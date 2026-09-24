Европейците предупреждават за засилване на руските саботажи, но не виждат пряка заплаха за нападение срещу НАТО

Русия засилва саботажната си дейност, кибератаките и всякакви други форми на хибридна агресия из цяла Европа, за да подкопае подкрепата за Украйна, обявяват европейски политици, като в същото време отхвърлят опасенията, че Москва е способна на директно нападение срещу НАТО, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В кулоарите на течащата 81-ва годишна сесия на Общото събрание на ООН тази седмица представители на държави от източния фланг на НАТО заявиха, че Москва все по-често насочва дронове във въздушните пространства на други държави, осъществява кибератаки, саботажи и ред тайни операции, за да сее страх, да изпитва решимостта на Запада и да отслабва подкрепата за Киев.

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"Европа е изправена пред бързо разрастване на саботажни атаки и нарушения на въздушното пространство“, заяви пред репортери върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. "Москва се опитва да сплаши Европа, за да я накара да ограничи подкрепата си за Украйна“, добави тя.

Европейските правителства все повече възприемат най-непосредствената заплаха от страна на Русия не като конвенционално военно нападение, а като кампания от тайни действия, за които тя може да отрича отговорност. Тези действия целят да дестабилизират съюзниците на Украйна и да подкопаят единството на Запада в хода на продължаващата вече над 4 години и половина война.

Калас отбеляза, че Русия изглежда готова да поема по-големи рискове, и изтъкна, че отговорът трябва да бъде засилване на натиска върху Москва чрез по-строги санкции, включително мерки, насочени срещу нейния "сенчест флот“ и военнопромишления ѝ комплекс. „Икономиката е една от най-слабите страни на Русия в момента и ние трябва да засилим натиска върху нея, за да спре Москва тази война“, посочи върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността.

Полският външен министър Радослав Шикорски заяви, че подобна дейност от страна на Русия вече не е просто заплаха. "Това не са само заплахи; това са реални атаки“, каза Шикорски пред Ройтерс, визирайки палежи, експлозии, навлизания на дронове и случай, който Варшава определя като умишлено насочване на крилата ракета в нейното въздушно пространство.

Оперативното командване на полската армия съобщи днес, че руски военен хеликоптер Ми-8 е навлязъл за кратко във въздушното пространство на страната от руския ексклав Калининград. "Нашите изтребители Ф-16 се вдигат по тревога почти всеки ден, защото никога не се знае кога приближаващите дронове или ракети могат да представляват реална опасност“, каза той.

Румънският външен министър Оана Цою каза пред Ройтерс, че Букурещ е регистрирал над 100 случая на навлизане на дронове или падане на техни отломки на територията на страната, докато Русия е засилвала атаките си срещу украинската инфраструктура близо до река Дунав и Черно море. "Нямаме данни, които да показват, че сме пряка мишена, но това не променя отговорността на Русия за риска, който тя създава“, каза тя.

Въпреки инцидентите министрите направиха разграничение между скритата кампания на Русия и вероятността от пряка атака срещу територията на НАТО. Естонският външен министър Маргус Цахкна заяви пред Ройтерс, че вдигането на тревога с прогнози за предстоящо руско нападение срещу територията на алианса е неоснователно.

"Не виждаме признаци Русия да е способна или дори да се подготвя за някакъв вид активна военна агресия срещу НАТО или европейските държави“, каза той, като изтъкна, че Москва не разполага с необходимия капацитет за подобна операция, докато силите ѝ са силно ангажирани с бойните действия в Украйна.

Според него кампанията на Москва е насочена главно към всяване на страх и разделение в западните общества. "Целта е най-вече да се създаде страх - страх от ескалация на напрежението, да се внесе разкол и да се подкопае единството ни“, каза Цахкна. "Основното послание е: Не позволявайте на (руския президент Владимир) Путин да си играе със страха от ескалация“, добави той.

Литовският външен министър Кестутис Будрис заяви, че разузнавателните данни на съюзниците сочат опасност от опит на Русия да засили натиска върху страните от НАТО чрез атаки срещу стратегическа инфраструктура и други форми на хибридни действия.

"От руска страна съществуват намерения за хоризонтална, така да се каже, или географска ескалация на враждебните действия“, отбеляза Будрис пред Ройтерс. Той предупреди, че "Русия ще използва студа като оръжие“, и призова европейските държави да окажат повече подкрепа на Киев, като отбеляза, че помощта от отделните страни в ЕС остава неравномерна.