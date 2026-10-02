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Експлозивите за атаката срещу летището в Лайпциг са били транспортирани до Германия през България
  Тема: Украйна

Експлозивите за атаката срещу летището в Лайпциг са били транспортирани до Германия през България

2 Октомври, 2026 22:07 1 361 55

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  • гру

Източник от германските служби за сигурност заяви, че експлозивите са били транспортирани до Германия през България и Сърбия, скрити в камиони

Експлозивите за атаката срещу летището в Лайпциг са били транспортирани до Германия през България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският моторист Олег Левушкин, свързан с офицер от руското военно разузнаване, може да е организирал опит за саботаж на летището в Лайпциг, предадоха The Telegraph и Welt am Sonntag в съвместно разследване.

Източник от германските служби за сигурност заяви, че експлозивите може да са били транспортирани до Германия през България и Сърбия, скрити в кухини вътре в камиони.

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В нощта на 5 август дрон, превозващ експлозиви, беше намерен на територията на летището близо до украински товарен самолет. Това доведе до затварянето на летището за следващите часове. Левушкин е поддържал връзки в продължение на близо две десетилетия с Денис Смолянинов, полковник от руското военно разузнаване ГРУ.

Източници, участващи в разследването, заявиха, че поделение 29155 на ГРУ играе ключова роля в руската диверсионна кампания в Европа, част от която се смята, че е и атаката в Лайпциг.

Германското правителство близо месец след инцидента официално обвини Русия за опита за нападение с дрон на летището в Лайпци. Дронът, който бе открит близо до украински товарен самолет "Антонов", е пренасял взривно вещество, но очевидно детонаторът му е бил дефектен.

В операцията са участвали поне два дрона. Първият бе открит в нощта на четвърти срещу пети август, а вторият - десет дни по-късно, близо до летището. От началото на 2026 г. в Германия са регистрирани над 165 предполагаеми акта на саботаж, заедно със стотици инциденти, включващи подозрителни дронове в близост до военни съоръжения и критична инфраструктура.

Германски следователи подозират служител на руското военно разузнаване (Главно разузнавателвно управление - ГРУ), че е участвал в подготовката на опита за "хибридна атака" с дрон, зареден с експлозиви, на летището в Лайпциг. Тези факти са накарали Берлин да обвини Русия и да обяви редица мерки, сред които затварянето на руското консулство в Бон и на руски културен център в Берлин, съобщава вестника. Москва отрича да е замесена в атаката.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    36 3 Отговор
    Никой вече не го интересует тази минала новина ...това е минало

    Коментиран от #22

    22:08 02.10.2026

  • 2 Хахахахаха

    40 2 Отговор
    Верваме

    22:09 02.10.2026

  • 3 Шорт

    32 0 Отговор
    Лъжа измама и заблуда на противника!чиста проба пропаганда!

    22:09 02.10.2026

  • 4 Бункер нюз

    6 24 Отговор
    ВСУ настъпва по целият фронт в най-важното направление,Донбаското!

    Коментиран от #46

    22:11 02.10.2026

  • 5 Мара войнолюбката

    19 3 Отговор
    маро закривай

    22:11 02.10.2026

  • 6 Европеец

    26 1 Отговор
    Какво да кажа..... ново 20 в пропагандата... След като видях заглавието ,няма да чета, защото не ме интересуват измислиците на някой си манипулатор и пропагандатор...

    22:12 02.10.2026

  • 7 Дън Бай

    24 1 Отговор
    Е, как?! Лично Радев ги е пренесъл и дал на Баширов и Петров.

    22:12 02.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Овчар

    19 2 Отговор
    Ами да така е ..! България е замесена и в войната в Иран и Украйна защото хутите са далечни българи..!

    22:14 02.10.2026

  • 10 Маринов

    24 2 Отговор
    Голям зор Мария Атанасова дс напише тази статия. Първо няма обвинителни факти. Само предположения. И представете си през България минава пакет взрив за тия два дрона, разбирам. И как са попаднали на летището, без да хвърчат? Кой и как ги е транспортирал? Не е ли по лесно: отваря се люк на самолета и се изважда дрон до него и след това се крещи, че Русия ги напада?

