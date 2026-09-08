Румънското разузнаване залови руски шпионин, подготвял саботаж

Румънската служба за разузнаване (SRI) е заловила руски шпионин и е предотвратила акт на саботаж на територията на Румъния, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на съобщение на разузнаването, съобщи БТА.
Руският гражданин, установил се на територията на Румъния, е бил под наблюдение от февруари 2026 г., се посочва в съобщението на Румънската служба за разузнаване (SRI).
Той е бил обект на мащабно разследване във връзка с опити за извършване на диверсионни действия, изразяващи се във фото- и видеозаснемане на комуникационни центрове и национални военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, на обекти на институции от националната система за отбрана, обществения ред и националната сигурност, както и на критична инфраструктура, се посочва в съобщението на Румънската служба за разузнаване.
„Получените данни сочат модел на действия, сходен с използвания на територията на европейски държави от мрежи от саботьори, координирани от структури на Руската федерация, включително в случаите, предотвратени в Румъния през 2024 и 2025 г.“, посочва Румънската служба за разузнаване.
Според цитирания източник руският гражданин е бил инструктиран от посредник да изготвя фото- и видеоматериали на обекти от стратегически военен интерес, включително на украински товарни самолети „Антонов“ по време на престоя им на територията на Румъния. Разследването също така е установило, че Руската федерация продължава да използва лица от уязвими категории за извършването на подобни незаконни дейности.
По данни на румънското разузнаване специфичните действия, предприети от службата, заедно с мерките, предприети в сътрудничество с румънските власти и външните партньорски служби, са довели до предотвратяването на саботажна акция на територията на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това в следващите седмици ще бъде ежедне
Но в момента в източните части на Германия с последният вот едва ли ще посмеят да го направят. Ако това се случи във федералната република ще бъде сайт note за управляващите съюза.
17:48 08.09.2026
2 ОФФФ
17:48 08.09.2026
3 зоро
17:48 08.09.2026
4 хахаха
Коментиран от #9
17:50 08.09.2026
5 Още едно
Паникьорски номерца!
Изборите си имат последствия!
17:52 08.09.2026
6 Клккк
17:52 08.09.2026
7 Сатана Z
18:01 08.09.2026
8 центавос
18:01 08.09.2026
9 си пън
До коментар #4 от "хахаха":хахо,обединени сме и се увеличаваме а вие нещо се разбегахте лаещите
18:03 08.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ку-кууууу
18:05 08.09.2026
12 При Такива
Червените Гейтъри
Винаги се превъзбуждат .
Боли откъм Задния Мост.
18:05 08.09.2026
13 ДА БЕ ДА
18:07 08.09.2026
14 ХУМОРЕСКИ
18:09 08.09.2026
15 И Тука е пълно
Обществена тайна е .
18:10 08.09.2026