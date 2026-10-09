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Предложение от Москва! Русия обвързва енергийно примирие със свалянето на санкциите
  Тема: Украйна

Предложение от Москва! Русия обвързва енергийно примирие със свалянето на санкциите

9 Октомври, 2026 17:47 870 44

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Москва сигнализира, че може да обсъди взаимно спиране на ударите по енергийната инфраструктура, но иска и по-широки отстъпки

Предложение от Москва! Русия обвързва енергийно примирие със свалянето на санкциите - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е поискала от САЩ облекчаване на санкциите като част от разговорите за евентуално енергийно примирие с Украйна. Москва се опитва да обвърже спирането на ударите по енергийната инфраструктура и с прекратяване на атаките срещу морските доставки в Черно море, съобщава „Киев Индипендънт“, позовавайки се на американски и украински представители, запознати с разговорите.

Според източниците Русия е сигнализирала в частни разговори, че може да обсъди взаимно прекратяване на ударите по енергийни обекти. Публично Москва демонстрира по-слаб интерес към подобна договореност. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не вижда смисъл от преговори за секторно примирие.

„Киев не предлага дългосрочно уреждане, а примирие в област, която е неговата ахилесова пета — енергийния сектор“, каза Песков.

Исканията на Москва включват облекчаване на санкциите, но засега не е ясно кои ограничения иска да бъдат отменени. По данни на „Киев Индипендънт“ руският пратеник Кирил Дмитриев е обсъждал възможно спиране на ударите по енергетиката със специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър. Дмитриев е посетил САЩ два пъти през септември.

Москва може да поиска и замразените средства

Европейски дипломат, запознат с разговорите, е заявил, че Русия може да поиска като част от евентуалната сделка и освобождаване на замразени руски средства. Той е предупредил, че подобен ход би увеличил риска парите да бъдат използвани за продължаване на войната.

„Ако бъдат освободени санкционирани средства, вероятността те да бъдат използвани за ескалация на войната е почти гарантирана“, е заявил дипломатът.

Украински представители са потвърдили, че Москва настоява за смекчаване на санкциите, но са посочили, че не знаят точно кои ограничения Русия иска да бъдат премахнати. Въпросът трябва да бъде обсъден между Киев и Вашингтон.

Киев настоява за взаимно спиране на ударите

Украинската позиция е всяко енергийно примирие да бъде взаимно и да не води до допълнителни икономически отстъпки за Русия. Идеята е двете страни да прекратят ударите по енергийната инфраструктура, без Москва да получава санкционно облекчение само заради съгласието си.

Темата се обсъжда на фона на засилени руски атаки срещу украинската енергийна система. При нападение на 8 октомври в Киев бяха предизвикани мащабни прекъсвания на електрозахранването. Според украински представители Москва се стреми да нанесе възможно най-големи щети, за да подобри позициите си преди евентуални преговори.

Вашингтон оказва натиск и върху Киев, и върху Москва за ограничено спиране на ударите по енергийни обекти и за договореност относно корабоплаването в Черно море. Украинска делегация трябва да обсъди с пратеници на Тръмп американските разговори с Русия и условията, поставени от Москва. Паралелно с това Киев очаква възможна тристранна среща със САЩ и Русия в края на октомври.

Източници: news.bg, kyivindependent.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШАХМАТИСТА

    6 4 Отговор
    Почва лекичко да ги клати.

    Коментиран от #32

    17:49 09.10.2026

  • 2 Хахахаха

    16 7 Отговор
    А що? Санкциите нали памагаха на раша? Що искат да се свалят?

    17:49 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аз съм веган

    12 6 Отговор
    Не работели санкциите а?

    17:50 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 6945

    9 8 Отговор
    Аха... санкциите не работят, нали? Затова блатните напират да им се облекчат поне...

    17:51 09.10.2026

  • 8 Чист болшевизъм и фашизъм

    3 4 Отговор
    Кения, Зимбабве и Ботсвана искат от Украйна да счита гражданите си, вербувани в руската армия, за жертви на трафик на хора. Те заявиха, че на някои от новобранците са били обещани цивилни работни места, като шофьори, пазачи или готвачи, но са били принудени да се бият.

    Сред 213-те чужденци, заловени от украинските въоръжени сили, 37 са от Африка. Шансовете им да се завърнат у дома са малки, тъй като подлежат на размяна като военнопленници за украинци, държани от Русия.

    Коментиран от #16

    17:51 09.10.2026

  • 9 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    5 4 Отговор
    Англосаксонския упадък. Отстъпват навсякъде.

    17:53 09.10.2026

  • 10 Отстрани

    5 3 Отговор
    Украйна има нов министър на енергетиката! Казва се генерал Суровикин.

    17:53 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Не може. Каята не дава.

    17:54 09.10.2026

  • 14 ВЛАДИМИР ДВИЖУХИН

    7 4 Отговор
    САНКЦИИТЕ не Работели?

    Я Пак .

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    Вот ЕТО ДВИЖУХА.

    17:54 09.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ТОТАЛ ЩЕТА СИ

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Чист болшевизъм и фашизъм":

    Ботсвана казваш, а?

    17:54 09.10.2026

  • 17 Макак Така

    5 4 Отговор
    Нали санкциите бяха полезни за чумавите. Защо толкова напират да им ги свалят?

