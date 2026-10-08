Фиктивни избори! ЕП отказа да признае руската Държавна дума

Европейският парламент отказа да признае новата Държавна дума на Русия за легитимен представителен и законодателен орган. Решението е част от резолюция, приета с 482 гласа „за“, 41 „против“ и 39 „въздържал се“.

Документът отхвърля изборите, проведени в Русия между 18 и 20 септември 2026 г., като несвободни и нечестни. Европейският парламент заявява, че гласуването се е състояло в атмосфера на страх и на фона на продължаващата война на Москва срещу Украйна.

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Критики за липса на политическа конкуренция

„Изборите за Държавната дума не са нито свободни, нито честни и са се провели в атмосфера на страх“, се посочва в резолюцията на Европейския парламент.

В текста се посочва, че по време на изборите не е имало истински алтернативни кандидати, свободни медии, надеждни наблюдатели и политическа свобода. Евродепутатите осъждат и изборните нарушения, както и дългогодишното и умишлено разрушаване на демократичните механизми в Русия.

Резолюцията отбелязва, че критици на руския режим са били лишавани от свобода, убивани или принуждавани да напуснат страната. Европейският парламент определя изборите като част от продължаващото ограничаване на политическия плурализъм в Русия.

Избори в окупирани територии

Евродепутатите осъждат провеждането на руското гласуване и в части от окупираните от Русия Донецка, Херсонска, Луганска и Запорожка област в Украйна. В резолюцията са посочени още Приднестровският район на Молдова и грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия.

Европейският парламент призовава държавите от Европейския съюз да не признават никакви правни или политически последици от организирането на изборите в окупираните украински територии. Държавите членки са приканени да се въздържат от официални контакти с новата Държавна дума и нейните членове и да се противопоставят на участието на нейни представители в междупарламентарни организации.

Призив за нови санкции срещу руски служители

Резолюцията настоява за допълнителни ограничителни мерки срещу лица и организации, свързани с политическите репресии в Русия и с войната срещу Украйна. Сред тях са съдии, прокурори, служители на Росфинмониторинг, членове на Централната избирателна комисия на Русия и длъжностни лица, участвали в организирането на изборните процеси в окупираните територии на Украйна, Грузия и Молдова.

Европейският парламент призовава и за продължаване на подкрепата за руските демократични сили, които се противопоставят на войната и работят за демократично бъдеще на страната. В документа се подчертава, че отношенията между ЕС и Русия не могат да бъдат нормализирани без справедлив и траен мир за Украйна, пълно изтегляне на руските войски, връщане на принудително депортираните украински деца, репарации и отговорност за извършените престъпления.

Източници: news.bg, ansa.it, efe.com