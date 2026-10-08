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Фиктивни избори! ЕП отказа да признае руската Държавна дума
  Тема: Украйна

Фиктивни избори! ЕП отказа да признае руската Държавна дума

8 Октомври, 2026 18:39 1 124 71

  • европейски парламент-
  • русия-
  • държавна дума-
  • руски избори-
  • войната в украйна-
  • владимир путин-
  • единна русия

Евродепутатите определиха изборите от 18 до 20 септември като несвободни и нечестни и поискаха нови санкции срещу участниците в репресиите

Фиктивни избори! ЕП отказа да признае руската Държавна дума - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.

Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна.

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„Изборите за Държавната дума не са нито свободни, нито честни и са се провели в атмосфера на страх“, се посочва в резолюцията на Европейския парламент.

Критики за липса на политическа конкуренция

В текста се посочва, че по време на изборите не е имало истински алтернативни кандидати, свободни медии, надеждни наблюдатели и политическа свобода. Евродепутатите осъждат и изборните нарушения, както и дългогодишното и умишлено разрушаване на демократичните механизми в Русия.

Резолюцията отбелязва, че критици на руския режим са били лишавани от свобода, убивани или принуждавани да напуснат страната. Европейският парламент определя изборите като част от продължаващото ограничаване на политическия плурализъм в Русия.

Избори в окупирани територии

Евродепутатите осъждат провеждането на руското гласуване и в части от окупираните от Русия Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна. В резолюцията са посочени още Приднестровският район на Молдова и грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия.

Европейският парламент призовава държавите от Европейския съюз да не признават никакви правни или политически последици от организирането на изборите в окупираните украински територии. Държавите членки са приканени да се въздържат от официални контакти с новата Държавна дума и нейните членове и да се противопоставят на участието на нейни представители в междупарламентарни организации.

Призив за нови санкции срещу руски служители

Резолюцията настоява за допълнителни ограничителни мерки срещу лица и организации, свързани с политическите репресии в Русия и с войната срещу Украйна. Сред тях са съдии, прокурори, служители на Росфинмониторинг, членове на Централната избирателна комисия на Русия и длъжностни лица, участвали в организирането на изборните процеси в окупираните територии на Украйна, Грузия и Молдова.

Европейският парламент призовава и за продължаване на подкрепата за руските демократични сили, които се противопоставят на войната и работят за демократично бъдеще на страната. В документа се подчертава, че отношенията между ЕС и Русия не могат да бъдат нормализирани без справедлив и траен мир за Украйна, пълно изтегляне на руските войски, връщане на принудително депортираните украински деца, репарации и отговорност за извършените престъпления.

Източници: news.bg, ansa.it, efe.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    55 9 Отговор
    РС и ЕП са нелигитимни криминални структури признати само от еквивалентни западни режими.

    18:40 08.10.2026

  • 2 Нито имат права

    37 5 Отговор
    Нито се зачита мнение на подпомагащи на Дельо да води война с Русия.

    18:41 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    49 9 Отговор
    ОЗВЕРЯХА ОТ ГЛАД ЕВРО ДЕПУТАТИТЕ :)

    18:42 08.10.2026

  • 6 Хайо

    60 9 Отговор
    Но в Молдова бяха честни .На кой въобще му пука какво казва един фалирал ЕС ?

    18:42 08.10.2026

  • 7 Боруна Лом

    60 5 Отговор
    А В РУМЪНИЯ,КАК БЕШЕ? ЕС НИКОЙ НЕ ГИ СЛУША!

    18:43 08.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Отпадъци

    54 5 Отговор
    Щом няма техен слуга начело, изборите са фалшиви.Тоя филм го гледахме наскоро в Румъния.

    18:44 08.10.2026

  • 13 Пенчо

    48 3 Отговор
    Моля, напишете кой им иска признаването!?

    Коментиран от #15

    18:44 08.10.2026

  • 14 развратния мешчо пух

    0 6 Отговор
    XAXAXAXAXA

    18:44 08.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 az СВО Победа 81

    43 5 Отговор
    Накратко:

    Ако резултатът от изборите не устройва ЕС, то те са нещо лошо...

