все още е необходимо одобрение от парламента. След това се предвижда подписването на програмно споразумение между министерствата на отбраната на България и Германия, както и допълнение към договора с германската Diehl Defence.
Какво включва проектът
Актуализираният проект предвижда втори етап за пет допълнителни комплекса IRIS-T SLM, заедно с гаранционна и първоначална логистична поддръжка, зенитно-управляеми ракети и допълнително оборудване. В него е включена и необходимата инфраструктура за експлоатация, съхранение и поддръжка на ракетите.
В същото време първият етап от проекта ще бъде променен. Мултисензорният тракер в одобрената конфигурация ще бъде заменен с друго оборудване, което според публикуваните от правителството данни ще намали стойността на вече сключения договор от 182 млн. евро на 180,6 млн. евро. Сроковете за доставка също трябва да бъдат съкратени.
Финансирането е предвидено по механизма SAFE на Европейския съюз, който предоставя дългосрочни заеми за съвместни отбранителни проекти.
Среднообхватна система за противовъздушна отбрана
IRIS-T SLM се произвежда от Diehl Defence и е наземна система със среден обсег. Ракетите могат да поразяват цели на разстояние до 40 километра и на височина до 20 000 метра. Комплексът включва командна машина, 4D радар, пускови установки и обслужващи автомобили.
Системата може да обменя данни с натовски средства за противовъздушна отбрана и да получава информация за целите от външни радари. По данни, цитирани от Money.bg, една батарея може да изстреля едновременно до 24 ракети към различни цели.
По-далекобойната версия IRIS-T SLX все още е в процес на разработване. Тя е предназначена за поразяване на цели на разстояние до 80 километра, но правителственото предложение за България не уточнява дали сред допълнителните системи ще има комплекс от този вариант.
Кога се очакват доставките
Първата система, договорена през 2024 г., се очаква да бъде доставена през 2027 г., а въвеждането ѝ в експлоатация е планирано към края на същата година. Преди това ще бъде необходимо обучение на военнослужещите и подготовка на инфраструктурата.
Решението за още пет комплекса е част от участието на България в инициативата „Щит на европейското небе“. Според правителството придобиването трябва да повиши способностите на Военновъздушните сили и да осигури по-голям принос към общата противовъздушна отбрана на НАТО.
Източници: money.bg, investor.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Лакеите на Пентагона
16:25 08.10.2026
3 Робот
Коментиран от #52
16:26 08.10.2026
4 иво
16:26 08.10.2026
5 🤔🤔🤔
16:27 08.10.2026
6 механик
16:27 08.10.2026
7 БеГемот
16:28 08.10.2026
8 И КО ША ЗАЩИТЯТ С ТИЯ 5 БРЙКИ..????
16:28 08.10.2026
9 ние сме били богата държава
16:30 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 долу сащ и ес
16:31 08.10.2026
12 С404
16:31 08.10.2026
13 Чакай малко
16:32 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ганя Путинофила
Нали Мунчо раздуваше само за дипломация с Маскалия?
За какво да му тези ракети?
Коментиран от #16
16:35 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дай му
16:37 08.10.2026
18 Браво на ген. Радев!
И следващата партида Ф 16.
От Украйна да купи фонове прехващачи.
Можа да развием съвместно производство на дронове в България с Украйна.
16:38 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ганчев
До коментар #20 от "az СВО Победа 81":Тия системи за ПВО от съветско време не могат да засекат летящ локомотив.Това е за отбелязване.
16:44 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Има логика
16:45 08.10.2026
24 Това колко
Коментиран от #34
16:47 08.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Гyмен кРадев БОгаТАШа
16:51 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кое не е така ?!
В замяна на почти половината пари, които изкарвам за себе си и семейството си, аз получавам от същата тази Държава едно голямо нищо.
Получавам неадекватно правителство от крадци и интерсчии, които поставят руските интереси пред българските.
Получавам пословичното “топло” отношение към мен и близките ми в болници, учреждения и институции.
Получавам “закрила” от органите на реда, които в единствения случай, в който съм ги търсил за нещо спешно и животозастрашаващо, се качиха на патрулката и избягаха пред очите на двете ми деца.
Получавам учебна система, която ме кара да плащам още около 15% от месечния си доход за частно образование.
Получавам скапани пътища, неадекватна инфраструктура, несъществуващ туризъм и загиваща икономика.
За какво плащам всъщност, драги ми “народни избранници”? И до кога мислите, че ще плащам аз и всички ние, докато вие крадете изкараните с честен труд пари?
Коментиран от #41
16:59 08.10.2026
29 Няма такъв резил
17:02 08.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Реджеб Иведик
17:10 08.10.2026
32 Давай бре Рундю...
17:15 08.10.2026
33 Герги
Коментиран от #39
17:21 08.10.2026
34 гост
До коментар #24 от "Това колко":болниците са друга бира,не може да стоиш със свалени шорти...въоръжение е нужно.
Коментиран от #43
17:23 08.10.2026
35 Никой
17:23 08.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Давай бре Рундю...
17:27 08.10.2026
38 Тошко
Коментиран от #42, #60
17:29 08.10.2026
39 бай Даньо
До коментар #33 от "Герги":Пейтриъта отива към 10 пьти по скъп и не вьрши работа както се разбра от Кувейт , Катар и ОАЕ ...
17:31 08.10.2026
40 Ъъъъ
17:32 08.10.2026
41 Как така бре пич не
До коментар #28 от "Кое не е така ?!":получаваш от същата тази държава нищо ? Ей НА Рундю и НАТЮ ти дават сигурност ....за 1,1 млрд. евро сигурност...
17:32 08.10.2026
42 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Тошко":Спокойния сън в БГ няма цена....
17:34 08.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 ......-
На гол за дник чифте ириси.
17:37 08.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 В Курск съм
17:38 08.10.2026
47 Моряка
17:39 08.10.2026
48 И какво толкова ценно имаме
17:43 08.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Аман от паткани
17:50 08.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Еййй ма
Коментиран от #59
17:55 08.10.2026
54 Отстрани
17:56 08.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 мда
17:58 08.10.2026
57 Ще си останем с чакането
18:10 08.10.2026
58 хаха
IRIS се комбинира със френско-италианските системи SAMP/T. Има разлика в обсега и се изгражда многопластова защита.
Мъ те новите тикви нали са "военни" и всичко знаят... ХАХАХА
18:17 08.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Нещо
До коментар #59 от "хаха":По същество да ме обориш??! Глупака при липса на аргументи започва да обижда....значи съм прав
18:23 08.10.2026