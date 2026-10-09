Говори Техеран: Преговори със САЩ са възможни и без този натиск

Преговорите между Иран и САЩ могат да бъдат успешни само ако се водят без натиск и заплахи, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан на срещата на върха на Общността на независимите държави в Ашхабад, Туркменистан.

„Диалогът има смисъл и шанс за успех само ако се основава на взаимно уважение и взаимни ангажименти и ако не е подложен на никакъв натиск или заплахи“, каза Пезешкиан. Той допълни: „Преговорите, водени под заплахата със сила, не са преговори.“

Иранският президент заяви още, че санкциите срещу страната му нанасят вреди на търговията, енергетиката и регионалния ред. Изказването му идва дни след като определи разговорите с Вашингтон като „безсмислени“ и обвини САЩ, че извършват убийства, налагат санкции, оказват натиск и не спазват поетите ангажименти.

Спорът за Ормузкия проток остава в центъра

Повече от седем месеца след началото на конфликта между Иран, САЩ и Израел преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой, отбелязва Франс прес. Двете страни постигнаха примирие през април, подписаха меморандум за разбирателство през юни и проведоха разговори в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември.

Основен спор остава стратегическият Ормузки проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол. В края на септември Иран предложи да го отвори в рамките на седем дни, ако САЩ основно отменят икономическите санкции срещу Ислямската република.

Президентът Доналд Тръмп отхвърли предложението, но не изключи възможността за продължаване на непреките преговори. Междувременно Вашингтон засили санкционния натиск с нови мерки срещу иранския авиационен сектор.

На място през последните седмици се наблюдава относително затишие. Според Франс прес САЩ не са нанасяли удари по Иран от 1 септември, но кораби продължават да стават мишена на атаки в Ормузкия проток. Позициите на Техеран и Вашингтон остават различни както по въпроса за санкциите, така и по условията за възобновяване на преговорите.

Източници: bta.bg, nampa.org, apnews.com