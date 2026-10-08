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Скандалът се разраства! Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Киев
  Тема: Украйна

Скандалът се разраства! Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Киев

8 Октомври, 2026 17:33 1 228 17

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Сеул определи украинското извинение за разкриването на трансфера на двама севернокорейски военнопленници като недостатъчно

Скандалът се разраства! Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Киев - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Южна Корея отзова посланика си от Украйна заради дипломатически спор, избухнал след публичното разкриване на прехвърлянето на двама севернокорейски военнопленници в Сеул. Решението е съобщено от южнокорейското Министерство на външните работи, цитирано от агенция „Йонхап“.

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„Правителството реши да отзове посланика в Украйна обратно в Сеул“, се казва в изявлението на ведомството. Оттам допълват, че Южна Корея се надява спорните въпроси между двете страни да бъдат разрешени безпроблемно и ще продължи консултациите с Киев.

Сеул поиска официално извинение

Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Украйна, след като президентът Володимир Зеленски разкри информацията за прехвърлянето на двамата пленени севернокорейски войници. Сеул изрази недоволство и от последвало изявление на канцеларията на Зеленски, в което се отрича да е имало споразумение информацията да остане поверителна.

На 6 октомври външният министър на Южна Корея Чо Те-юл заяви, че е получил писмо с извинение от украинския си колега Андрий Сибиха. По думите му обаче извинението не отговаря на очакванията на Сеул. „Решителни мерки“ обеща Чо Те-юл, без да посочи какви конкретни действия се обсъждат.

Спорът продължава

Дипломатическото напрежение започна след разкриването на информацията за двамата севернокорейски военнопленници и последвалото разминаване между Сеул и Киев за това дали е имало договорка за мълчание. Южна Корея определя действията на Украйна като нарушение на поверителността, докато украинската страна отрича да е съществувало такова споразумение.

Отзоваването на посланика е поредната дипломатическа стъпка на Сеул по случая. Южнокорейското външно министерство посочва, че въпреки решението консултациите с Украйна ще продължат.

Източници: news.bg, en.yna.co.kr, apnews.com


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🤥🤥🤥🤥

    26 3 Отговор
    Абе не схванахте ли вече, че Наркоманскииий е паталогичен лъжец. Излъга Ю.Корея.Излъга, че е говорил с България за дроновете, че били руски. Всички отрекоха, че да говорили с представители на Украйна. Лъже ден и нощ.

    Коментиран от #12

    17:37 08.10.2026

  • 4 А какво прави

    8 0 Отговор
    Севернокорейското знаме на снимката?

    17:38 08.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Григор

    8 0 Отговор
    „Правителството реши да отзове посланика в Украйна обратно в Сеул“
    Ето това е съществения момент, но текста е някъде между гъбите и кой знае защо не е с черен шрифт!

    17:45 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много Известен Съветски Актьор

    0 7 Отговор
    Това е част от кампанията на Тръмп, да притиска Украйна. Южна Корея е зависима от САЩ и на пръв поглед е нелогично от някакъв дребен проблем, да раздухва едва ли не международен скандал. В случая и украинците могат да си направят извода, че от Южна Корея не получават кой знае каква подкрепа, така че в бъдеще, ако им попаднат някакви севернокорейски загубеняци, ще си спестят усилията да се занимават с тях.

    17:49 08.10.2026

  • 9 Гошо

    3 0 Отговор
    "Южнокорейското правителство поиска обяснение и официално извинение от Киев"
    Никакво обяснение не искало На кой ще го дават това обяснение на портиера ли ? Направо са си отзовали посланика

    17:53 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "🤥🤥🤥🤥":

    Лошото е че се намират елементи да му вярват и дават пари Но всяко нещо с времето си

    17:57 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    6 0 Отговор
    Знаете ли защо толкова настояват тъпите Урсулианци...?!
    Защото ако приемат Украйна в ЕС, дълговете на Украйна стават дългове на ЕС, ония няма да връщат нищо, но и никой няма да рови в гепеното от Урсулианците!!!
    Схващате ли това какъв камък ще ни върже...?! Трябва бързо да бягаме от ЕС. Отлично вървят за Зеления наркоман и корумпираните"елити" на НПО тумора. Ще краднат още 75 милиарда обшествени пари. Не знам как изобщо може да се отървем от този соросоиден тумор при положение, че се захранва с такива огромни парични потоци обществени пари. Зеленски за 1 година обикаля 3 пъти света да иска пари и харчи повече гориво от ввс на Украйна сигурно. От над 50 милиона Украйна сега е под 25 ! Това е отлично постижение по високите западни стандарти и цености! За какво си мислите че западния "елит" от време на време отскача с влаковете в Киев. Ами да си приберат рушветите. Подкрепа било 90 милиарда после 3 милиарда.

    Коментиран от #17

    18:11 08.10.2026

  • 16 горски

    2 0 Отговор
    Подобни издънки са идеален повод да спреш наливането на пари и средства в прогнилата каца.Дори да ходатайстват от Европа,корейците вече имат готов претекст да откажат помощ/под сурдинка--ох отървахме се/

    18:12 08.10.2026

  • 17 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Горски":

    След сегашните събития във Франция Германия Испания Белгия никой няма да приеме Украйна в ЕС Щатите търсят петстотин милярда от Украйна Как си представяте че Европа ще прецака Дони Нали видяхте без шум без изстрел Гренландия стана американски щат Сега Канада без Квебек ще стане щат на Америка без много много шум След това Панама

    18:19 08.10.2026

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