    17:54 09.10.2026

  • 18 Защо

    5 4 Отговор
    Нали санкциите не работели?

    Коментиран от #44

    17:57 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хаха

    4 5 Отговор
    Руснаците започнаха да клякат.

    17:58 09.10.2026

  • 21 Серьога

    4 4 Отговор
    Оти сваляти гaштити, ва? Тежко е без Европа!

    17:58 09.10.2026

  • 22 ПОСТАВЯ ИМ ГО НА АНГЛОСАКСИТЕ

    3 2 Отговор
    Точно както им харесва. Бавно и полека ги натиска в ъгъла. Непрекъснато да се стягат.

    18:01 09.10.2026

  • 23 ЧЕРНА ГОРА

    4 2 Отговор
    Ще прибере ли НАГРАДАТА
    От 10 МИЛИОНА ДОЛАРА
    За Ареста
    На ИЗВЕСТНИЯ РУСКИ Z БЛОГЪР
    МИХАИЛ ЗВИНЧУК.?

    РИБАРЯ КАКВО ТЪРСИ В
    ВЪВ ВРАЖДЕБНОТО НАТО
    А НЕ СИ СЕДИ В РУСКАТА КОЧИНА?

    ТРЪМП СЕГА ДА ГО НАПРАВИ
    СЪКИЛИЙНИК НА МАДУРО.

    18:01 09.10.2026

  • 24 Зелен чук

    3 2 Отговор
    Кат са изтеглите ще преговаряме за по щадящи на санкции и за репарациите.

    18:02 09.10.2026

  • 25 ИНДИЯ

    4 3 Отговор
    И тя драстично намали
    Купуването на Руски Петрол ?

    Защо ли ?

    18:02 09.10.2026

  • 26 говорящ

    2 0 Отговор
    "Русия обвързва енергийно примирие със свалянето на санкциите"

    Значи Путин не иска да спира ударите по Украинската енергетика.

    18:03 09.10.2026

  • 27 Зелен чук

    3 1 Отговор
    Кат са изтеглите ще преговаряме за по щадящи санкции и за репарациите.

    18:03 09.10.2026

  • 28 Киев - страшно, очень страшно!!!

    3 2 Отговор
    Что случилось? Где пропал светь?

    18:05 09.10.2026

  • 29 Русофил хардлайнер

    4 3 Отговор
    Руския Xитлер явно е подочул нещичко, че санкциите ще се ожесточават и е станал по благ!

    18:06 09.10.2026

  • 30 Ми как

    2 3 Отговор
    ВСУ ви смазват.
    Треторазрядна разпадаща се държава

    18:07 09.10.2026

  • 31 Соломон

    3 3 Отговор
    Нищо не може да спре победния ход на руската армия освободителка!

    Коментиран от #33

    18:08 09.10.2026

  • 32 ХА ХА ХА

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ШАХМАТИСТА":

    "Русия е сигнализирала в частни разговори"

    И от това жълтата преса прави цяла безмислена статия ....

    18:08 09.10.2026

  • 33 Колю пyйката

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Само санкциите ли?

    18:09 09.10.2026

  • 34 Шкембе Копейка

    2 1 Отговор
    Всьо па плану. Путинка видя дебелия край на сопата. Той удря по енергетиката, ама и украинците бухат по неговата, и то яко. Тва предложение не идва от хубав живот за руснаците. Ако всичко беше прекрасно за русийката, нямаше въобще да си отварят устата по темата. За 5 години сво са окупирали само 19 процента украинска територия, и то голямата преди сво. А за загубите и жертвите на русийката да не говорим. Това е чутовен провал, на практика загубена война. Путинка я продължава само за да си спаси кожичкта, защото спре ли войната както той самия каза отива на бесилката. Общо взето работата за русийката и путинка отива у киреча. Тероризмът, който върши няма да го спаси, а точно обратното. Копейките ще ядат жито и ще плащат репарации.

    Коментиран от #42

    18:10 09.10.2026

  • 35 Нали

    0 1 Отговор
    им беше гот със санкции?

    18:10 09.10.2026

  • 36 Да бе

    0 0 Отговор
    Докато украинците не стъпят на с руската граница..

    18:11 09.10.2026

  • 37 Дии

    3 1 Отговор
    Ама как така? Нали на тях санкциите не им пречат? Дори напротив - добре им се отразяват. Нали така казват?

    Коментиран от #43

    18:11 09.10.2026

  • 38 Колю пyйката

    2 0 Отговор
    Нека им кисни вътре дорде им доди акълот!

    18:14 09.10.2026

  • 39 Карлайл

    0 0 Отговор
    не иска Лукойл!Фалирал е!

    18:15 09.10.2026

  • 40 Ще учасват

    0 0 Отговор
    на Евровизия в Бургас!

    18:16 09.10.2026

  • 41 Пак

    0 0 Отговор
    ли си предлагат ресурсите за разграбване!

    18:17 09.10.2026

  • 42 Киро Малоумното, беглеца от Карлуково

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Шкембе Копейка":

    Колко години вече побеждавате Раша че изпуснах бройката?

    18:18 09.10.2026

  • 43 Мирчев бореца срещу разносвачите на пица

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дии":

    Путята гъбарка кравите лафа да върви.

    18:20 09.10.2026

  • 44 Абе те работят

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Защо":

    Ама работят освен срещу Русия и срещу нас също.

    18:20 09.10.2026

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