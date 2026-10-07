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Русия е извършвала саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна
  Тема: Украйна

Русия е извършвала саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна

7 Октомври, 2026 20:41 749 32

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Русия е стигнала до извода, че предишните ѝ широкомащабни действия „не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна“

Русия е извършвала саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е започнала да извършва саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна, след като е стигнала до извода, че по-мащабните опити за нарушаване на дейността им не са успели да ограничат военната подкрепа на Запада за Киев, заяви представител на датското разузнаване, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Промяната представлява значителна ескалация на хибридната кампания на Москва, заяви Жозефин Кристенсен, водещ анализатор в датската Служба за сигурност и разузнаване, на конференция по въпросите на националната сигурност в Копенхаген.

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„Това, което видяхме през пролетта, беше много планиране, но малко извършени действия. В началото на лятото започнаха да осъществяват много повече от планираното“, каза Кристенсен.

По думите ѝ Русия е стигнала до извода, че предишните ѝ широкомащабни действия „не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна“.

Москва запазва политическия контрол върху операциите, но смелостта при тяхното осъществяване нараства, каза тя. „Сега се опитват да поразяват цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия. Това означава производството на оръжия.“

Кристенсен се позова на списък на руското Министерство на отбраната с предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за тях, който Москва обяви през април като списък на потенциални военни цели. Тя не да даде повече подробности.

Според датската служба Русия все по-често използва неподготвени посредници, сред които бездомни и наркозависими хора, които биват вербуванза мемонтеи чрез „Телеграм“ и други социални платформи. Обикновено вербуването започва с лесни задачи като разузнаване или заснемане на обекти, а впоследствие преминава към реални саботажни операции.

„Това може да бъде всеки, който просто търси бързи пари“, каза Кристенсен. „Ако първият човек не успее, ще изпратят друг, докато постигнат успех.“

Москва многократно е отричала да стои зад саботажи или хибридни операции.

Миналия месец датското военно разузнаване заяви, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу Запада през следващите месеци, след като Германия обвини Москва в опит за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале през август.

През септември 2025 г., преди Дания да бъде домакин на среща на върха на ЕС, дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища, включително на летището в Копенхаген - най-натовареното в Северна Европа. Тогава министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като хибридна атака срещу страната.

Руското посолство в Копенхаген обвини Дания, че отправя обвинения без достоверни доказателства. От посолството за момента не са отговорили на молбата за коментар на Ройтерс.


Дания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 похвално

    18 3 Отговор
    но вярвам ще има и по груби действия

    20:43 07.10.2026

  • 2 Георги

    11 3 Отговор
    а Украйна затро преговорния екип от април 22 в Истанбул

    20:44 07.10.2026

  • 3 Робот

    10 3 Отговор
    Оставете Русия..! Дони съчмата разговаря с извън-земни те искат да атакуват планетата..! Трябват пари за космически оръжия , заплахата е сериозна..! Има клипове по всички социални мрежи и децата в квартала питат КАКВО ПО ДЯВОЛИТЕ СТАВА..?

    20:46 07.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    18 3 Отговор
    Дания да изнася оръжие за окупираните ескимоси в Гренландия.

    20:46 07.10.2026

  • 5 Пич

    22 4 Отговор
    Абе....... вярно ли такива идиоти имат претенции да воюват с Русия...?!
    Тези като въоръжават Украйна, какво очакват!!!

    20:47 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Свали очилата, може да прогледнеш

    12 5 Отговор
    Руснаците няма да водят саботажни дейности, това го правят местните. Руснаците директно ще бомбят, като отговор или бъдат застрашени.

    20:53 07.10.2026

  • 14 Яж му

    7 3 Отговор
    путина

    20:53 07.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мария Атанасова

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "😂🤣😂🤣😂":

    Ами трябва и да се яде бе...

    20:58 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Шекспир

    5 0 Отговор
    Нещо гнило има в Дания!!!

    21:03 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Костадин Костадинов":

    Глупости !! Нали му свършиха чиповете за ракети и валутата ??!!

    21:05 07.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Интересно

    3 0 Отговор
    бездомните от кога ползват телеграм,тия съвсем изчаткаха вече

    Коментиран от #32

    21:13 07.10.2026

  • 27 Историк

    3 6 Отговор
    Империята на злото, лъжата, войната, смъртта, диверсиите друго не може да прави. Тя никога не е участвала в честни битки.

    Коментиран от #29

    21:13 07.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 да питам

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Историк":

    🚽ес ли имаш предвид?

    21:15 07.10.2026

  • 30 Даката

    2 1 Отговор
    Хората прогледаха, че русия е зло... жалко че в България нямаме нормални служби защитаващи националния интерес на България, виждаме как руските хибридни атаки се замитат под килима, прекратиха делото за отравянето на Гебрев от руските агенти, а причината била че не можели да ги намерят тези руски агенти... представяте ли си??? Умът ми не го побира... откакто русофилите на радев са на власт започнаха да се случват абсолютни руски идиотщини... как можаха българите да се излъжат да гласуват за този човек на русия румен радев???

    21:20 07.10.2026

  • 31 Всичко руско

    1 0 Отговор
    Да се заличи.

    21:22 07.10.2026

  • 32 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Интересно":

    Най-големите боклуци го ползват, напълно нормално е клошарите, проститутките и наркоманите да го ползват, щом от русия им плащат, за да вършат атентати, саботажи и убийства, какво би спрял един наркоман от това да стори каквото е необходимо срещу поредната доза..

    21:25 07.10.2026

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