Leopard 2 A-RC 3.0: Германия показа танк от ново поколение

Германско-френската група KNDS представи допълнително развита версия на Leopard 2 A-RC 3.0 – технологична концепция за танк с необитаема дистанционно управляема купола и тричленен екипаж. Новата разработка беше показана на изложението Eurosatory 2026 като възможна посока за развитие на бронираната техника, но все още не е серийна машина.

„Leopard 2 A-RC 3.0“ е замислен като „мостово решение до въвеждането“ на следващото поколение сухопътна бойна система MGCS, посочва KNDS. Компанията представи първоначалната версия на концепцията още през юни 2024 г., а през 2026 г. показа нейно допълнително развитие.

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Екипажът е преместен в корпуса

Основната конструктивна промяна е свързана с куполата. В нея няма членове на екипажа, а командирът, мерачът и водачът са разположени в защитено отделение в корпуса. Според техническите данни на KNDS това намалява защитавания обем и позволява по-нисък профил на машината.

Теглото е под 60 тона в зависимост от избраната конфигурация, мощността на двигателя е 1500 конски сили, а максималната скорост надхвърля 65 км/ч. Производителят посочва и модулна архитектура, която позволява използване на основно оръдие с калибър 120, 130 или 140 мм.

Модулно оръдие и защита от дронове

Leopard 2 A-RC 3.0 е оборудван с автомат за зареждане и система, разработена така, че въоръжението и боеприпасите да могат да бъдат заменяни според избраната конфигурация. Представеният вариант разполага и с дистанционно управляема оръжейна станция с 30-милиметрово оръдие, предназначена за действия срещу близки и въздушни цели.

KNDS поставя специален акцент върху защитата от дронове. Концепцията включва активна система за защита, сензори за откриване на заплахи и цифрова архитектура за управление на бойното поле. Производителят посочва, че машината може да бъде оборудвана и с управляеми ракети за поразяване на цели извън пряка видимост.

Твърдението, че новият танк има двойно по-голяма огнева мощ от южнокорейския K2, е представено като оценка в публикация на Interia, цитирана от News.bg. Официалните материали на KNDS не посочват показател „двойно превъзходство“ спрямо K2. Отделно Rheinmetall заявява, че разработваната от компанията 130-милиметрова система осигурява над 50% по-висока ефективност на значително по-голяма дистанция спрямо съвременните 120-милиметрови оръдия, но това е характеристика на конкретната оръдейна система, а не пряко сравнение между Leopard 2 A-RC 3.0 и K2.

Полша продължава да получава K2

Полша вече е договорила общо 360 танка K2 в две изпълнителни споразумения с Hyundai Rotem. Първите 180 машини са доставени между 2022 и 2025 г., а вторият договор предвижда още 180 танка до 2030 г. В него са включени 116 машини K2GF за периода 2026–2027 г. и 64 танка K2PL между 2028 и 2030 г.

Полското Министерство на отбраната посочва, че 61 от танковете K2PL трябва да бъдат произведени в Полша. Новата германско-френска концепция не е обявена за непосредствен заместник на тези машини. На този етап Leopard 2 A-RC 3.0 остава демонстратор на технологии, който показва как могат да изглеждат бъдещите танкове преди появата на MGCS.

Източници: news.bg, janes.com, breakingdefense.com