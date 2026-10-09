Предложение от Москва! Русия обвързва енергийно примирие със свалянето на санкциите

Русия е поискала от САЩ облекчаване на санкциите като част от разговорите за евентуално енергийно примирие с Украйна. Москва се опитва да обвърже спирането на ударите по енергийната инфраструктура и с прекратяване на атаките срещу морските доставки в Черно море, съобщава „Киев Индипендънт“, позовавайки се на американски и украински представители, запознати с разговорите.

Според източниците Русия е сигнализирала в частни разговори, че може да обсъди взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Публично Москва демонстрира по-слаб интерес към подобна договореност. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не вижда смисъл от преговори за секторно примирие.

„Киев не предлага дългосрочно уреждане, а примирие в област, която е неговата ахилесова пета — енергийния сектор“, каза Песков.

Исканията на Москва включват облекчаване на санкциите, но засега не е ясно кои ограничения иска да бъдат отменени. По данни на „Киев Индипендънт“ руският пратеник Кирил Дмитриев е обсъждал възможно спиране на ударите по енергетиката със специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър. Дмитриев е посетил САЩ два пъти през септември.

Москва може да поиска и замразените средства

Европейски дипломат, запознат с разговорите, е заявил, че Русия може да поиска като част от евентуалната сделка и освобождаване на замразени руски средства. Той е предупредил, че подобен ход би увеличил риска парите да бъдат използвани за продължаване на войната.

„Ако бъдат освободени санкционирани средства, вероятността те да бъдат използвани за ескалация на войната е почти гарантирана“, е заявил дипломатът.

Украински представители са потвърдили, че Москва настоява за смекчаване на санкциите, но са посочили, че не знаят точно кои ограничения Русия иска да бъдат премахнати. Въпросът трябва да бъде обсъден между Киев и Вашингтон.

Киев настоява за взаимно спиране на ударите

Украинската позиция е всяко енергийно примирие да бъде взаимно и да не води до допълнителни икономически отстъпки за Русия. Идеята е двете страни да прекратят ударите по енергийната инфраструктура, без Москва да получава санкционно облекчение само заради съгласието си.

Темата се обсъжда на фона на засилени руски атаки срещу украинската енергийна система. При нападение на 8 октомври в Киев бяха предизвикани мащабни прекъсвания на електрозахранването. Според украински представители Москва се стреми да нанесе възможно най-големи щети, за да подобри позициите си преди евентуални преговори.

Вашингтон оказва натиск и върху Киев, и върху Москва за ограничено спиране на ударите по енергийни обекти и за договореност относно корабоплаването в Черно море. Украинска делегация трябва да обсъди с пратеници на Тръмп американските разговори с Русия и условията, поставени от Москва. Паралелно с това Киев очаква възможна тристранна среща със САЩ и Русия в края на октомври.

Източници: news.bg, kyivindependent.com