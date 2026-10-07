Говори Ким! Северна Корея обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание

Северна Корея разкритикува Съединените щати заради продажбите на оръжие и военната подкрепа за Тайван, като обвини Вашингтон, че разпалва напрежението в Тайванския проток, съобщава "Ройтерс".
В коментар на KCNA, цитиращ севернокорейския анализатор по международни въпроси Ким Мьонг Чол, се посочва, че политиката на САЩ спрямо Тайван подкопава мира и стабилността в региона.
Коментарът заявява, че САЩ "трябва добре да помислят дали са готови за пряка конфронтация с мощната държава Китайска народна република заради сигурността на Тайван и дали могат да се справят с последиците от това".
Първите два от общо 66 нови изтребителя F-16V Block 70, поръчани през 2019 г., пристигнаха в Тайван миналата седмица, докато островът е изправен пред нарастваща военна заплаха от страна на Пекин, който претендира за демократично управлявания остров като за своя територия.
Междувременно севернокорейският лидер Ким Чен Ун обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание по случай рождения ден на президента Владимир Путин, съобщи в сряда KCNA.
Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява съвместната дейност в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеденост, че "свещената справедлива война" на Русия за защита на нейния суверенитет, интереси в сферата на сигурността и териториална цялост ще завърши с победа, посочва KCNA.
В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна. Според оценки на Украйна и Южна Корея, от 2024 г. насам Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руските военни действия в Украйна.
Северна Корея и Русия значително засилиха връзките си, след като Путин и Ким подписаха пакт за взаимна отбрана през юни 2024 г.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вещо лице
Коментиран от #11
08:51 07.10.2026
3 Цял свят е с Русия
1. Северна Корея
Коментиран от #16
08:51 07.10.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #18, #24
08:51 07.10.2026
5 Овчар
Коментиран от #10
08:51 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Без име
08:57 07.10.2026
8 Пич
08:57 07.10.2026
9 Тайван е китайска територия
Украйна е измислена от русофобските държави Австроунгария и Германия, като изкуствена квази-държава - суровинен протекторат - за продължаване и победа в ПСВ. Резултатите са налице.
Коментиран от #17, #21
08:57 07.10.2026
10 Пъдар
До коментар #5 от "Овчар":Катастрофа за руснаците.
08:58 07.10.2026
11 Китайските дипломати зсявиха
До коментар #2 от "Вещо лице":директно:
" Нашите отношения с Русия не се влияят от трети страни и са по- здрави от всякога".
Коментиран от #23
09:00 07.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Z-axaрова
09:07 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Бууухахахаха
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Тези които си изредил са най малко свободомислещи и демократични.
09:19 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ким дебелий
09:22 07.10.2026
23 Ехааааа
До коментар #11 от "Китайските дипломати зсявиха":При тези ниски цени на енергийни ресурси как няма да са най крепки?
09:22 07.10.2026
24 Сульооо
До коментар #4 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Не четеш достатъчно!Трябва да си изясниш какво е демокрация и защо я няма там където я търсиш.
09:25 07.10.2026
25 Путлер
До коментар #21 от "Рамбо":А бе вашите БГ. Путлерофили, слуд като толкова ме обичат, защо не дойдат да воюват за матушка Руся ми само плямпат. Ако ги е страх да вземат калашник, могат да обслужват загорелите корейски войници устно или аркадан.
09:27 07.10.2026