Първият дипломат на Вашингтон: Войната в Украйна е в положение на стратегическа безизходица.

Войната в Украйна е достигнала „стратегическа задънена улица“, а към момента няма изгледи за мирно споразумение чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за гръцкия вестник Kathimerini.
По думите му война с такава продължителност не е била част от военните планове на руския президент Владимир Путин. Рубио определи настоящата ситуация като опасна и посочи, че от стратегическата безизходица има два възможни изхода – споразумение, постигнато чрез преговори, или ескалация от страна на едната или на двете страни.
Той добави, че САЩ са готови да изиграят необходимата роля за прекратяване на войната по дипломатически път. Държавният секретар обаче призна, че опитите за постигане на такова решение досега не са дали резултат и че то „в момента е непостижимо“.
Спорът за Донецка област остава основна пречка
Според Рубио Русия определя победата като пълно завземане на Донецка област – цел, която Москва последователно заявява. По думите му това условие е напълно неприемливо за Украйна и остава сред основните препятствия пред евентуални преговори.
Американският държавен секретар не посочи срок за възобновяване на преговорите. Той заяви, че Вашингтон продължава да е готов да играе конструктивна роля, но дипломатическо решение все още не е намерено.
Предупреждение за нова ескалация през зимата
Рубио изрази тревога от възможността Русия да използва предстоящата зима, за да засили натиска върху Украйна. Според него Москва може да се опита да унищожи остатъците от украинската енергийна мрежа и по този начин да принуди Киев да капитулира.
„И очевидно смятам, че има ясни признаци, че Русия ще използва настъпващата зима, за да унищожи остатъците от енергийната мрежа на Украйна и да я принуди да капитулира“, заяви държавният секретар на САЩ.
Той посочи и промяна в способностите на украинската армия, като заяви, че Украйна е станала по-ефективна в нанасянето на удари с голям обсег дълбоко в руска територия. По думите му това засилва опасността от ответни действия и от разширяване на конфликта.
Рубио съобщи още, че няколко кораба в Черно море са били атакувани при координирана атака с дронове. Той не уточни кои са корабите, кога точно е извършена атаката и какви са щетите.
Според държавния секретар на САЩ международната общност възприема настоящата ситуация като потенциално опасна, тъй като войната може да ескалира и да прерасне в конфликт с по-голям мащаб.
Източници: news.bg, ekathimerini.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Реалист
Коментиран от #6
15:37 08.10.2026
2 Макробиолог
15:37 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 бай Ормуз
15:39 08.10.2026
6 Колко
До коментар #1 от "Реалист":Колко руснаци умряха в Украйна и колко американци умряха в Иран?
А?
Да чуем.
Коментиран от #14, #15, #24
15:39 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 БББ
Коментиран от #31, #35
15:39 08.10.2026
9 Хахаха хахаха
15:39 08.10.2026
10 Тоя лъже
15:40 08.10.2026
11 ШАЛОМОВИЧ
Ще ме ПОВЕСЯТ .
15:40 08.10.2026
12 ......-
да се чете :
Мецан впрегна и няма спиране.
15:40 08.10.2026
13 Питай на ма айкъъ си
До коментар #7 от "Само питам":Карерицата
Коментиран от #19, #25
15:41 08.10.2026
14 Реалист
До коментар #6 от "Колко":Много американци умряха в ООкрайна над 100 хил руснаците ги денацифицираха
Коментиран от #32
15:41 08.10.2026
15 Петър ,Свети Петър
До коментар #6 от "Колко":А колко украинци умряха ? Два милиона и половина ? И четири милиона ранени ??
15:41 08.10.2026
16 Кълвач
15:41 08.10.2026
17 Иван
15:41 08.10.2026
18 Димяща ушанка
До коментар #4 от "14/88":Утре влизам в Киев с 200!!!
Коментиран от #21
15:41 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Соваж бейби
15:43 08.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Сега
15:44 08.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А Мала Токмачка?
Коментиран от #39
15:46 08.10.2026
30 а стига бе
15:47 08.10.2026
31 ЯЯЯ
До коментар #8 от "БББ":Хи хи хи волoдiмiр
Ами, че не го позволявай. .. .. . .
15:48 08.10.2026
32 Еврокопейкa
До коментар #14 от "Реалист":Абе и Русия не е много по добре, и там са същите галфони . Загубиха над милион животи в безмислена война .За малка страна в сравнение с русия, Украйна се справя повече от перфектно с орките отишли да я "освобождават".В Кочината ако не всеки ден, през ден горят складове, рафинерии, заводи от ВПК!
15:48 08.10.2026
33 Пламен
15:49 08.10.2026
34 стратегическа безизходица
стратегическа безизходица ......
за коалицията на жеЛаещитв
15:51 08.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чичак
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
15:53 08.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Истината
Иде реч за имидж и престиж, не за въпрос от жизнено естество.
Коментиран от #40
16:03 08.10.2026
39 Мишел
До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":Преди два месеца.
16:11 08.10.2026
40 Мишел
До коментар #38 от "Истината":Политиката на САЩ винаги е била да палят войни извън Северна Америка, за да остане Северна Америка единственото спокойно място, където може да се прави бизнес.
16:16 08.10.2026