Скандалът се разраства! Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Киев

Южна Корея отзова посланика си от Украйна заради дипломатически спор, избухнал след публичното разкриване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Решението е съобщено от южнокорейското Министерство на външните работи, цитирано от агенция „Йонхап“.

Още новини от Украйна

„Правителството реши да отзове посланика в Украйна обратно в Сеул“, се казва в изявлението на ведомството. Оттам допълват, че Южна Корея се надява спорните въпроси между двете страни да бъдат разрешени безпроблемно и ще продължи консултациите с Киев.

Сеул поиска официално извинение

Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Украйна, след като президентът Володимир Зеленски разкри информацията за прехвърлянето на двамата пленени севернокорейски войници. Сеул изрази недоволство и от последвало изявление на канцеларията на Зеленски, в което се отрича да е имало споразумение информацията да остане поверителна.

На 6 октомври външният министър на Южна Корея Чо Те-юл заяви, че е получил писмо с извинение от украинския си колега Андрий Сибиха. По думите му обаче извинението не отговаря на очакванията на Сеул. „Решителни мерки“ обеща Чо Те-юл, без да посочи какви конкретни действия се обсъждат.

Спорът продължава

Дипломатическото напрежение започна след разкриването на информацията за двамата севернокорейски военнопленници и последвалото разминаване между Сеул и Киев за това дали е имало договорка за мълчание. Южна Корея определя действията на Украйна като нарушение на поверителността, докато украинската страна отрича да е съществувало такова споразумение.

Отзоваването на посланика е поредната дипломатическа стъпка на Сеул по случая. Южнокорейското външно министерство посочва, че въпреки решението консултациите с Украйна ще продължат.

Източници: news.bg, en.yna.co.kr, apnews.com