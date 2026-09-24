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Европейците предупреждават за засилване на руските саботажи, но не виждат пряка заплаха за нападение срещу НАТО
  Тема: Украйна

Европейците предупреждават за засилване на руските саботажи, но не виждат пряка заплаха за нападение срещу НАТО

24 Септември, 2026 09:20 446 17

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  • украйна-
  • кая калас-
  • саботаж

Представители на държави от източния фланг на НАТО заявиха, че Москва все по-често насочва дронове във въздушните пространства на други държави

Европейците предупреждават за засилване на руските саботажи, но не виждат пряка заплаха за нападение срещу НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия засилва саботажната си дейност, кибератаките и всякакви други форми на хибридна агресия из цяла Европа, за да подкопае подкрепата за Украйна, обявяват европейски политици, като в същото време отхвърлят опасенията, че Москва е способна на директно нападение срещу НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В кулоарите на течащата 81-ва годишна сесия на Общото събрание на ООН тази седмица представители на държави от източния фланг на НАТО заявиха, че Москва все по-често насочва дронове във въздушните пространства на други държави, осъществява кибератаки, саботажи и ред тайни операции, за да сее страх, да изпитва решимостта на Запада и да отслабва подкрепата за Киев.

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"Европа е изправена пред бързо разрастване на саботажни атаки и нарушения на въздушното пространство“, заяви пред репортери върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. "Москва се опитва да сплаши Европа, за да я накара да ограничи подкрепата си за Украйна“, добави тя.

Европейските правителства все повече възприемат най-непосредствената заплаха от страна на Русия не като конвенционално военно нападение, а като кампания от тайни действия, за които тя може да отрича отговорност. Тези действия целят да дестабилизират съюзниците на Украйна и да подкопаят единството на Запада в хода на продължаващата вече над 4 години и половина война.

Калас отбеляза, че Русия изглежда готова да поема по-големи рискове, и изтъкна, че отговорът трябва да бъде засилване на натиска върху Москва чрез по-строги санкции, включително мерки, насочени срещу нейния "сенчест флот“ и военнопромишления ѝ комплекс. „Икономиката е една от най-слабите страни на Русия в момента и ние трябва да засилим натиска върху нея, за да спре Москва тази война“, посочи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че подобна дейност от страна на Русия вече не е просто заплаха. "Това не са само заплахи; това са реални атаки“, каза Шикорски пред Ройтерс, визирайки палежи, експлозии, навлизания на дронове и случай, който Варшава определя като умишлено насочване на крилата ракета в нейното въздушно пространство.

Оперативното командване на полската армия съобщи днес, че руски военен хеликоптер Ми-8 е навлязъл за кратко във въздушното пространство на страната от руския ексклав Калининград. "Нашите изтребители Ф-16 се вдигат по тревога почти всеки ден, защото никога не се знае кога приближаващите дронове или ракети могат да представляват реална опасност“, каза той.

Румънският външен министър Оана Цою каза пред Ройтерс, че Букурещ е регистрирал над 100 случая на навлизане на дронове или падане на техни отломки на територията на страната, докато Русия е засилвала атаките си срещу украинската инфраструктура близо до река Дунав и Черно море. "Нямаме данни, които да показват, че сме пряка мишена, но това не променя отговорността на Русия за риска, който тя създава“, каза тя.

Въпреки инцидентите министрите направиха разграничение между скритата кампания на Русия и вероятността от пряка атака срещу територията на НАТО. Естонският външен министър Маргус Цахкна заяви пред Ройтерс, че вдигането на тревога с прогнози за предстоящо руско нападение срещу територията на алианса е неоснователно.

"Не виждаме признаци Русия да е способна или дори да се подготвя за някакъв вид активна военна агресия срещу НАТО или европейските държави“, каза той, като изтъкна, че Москва не разполага с необходимия капацитет за подобна операция, докато силите ѝ са силно ангажирани с бойните действия в Украйна.

Според него кампанията на Москва е насочена главно към всяване на страх и разделение в западните общества. "Целта е най-вече да се създаде страх - страх от ескалация на напрежението, да се внесе разкол и да се подкопае единството ни“, каза Цахкна. "Основното послание е: Не позволявайте на (руския президент Владимир) Путин да си играе със страха от ескалация“, добави той.

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че разузнавателните данни на съюзниците сочат опасност от опит на Русия да засили натиска върху страните от НАТО чрез атаки срещу стратегическа инфраструктура и други форми на хибридни действия.

"От руска страна съществуват намерения за хоризонтална, така да се каже, или географска ескалация на враждебните действия“, отбеляза Будрис пред Ройтерс. Той предупреди, че "Русия ще използва студа като оръжие“, и призова европейските държави да окажат повече подкрепа на Киев, като отбеляза, че помощта от отделните страни в ЕС остава неравномерна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А кой извършва

    8 3 Отговор
    съботажите в Русия,
    Пижо и Пенда ли?

