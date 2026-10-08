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Първият дипломат на Вашингтон: Войната в Украйна е в положение на стратегическа безизходица
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Вашингтон: Войната в Украйна е в положение на стратегическа безизходица

8 Октомври, 2026 15:33 829 40

  • марко рубио-
  • войната в украйна-
  • русия-
  • украйна-
  • донецка област

Държавният секретар на САЩ предупреди, че Русия може да използва зимата, за да засили натиска върху украинската енергийна система

Първият дипломат на Вашингтон: Войната в Украйна е в положение на стратегическа безизходица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Kathimerini Kathimerini

Войната в Украйна е достигнала „стратегическа задънена улица“, а към момента няма изгледи за мирно споразумение чрез преговори. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю за гръцкия вестник Kathimerini.

По думите му война с такава продължителност не е била част от военните планове на руския президент Владимир Путин. Рубио определи настоящата ситуация като опасна и посочи, че от стратегическата безизходица има два възможни изхода – споразумение, постигнато чрез преговори, или ескалация от страна на едната или на двете страни.

Той добави, че САЩ са готови да изиграят необходимата роля за прекратяване на войната по дипломатически път. Държавният секретар обаче призна, че опитите за постигане на такова решение досега не са дали резултат и че то „в момента е непостижимо“.

Спорът за Донецка област остава основна пречка

Според Рубио Русия определя победата като пълно завземане на Донецка област – цел, която Москва последователно заявява. По думите му това условие е напълно неприемливо за Украйна и остава сред основните препятствия пред евентуални преговори.

Американският държавен секретар не посочи срок за възобновяване на преговорите. Той заяви, че Вашингтон продължава да е готов да играе конструктивна роля, но дипломатическо решение все още не е намерено.

Предупреждение за нова ескалация през зимата

Рубио изрази тревога от възможността Русия да използва предстоящата зима, за да засили натиска върху Украйна. Според него Москва може да се опита да унищожи остатъците от украинската енергийна мрежа и по този начин да принуди Киев да капитулира.

„И очевидно смятам, че има ясни признаци, че Русия ще използва настъпващата зима, за да унищожи остатъците от енергийната мрежа на Украйна и да я принуди да капитулира“, заяви държавният секретар на САЩ.

Той посочи и промяна в способностите на украинската армия, като заяви, че Украйна е станала по-ефективна в нанасянето на удари с голям обсег дълбоко в руска територия. По думите му това засилва опасността от ответни действия и от разширяване на конфликта.

Рубио съобщи още, че няколко кораба в Черно море са били атакувани при координирана атака с дронове. Той не уточни кои са корабите, кога точно е извършена атаката и какви са щетите.

Според държавния секретар на САЩ международната общност възприема настоящата ситуация като потенциално опасна, тъй като войната може да ескалира и да прерасне в конфликт с по-голям мащаб.

Източници: news.bg, ekathimerini.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалист

    26 2 Отговор
    Тоя що не си погледне неговата смешна армия как беше бита пред цял свят от Иран?

    Коментиран от #6

    15:37 08.10.2026

  • 2 Макробиолог

    15 1 Отговор
    Безизходица има но тя е малко по на юго изток,покрай залива.

    15:37 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 бай Ормуз

    16 1 Отговор
    Били сме ви и пак ще ви бием.

    15:39 08.10.2026

  • 6 Колко

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "Реалист":

    Колко руснаци умряха в Украйна и колко американци умряха в Иран?
    А?
    Да чуем.

    Коментиран от #14, #15, #24

    15:39 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 БББ

    3 13 Отговор
    Ами да, ако РФ смачка Украйна (теоретически е възможно), следващите са Румъния и България. Не би трябвало да го позволяваме.

    Коментиран от #31, #35

    15:39 08.10.2026

  • 9 Хахаха хахаха

    12 1 Отговор
    Опозорените ФАЩ и в ООкрайна, и в Близкия Изток загубиха!

