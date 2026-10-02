Експлозивите за атаката срещу летището в Лайпциг са били транспортирани до Германия през България

Руският моторист Олег Левушкин, свързан с офицер от руското военно разузнаване, може да е организирал опит за саботаж на летището в Лайпциг, предадоха The Telegraph и Welt am Sonntag в съвместно разследване.

Източник от германските служби за сигурност заяви, че експлозивите може да са били транспортирани до Германия през България и Сърбия, скрити в кухини вътре в камиони.

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В нощта на 5 август дрон, превозващ експлозиви, беше намерен на територията на летището близо до украински товарен самолет. Това доведе до затварянето на летището за следващите часове. Левушкин е поддържал връзки в продължение на близо две десетилетия с Денис Смолянинов, полковник от руското военно разузнаване ГРУ.

Източници, участващи в разследването, заявиха, че поделение 29155 на ГРУ играе ключова роля в руската диверсионна кампания в Европа, част от която се смята, че е и атаката в Лайпциг.

Германското правителство близо месец след инцидента официално обвини Русия за опита за нападение с дрон на летището в Лайпци. Дронът, който бе открит близо до украински товарен самолет "Антонов", е пренасял взривно вещество, но очевидно детонаторът му е бил дефектен.

В операцията са участвали поне два дрона. Първият бе открит в нощта на четвърти срещу пети август, а вторият - десет дни по-късно, близо до летището. От началото на 2026 г. в Германия са регистрирани над 165 предполагаеми акта на саботаж, заедно със стотици инциденти, включващи подозрителни дронове в близост до военни съоръжения и критична инфраструктура.

Германски следователи подозират служител на руското военно разузнаване (Главно разузнавателвно управление - ГРУ), че е участвал в подготовката на опита за "хибридна атака" с дрон, зареден с експлозиви, на летището в Лайпциг. Тези факти са накарали Берлин да обвини Русия и да обяви редица мерки, сред които затварянето на руското консулство в Бон и на руски културен център в Берлин, съобщава вестника. Москва отрича да е замесена в атаката.