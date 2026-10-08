Фиктивни избори! ЕП отказа да признае руската Държавна дума

Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.
Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна.
Критики за липса на политическа конкуренция
В текста се посочва, че по време на изборите не е имало истински алтернативни кандидати, свободни медии, надеждни наблюдатели и политическа свобода. Евродепутатите осъждат и изборните нарушения, както и дългогодишното и умишлено разрушаване на демократичните механизми в Русия.
Резолюцията отбелязва, че критици на руския режим са били лишавани от свобода, убивани или принуждавани да напуснат страната. Европейският парламент определя изборите като част от продължаващото ограничаване на политическия плурализъм в Русия.
Избори в окупирани територии
Евродепутатите осъждат провеждането на руското гласуване и в части от окупираните от Русия Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна. В резолюцията са посочени още Приднестровският район на Молдова и грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия.
Европейският парламент призовава държавите от Европейския съюз да не признават никакви правни или политически последици от организирането на изборите в окупираните украински територии. Държавите членки са приканени да се въздържат от официални контакти с новата Държавна дума и нейните членове и да се противопоставят на участието на нейни представители в междупарламентарни организации.
Призив за нови санкции срещу руски служители
Резолюцията настоява за допълнителни ограничителни мерки срещу лица и организации, свързани с политическите репресии в Русия и с войната срещу Украйна. Сред тях са съдии, прокурори, служители на Росфинмониторинг, членове на Централната избирателна комисия на Русия и длъжностни лица, участвали в организирането на изборните процеси в окупираните територии на Украйна, Грузия и Молдова.
Европейският парламент призовава и за продължаване на подкрепата за руските демократични сили, които се противопоставят на войната и работят за демократично бъдеще на страната. В документа се подчертава, че отношенията между ЕС и Русия не могат да бъдат нормализирани без справедлив и траен мир за Украйна, пълно изтегляне на руските войски, връщане на принудително депортираните украински деца, репарации и отговорност за извършените престъпления.
Източници: news.bg, ansa.it, efe.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
18:40 08.10.2026
2 Нито имат права
18:41 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
18:42 08.10.2026
6 Хайо
18:42 08.10.2026
7 Боруна Лом
18:43 08.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Отпадъци
18:44 08.10.2026
13 Пенчо
Коментиран от #15
18:44 08.10.2026
14 развратния мешчо пух
18:44 08.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 az СВО Победа 81
Ако резултатът от изборите не устройва ЕС, то те са нещо лошо...
Коментиран от #21, #23, #26
18:45 08.10.2026
17 Буахахахах
18:45 08.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ники
18:46 08.10.2026
21 Първо не е ЕС,а ЕП
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":Второ ЕП дали се интересува от мнението ти?Ти как мислиш?
18:47 08.10.2026
22 Мол ния!
Банките спряха работа.
Коментиран от #30, #32
18:48 08.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Някой
18:49 08.10.2026
25 Копейка в шок
Мечтаем си и ние тука да си имаме Костя минимум 30г копейска народна власт.Это хорошо.
18:50 08.10.2026
26 Оди у Русиа
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":Като не те устройва ЕС Свобода на словото да видиш.
Движуха!
18:51 08.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 То отдавна
18:52 08.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 хаха
До коментар #22 от "Мол ния!":Да. А сега си представи идилията, която ни готвят за след 3-5г със забрана на кеша(поне смислени суми), цифрово евро и всичко да върви с електронни плащания. Какво ще стане, ако някой удари центровете в ЕС и спре банките?
Хем се готвим да се пазим при война, хем създаваме опасност при такава населението да остане без храна, защото няма с какво да я купи.
18:52 08.10.2026
31 Стоянчо Пуканката
18:52 08.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Всичко от московия е лъжа и измама !
А от както Елцин назначи бакшиша Путин, без никой да го е избирал, изборите в Московия са абсолютен фарс - гласуваш или за Путин или за Путин, всички останали кандидати са елиминирани или в Гулаг.
Както Путин, така и цялата му рашиска банда са нелегитимни !
18:57 08.10.2026
36 Какво…
18:57 08.10.2026
37 Ако Европейският парламент
18:59 08.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 хаха
До коментар #33 от "Червен кхмер":То дано САЩ да продължат да помагат на ЕС...
Вчера нашичките от Брюксел са се леко по о а кали. В Европарламента гордо поставили 2.5м статуя на Тръмп гол с голф стик в ръка яхнал човек и табела "оранжевата чума". Било критика за позицията му за зелената сделка от някакъв датски скулптор. В Х от няколко часа американците са бесни за обидата към държавата САЩ.
Като цяло ЕС заприлича на детска градина, където модерни либерали с 0 практически опит и идеи кое как се прави се ширят и правят на водачи и просветители. И после следва рев защо нещата не вървят и ЕС затъва...
