Предложение от Москва! Русия обвързва енергийно примирие със свалянето на санкциите

Русия е поискала от САЩ облекчаване на санкциите като част от разговорите за евентуално енергийно примирие с Украйна. Москва се опитва да обвърже спирането на ударите по енергийната инфраструктура и с прекратяване на атаките срещу морските доставки в Черно море, съобщава „Киев Индипендънт“, позовавайки се на американски и украински представители, запознати с разговорите.
Според източниците Русия е сигнализирала в частни разговори, че може да обсъди взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Публично Москва демонстрира по-слаб интерес към подобна договореност. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не вижда смисъл от преговори за секторно примирие.„Киев не предлага дългосрочно уреждане, а примирие в област, която е неговата ахилесова пета — енергийния сектор“, каза Песков.
Исканията на Москва включват облекчаване на санкциите, но засега не е ясно кои ограничения иска да бъдат отменени. По данни на „Киев Индипендънт“ руският пратеник Кирил Дмитриев е обсъждал възможно спиране на ударите по енергетиката със специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър. Дмитриев е посетил САЩ два пъти през септември.
Москва може да поиска и замразените средства
Европейски дипломат, запознат с разговорите, е заявил, че Русия може да поиска като част от евентуалната сделка и освобождаване на замразени руски средства. Той е предупредил, че подобен ход би увеличил риска парите да бъдат използвани за продължаване на войната.„Ако бъдат освободени санкционирани средства, вероятността те да бъдат използвани за ескалация на войната е почти гарантирана“, е заявил дипломатът.
Украински представители са потвърдили, че Москва настоява за смекчаване на санкциите, но са посочили, че не знаят точно кои ограничения Русия иска да бъдат премахнати. Въпросът трябва да бъде обсъден между Киев и Вашингтон.
Киев настоява за взаимно спиране на ударите
Украинската позиция е всяко енергийно примирие да бъде взаимно и да не води до допълнителни икономически отстъпки за Русия. Идеята е двете страни да прекратят ударите по енергийната инфраструктура, без Москва да получава санкционно облекчение само заради съгласието си.
Темата се обсъжда на фона на засилени руски атаки срещу украинската енергийна система. При нападение на 8 октомври в Киев бяха предизвикани мащабни прекъсвания на електрозахранването. Според украински представители Москва се стреми да нанесе възможно най-големи щети, за да подобри позициите си преди евентуални преговори.
Вашингтон оказва натиск и върху Киев, и върху Москва за ограничено спиране на ударите по енергийни обекти и за договореност относно корабоплаването в Черно море. Украинска делегация трябва да обсъди с пратеници на Тръмп американските разговори с Русия и условията, поставени от Москва. Паралелно с това Киев очаква възможна тристранна среща със САЩ и Русия в края на октомври.
Източници: news.bg, kyivindependent.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ШАХМАТИСТА
Коментиран от #32
17:49 09.10.2026
2 Хахахаха
17:49 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аз съм веган
17:50 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 6945
17:51 09.10.2026
8 Чист болшевизъм и фашизъм
Сред 213-те чужденци, заловени от украинските въоръжени сили, 37 са от Африка. Шансовете им да се завърнат у дома са малки, тъй като подлежат на размяна като военнопленници за украинци, държани от Русия.
Коментиран от #16
17:51 09.10.2026
9 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
17:53 09.10.2026
10 Отстрани
17:53 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Евгени от Алфапласт
17:54 09.10.2026
14 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН
Я Пак .
Хаха хахахахаха хахахахаха
Вот ЕТО ДВИЖУХА.
17:54 09.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 ТОТАЛ ЩЕТА СИ
До коментар #8 от "Чист болшевизъм и фашизъм":Ботсвана казваш, а?
17:54 09.10.2026
17 Макак Така
17:54 09.10.2026
18 Защо
Коментиран от #44
17:57 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хаха
17:58 09.10.2026
21 Серьога
17:58 09.10.2026
22 ПОСТАВЯ ИМ ГО НА АНГЛОСАКСИТЕ
18:01 09.10.2026
23 ЧЕРНА ГОРА
От 10 МИЛИОНА ДОЛАРА
За Ареста
На ИЗВЕСТНИЯ РУСКИ Z БЛОГЪР
МИХАИЛ ЗВИНЧУК.?
РИБАРЯ КАКВО ТЪРСИ В
ВЪВ ВРАЖДЕБНОТО НАТО
А НЕ СИ СЕДИ В РУСКАТА КОЧИНА?
ТРЪМП СЕГА ДА ГО НАПРАВИ
СЪКИЛИЙНИК НА МАДУРО.
18:01 09.10.2026
24 Зелен чук
18:02 09.10.2026
25 ИНДИЯ
Купуването на Руски Петрол ?
Защо ли ?
18:02 09.10.2026
26 говорящ
Значи Путин не иска да спира ударите по Украинската енергетика.
18:03 09.10.2026
27 Зелен чук
18:03 09.10.2026
28 Киев - страшно, очень страшно!!!
18:05 09.10.2026
29 Русофил хардлайнер
18:06 09.10.2026
30 Ми как
Треторазрядна разпадаща се държава
18:07 09.10.2026
31 Соломон
Коментиран от #33
18:08 09.10.2026
32 ХА ХА ХА
До коментар #1 от "ШАХМАТИСТА":"Русия е сигнализирала в частни разговори"
И от това жълтата преса прави цяла безмислена статия ....
18:08 09.10.2026
33 Колю пyйката
До коментар #31 от "Соломон":Само санкциите ли?
18:09 09.10.2026
34 Шкембе Копейка
Коментиран от #42
18:10 09.10.2026
35 Нали
18:10 09.10.2026
36 Да бе
18:11 09.10.2026
37 Дии
Коментиран от #43
18:11 09.10.2026
38 Колю пyйката
18:14 09.10.2026
39 Карлайл
18:15 09.10.2026
40 Ще учасват
18:16 09.10.2026
41 Пак
18:17 09.10.2026
42 Киро Малоумното, беглеца от Карлуково
До коментар #34 от "Шкембе Копейка":Колко години вече побеждавате Раша че изпуснах бройката?
18:18 09.10.2026
43 Мирчев бореца срещу разносвачите на пица
До коментар #37 от "Дии":Путята гъбарка кравите лафа да върви.
18:20 09.10.2026
44 Абе те работят
До коментар #18 от "Защо":Ама работят освен срещу Русия и срещу нас също.
18:20 09.10.2026