Русия е извършвала саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна

Русия е започнала да извършва саботажни действия срещу датски компании, които доставят оръжия на Украйна, след като е стигнала до извода, че по-мащабните опити за нарушаване на дейността им не са успели да ограничат военната подкрепа на Запада за Киев, заяви представител на датското разузнаване, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Промяната представлява значителна ескалация на хибридната кампания на Москва, заяви Жозефин Кристенсен, водещ анализатор в датската Служба за сигурност и разузнаване, на конференция по въпросите на националната сигурност в Копенхаген.
„Това, което видяхме през пролетта, беше много планиране, но малко извършени действия. В началото на лятото започнаха да осъществяват много повече от планираното“, каза Кристенсен.
По думите ѝ Русия е стигнала до извода, че предишните ѝ широкомащабни действия „не са успели да възпрат западните страни от НАТО да подкрепят Украйна“.
Москва запазва политическия контрол върху операциите, но смелостта при тяхното осъществяване нараства, каза тя. „Сега се опитват да поразяват цели, които имат пряко въздействие върху фронтовата линия. Това означава производството на оръжия.“
Кристенсен се позова на списък на руското Министерство на отбраната с предполагаеми европейски производители на дронове и компоненти за тях, който Москва обяви през април като списък на потенциални военни цели. Тя не да даде повече подробности.
Според датската служба Русия все по-често използва неподготвени посредници, сред които бездомни и наркозависими хора, които биват вербуванза мемонтеи чрез „Телеграм“ и други социални платформи. Обикновено вербуването започва с лесни задачи като разузнаване или заснемане на обекти, а впоследствие преминава към реални саботажни операции.
„Това може да бъде всеки, който просто търси бързи пари“, каза Кристенсен. „Ако първият човек не успее, ще изпратят друг, докато постигнат успех.“
Москва многократно е отричала да стои зад саботажи или хибридни операции.
Миналия месец датското военно разузнаване заяви, че Русия вероятно ще засили хибридните атаки срещу Запада през следващите месеци, след като Германия обвини Москва в опит за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале през август.
През септември 2025 г., преди Дания да бъде домакин на среща на върха на ЕС, дронове нарушиха въздушния трафик на шест датски летища, включително на летището в Копенхаген - най-натовареното в Северна Европа. Тогава министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като хибридна атака срещу страната.
Руското посолство в Копенхаген обвини Дания, че отправя обвинения без достоверни доказателства. От посолството за момента не са отговорили на молбата за коментар на Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 похвално
20:43 07.10.2026
2 Георги
20:44 07.10.2026
3 Робот
20:46 07.10.2026
4 Последния Софиянец
20:46 07.10.2026
5 Пич
Тези като въоръжават Украйна, какво очакват!!!
20:47 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Свали очилата, може да прогледнеш
20:53 07.10.2026
14 Яж му
20:53 07.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мария Атанасова
До коментар #15 от "😂🤣😂🤣😂":Ами трябва и да се яде бе...
20:58 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Шекспир
21:03 07.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хи хи
До коментар #19 от "Костадин Костадинов":Глупости !! Нали му свършиха чиповете за ракети и валутата ??!!
21:05 07.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Интересно
Коментиран от #32
21:13 07.10.2026
27 Историк
Коментиран от #29
21:13 07.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 да питам
До коментар #27 от "Историк":🚽ес ли имаш предвид?
21:15 07.10.2026
30 Даката
21:20 07.10.2026
31 Всичко руско
21:22 07.10.2026
32 Даката
До коментар #26 от "Интересно":Най-големите боклуци го ползват, напълно нормално е клошарите, проститутките и наркоманите да го ползват, щом от русия им плащат, за да вършат атентати, саботажи и убийства, какво би спрял един наркоман от това да стори каквото е необходимо срещу поредната доза..
21:25 07.10.2026