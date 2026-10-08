Скандалът се разраства! Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Киев

Южна Корея отзова посланика си от Украйна заради дипломатически спор, избухнал след публичното разкриване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Решението е съобщено от южнокорейското Министерство на външните работи, цитирано от агенция „Йонхап“.
„Правителството реши да отзове посланика в Украйна обратно в Сеул“, се казва в изявлението на ведомството. Оттам допълват, че Южна Корея се надява спорните въпроси между двете страни да бъдат разрешени безпроблемно и ще продължи консултациите с Киев.
Сеул поиска официално извинение
Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Украйна, след като президентът Володимир Зеленски разкри информацията за прехвърлянето на двамата пленени севернокорейски войници. Сеул изрази недоволство и от последвало изявление на канцеларията на Зеленски, в което се отрича да е имало споразумение информацията да остане поверителна.
На 6 октомври външният министър на Южна Корея Чо Те-юл заяви, че е получил писмо с извинение от украинския си колега Андрий Сибиха. По думите му обаче извинението не отговаря на очакванията на Сеул. „Решителни мерки“ обеща Чо Те-юл, без да посочи какви конкретни действия се обсъждат.
Спорът продължава
Дипломатическото напрежение започна след разкриването на информацията за двамата севернокорейски военнопленници и последвалото разминаване между Сеул и Киев за това дали е имало договорка за мълчание. Южна Корея определя действията на Украйна като нарушение на поверителността, докато украинската страна отрича да е съществувало такова споразумение.
Отзоваването на посланика е поредната дипломатическа стъпка на Сеул по случая. Южнокорейското външно министерство посочва, че въпреки решението консултациите с Украйна ще продължат.
Източници: news.bg, en.yna.co.kr, apnews.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🤥🤥🤥🤥
Коментиран от #12
17:37 08.10.2026
4 А какво прави
17:38 08.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Григор
Ето това е съществения момент, но текста е някъде между гъбите и кой знае защо не е с черен шрифт!
17:45 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Много Известен Съветски Актьор
17:49 08.10.2026
9 Гошо
Никакво обяснение не искало На кой ще го дават това обяснение на портиера ли ? Направо са си отзовали посланика
17:53 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "🤥🤥🤥🤥":Лошото е че се намират елементи да му вярват и дават пари Но всяко нещо с времето си
17:57 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Горски
Защото ако приемат Украйна в ЕС, дълговете на Украйна стават дългове на ЕС, ония няма да връщат нищо, но и никой няма да рови в гепеното от Урсулианците!!!
Схващате ли това какъв камък ще ни върже...?! Трябва бързо да бягаме от ЕС. Отлично вървят за Зеления наркоман и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда.
Коментиран от #17
18:11 08.10.2026
16 горски
18:12 08.10.2026
17 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #15 от "Горски":След сегашните събития във Франция Германия Испания Белгия никой няма да приеме Украйна в ЕС Щатите търсят петстотин милярда от Украйна Как си представяте че Европа ще прецака Дони Нали видяхте без шум без изстрел Гренландия стана американски щат Сега Канада без Квебек ще стане щат на Америка без много много шум След това Панама
18:19 08.10.2026