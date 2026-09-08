Германската полиция е задържала заподозрян за серията от саботажи срещу обекти от енергийната мрежа на страната, предадоха световните агенции, като се позоваха на германската полиция, съобщи БТА.
Според полицията задържаният е на 48 години. Мъжът е идентифициран като Даниел В. и е роден в малък град в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където бяха извършени по-голямата част от саботажните дейности. Той е бил арестуван в района на електроцентралата Вайсвайлер близо до град Аахен в Западна Грермания. Арестът е бил извършен след неколкодневно разследване на поредица от инциденти в района на големи енергийни обекти в страната.
Полицията започна издирването на 48-годишния мъж, след като той изпрати серия от писма, в които поемаше отговорност за атаките. Писмата бяха адресирани до медии и до властите. Мотивите му са били свързани с борбата срещу глобалното затопляне. В писмата мъжът е критикувал производството на електрическо от изкопаеми горива.
Предполага се, че заподозреният е използвал самоделни средства за изстрелване на взривни устройства срещу високоволтови електропроводи, като по този начин е искал да предизвика късо съединение на две места в провинциите Северен Рейн-Вестфалия и Бранденбург миналата седмица. Там не са регистрирани прекъсвания на електрозахранването.
В понеделник край електроцентралата във Вайсвайлер, върху високоволтов електропровод, са открити още няколко устройства, предназначени да предизвикат експлозии. Те са били близо до мястото, където впоследствие полицията е успяла да арестува мъжа. Разследващите са открили и още едно писмо, с което е поета отговорност за нападенията.
Обекти в Саксония също са били набелязани, като в понеделник полицията съобщи, че в източната германска провинция са били открити и обезвредени най-малко 21 самоделни взривни устройства.
„Тези устройства са били предназначени да нанесат щети на високоволтовите електропроводи чрез предизвикване на късо съединение“, заявиха полицията и прокуратурата в Дрезден, като допълниха, че не са нанесени щети на електропреносната мрежа.
Полицията и прокуратурата отправиха съвместен призив за информация, като разпространиха и две снимки на мъжа. Мащабното издирване в неделя обаче не даде резултат и не беше открита открита никакво следа от заподозрения.
В петък полицията откри взривни вещества в апартамента на мъжа в западногерманския град Гевелсберг. По-късно специализирано полицейско звено щурмува камион в гора край Нидерциер, на около 100 километра оттам. Камионът изглеждал преустроен като кемпер. Издирваният мъж не беше открит вътре.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Запознат
Коментиран от #5, #12
15:02 08.09.2026
2 Да се преориентира към
15:03 08.09.2026
3 Жителите на Саксония са явно увредени
15:05 08.09.2026
4 Чукче - Наблюдател
15:06 08.09.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Запознат":Даниел значи „Бог е моят съдия“ на Иврит.
Коментиран от #14, #16, #23
15:08 08.09.2026
6 Перо
Коментиран от #13
15:09 08.09.2026
7 Kaлпазанин
15:09 08.09.2026
8 Е,нали
15:10 08.09.2026
9 Цвете
15:11 08.09.2026
10 А всички ние
Тюх какъв срам защото вече го оповестихме.
Изпитвам невероятно удоволствие да се шегувам с вас.
Коментиран от #15
15:11 08.09.2026
11 684658456835
15:13 08.09.2026
12 Радио Елто
До коментар #1 от "Запознат":Господине, Д-р Путин Лечителят е човекът
За двадесет и четири часа ликвидира
Ковид19
Кой го може това
Никой
Мда
15:15 08.09.2026
13 Споко, не се газирай
До коментар #6 от "Перо":Човекът е "екоактивист". Ти мина в оправдателен режим предварително. Гузна съвест?
15:15 08.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Чети коментарите
До коментар #10 от "А всички ние":Само копейците го предполагате това.
Другите ви се бъзикат на плоскостите.
Коментиран от #18
15:18 08.09.2026
16 А Путин на иврит
До коментар #5 от "честен ционист":означава "малко", "незначително".
15:21 08.09.2026
17 604
15:21 08.09.2026
18 Щом ми отговаряш
До коментар #15 от "Чети коментарите":значи се дразниш и вързваш на шегите.
Вие се опитвате да дезинформирате и налагате медийна завеса и ограничения а пък ние се шегуваме с вас че ви вярваме.
Значи целта е постигната.
Коментиран от #20
15:21 08.09.2026
19 В Саксония или нацисти, или
15:22 08.09.2026
20 Сторило ти се е
До коментар #18 от "Щом ми отговаряш":Пак мина в оправдателен режим. Няма нужда.
15:24 08.09.2026
21 Анонимен
15:25 08.09.2026
22 Теслатъ
15:29 08.09.2026
23 Любопитен
До коментар #5 от "честен ционист":И защо мислиш че ми е до топките твоя иврит, както и ти?
15:29 08.09.2026
24 Анонимен
15:32 08.09.2026
25 ЧУДНО ЧЕ НЕ Е ЗЕЛЕНСКИ
15:38 08.09.2026
26 И ся кво
15:38 08.09.2026