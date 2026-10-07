Говори Ким! Северна Корея обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание

Северна Корея разкритикува Съединените щати заради продажбите на оръжие и военната подкрепа за Тайван, като обвини Вашингтон, че разпалва напрежението в Тайванския проток, съобщава "Ройтерс".

В коментар на KCNA, цитиращ севернокорейския анализатор по международни въпроси Ким Мьонг Чол, се посочва, че политиката на САЩ спрямо Тайван подкопава мира и стабилността в региона.

Коментарът заявява, че САЩ "трябва добре да помислят дали са готови за пряка конфронтация с мощната държава Китайска народна република заради сигурността на Тайван и дали могат да се справят с последиците от това".

Първите два от общо 66 нови изтребителя F-16V Block 70, поръчани през 2019 г., пристигнаха в Тайван миналата седмица, докато островът е изправен пред нарастваща военна заплаха от страна на Пекин, който претендира за демократично управлявания остров като за своя територия.

Междувременно севернокорейският лидер Ким Чен Ун обеща продължаваща подкрепа за Русия и нейните военни усилия в поздравително послание по случай рождения ден на президента Владимир Путин, съобщи в сряда KCNA.

Ким заяви, че Пхенян ще продължи да разширява съвместната дейност в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между двете страни, като изрази убеденост, че "свещената справедлива война" на Русия за защита на нейния суверенитет, интереси в сферата на сигурността и териториална цялост ще завърши с победа, посочва KCNA.

В посланието не се споменава изрично войната на Русия в Украйна. Според оценки на Украйна и Южна Корея, от 2024 г. насам Северна Корея е изпратила между 14 000 и 15 000 войници в подкрепа на руските военни действия в Украйна.

Северна Корея и Русия значително засилиха връзките си, след като Путин и Ким подписаха пакт за взаимна отбрана през юни 2024 г.

Източник: news.bg