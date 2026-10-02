Експлозивите за атаката срещу летището в Лайпциг са били транспортирани до Германия през България

Руският моторист Олег Левушкин, свързан с офицер от руското военно разузнаване, може да е организирал опит за саботаж на летището в Лайпциг, предадоха The Telegraph и Welt am Sonntag в съвместно разследване.
Източник от германските служби за сигурност заяви, че експлозивите може да са били транспортирани до Германия през България и Сърбия, скрити в кухини вътре в камиони.
В нощта на 5 август дрон, превозващ експлозиви, беше намерен на територията на летището близо до украински товарен самолет. Това доведе до затварянето на летището за следващите часове. Левушкин е поддържал връзки в продължение на близо две десетилетия с Денис Смолянинов, полковник от руското военно разузнаване ГРУ.
Източници, участващи в разследването, заявиха, че поделение 29155 на ГРУ играе ключова роля в руската диверсионна кампания в Европа, част от която се смята, че е и атаката в Лайпциг.
Германското правителство близо месец след инцидента официално обвини Русия за опита за нападение с дрон на летището в Лайпци. Дронът, който бе открит близо до украински товарен самолет "Антонов", е пренасял взривно вещество, но очевидно детонаторът му е бил дефектен.
В операцията са участвали поне два дрона. Първият бе открит в нощта на четвърти срещу пети август, а вторият - десет дни по-късно, близо до летището. От началото на 2026 г. в Германия са регистрирани над 165 предполагаеми акта на саботаж, заедно със стотици инциденти, включващи подозрителни дронове в близост до военни съоръжения и критична инфраструктура.
Германски следователи подозират служител на руското военно разузнаване (Главно разузнавателвно управление - ГРУ), че е участвал в подготовката на опита за "хибридна атака" с дрон, зареден с експлозиви, на летището в Лайпциг. Тези факти са накарали Берлин да обвини Русия и да обяви редица мерки, сред които затварянето на руското консулство в Бон и на руски културен център в Берлин, съобщава вестника. Москва отрича да е замесена в атаката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
Коментиран от #22
22:08 02.10.2026
2 Хахахахаха
22:09 02.10.2026
3 Шорт
22:09 02.10.2026
4 Бункер нюз
Коментиран от #46
22:11 02.10.2026
5 Мара войнолюбката
22:11 02.10.2026
6 Европеец
22:12 02.10.2026
7 Дън Бай
22:12 02.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Овчар
22:14 02.10.2026
10 Маринов
22:15 02.10.2026
11 Ами
а да мислят как ще изкарат зимата.
22:16 02.10.2026
12 Сталин
22:16 02.10.2026
13 Яяяяя
22:18 02.10.2026
14 Олеся Зеленска
Това забравиха да посочат мисирките от"The Telegraph и Welt am Sonntag ".
22:21 02.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гост
22:21 02.10.2026
17 да ве да
На тьпите германци укрофашистите им взривиха Северен поток и им фалираха икономика, а те те още мигат, като съсели в бяло брашно!?
22:22 02.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 az СВО Победа 81
Коментиран от #30
22:30 02.10.2026
20 Бг гражданин
22:30 02.10.2026
21 Циник
22:35 02.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 пешо
22:38 02.10.2026
26 .....
22:39 02.10.2026
27 Голямо ръгацони
Радвайте се, копейки, и се кланяйте по-ниско на своя кумир в Кремъл! Но докато леете сълзи от възторг по „матушката“, не забравяйте една проста и смразяваща истина: руската военна машина е толкова сляпа, озлобена и некадърна, че поглъща дори собствените си деца. Тя не подбира. И ако утре същият този фашистки режим реши да „освобождава“ и вас, първо неговите ракети ще ви превърнат в пепел – точно както снощи изпепелиха тримата руски летци край Воронеж. Защото за Москва вие не сте братя, вие сте просто евтин разходен материал. И най-ироничното е, че ще умрете с нейното име на уста, докато тя ви ликвидира по грешка в тъмното.
Коментиран от #38, #49
22:39 02.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 КЕН. Ф
22:50 02.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 ВИС. 2
До коментар #32 от "ВИС-2 евала":Евала!
22:55 02.10.2026
35 Пич
И какви жалки внушения !!!
МОЖЕЛО през България!!!
Ма може и през Хонконг бе.....!!!
Путин се е обадил на Си, Си е наредил, и хоп, на самолета и през Хонконг, право при некадърните германци!!! Къде дремаха, та не го разкриха...?!
И сега - можело през България!!!
22:55 02.10.2026
36 Ха-ха-ха
22:55 02.10.2026
37 Сатана Z
22:59 02.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Колапс
А на фронта укрите ги попиляват.Руските жертви са потресаващи.Даже руските блогъри не могат вече да го крият.Фринтовата линия се движи на изток.
.
Коментиран от #45, #48
23:03 02.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 истина
23:07 02.10.2026
42 ?????
Или не заради тва? А?
23:08 02.10.2026
43 хахахахха
23:09 02.10.2026
44 ужас
Коментиран от #52
23:09 02.10.2026
45 1234
До коментар #39 от "Колапс":Ти знаеш ли посоките изобщо колко са и на къде гледат.
23:11 02.10.2026
46 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Бункер нюз":Ахам. Във вертикална посока, под земята, на 2 метра. Само така настъпват нацбандерите, подземно и до последния. ТУК НЕ Е КИИФ
23:12 02.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Тц тц жалка работа
До коментар #39 от "Колапс":А подсетихме се за Ситито и интриганта Джони,обвинен в корупция, и фон ден лайен с ваксините🤣😂😂
23:14 02.10.2026
49 1111
До коментар #27 от "Голямо ръгацони":Държава, която е дала 30 млн. жертви през ВСВ срещу фашизма, няма как да допусне фашистка държава до нейните граници, бе мекотело...
Коментиран от #50, #55
23:17 02.10.2026
50 мещо си нервен
До коментар #49 от "1111":Да не си гладен?
23:26 02.10.2026
51 Тцтцтц
23:27 02.10.2026
52 не ве
До коментар #44 от "ужас":Леля ги е натоварила тука на камиона направо пред пасоля.
23:28 02.10.2026
53 Тцтцтц
Нацистка Германия провежда най-мащабния организиран грабеж на произведения на изкуството в човешката история. Специални отряди (като оперативното пространство на Алфред Розенберг) конфискуват стотици хиляди обекти от окупираните държави (Франция, Полша, Нидерландия, Съветския съюз и др.), както и от еврейски семейства:
23:29 02.10.2026
54 Тодоров
23:37 02.10.2026
55 Да се отбележи
До коментар #49 от "1111":Държава съюзник на фашизма, СССР! И след разпада на съюза благодарение на САЩ успяват. Малка подробност е, че Сталин е избил повече граждани на СССР, отколкото са загинали във ВСВ. Там живота на крепостниците няма стойност. Особено от колониите, които са основен донор на войници.
23:39 02.10.2026