    Коментиран от #8

    09:22 24.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Софиянец

    5 2 Отговор
    Под "европейците" разбирайте хер Мерц с 5% рейтинг, извратения Макрон с 8% рейтинг, надрусаната Мелони с 6% рейтинг и т.н. 😂😂😂

    09:24 24.09.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    6 2 Отговор
    И саботажите са само в главата на Каите и Урсулите, за да насъскват срещу Русия

    09:24 24.09.2026

  • 5 Стойко

    7 2 Отговор
    Кои европейци? Ония дето си пудреха носовете във влака за киiф ли? Хахахаха
    Тоя изобщо някой взима ли го на сериозно?!

    09:25 24.09.2026

  • 6 по-идиоти

    5 1 Отговор
    от управляващите в ЕС..надали има..вече пет години дълбаят всеки ден че ей сега Русия ще нападне НАТО..от скоро имаме новина.. Русия вече няма да нападне, само ще засилва хибридна война..Еврокретени като чели желаят тази война повече от Москва..

    09:26 24.09.2026

  • 7 стоян георгиев

    5 1 Отговор
    А как стана така, че руската армия въоражена с лопати и ракети с чипове от перални занули нату?

    09:27 24.09.2026

  • 8 Трол

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "А кой извършва":

    Русия извършва всички саботажи навсякъде по света.

    09:27 24.09.2026

  • 9 Интересно

    5 1 Отговор
    Боже Мой. Хелп. Рпутин и РФ ще стигне до Ат-лантика и даже по-нат8анък. изтре(паха ни, завл(дяха всички зап%адни столици. №Аларм, Р-алърт, Паник, Ала+рма, По%мощ,опаЙЙност. Трефога. Сетете се защо пиша с грешки. Рпу:тин е под кревата Ви или в Мазет0. Проверявайте редовно за дронове от полис8терол, завър9рзани с тиксо. И дали случаят не е като двамата тийнаджери - украинче и беларуска не са пуснали др0н над Прага. Или отходните газове от китовете около Норвегия, мислени за руски подводници. А руснаците, които взривявали стълбове и трансформаторни станции в Германия се оказаха … немец — екоактивист. А руснаците обучавани тайно на военно дело в Гарброво се оказаха украинци. Зеленски се оплака, че щели да го убият на 10 септ.26 със снаряд паднал на 160 км от него. А руснаците обстрелвали Киев на 12 септ 2026 и атакували влак, в който пътувал уж някакъв Борката Джонсън м Пак фейк. Никой не пострадал. Руснаците се целят по локомотивите, не по влаковете. Ще се нас..ръ.т от страх. Или създават психоза да нагнетяват военните разходи.

    09:28 24.09.2026

  • 10 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 МЛН.

    4 2 Отговор
    Въпреки спонсорството от 51 държави !

    ДА Е ЯСНО : 🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ЗАВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА ИСКА ,И ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ 10 ДНИ !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.

    ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА УКРАЙНА =450 МЛН.$.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. А ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #16

    09:33 24.09.2026

  • 11 ......-

    0 1 Отговор
    ЕвроЕйската страшилка за наивници.

    09:40 24.09.2026

  • 12 пешо

    0 2 Отговор
    голям страх от тая русия

    Коментиран от #15

    09:41 24.09.2026

  • 13 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор
    А кога е имало саботажи, че да се засилват, ако е за някой дронче полегнало на някоя полянка случайно, може да се каже, че укренските саботажи ще се засилят, че то не остана държава около тях дето да не са падали по 20-30 дрона.

    Коментиран от #14

    09:44 24.09.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Розовото пони зеля":

    Натовско оръжие направо си бомби Путин....
    Нема саботажи, нема пет шест.

    09:52 24.09.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "пешо":

    Спукаха я Русия от бомбене....
    Ако това е страх.

    09:53 24.09.2026

  • 16 Мъките Путинови

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА=2,7 МЛН.":

    Са вече петгодишни.....
    Май още пет години ша са....минимум.

    09:54 24.09.2026

  • 17 Хмхмхмхмх

    0 0 Отговор
    Атаките на руската хибридна война- ботове и пропагандисти, са насочени срещу всеки, който се основава на принципите на международното право, за да защитава Украйна и в този смисъл , те са насочени срещу всеки правоспособен юрист в ЕС. Правото , а не политиката, е това, което ясно указва какво е агресивна война, коя държава в казуса е жертва и коя- агресор. Затова се използва незнанието на неюристите в ЕС, по тези въпроси и точно с това се манипулира голяма часст от ЕС население в полза на руската военна агресия. Твърденията, че Украйна или ЕС с нещо са провокирали руската агресивна война срещу Украйна, са юридичеси нонсенс или по- точно- основания с нула юридическа стойност в международното право, на които обаче русия придава някаква квазизаконност и квазизаконнно /правно/ основание. Колеги- юристи от всички ЕС държави, нека не допуснем правото на руската сила да е над силата на ЕС и международното право.

    09:59 24.09.2026