Коментиран от #43
19:00 08.10.2026
40 Фиктивни избори
Фиктивни избори
Фиктивна "армия" от бездарно убийци на деца
Фиктивно
сво
ббоклуци с една дума
19:01 08.10.2026
41 В Европейският парламент не са у ред
19:03 08.10.2026
42 Въпреки Европейският парламент
19:05 08.10.2026
43 Червен кхмер
До коментар #39 от "хаха":Това го слушаме още от Вова Мавзолейни, а СССР не затъта, а потъна заедно с целият соц.конц.лагер.
Гледам всички искат да се докопат да живеят в ЕС вкл. и децата на кремълските бандити, аятоласите от Иран........
Коментиран от #47, #51
19:05 08.10.2026
44 стоян георгиев
Коментиран от #56
19:07 08.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Европейският парламент "ще" иска
19:08 08.10.2026
47 хаха
До коментар #43 от "Червен кхмер":Ъхъ. Затова 282000 германци през 2025 са напуснали страната- родени в Германия, образовани, с високи доходи(бягат към Швейцария, Австрия, Кипър, Парагвай, Тайван, Дубай, Лифтенщайн за по-високи чисти заплати и по-ниски или нулеви данъци). 25% от немските милионери също са напуснали страната през 2025, от останалите 50% планират да избягат скоро. Пак официално 1 милион квалифицирани високо платени имигранти са напуснали през 2025. Заради тези избягали от хубавото и прогресивните данъци нетната имиграция за страната е само 90 000.
Великобритания, Испания, Франция, Холандия също са толкова желани страни, че масово всеки с по-голям капитал бяга през глава от тях. Само последните 1-2 седмици двамата най-богати в Англия се изнесоха към Монако с публични изказвания, че им е писнало от английските данъци и "борба с богатите".
ЕС привлича бедни хора(поне от бедни страни), за които социална помощ или МРЗ в ЕС са богатство. Богатите отдавна бягат от съюза и затова и се закриват производства, почти няма ръст на икономиката.
Коментиран от #58
19:15 08.10.2026
48 Олга
Коментиран от #53
19:16 08.10.2026
49 Да, да
19:20 08.10.2026
50 Думата
19:21 08.10.2026
51 хаха
До коментар #43 от "Червен кхмер":Виж хубаво статуята и кажи дали не е тотален гаф да се сложи в Европарламента. Вече е махната след намеса на американския посланик, но щетите са нанесени откъм дипломатически отношения и реакция на народа в САЩ.
Сега как точно европейските политици ще отидат да преговарят за нещо с Тръмп или да го молят за помощ?
19:22 08.10.2026
52 Баба ти
19:22 08.10.2026
53 Аз очаквах
До коментар #48 от "Олга":99,97 за Путин,като Кадиров!
19:22 08.10.2026
54 Изненадващо слаб
19:23 08.10.2026
55 хаха
И това наистина ли не е признак на инфантилност на политиците ни в Брюксел?
19:24 08.10.2026
56 Подписва
До коментар #44 от "стоян георгиев":лично Путин!От Думата нищо не зависи,само са в разход!
19:25 08.10.2026
57 САЩ ..щ
19:28 08.10.2026
58 Чакай, чакай
До коментар #47 от "хаха":А към чумното блато пропусна да кажеш кой бяга
Коментиран от #61, #64
19:36 08.10.2026
59 Ха-ха-ха
19:47 08.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Така е, всички бягаме
До коментар #58 от "Чакай, чакай":само към Зеленото 404 блато.
19:52 08.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 така, така
19:59 08.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Преслав
20:13 08.10.2026
68 7676
20:16 08.10.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 НЕНОРМАЛНИТЕ НЕ СА ДОРАСЛИ ЗА НОРМАЛНОТО
МА ТЕ НЕПРИЗНАВАЛИ ,ХИ, ХИ, ХИ !!! МА ЕСТЕСТВЕНО , НОРМАЛНОСТА НЕ Е ЗА ВАС , НЕ СТЕ ДОРАСЛИ ЗА НЕЯ ,КАК ДА Я ПРИЗНАЕТЕ ??? ОПАДАКА ВИ Е НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ ОТ НОРМАЛНОСТТА !! ФАКТ : СЪЕШАВАНЕТО ВИ С УКРОНАЦИСТКИЯ КОРУПИРАН АЗВСКИ РФЕЖИМ , ПОДХРАНВАНЕТО МУ С ЧУДОВИЩНАТА СУМА ОТ НАД 500 МИЛЯРДА ЕВТРО , САМО ТОЗИ ФАКТ Е ДОСГТАТЪЧЕН ДА ВИ ОПРЕДИЛИ НА НИВОТО НА АНОРМОЛНОТО ,АНТИЧОВЕШКОТО ФАШИСТКОТО СЪСТОЯНИЕ И САМО ТОВА ЛИ ?? УРСУЛТАШАКА НА ЕК НИКОЙ ГО ИЗБИРА , НАЗНАЧЕН Е . В КОЙ ВЕК ЖИВЕЕТЕ БЕ ССКАПАНЯЦИ ОСЪКСАТЕНИ???
20:24 08.10.2026
71 Точен
20:25 08.10.2026