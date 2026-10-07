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Говори Ким! Северна Корея обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание
  Тема: Тайван

Говори Ким! Северна Корея обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание

7 Октомври, 2026 08:47 610 25

  • русия-
  • китай-
  • тайван-
  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Пхенян заяви, че ще продължи да разширява съвместната дейност в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеденост, че свещената справедлива война на Русия

Говори Ким! Северна Корея обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters
News.bg News.bg

Северна Корея разкритикува Съединените щати заради продажбите на оръжие и военната подкрепа за Тайван, като обвини Вашингтон, че разпалва напрежението в Тайванския проток, съобщава "Ройтерс".

В коментар на KCNA, цитиращ севернокорейския анализатор по международни въпроси Ким Мьонг Чол, се посочва, че политиката на САЩ спрямо Тайван подкопава мира и стабилността в региона.

Коментарът заявява, че САЩ "трябва добре да помислят дали са готови за пряка конфронтация с мощната държава Китайска народна република заради сигурността на Тайван и дали могат да се справят с последиците от това".

Първите два от общо 66 нови изтребителя F-16V Block 70, поръчани през 2019 г., пристигнаха в Тайван миналата седмица, докато островът е изправен пред нарастваща военна заплаха от страна на Пекин, който претендира за демократично управлявания остров като за своя територия.

Междувременно севернокорейският лидер Ким Чен Ун обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание по случай рождения ден на президента Владимир Путин, съобщи в сряда KCNA.

Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява съвместната дейност в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеденост, че "свещената справедлива война" на Русия за защита на нейния суверенитет, интереси в сферата на сигурността и териториална цялост ще завърши с победа, посочва KCNA.

В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна. Според оценки на Украйна и Южна Корея, от 2024 г. насам Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руските военни действия в Украйна.

Северна Корея и Русия значително засилиха връзките си, след като Путин и Ким подписаха пакт за взаимна отбрана през юни 2024 г.

Източник: news.bg


Северна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вещо лице

    3 10 Отговор
    До къде се докара градинското многоходово джудже. От световна сила, сега Матушката разчита на Северна Корея за аскер и хуманитарни помощи

    Коментиран от #11

    08:51 07.10.2026

  • 3 Цял свят е с Русия

    6 5 Отговор
    Държави подкрепящи Русия:
    1. Северна Корея

    Коментиран от #16

    08:51 07.10.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор
    Да пожелаем КРЕПКО ЗДРАВЕ И НОВИ УСПЕХИ НА ЛИДЕРИТЕ НА КНДР РФ И КНР Да крепне дружбата между братски Иран и всички свободомислещи народи Да живее демокрацията

    Коментиран от #18, #24

    08:51 07.10.2026

  • 5 Овчар

    13 1 Отговор
    Всички страни от БРИКС ще подкрепят Русия ако се наложи..! За сега раздава ритници сама без да има нужда от каквато и да е помощ..! Палячовците от нато знаят че да воюваш с руснак през зимата си е чиста катастрофа..!

    Коментиран от #10

    08:51 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Без име

    10 2 Отговор
    Честит Рожден ден на Владимир Путин!!! Да е жив и здрав и да смачка главите на ламята! На бас, че Тръмп днес ще му честити! 😂😂😂

    08:57 07.10.2026

  • 8 Пич

    2 5 Отговор
    Защо сте сложили снимка на среща между Ким и монголския президент?

    08:57 07.10.2026

  • 9 Тайван е китайска територия

    7 3 Отговор
    Русия ще победи с Божията помощ и въпреки предателствата на Путин. Защото началото на Русия е от 862-882 г. с основаването на Новгородска и Киевска Рус.

    Украйна е измислена от русофобските държави Австроунгария и Германия, като изкуствена квази-държава - суровинен протекторат - за продължаване и победа в ПСВ. Резултатите са налице.

    Коментиран от #17, #21

    08:57 07.10.2026

  • 10 Пъдар

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Катастрофа за руснаците.

    08:58 07.10.2026

  • 11 Китайските дипломати зсявиха

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Вещо лице":

    директно:
    " Нашите отношения с Русия не се влияят от трети страни и са по- здрави от всякога".

    Коментиран от #23

    09:00 07.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Z-axaрова

    2 3 Отговор
    Нашият поzop го няма никъде.

    09:07 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бууухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Тези които си изредил са най малко свободомислещи и демократични.

    09:19 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ким дебелий

    1 0 Отговор
    Две прасета на снимката? Това да не станал ветеринарен сайт?

    09:22 07.10.2026

  • 23 Ехааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Китайските дипломати зсявиха":

    При тези ниски цени на енергийни ресурси как няма да са най крепки?

    09:22 07.10.2026

  • 24 Сульооо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Не четеш достатъчно!Трябва да си изясниш какво е демокрация и защо я няма там където я търсиш.

    09:25 07.10.2026

  • 25 Путлер

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Рамбо":

    А бе вашите БГ. Путлерофили, слуд като толкова ме обичат, защо не дойдат да воюват за матушка Руся ми само плямпат. Ако ги е страх да вземат калашник, могат да обслужват загорелите корейски войници устно или аркадан.

    09:27 07.10.2026

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