Улф Кристершон е на крачка от нов мандат като министър-председател на Швеция, след като четири дясноцентристки партии са постигнали съгласие по обща политическа платформа. Кандидатурата на лидера на Умерената коалиционна партия ще бъде подложена на гласуване в парламента на 30 ноември. За договореното споразумение съобщи „Политико“, цитирано от News.bg.

Потенциалната коалиция включва Умерената коалиционна партия, Християндемократите, Либералите и Партията на центъра. Шведският парламент е 349-местен, а новото правителство няма да разполага с гарантирано мнозинство и ще трябва да търси подкрепа за отделните законопроекти.

„С всеки изминал час се приближаваме към правителство в Швеция, оглавявано от представител на ЕНП“, заяви Томас Тобе, заместник-председател на групата на Европейската народна партия в Европейския парламент и съпартиец на Кристершон.

Партията на центъра промени позицията си

Ключовият обрат дойде от Партията на центъра. Формацията дълго отказваше да участва в правителство, което зависи от „Шведски демократи“ - партията, подкрепяла кабинета на Кристершон в предишния парламент. На 26 ноември ръководството и парламентарната група на Партията на центъра застанаха зад кандидатурата на Кристершон и поискаха партията да гласува в негова подкрепа. Решението обаче не е било единодушно, съобщи нейният председател Елизабет Танд Рингквист.

Промяната не означава, че Партията на центъра е променила отношението си към „Шведски демократи“, уточни Рингквист. По думите ѝ изборът е свързан с провала на преговорите от лявоцентристката страна.

Изборите оставиха Швеция без лесно мнозинство

Парламентарният вот се проведе на 13 септември. Социалдемократите на Магдалена Андершон спечелиха най-много гласове, а левият блок получи 176 места срещу 173 за консервативно-десния блок. Въпреки резултата Андершон не успя да осигури устойчиво парламентарно мнозинство.

Кристершон подаде оставка като ръководител на правителството след изборите, но кабинетът му остана на власт в служебен режим. Председателят на парламента Андреас Норлен впоследствие предложи именно Кристершон за нов министър-председател, след като опитите за формиране на правителство от другата страна не дадоха резултат.

Предстоящият вот няма да сложи край на политическата зависимост от преговори. Ако Кристершон бъде избран, кабинетът му ще трябва да прокарва законодателството си с подкрепа от партии извън коалицията. Ако парламентът отхвърли кандидатурата и последват общо четири неуспешни опита за избор на премиер, страната може да стигне до предсрочни избори.

Източници: news.bg, svd.se, omni.se