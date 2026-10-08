Първият дипломат на Вашингтон: Войната в Украйна е в положение на стратегическа безизходица.

Войната в Украйна е достигнала „стратегическа задънена улица“, а към момента няма изгледи за мирно споразумение чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за гръцкия вестник Kathimerini.

По думите му война с такава продължителност не е била част от военните планове на руския президент Владимир Путин. Рубио определи настоящата ситуация като опасна и посочи, че от стратегическата безизходица има два възможни изхода – споразумение, постигнато чрез преговори, или ескалация от страна на едната или на двете страни.

Той добави, че САЩ са готови да изиграят необходимата роля за прекратяване на войната по дипломатически път. Държавният секретар обаче призна, че опитите за постигане на такова решение досега не са дали резултат и че то „в момента е непостижимо“.

Спорът за Донецка област остава основна пречка

Според Рубио Русия определя победата като пълно завземане на Донецка област – цел, която Москва последователно заявява. По думите му това условие е напълно неприемливо за Украйна и остава сред основните препятствия пред евентуални преговори.

Американският държавен секретар не посочи срок за възобновяване на преговорите. Той заяви, че Вашингтон продължава да е готов да играе конструктивна роля, но дипломатическо решение все още не е намерено.

Предупреждение за нова ескалация през зимата

Рубио изрази тревога от възможността Русия да използва предстоящата зима, за да засили натиска върху Украйна. Според него Москва може да се опита да унищожи остатъците от украинската енергийна мрежа и по този начин да принуди Киев да капитулира.

„И очевидно смятам, че има ясни признаци, че Русия ще използва настъпващата зима, за да унищожи остатъците от енергийната мрежа на Украйна и да я принуди да капитулира“, заяви държавният секретар на САЩ.

Той посочи и промяна в способностите на украинската армия, като заяви, че Украйна е станала по-ефективна в нанасянето на удари с голям обсег дълбоко в руска територия. По думите му това засилва опасността от ответни действия и от разширяване на конфликта.

Рубио съобщи още, че няколко кораба в Черно море са били атакувани при координирана атака с дронове. Той не уточни кои са корабите, кога точно е извършена атаката и какви са щетите.

Според държавния секретар на САЩ международната общност възприема настоящата ситуация като потенциално опасна, тъй като войната може да ескалира и да прерасне в конфликт с по-голям мащаб.

Източници: news.bg, ekathimerini.com