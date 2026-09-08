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Румънското разузнаване залови руски шпионин, подготвял саботаж
  Тема: Украйна

Румънското разузнаване залови руски шпионин, подготвял саботаж

8 Септември, 2026 17:45 578 15

  • саботаж-
  • русия-
  • румъния-
  • руски шпиони

Руският гражданин, установил се на територията на Румъния, е бил под наблюдение от февруари 2026 г., се посочва в съобщението

Румънското разузнаване залови руски шпионин, подготвял саботаж - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румънската служба за разузнаване (SRI) е заловила руски шпионин и е предотвратила акт на саботаж на територията на Румъния, предаде агенция Аджерпрес, като се позова на съобщение на разузнаването, съобщи БТА.

Руският гражданин, установил се на територията на Румъния, е бил под наблюдение от февруари 2026 г., се посочва в съобщението на Румънската служба за разузнаване (SRI).

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Той е бил обект на мащабно разследване във връзка с опити за извършване на диверсионни действия, изразяващи се във фото- и видеозаснемане на комуникационни центрове и национални военни бази, използвани от съюзниците от НАТО, на обекти на институции от националната система за отбрана, обществения ред и националната сигурност, както и на критична инфраструктура, се посочва в съобщението на Румънската служба за разузнаване.

„Получените данни сочат модел на действия, сходен с използвания на територията на европейски държави от мрежи от саботьори, координирани от структури на Руската федерация, включително в случаите, предотвратени в Румъния през 2024 и 2025 г.“, посочва Румънската служба за разузнаване.

Според цитирания източник руският гражданин е бил инструктиран от посредник да изготвя фото- и видеоматериали на обекти от стратегически военен интерес, включително на украински товарни самолети „Антонов“ по време на престоя им на територията на Румъния. Разследването също така е установило, че Руската федерация продължава да използва лица от уязвими категории за извършването на подобни незаконни дейности.

По данни на румънското разузнаване специфичните действия, предприети от службата, заедно с мерките, предприети в сътрудничество с румънските власти и външните партньорски служби, са довели до предотвратяването на саботажна акция на територията на страната.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това в следващите седмици ще бъде ежедне

    8 5 Отговор
    Ще е доста тъпо но вие се опитайте да го приемете. Не забравяйте че на изборите в Румъния касираха резултатите. И европейската комисия и урси промениха реалността.
    Но в момента в източните части на Германия с последният вот едва ли ще посмеят да го направят. Ако това се случи във федералната република ще бъде сайт note за управляващите съюза.

    17:48 08.09.2026

  • 2 ОФФФ

    6 10 Отговор
    То нашето цялото правителство са руски шпиони,ама не вдигаме вой до небето!

    17:48 08.09.2026

  • 3 зоро

    17 5 Отговор
    В Румъния е както в България 80% от народа НЕ иска конфронтация с Русия и знае че правителството се командва от външни сили..!

    17:48 08.09.2026

  • 4 хахаха

    6 9 Отговор
    Червени партенки от цял свят,обединявайте се!

    Коментиран от #9

    17:50 08.09.2026

  • 5 Още едно

    3 4 Отговор
    двайсе!:)
    Паникьорски номерца!

    Изборите си имат последствия!

    17:52 08.09.2026

  • 6 Клккк

    5 7 Отговор
    В Румъния ги хващат, в България Ганчо ги вкарва в парламента

    17:52 08.09.2026

  • 7 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Козяк троловете забравиха,че Румъния отне Добруджа от България и ако не беше СССР да ни върне територията Лудогорец щеше да рита в Румънското първенство.

    18:01 08.09.2026

  • 8 центавос

    4 2 Отговор
    мамалиги кво да ви саботира бе, кво ли имате,ама да се правите и вие на важни

    18:01 08.09.2026

  • 9 си пън

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    хахо,обединени сме и се увеличаваме а вие нещо се разбегахте лаещите

    18:03 08.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ку-кууууу

    1 0 Отговор
    опити за извършване на диверсионни действия, изразяващи се във фото- и видеозаснемане на комуникационни центрове и национални военни бази....... Вероятно вътре е прониквал, а мисирки ? Ей сега ще вземем да ви повярваме нали? Или е бил вътре или е бил вън и всичко му е било законно. Това е ситуацията паткани смотани и неграмотни. Съвсем се омазаха кое е законно и кое е незаконно. Кое е туризъм и кое е диверсия и подготовка за саботаж. Нацисти ей, в ГЕСТАПО се превърнахте.

    18:05 08.09.2026

  • 12 При Такива

    1 1 Отговор
    Новини
    Червените Гейтъри
    Винаги се превъзбуждат .
    Боли откъм Задния Мост.

    18:05 08.09.2026

  • 13 ДА БЕ ДА

    5 1 Отговор
    РУМЪНЕЦ И РАЗУЗНАВАНЕ. МАНДЖА С ГРОЗДЕ ИЛИ МАМАЛИГА.

    18:07 08.09.2026

  • 14 ХУМОРЕСКИ

    3 0 Отговор
    Задача спусната от ЕС и НАТО с предизвестен край -МЯУУУ.

    18:09 08.09.2026

  • 15 И Тука е пълно

    0 4 Отговор
    Със Руски Боклуци.

    Обществена тайна е .

    18:10 08.09.2026

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