    22:15 02.10.2026

  • 11 Ами

    18 2 Отговор
    Тия да не се занимават с глупости,
    а да мислят как ще изкарат зимата.

    22:16 02.10.2026

  • 12 Сталин

    16 2 Отговор
    Това са българското партизанско движение подпомагано от руските служби за свалянето на евроатлантическата терористична върхушка която разграби България

    22:16 02.10.2026

  • 13 Яяяяя

    13 1 Отговор
    Упражнения по свободно съчинение

    22:18 02.10.2026

  • 14 Олеся Зеленска

    15 1 Отговор
    ....поделение 29155 на ГРУ командвано и ръководино лично от Путин!
    Това забравиха да посочат мисирките от"The Telegraph и Welt am Sonntag ".

    22:21 02.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гост

    15 1 Отговор
    Камерите в Полски Тръмбеш са ги засекли! Една Жигула, една 2104 и една Самара! Шофирал ги Бъмбър Бий, едновременно! Спукана им е работата на тия!

    22:21 02.10.2026

  • 17 да ве да

    15 1 Отговор
    "Може"!? Хипотези, спекулации, клевети...!
    На тьпите германци укрофашистите им взривиха Северен поток и им фалираха икономика, а те те още мигат, като съсели в бяло брашно!?

    22:22 02.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 az СВО Победа 81

    10 3 Отговор
    Нека позная, взривното вещество е било произведено от ЕМКО! 🤣

    Коментиран от #30

    22:30 02.10.2026

  • 20 Бг гражданин

    11 3 Отговор
    Алоо,айде малко по по лека с тия манипулации в името на русофобията. На вас цял Северен Паток ви взривиха,обект от нац.сигурност на Германия ,стратегически ,а ние опищехте света за някакъв самолет,който уж щял да бъде взривен,пък не станало и т.н

    22:30 02.10.2026

  • 21 Циник

    2 4 Отговор
    "Левушкин е поддържал връзки в продължение на близо две десетилетия с Денис Смолянинов, полковник от руското военно разузнаване ГРУ." Малей, много зле тия руснаци. 20 години подготвят една операция и накрая един детонатор да я провали. Тц, тц, тц... голем гаф.

    22:35 02.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 пешо

    6 3 Отговор
    факти срама нямате ли изкарахте българите по големи терористи и от алкайда

    22:38 02.10.2026

  • 26 .....

    3 2 Отговор
    Франкфурт на Майн върти ли ли милиарди🤣😂

    22:39 02.10.2026

  • 27 Голямо ръгацони

    1 15 Отговор
    "Великата и безаналогова“ руска армия отново показа на какво е способна! Докато нашите родни копейки и превъзбудени русофили денонощно се давят в собствената си слюнка, хвалейки „могъществото на Путин“, руските пилоти решиха да им покажат как точно работи тяхното ПВО. Свалиха си собствен хеликоптер Ми-8 и погребаха екипажа му. Ей така – от чист професионализъм и в паника от украинските дронове.
    Радвайте се, копейки, и се кланяйте по-ниско на своя кумир в Кремъл! Но докато леете сълзи от възторг по „матушката“, не забравяйте една проста и смразяваща истина: руската военна машина е толкова сляпа, озлобена и некадърна, че поглъща дори собствените си деца. Тя не подбира. И ако утре същият този фашистки режим реши да „освобождава“ и вас, първо неговите ракети ще ви превърнат в пепел – точно както снощи изпепелиха тримата руски летци край Воронеж. Защото за Москва вие не сте братя, вие сте просто евтин разходен материал. И най-ироничното е, че ще умрете с нейното име на уста, докато тя ви ликвидира по грешка в тъмното.

    Коментиран от #38, #49

    22:39 02.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 КЕН. Ф

    1 3 Отговор
    България е

    22:50 02.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ВИС. 2

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "ВИС-2 евала":

    Евала!

    22:55 02.10.2026

  • 35 Пич

    7 0 Отговор
    Какви жалки некадърници са натовците!!!
    И какви жалки внушения !!!
    МОЖЕЛО през България!!!
    Ма може и през Хонконг бе.....!!!
    Путин се е обадил на Си, Си е наредил, и хоп, на самолета и през Хонконг, право при некадърните германци!!! Къде дремаха, та не го разкриха...?!
    И сега - можело през България!!!

