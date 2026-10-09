Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Говори Техеран: Преговори със САЩ са възможни и без този натиск
  Тема: Иранската криза

Говори Техеран: Преговори със САЩ са възможни и без този натиск

9 Октомври, 2026 17:17 673 7

  • иран-
  • масуд пезешкиан-
  • сащ-
  • ормузки проток-
  • санкции-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • доналд тръмп

Иранският президент заяви, че диалогът трябва да се основава на взаимно уважение и ангажименти, но Техеран и Вашингтон остават в спор за санкциите и Ормузкия проток

Говори Техеран: Преговори със САЩ са възможни и без този натиск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Преговорите между Иран и САЩ могат да бъдат успешни само ако се водят без натиск и заплахи, заяви иранският президент Масуд Пезешкиан на срещата на върха на Общността на независимите държави в Ашхабад, Туркменистан.

„Диалогът има смисъл и шанс за успех само ако се основава на взаимно уважение и взаимни ангажименти и ако не е подложен на никакъв натиск или заплахи“, каза Пезешкиан. Той допълни: „Преговорите, водени под заплахата със сила, не са преговори.“

Иранският президент заяви още, че санкциите срещу страната му нанасят вреди на търговията, енергетиката и регионалния ред. Изказването му идва дни след като определи разговорите с Вашингтон като „безсмислени“ и обвини САЩ, че извършват убийства, налагат санкции, оказват натиск и не спазват поетите ангажименти.

Спорът за Ормузкия проток остава в центъра

Повече от седем месеца след началото на конфликта между Иран, САЩ и Израел преговорите между Вашингтон и Техеран остават в застой, отбелязва Франс прес. Двете страни постигнаха примирие през април, подписаха меморандум за разбирателство през юни и проведоха разговори в кулоарите на Общото събрание на ООН през септември.

Основен спор остава стратегическият Ормузки проток, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол. В края на септември Иран предложи да го отвори в рамките на седем дни, ако САЩ основно отменят икономическите санкции срещу Ислямската република.

Президентът Доналд Тръмп отхвърли предложението, но не изключи възможността за продължаване на непреките преговори. Междувременно Вашингтон засили санкционния натиск с нови мерки срещу иранския авиационен сектор.

На място през последните седмици се наблюдава относително затишие. Според Франс прес САЩ не са нанасяли удари по Иран от 1 септември, но кораби продължават да стават мишена на атаки в Ормузкия проток. Позициите на Техеран и Вашингтон остават различни както по въпроса за санкциите, така и по условията за възобновяване на преговорите.

Източници: bta.bg, nampa.org, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    1 0 Отговор
    Са па преговори. Аре, думкайте са тама, сеир да има.

    17:19 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха ха хаааа

    1 0 Отговор
    "Гаварит масква" , говори техеран ...🤔🤫

    17:31 09.10.2026

  • 4 Абе ,

    0 0 Отговор
    Сеир , ама караш колилото ..😁

    17:33 09.10.2026

  • 5 Балон

    1 0 Отговор
    Брадясалият и некъпан пияница Онатолий Стайков пак оцапа гащичките в жълто

    17:33 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания