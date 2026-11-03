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Leopard 2 A-RC 3.0: Германия показа танк от ново поколение
  Тема: Украйна

Leopard 2 A-RC 3.0: Германия показа танк от ново поколение

3 Ноември, 2026 22:15 1 354 41

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  • военна техника

Машината на KNDS има необитаема купола, тричленен екипаж и възможност за оръдия с калибър до 140 мм, тя остава технологична концепция, а не серийно произвеждан танк

Leopard 2 A-RC 3.0: Германия показа танк от ново поколение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германско-френската група KNDS представи допълнително развита версия на Leopard 2 A-RC 3.0 – технологична концепция за танк с необитаема дистанционно управляема купола и тричленен екипаж. Новата разработка беше показана на изложението Eurosatory 2026 като възможна посока за развитие на бронираната техника, но все още не е серийна машина.

„Leopard 2 A-RC 3.0“ е замислен като „мостово решение до въвеждането“ на следващото поколение сухопътна бойна система MGCS, посочва KNDS. Компанията представи първоначалната версия на концепцията още през юни 2024 г., а през 2026 г. показа нейно допълнително развитие.

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Екипажът е преместен в корпуса

Основната конструктивна промяна е свързана с куполата. В нея няма членове на екипажа, а командирът, мерачът и водачът са разположени в защитено отделение в корпуса. Според техническите данни на KNDS това намалява защитавания обем и позволява по-нисък профил на машината.

Теглото е под 60 тона в зависимост от избраната конфигурация, мощността на двигателя е 1500 конски сили, а максималната скорост надхвърля 65 км/ч. Производителят посочва и модулна архитектура, която позволява използване на основно оръдие с калибър 120, 130 или 140 мм.

Модулно оръдие и защита от дронове

Leopard 2 A-RC 3.0 е оборудван с автомат за зареждане и система, разработена така, че въоръжението и боеприпасите да могат да бъдат заменяни според избраната конфигурация. Представеният вариант разполага и с дистанционно управляема оръжейна станция с 30-милиметрово оръдие, предназначена за действия срещу близки и въздушни цели.

KNDS поставя специален акцент върху защитата от дронове. Концепцията включва активна система за защита, сензори за откриване на заплахи и цифрова архитектура за управление на бойното поле. Производителят посочва, че машината може да бъде оборудвана и с управляеми ракети за поразяване на цели извън пряка видимост.

Твърдението, че новият танк има двойно по-голяма огнева мощ от южнокорейския K2, е представено като оценка в публикация на Interia, цитирана от News.bg. Официалните материали на KNDS не посочват показател „двойно превъзходство“ спрямо K2. Отделно Rheinmetall заявява, че разработваната от компанията 130-милиметрова система осигурява над 50% по-висока ефективност на значително по-голяма дистанция спрямо съвременните 120-милиметрови оръдия, но това е характеристика на конкретната оръдейна система, а не пряко сравнение между Leopard 2 A-RC 3.0 и K2.

Полша продължава да получава K2

Полша вече е договорила общо 360 танка K2 в две изпълнителни споразумения с Hyundai Rotem. Първите 180 машини са доставени между 2022 и 2025 г., а вторият договор предвижда още 180 танка до 2030 г. В него са включени 116 машини K2GF за периода 2026–2027 г. и 64 танка K2PL между 2028 и 2030 г.

Полското Министерство на отбраната посочва, че 61 от танковете K2PL трябва да бъдат произведени в Полша. Новата германско-френска концепция не е обявена за непосредствен заместник на тези машини. На този етап Leopard 2 A-RC 3.0 остава демонстратор на технологии, който показва как могат да изглеждат бъдещите танкове преди появата на MGCS.

Източници: news.bg, janes.com, breakingdefense.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Путин

    9 20 Отговор
    поради недостиг прати на фронта музейните експонати Т34

    Коментиран от #3, #5, #22, #29

    22:17 03.11.2026

  • 2 Цеко

    24 5 Отговор
    И този ще го бастисат руснаците. Няма смисъл от хвалби.

    Коментиран от #28

    22:24 03.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Какви леопарди, гепарди, тигри и слонове

    21 8 Отговор
    Лавров нали ви каза с какво ще се води войната Русия - Европа и колко време ще трае.

    22:26 03.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Свършиха

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "Антирашист":

    Твойта ги изяде.

    Коментиран от #12

    22:28 03.11.2026

  • 7 ЛЕ о ПА р Д🐱

    5 19 Отговор
    само армиите на Вермахта , със своите СС панцер дивизии , ще изкарат дъртия вмирисан гном от бункера!!!! как мислите-ще има ли мъжеството на ФЮРЕРА да се самоубие накрая?

    Коментиран от #9, #13

    22:29 03.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баце

    17 4 Отговор
    Това може да впечатли и победи някой аборигени, рояк дронове или дори един единствен Ланцет за по-малко от минута ще го превърнат в скъпа скрап.
    Дойчовците са заседнали някъде в края на ХХ век, по-добре е да правят Мерцедеси и БМВ-та, но истински V6, V8, V12, а не електрически миксери в зелен или тюркоазен цвят и Прайдове.

    Коментиран от #37

    22:33 03.11.2026

  • 11 Сатана Z

    11 2 Отговор
    Ъъъъъ.....колко задни скорости има тази консерва приличаща на танк?

    22:33 03.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма как да ме обиди

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Брейййй":

    някой правни в "зagнuят gвop"

    Коментиран от #18

    22:37 03.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Няма как да ме обиди

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Брейййй":

    някой правен в "зagнuят gвop"

    Коментиран от #20

    22:40 03.11.2026

  • 17 Калпзанин

    6 3 Отговор
    Искам един евроатлантик да ми обясни кое е ЧУДОТО на което разчитат, че Русия няма да използва ЯО? Започвам да си мисля, че в Брюксел още вярват в Зевс, Один и други митични спасители 🤦‍♂️

    22:45 03.11.2026

  • 18 Укротрол, няма лек за тебе

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Няма как да ме обиди":

    Рака ти е изял мозъка. Вече дори не можеш да пишеш.

    Коментиран от #19

    22:45 03.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ама се обиждаш

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Няма как да ме обиди":

    Рака те яде и болките ти са големи. Нищо, като легнеш в трапа, ще се успокоиш. Доктора колко ти дава? Ха ха ха

    Коментиран от #26

    22:47 03.11.2026

  • 21 Копейки

    2 5 Отговор
    Вижте танк.

    22:47 03.11.2026

  • 22 ТИР

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Путин":

    Не е поради недостиг, руснаците налагат здраво с лопатите ,,,,

    22:48 03.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Сатаната Z

    1 4 Отговор
    Когато руснаците избягаха от Афганистан през 1989, талибаните играха футбол с руски глави.Има го на филм и то руски.

    Коментиран от #25, #27

    22:55 03.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Така

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Сатаната Z":

    Но тогава бяха СССР и ританите глави бяха пак украински, латвийски и естонски!

    23:02 03.11.2026

  • 28 Руският войник

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цеко":

    вече има добавка към задължителният личен комплект.
    Вече е абсолютно задължително да си носи собствен черен чувал. Ако няма, ще бъде използван за високо протеинова храна на популациите украински вълци, чакали и лисици.

    23:03 03.11.2026

  • 29 А нацитата

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "А Путин":

    представят концепция хахахахха нема кинти за серийно нещо хахахахаха мизерници

    Коментиран от #34

    23:06 03.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Россофил

    2 3 Отговор
    Аз чакам новият Москвич с еърбег.

    23:08 03.11.2026

  • 32 Анджък!

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "късичко именце":

    Точно това искам да кажа.

    23:09 03.11.2026

  • 33 Европа е в колапс!

    4 2 Отговор
    Безсмислена консерва, която даже няма да влезе в серия, защото просто вече нямат нито технологичните, нито ресурсните, нито кадрови, човешки потенциал и възможности за масово такова производство!

    Коментиран от #36

    23:10 03.11.2026

  • 34 Поне не се излагат

    2 5 Отговор

    До коментар #29 от "А нацитата":

    със самоподпалващ се свръх, най, хипер, 6то поколение изтребител серийно производство СУ 57

    Коментиран от #38

    23:10 03.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Аха. Ясно

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Европа е в колапс!":

    Какви бяха технологиите и съоръженията за добив на газ, в Русия както и компресорните станции за пренос по магистралните им тръбопроводи дълги хиляди километри?
    Аааааа, да Siemens.
    Извинявай, заболя ли?

    23:19 03.11.2026

  • 37 иван

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Баце":

    много се смях на умните ти съвети за руски мерцедес не бях чувал

    23:21 03.11.2026

  • 38 Еееее, бързаме

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Поне не се излагат":

    Забравихме невероятният и безаналогов самолетоносач Адмирал Кузнецов, дърпан от няколко влекача по моретата, както и Курск, разбира се.

    23:21 03.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Анонимен

    0 0 Отговор
    Танкът Т-14Армата въведе идеята куполът на танка да е необитаем.Не взеха участие дори във война ,която се води от 4години.Явно желанието остава само на хартия.

    23:43 03.11.2026

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