    Коментиран от #21, #23, #26

    18:45 08.10.2026

  • 17 Буахахахах

    40 5 Отговор
    Свършиха балъците, никой не вярва, че соросите са демократи.

    18:45 08.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ники

    27 2 Отговор
    Кой ги пита?

    18:46 08.10.2026

  • 21 Първо не е ЕС,а ЕП

    16 11 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    Второ ЕП дали се интересува от мнението ти?Ти как мислиш?

    18:47 08.10.2026

  • 22 Мол ния!

    6 18 Отговор
    Цял ден ЯН ДЕКС... гори! 2 СУПЕР КОМПЮТЪРА... фира!
    Банките спряха работа.

    Коментиран от #30, #32

    18:48 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой

    22 3 Отговор
    Европа щото не всява страх и не съди несъгласните със неизбраните лидери.

    18:49 08.10.2026

  • 25 Копейка в шок

    6 23 Отговор
    Ама как така? При вожда Пуся винаги е 98%.Друго не може да бъде.
    Мечтаем си и ние тука да си имаме Костя минимум 30г копейска народна власт.Это хорошо.

    18:50 08.10.2026

  • 26 Оди у Русиа

    7 20 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    Като не те устройва ЕС Свобода на словото да видиш.
    Движуха!

    18:51 08.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 То отдавна

    21 2 Отговор
    Никой не го интересува какво признава или не признава еп. Те трябва да призная факт се ве че са не фактор нито в политика, нито в геополитка, да не говорим за друго

    18:52 08.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 хаха

    19 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мол ния!":

    Да. А сега си представи идилията, която ни готвят за след 3-5г със забрана на кеша(поне смислени суми), цифрово евро и всичко да върви с електронни плащания. Какво ще стане, ако някой удари центровете в ЕС и спре банките?
    Хем се готвим да се пазим при война, хем създаваме опасност при такава населението да остане без храна, защото няма с какво да я купи.

    18:52 08.10.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    13 6 Отговор
    А Руската Дума въобще признава ли тази амалгама от различни народности, всяка стремяща се да прецака другарчето си, подобие на съюз?...

    18:52 08.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всичко от московия е лъжа и измама !

    7 21 Отговор
    В Московията никога не е имало избори, винаги е било изборен цирк.
    А от както Елцин назначи бакшиша Путин, без никой да го е избирал, изборите в Московия са абсолютен фарс - гласуваш или за Путин или за Путин, всички останали кандидати са елиминирани или в Гулаг.
    Както Путин, така и цялата му рашиска банда са нелегитимни !

    18:57 08.10.2026

  • 36 Какво…

    18 2 Отговор
    …по дяволите р ЕП и кой ги бръсне тея за хора?!

    18:57 08.10.2026

  • 37 Ако Европейският парламент

    20 1 Отговор
    Не признава новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган с кого тогава преговори иска ? А? Смешници ...

    18:59 08.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 хаха

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Червен кхмер":

    То дано САЩ да продължат да помагат на ЕС...
    Вчера нашичките от Брюксел са се леко по о а кали. В Европарламента гордо поставили 2.5м статуя на Тръмп гол с голф стик в ръка яхнал човек и табела "оранжевата чума". Било критика за позицията му за зелената сделка от някакъв датски скулптор. В Х от няколко часа американците са бесни за обидата към държавата САЩ.
    Като цяло ЕС заприлича на детска градина, където модерни либерали с 0 практически опит и идеи кое как се прави се ширят и правят на водачи и просветители. И после следва рев защо нещата не вървят и ЕС затъва...

    Коментиран от #43

    19:00 08.10.2026

  • 40 Фиктивни избори

    2 9 Отговор
    Фиктивна недодържава
    Фиктивни избори
    Фиктивна "армия" от бездарно убийци на деца
    Фиктивно
    сво
    ббоклуци с една дума

    19:01 08.10.2026

  • 41 В Европейският парламент не са у ред

    12 2 Отговор
    Очевидно нещо им хлопа в кратуните на тея младежи

    19:03 08.10.2026

  • 42 Въпреки Европейският парламент

    12 1 Отговор
    и ненормалниците в ЕК, Русия ще постигне много справедлив и много траен мир за Украйна

    19:05 08.10.2026

  • 43 Червен кхмер

    4 11 Отговор

    До коментар #39 от "хаха":

    Това го слушаме още от Вова Мавзолейни, а СССР не затъта, а потъна заедно с целият соц.конц.лагер.
    Гледам всички искат да се докопат да живеят в ЕС вкл. и децата на кремълските бандити, аятоласите от Иран........

