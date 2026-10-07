Тежки въздушни удари! Хутите атакуваха две летища в Саудитска Арабия

Подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен атакуваха две летища в Южна Саудитска Арабия, като при нападенията бяха ранени няколко души, съобщава The Wall Street Journal.

Според Генералната администрация за гражданска авиация на Саудитска Арабия ударите са нанесли щети на международното летище "Крал Абдула бин Абдулазиз" в град Джизан и на международното летище "Наджран". Ведомството съобщи, че са ранени трима души.

Отделно от това, властите в Аден - където се намира международно признатото правителство на Йемен - съобщиха за нападение на бойци срещу местното летище. В изявление на силите за сигурност се посочва, че две ракети на хутите са "взели на прицел важен граждански обект, застрашавайки живота на пътници, летищен персонал и летателни екипажи", въпреки че няма пострадали.

Говорителят на военната коалиция генерал-майор Турки ал-Малики обяви, че саудитските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили ракета на хутите, изстреляна по цели северно от Рияд. От своя страна хутите съобщиха за тежки въздушни удари на саудитската авиация по техните позиции.

Самите бунтовници предупредиха "всички международни авиокомпании, използващи саудитското въздушно пространство", да преустановят полетите, с изключение на тези, прелитащи над свещените за мюсюлманите градове Мека и Медина. Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (EASA) предупреди авиопревозвачите, че "редовните ракетни атаки и нападенията с дронове, съчетани с активирането на системите за противовъздушна отбрана, създават повишен риск от погрешно идентифициране на граждански въздухоплавателни средства".

"Тези нападения продължават да дестабилизират региона, подклаждайки насилието и подкопавайки глобалната енергийна сигурност", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Източник: news.bg