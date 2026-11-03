Leopard 2 A-RC 3.0: Германия показа танк от ново поколение

Германско-френската група KNDS представи допълнително развита версия на Leopard 2 A-RC 3.0 – технологична концепция за танк с необитаема дистанционно управляема купола и тричленен екипаж. Новата разработка беше показана на изложението Eurosatory 2026 като възможна посока за развитие на бронираната техника, но все още не е серийна машина.
„Leopard 2 A-RC 3.0“ е замислен като „мостово решение до въвеждането“ на следващото поколение сухопътна бойна система MGCS, посочва KNDS. Компанията представи първоначалната версия на концепцията още през юни 2024 г., а през 2026 г. показа нейно допълнително развитие.
Екипажът е преместен в корпуса
Основната конструктивна промяна е свързана с куполата. В нея няма членове на екипажа, а командирът, мерачът и водачът са разположени в защитено отделение в корпуса. Според техническите данни на KNDS това намалява защитавания обем и позволява по-нисък профил на машината.
Теглото е под 60 тона в зависимост от избраната конфигурация, мощността на двигателя е 1500 конски сили, а максималната скорост надхвърля 65 км/ч. Производителят посочва и модулна архитектура, която позволява използване на основно оръдие с калибър 120, 130 или 140 мм.
Модулно оръдие и защита от дронове
Leopard 2 A-RC 3.0 е оборудван с автомат за зареждане и система, разработена така, че въоръжението и боеприпасите да могат да бъдат заменяни според избраната конфигурация. Представеният вариант разполага и с дистанционно управляема оръжейна станция с 30-милиметрово оръдие, предназначена за действия срещу близки и въздушни цели.
KNDS поставя специален акцент върху защитата от дронове. Концепцията включва активна система за защита, сензори за откриване на заплахи и цифрова архитектура за управление на бойното поле. Производителят посочва, че машината може да бъде оборудвана и с управляеми ракети за поразяване на цели извън пряка видимост.
Твърдението, че новият танк има двойно по-голяма огнева мощ от южнокорейския K2, е представено като оценка в публикация на Interia, цитирана от News.bg. Официалните материали на KNDS не посочват показател „двойно превъзходство“ спрямо K2. Отделно Rheinmetall заявява, че разработваната от компанията 130-милиметрова система осигурява над 50% по-висока ефективност на значително по-голяма дистанция спрямо съвременните 120-милиметрови оръдия, но това е характеристика на конкретната оръдейна система, а не пряко сравнение между Leopard 2 A-RC 3.0 и K2.
Полша продължава да получава K2
Полша вече е договорила общо 360 танка K2 в две изпълнителни споразумения с Hyundai Rotem. Първите 180 машини са доставени между 2022 и 2025 г., а вторият договор предвижда още 180 танка до 2030 г. В него са включени 116 машини K2GF за периода 2026–2027 г. и 64 танка K2PL между 2028 и 2030 г.
Полското Министерство на отбраната посочва, че 61 от танковете K2PL трябва да бъдат произведени в Полша. Новата германско-френска концепция не е обявена за непосредствен заместник на тези машини. На този етап Leopard 2 A-RC 3.0 остава демонстратор на технологии, който показва как могат да изглеждат бъдещите танкове преди появата на MGCS.
Източници: news.bg, janes.com, breakingdefense.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Путин
Коментиран от #3, #5, #22, #29
22:17 03.11.2026
2 Цеко
Коментиран от #28
22:24 03.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Какви леопарди, гепарди, тигри и слонове
22:26 03.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Свършиха
До коментар #3 от "Антирашист":Твойта ги изяде.
Коментиран от #12
22:28 03.11.2026
7 ЛЕ о ПА р Д🐱
Коментиран от #9, #13
22:29 03.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баце
Дойчовците са заседнали някъде в края на ХХ век, по-добре е да правят Мерцедеси и БМВ-та, но истински V6, V8, V12, а не електрически миксери в зелен или тюркоазен цвят и Прайдове.
Коментиран от #37
22:33 03.11.2026
11 Сатана Z
22:33 03.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Няма как да ме обиди
До коментар #12 от "Брейййй":някой правни в "зagнuят gвop"
Коментиран от #18
22:37 03.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Няма как да ме обиди
До коментар #12 от "Брейййй":някой правен в "зagнuят gвop"
Коментиран от #20
22:40 03.11.2026
17 Калпзанин
22:45 03.11.2026
18 Укротрол, няма лек за тебе
До коментар #14 от "Няма как да ме обиди":Рака ти е изял мозъка. Вече дори не можеш да пишеш.
Коментиран от #19
22:45 03.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ама се обиждаш
До коментар #16 от "Няма как да ме обиди":Рака те яде и болките ти са големи. Нищо, като легнеш в трапа, ще се успокоиш. Доктора колко ти дава? Ха ха ха
Коментиран от #26
22:47 03.11.2026
21 Копейки
22:47 03.11.2026
22 ТИР
До коментар #1 от "А Путин":Не е поради недостиг, руснаците налагат здраво с лопатите ,,,,
22:48 03.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Сатаната Z
Коментиран от #25, #27
22:55 03.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Така
До коментар #24 от "Сатаната Z":Но тогава бяха СССР и ританите глави бяха пак украински, латвийски и естонски!
23:02 03.11.2026
28 Руският войник
До коментар #2 от "Цеко":вече има добавка към задължителният личен комплект.
Вече е абсолютно задължително да си носи собствен черен чувал. Ако няма, ще бъде използван за високо протеинова храна на популациите украински вълци, чакали и лисици.
23:03 03.11.2026
29 А нацитата
До коментар #1 от "А Путин":представят концепция хахахахха нема кинти за серийно нещо хахахахаха мизерници
Коментиран от #34
23:06 03.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Россофил
23:08 03.11.2026
32 Анджък!
До коментар #30 от "късичко именце":Точно това искам да кажа.
23:09 03.11.2026
33 Европа е в колапс!
Коментиран от #36
23:10 03.11.2026
34 Поне не се излагат
До коментар #29 от "А нацитата":със самоподпалващ се свръх, най, хипер, 6то поколение изтребител серийно производство СУ 57
Коментиран от #38
23:10 03.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Аха. Ясно
До коментар #33 от "Европа е в колапс!":Какви бяха технологиите и съоръженията за добив на газ, в Русия както и компресорните станции за пренос по магистралните им тръбопроводи дълги хиляди километри?
Аааааа, да Siemens.
Извинявай, заболя ли?
23:19 03.11.2026
37 иван
До коментар #10 от "Баце":много се смях на умните ти съвети за руски мерцедес не бях чувал
23:21 03.11.2026
38 Еееее, бързаме
До коментар #34 от "Поне не се излагат":Забравихме невероятният и безаналогов самолетоносач Адмирал Кузнецов, дърпан от няколко влекача по моретата, както и Курск, разбира се.
23:21 03.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Анонимен
23:43 03.11.2026