    Коментиран от #47, #51

    19:05 08.10.2026

  • 44 стоян георгиев

    11 3 Отговор
    Плъховете се помислиха за фактор ли 😂😂😂 не признавали изборите, ама подпосват договори с тях за петрол, газ, ядрено гориво и др!

    Коментиран от #56

    19:07 08.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Европейският парламент "ще" иска

    7 3 Отговор
    пълно изтегляне на израелските войски от Сирия, Ливан и Гааза, връщане на принудително депортираните палестински деца, жени и старци, репарации и отговорност за извършените престъпления и геноцид

    19:08 08.10.2026

  • 47 хаха

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Червен кхмер":

    Ъхъ. Затова 282000 германци през 2025 са напуснали страната- родени в Германия, образовани, с високи доходи(бягат към Швейцария, Австрия, Кипър, Парагвай, Тайван, Дубай, Лифтенщайн за по-високи чисти заплати и по-ниски или нулеви данъци). 25% от немските милионери също са напуснали страната през 2025, от останалите 50% планират да избягат скоро. Пак официално 1 милион квалифицирани високо платени имигранти са напуснали през 2025. Заради тези избягали от хубавото и прогресивните данъци нетната имиграция за страната е само 90 000.

    Великобритания, Испания, Франция, Холандия също са толкова желани страни, че масово всеки с по-голям капитал бяга през глава от тях. Само последните 1-2 седмици двамата най-богати в Англия се изнесоха към Монако с публични изказвания, че им е писнало от английските данъци и "борба с богатите".

    ЕС привлича бедни хора(поне от бедни страни), за които социална помощ или МРЗ в ЕС са богатство. Богатите отдавна бягат от съюза и затова и се закриват производства, почти няма ръст на икономиката.

    Коментиран от #58

    19:15 08.10.2026

  • 48 Олга

    11 2 Отговор
    Европейската скотобаза объявила на световна общественност, че изборите не са свободни и не са честни още преди те да бъдат проведени. За дискредитиран “евроелит” една излагация повече или по-малко вече няма да им навредит. Оцапанини са отвсякъде.

    Коментиран от #53

    19:16 08.10.2026

  • 49 Да, да

    7 0 Отговор
    Голяма смешка!

    19:20 08.10.2026

  • 50 Думата

    7 0 Отговор
    не признава ЕП!

    19:21 08.10.2026

  • 51 хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #43 от "Червен кхмер":

    Виж хубаво статуята и кажи дали не е тотален гаф да се сложи в Европарламента. Вече е махната след намеса на американския посланик, но щетите са нанесени откъм дипломатически отношения и реакция на народа в САЩ.
    Сега как точно европейските политици ще отидат да преговарят за нещо с Тръмп или да го молят за помощ?

    19:22 08.10.2026

  • 52 Баба ти

    11 0 Отговор
    Кой ги пита тия сбърканяци в Брюксел. А еврейския парламент някой признава ли го за фактор в Масква?!

    19:22 08.10.2026

  • 53 Аз очаквах

    0 8 Отговор

    До коментар #48 от "Олга":

    99,97 за Путин,като Кадиров!

    19:22 08.10.2026

  • 54 Изненадващо слаб

    0 6 Отговор
    резултат за Путин!

    19:23 08.10.2026

  • 55 хаха

    3 0 Отговор
    Не ми качи снимката, та ето я.
    И това наистина ли не е признак на инфантилност на политиците ни в Брюксел?

    19:24 08.10.2026

  • 56 Подписва

    0 6 Отговор

    До коментар #44 от "стоян георгиев":

    лично Путин!От Думата нищо не зависи,само са в разход!

    19:25 08.10.2026

  • 57 САЩ ..щ

    4 0 Отговор
    А униякату в ЕП шо работая...саде цси уцвоявъя некуй леф вповечку декату трбувака...