    15:39 08.10.2026

  • 10 Тоя лъже

    10 0 Отговор
    И Иран го обвини в изопачаване а исторически факти.🤥

    15:40 08.10.2026

  • 11 ШАЛОМОВИЧ

    1 10 Отговор
    Ако спре Войната

    Ще ме ПОВЕСЯТ .

    15:40 08.10.2026

  • 12 ......-

    12 0 Отговор
    Първият дипломат на Вашингтон: Войната в Украйна е в положение на стратегическа безизходица.

    да се чете :

    Мецан впрегна и няма спиране.

    15:40 08.10.2026

  • 13 Питай на ма айкъъ си

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Само питам":

    Карерицата

    Коментиран от #19, #25

    15:41 08.10.2026

  • 14 Реалист

    10 2 Отговор

    До коментар #6 от "Колко":

    Много американци умряха в ООкрайна над 100 хил руснаците ги денацифицираха

    Коментиран от #32

    15:41 08.10.2026

  • 15 Петър ,Свети Петър

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Колко":

    А колко украинци умряха ? Два милиона и половина ? И четири милиона ранени ??

    15:41 08.10.2026

  • 16 Кълвач

    8 1 Отговор
    Ами нали твоя Господар щеше да спира войната за 24часа.Само обещания и едно голямо нищо.Цървул.

    15:41 08.10.2026

  • 17 Иван

    9 1 Отговор
    Нарко Рубио

    15:41 08.10.2026

  • 18 Димяща ушанка

    3 8 Отговор

    До коментар #4 от "14/88":

    Утре влизам в Киев с 200!!!

    Коментиран от #21

    15:41 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Соваж бейби

    8 1 Отговор
    Зелко тези дни не е ревал за пари и оръжие ,наситиха ли се най после ?

    15:43 08.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сега

    6 1 Отговор
    да очакваме ли и Лавров да коментира положението на войната с Иран?

    15:44 08.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А Мала Токмачка?

    1 7 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?

    Коментиран от #39

    15:46 08.10.2026

  • 30 а стига бе

    1 0 Отговор
    това е нещо което Тръмп не може да разреши за 24 часа? Не вярвам. Тръмп каза, че ще спре войната за 24 часа.

    15:47 08.10.2026

  • 31 ЯЯЯ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "БББ":

    Хи хи хи волoдiмiр
    Ами, че не го позволявай. .. .. . .

    15:48 08.10.2026

  • 32 Еврокопейкa

    2 7 Отговор

    До коментар #14 от "Реалист":

    Абе и Русия не е много по добре, и там са същите галфони . Загубиха над милион животи в безмислена война .За малка страна в сравнение с русия, Украйна се справя повече от перфектно с орките отишли да я "освобождават".В Кочината ако не всеки ден, през ден горят складове, рафинерии, заводи от ВПК!

    15:48 08.10.2026

  • 33 Пламен

    1 7 Отговор
    Без китаеца и северния кореец, педя човек отдавна да е капитулирал

    15:49 08.10.2026

  • 34 стратегическа безизходица

    9 0 Отговор
    Хи хи хи волoдiмiр
    стратегическа безизходица ......
    за коалицията на жеЛаещитв

    15:51 08.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чичак

    0 6 Отговор
    Украинците им разказаха играта.
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    15:53 08.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Истината

    0 0 Отговор
    На САЩ не им пука как точно ще продължи или ще приключи тази война. Къде е САЩ, къде е Украйна.
    Иде реч за имидж и престиж, не за въпрос от жизнено естество.

    Коментиран от #40

    16:03 08.10.2026

  • 39 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "А Мала Токмачка?":

    Преди два месеца.

    16:11 08.10.2026

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Истината":

    Политиката на САЩ винаги е била да палят войни извън Северна Америка, за да остане Северна Америка единственото спокойно място, където може да се прави бизнес.

    16:16 08.10.2026

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