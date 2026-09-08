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Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа

Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа

8 Септември, 2026 15:01 737 26

  • саботаж-
  • германия-
  • полиция-
  • саксония

Според полицията задържаният е на 48 години. Мъжът е идентифициран като Даниел В. и е роден в малък град в Германия.

Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа на страната, предадоха световните агенции, като се позоваха на германската полиция, съобщи БТА.

Според полицията задържаният е на 48 години. Мъжът е идентифициран като Даниел В. и е роден в малък град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Той е бил арестуван в района на електроцентралата Вайсвайлер близо до град Аахен в Западна Грермания. Арестът е бил извършен след неколкодневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната.

Полицията започна издирването на 48-годишния мъж, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът е критикувал производството на електрическо от изкопаеми горива.

Предполага се, че заподозреният е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Там не са регистрирани прекъсвания на електрозахранването.

В понеделник край електроцентралата във Вайсвайлер, върху високоволтов електропровод, са открити още няколко устройства, предназначени да предизвикат експлозии. Те са били близо до мястото, където впоследствие полицията е успяла да арестува мъжа. Разследващите са открили и още едно писмо, с което е поета отговорност за нападенията.

Обекти в Саксония също са били набелязани, като в понеделник полицията съобщи, че в източната германска провинция са били открити и обезвредени най-малко 21 самоделни взривни устройства.

„Тези устройства са били предназначени да нанесат щети на високоволтовите електропроводи чрез предизвикване на късо съединение“, заявиха полицията и прокуратурата в Дрезден, като допълниха, че не са нанесени щети на електропреносната мрежа.

Полицията и прокуратурата отправиха съвместен призив за информация, като разпространиха и две снимки на мъжа. Мащабното издирване в неделя обаче не даде резултат и не беше открита открита никакво следа от заподозрения.

В петък полицията откри взривни вещества в апартамента на мъжа в западногерманския град Гевелсберг. По-късно специализирано полицейско звено щурмува камион в гора край Нидерциер, на около 100 километра оттам. Камионът изглеждал преустроен като кемпер. Издирваният мъж не беше открит вътре.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    5 4 Отговор
    Един от двата боклука е, или циониста или софиянеца, само тия двамата се изживяват на ментегерои.

    Коментиран от #5, #12

    15:02 08.09.2026

  • 2 Да се преориентира към

    3 11 Отговор
    радиационна отровена Русия. Но и без него и спира токът.

    15:03 08.09.2026

  • 3 Жителите на Саксония са явно увредени

    4 12 Отговор
    Или са нацисти, или анархисти. Нищо не става от тия.

    15:05 08.09.2026

  • 4 Чукче - Наблюдател

    17 3 Отговор
    Тази полиция да беше потърсила кой им взриви Северния поток, а не да се занимава с кокошкарска дейност.

    15:06 08.09.2026

  • 5 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Даниел значи „Бог е моят съдия“ на Иврит.

    Коментиран от #14, #16, #23

    15:08 08.09.2026

  • 6 Перо

    13 3 Отговор
    Нищо чудно да го представят като фен на Алтернатива за Германия или руски агент! Шубето от разпространение на влияние в другите провинции е голям страх!

    Коментиран от #13

    15:09 08.09.2026

  • 7 Kaлпазанин

    11 1 Отговор
    А сега ,,,,,и е бил член на азг ,или е човек на Путин

    15:09 08.09.2026

  • 8 Е,нали

    11 1 Отговор
    Путин беше виновен!?...

    15:10 08.09.2026

  • 9 Цвете

    3 6 Отговор
    ТАКАВА ЗЛОВЕЩА ДРАМА Е ЩЯЛ ДА НАПРАВИ НА ОГРОМНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО ТАМ.ДА ГО РАЗКОСТЯТ .САМО ЗАТВОРА ЩЕ ГО " ПОПРАВИ "?

    15:11 08.09.2026

  • 10 А всички ние

    11 2 Отговор
    от клуба на нео гейо либералите бяхме почти сигурни че е Путин. Даже и урси почти беше потвърдила заедно с кайчето тази информация.
    Тюх какъв срам защото вече го оповестихме.
    Изпитвам невероятно удоволствие да се шегувам с вас.

    Коментиран от #15

    15:11 08.09.2026

  • 11 684658456835

    5 2 Отговор
    да не се казва Шмерз ?

    15:13 08.09.2026

  • 12 Радио Елто

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Запознат":

    Господине, Д-р Путин Лечителят е човекът
    За двадесет и четири часа ликвидира
    Ковид19
    Кой го може това
    Никой
    Мда

    15:15 08.09.2026

  • 13 Споко, не се газирай

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Перо":

    Човекът е "екоактивист". Ти мина в оправдателен режим предварително. Гузна съвест?

    15:15 08.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Чети коментарите

    2 9 Отговор

    До коментар #10 от "А всички ние":

    Само копейците го предполагате това.
    Другите ви се бъзикат на плоскостите.

    Коментиран от #18

    15:18 08.09.2026

  • 16 А Путин на иврит

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    означава "малко", "незначително".

    15:21 08.09.2026

  • 17 604

    2 2 Отговор
    Сам човек га направи туй ...пхахафахя...швабин смяшин

    15:21 08.09.2026

  • 18 Щом ми отговаряш

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Чети коментарите":

    значи се дразниш и вързваш на шегите.

    Вие се опитвате да дезинформирате и налагате медийна завеса и ограничения а пък ние се шегуваме с вас че ви вярваме.
    Значи целта е постигната.

    Коментиран от #20

    15:21 08.09.2026

  • 19 В Саксония или нацисти, или

    1 2 Отговор
    анархисти. Други жители няма ли?

    15:22 08.09.2026

  • 20 Сторило ти се е

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Щом ми отговаряш":

    Пак мина в оправдателен режим. Няма нужда.

    15:24 08.09.2026

  • 21 Анонимен

    6 0 Отговор
    Аха, в крайна сметка големия саботаж се сведе до фойерверки за привличане на внимание.

    15:25 08.09.2026

  • 22 Теслатъ

    3 0 Отговор
    Путин или Песков, един от двамата ще да е бил, но не казват "истината", щото туй е Хибридна война, питайте Тагаренко ако не вярвате! -))))

    15:29 08.09.2026

  • 23 Любопитен

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И защо мислиш че ми е до топките твоя иврит, както и ти?

    15:29 08.09.2026

  • 24 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тюх, язък! Не е Путин! Ха ха!

    15:32 08.09.2026

  • 25 ЧУДНО ЧЕ НЕ Е ЗЕЛЕНСКИ

    0 0 Отговор
    Той си е терорист.

    15:38 08.09.2026

  • 26 И ся кво

    0 0 Отговор
    каде ми е дежурното Путин е виновен!? Да не се окаже че и "дрона" от преди дни е бил негово дело!?

    15:38 08.09.2026

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