    19:28 08.10.2026

  • 58 Чакай, чакай

    0 4 Отговор

    До коментар #47 от "хаха":

    А към чумното блато пропусна да кажеш кой бяга

    Коментиран от #61, #64

    19:36 08.10.2026

  • 59 Ха-ха-ха

    4 0 Отговор
    Теа па кои са? Евро не знам си кви си? Русия не се интересува от несъществуващи цивилизации. Европа е сбиротък от много държавици и общо не са никаква държава или федерация. Така че, все едно е, теа кво кудкудякат.

    19:47 08.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Така е, всички бягаме

    4 0 Отговор

    До коментар #58 от "Чакай, чакай":

    само към Зеленото 404 блато.

    19:52 08.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 така, така

    4 0 Отговор
    Руснаците си го преместиха. Сега чакат да минат европейските избори и да не признаят ЕП.

    19:59 08.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Преслав

    4 0 Отговор
    Путин си ги премести от единия в другия крачол. Фашизираната структура ЕП налага своите мнения и реже всички избори, които не й се харесват. Урсула не е избрана от европейците ,а от нената престъпна групичка, която поддържа всички незаконни действия. ВРЕМЕ Е БЪЛГАРИЯ ДА НАПУСНЕ ЕС !

    20:13 08.10.2026

  • 68 7676

    2 0 Отговор
    Някак си естествено светът се разделя на постколониализаторски (страхът, че ако не се защитят заедно ще трябва да повърнат всичко, което са заграбили и да отговарят за планината от скелети върху, която са изградили благополучието си) и тези, които никога не са имали колонии, с една група малки народи и бивши колонии, които си търсят място, където най-после да не са разменна монета на "великите сили". Америка ще се държи още дълго, сякаш не е виновна за нищо от тъмната история на човешката цивилизация, но в един момент ще трябва да определи позицията си, най-вероятно като трети полюс. На следващите поколения се пада да решат много сложна задача за бъдещето на цивилизацията и въобще дали да съществуват като такава. Европа отново е под зависимостта на навирените носове (вече много сополиви) на "великите си сили". До кога?

    20:16 08.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 НЕНОРМАЛНИТЕ НЕ СА ДОРАСЛИ ЗА НОРМАЛНОТО

    1 0 Отговор
    ТОТАЛНА ПОГРЕБАЛНА НАПЕВНОСТ НА ОЗВЕРЕЛА ОТЧАЯНА ФФАШОСКУТЯЛА ОТПАДЪЧНА ГНИЛОЧ!! АБЕ ПОМИЯРИ , КОЙ ВИ БРОИ ЗА ЖИВИ БЕ ФФАШБОКЛУЦИ , ХА,ХА,ХА !!!
    МА ТЕ НЕПРИЗНАВАЛИ ,ХИ, ХИ, ХИ !!! МА ЕСТЕСТВЕНО , НОРМАЛНОСТА НЕ Е ЗА ВАС , НЕ СТЕ ДОРАСЛИ ЗА НЕЯ ,КАК ДА Я ПРИЗНАЕТЕ ??? ОПАДАКА ВИ Е НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ НОРМАЛНОСТТА !! ФАКТ : СЪЕШАВАНЕТО ВИ С УКРОНАЦИСТКИЯ КОРУПИРАН АЗВСКИ РФЕЖИМ , ПОДХРАНВАНЕТО МУ С ЧУДОВИЩНАТА СУМА ОТ НАД 500 МИЛЯРДА ЕВТРО , САМО ТОЗИ ФАКТ Е ДОСГТАТЪЧЕН ДА ВИ ОПРЕДИЛИ НА НИВОТО НА АНОРМОЛНОТО ,АНТИЧОВЕШКОТО ФАШИСТКОТО СЪСТОЯНИЕ И САМО ТОВА ЛИ ?? УРСУЛТАШАКА НА ЕК НИКОЙ ГО ИЗБИРА , НАЗНАЧЕН Е . В КОЙ ВЕК ЖИВЕЕТЕ БЕ ССКАПАНЯЦИ ОСЪКСАТЕНИ???

    20:24 08.10.2026

  • 71 Точен

    1 0 Отговор
    Баба европа...

    20:25 08.10.2026

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