    22:55 02.10.2026

  • 36 Ха-ха-ха

    7 0 Отговор
    Да, аз ги пренесох в гащите на баба ми през всичките граници... Абе тези кога ще престанат да ни мислят нас за дебили, каквито те са?

    22:55 02.10.2026

  • 37 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Немците съвсем оцапаха гащите с ако. ГРУ ще пренася екплозиви в бившата ГДР ,в която СССР имаше складове с оръжия ,с които да се води 3та световна война. Освен това всеки втори източно германец би помогнал с каквото може на пацаните от ГРУ

    22:59 02.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Колапс

    0 7 Отговор
    Блатарите пробват туй онуй с тероризъм и е евтини продажници по места(като онези наши шарани в Англия).
    А на фронта укрите ги попиляват.Руските жертви са потресаващи.Даже руските блогъри не могат вече да го крият.Фринтовата линия се движи на изток.







    .

    Коментиран от #45, #48

    23:03 02.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 истина

    1 0 Отговор
    Инстинска гнусотия , не знам в слугинажа вече до къде може да се стигне ? Може да са минали и през Египет и после през Магелановия проток и накрая до нос Добра надежда .

    23:07 02.10.2026

  • 42 ?????

    1 0 Отговор
    И заради тва не гръмнаха.
    Или не заради тва? А?

    23:08 02.10.2026

  • 43 хахахахха

    1 0 Отговор
    все по жалки ставате мисирки ...

    23:09 02.10.2026

  • 44 ужас

    1 0 Отговор
    Без да се замислям, веднага повярвах. А от Русия до България някой гълъб ли ги донесе.

    Коментиран от #52

    23:09 02.10.2026

  • 45 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Колапс":

    Ти знаеш ли посоките изобщо колко са и на къде гледат.

    23:11 02.10.2026

  • 46 Хохо Бохо

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Бункер нюз":

    Ахам. Във вертикална посока, под земята, на 2 метра. Само така настъпват нацбандерите, подземно и до последния. ТУК НЕ Е КИИФ

    23:12 02.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Тц тц жалка работа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Колапс":

    А подсетихме се за Ситито и интриганта Джони,обвинен в корупция, и фон ден лайен с ваксините🤣😂😂

    23:14 02.10.2026

  • 49 1111

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Голямо ръгацони":

    Държава, която е дала 30 млн. жертви през ВСВ срещу фашизма, няма как да допусне фашистка държава до нейните граници, бе мекотело...

    Коментиран от #50, #55

    23:17 02.10.2026

  • 50 мещо си нервен

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "1111":

    Да не си гладен?

    23:26 02.10.2026

  • 51 Тцтцтц

    1 1 Отговор
    Кехлибарената стая: Известната стая, открадната от Екатерининския дворец близо до Санкт Петербург, Русия. Разглобена и пренесена в Германия през 1941 г., нейната съдба до днес остава мистерия

    23:27 02.10.2026

  • 52 не ве

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "ужас":

    Леля ги е натоварила тука на камиона направо пред пасоля.

    23:28 02.10.2026

  • 53 Тцтцтц

    0 1 Отговор
    световна война)
    Нацистка Германия провежда най-мащабния организиран грабеж на произведения на изкуството в човешката история. Специални отряди (като оперативното пространство на Алфред Розенберг) конфискуват стотици хиляди обекти от окупираните държави (Франция, Полша, Нидерландия, Съветския съюз и др.), както и от еврейски семейства:

    23:29 02.10.2026

  • 54 Тодоров

    1 0 Отговор
    ФАКТИ, докога тази личност Атанасова ще я търпите за ваш АВТОР. Не виждате ли, че с нея олеквате твърде много като новинарски сайт. Много бързо и кагеэорично мога да ви обвиня за лъжрива информяция чрез тази личност. А сега ме изтрийте, а утре ще видим.

    23:37 02.10.2026

  • 55 Да се отбележи

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "1111":

    Държава съюзник на фашизма, СССР! И след разпада на съюза благодарение на САЩ успяват. Малка подробност е, че Сталин е избил повече граждани на СССР, отколкото са загинали във ВСВ. Там живота на крепостниците няма стойност. Особено от колониите, които са основен донор на войници.

    23:39 02.10.2026

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