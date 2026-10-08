Русия е намерила необичаен начин за сглобяване на танкове Т-80УЕ-1

Руският военно-промишлен комплекс използва необичаен начин за създаване на танкове Т-80УЕ-1, като монтира кули от Т-80УД върху корпуси на Т-80Б или Т-80У. Според анализи на разузнаване от открити източници Русия едновременно е достигнала темп от 360 модернизирани танка Т-72А годишно. Това съобщава УНИАН.
Схемата с Т-80УЕ-1 е описана от Defense Express. Кулите от Т-80УД се интегрират върху корпуси на други модификации от семейството Т-80, включително машини, които са били повредени и впоследствие възстановени. Така се получава хибридна бойна машина, обозначавана като Т-80УЕ-1. Данни за конкретния брой танкове, произведени или подготвени по този начин, не са посочени.
Проект от 2000-те години
Т-80УЕ-1 е разработка от началото на XXI век. Първоначалната концепция предвижда модернизация на танк Т-80 с бойно отделение от Т-80УД и усъвършенствана система за управление на огъня. Вариантът се е оказал твърде скъп за серийно производство и от него са изработени само няколко десетки машини.
Настоящият подход позволява на руската промишленост да използва налични компоненти от различни версии на танка, вместо да произвежда изцяло нови машини. Това е оценка, произтичаща от описаната от Defense Express комбинация, а не официално обявен производствен план.
Модернизацията на Т-72А е ускорена
При обновяването на Т-72А до стандарта Т-72Б3М се подобряват системите за управление на огъня, монтира се динамична защита „Реликт“ и се поставя по-мощен двигател. Преди се е смятало, че руската страна може да преоборудва до 200 танка от този тип годишно.„Нюансът е, че дотогава се смяташе, че Русия може да преоборудва до 200 танка Т-72А годишно, а сега се оказа, че фактическият темп е почти два пъти по-висок“, посочва Defense Express.
При темп от 360 машини годишно модернизацията надхвърля предишната оценка с 160 танка на година. Не е уточнено колко от наличните Т-72А ще бъдат превърнати в стандартни бойни танкове и колко могат да бъдат използвани за други проекти.
Други руски разработки
Сред последните руски програми е бронираната ремонтно-евакуационна машина БРЕМ-80, базирана на Т-80 с газотурбинен двигател. Русия е изпитала и роботизирания танк „Щурм“, показан по време на ученията „Център-2026“ на полигона „Чебаркул“ в Челябинска област.
Източници: unian.net, en.defence-ua.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 спенс
10:18 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зеления
Коментиран от #4
10:19 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 берлин експрес
10:23 08.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И Крим не е руски
Коментиран от #17
10:27 08.10.2026
8 Смях
10:28 08.10.2026
9 Ами браво
10:29 08.10.2026
10 Пришелец
10:30 08.10.2026
11 Симпатизант
10:32 08.10.2026
12 Кви танкове бре?
Коментиран от #13
10:32 08.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Кви танкове бре?
Коментиран от #21
10:35 08.10.2026
15 Шморц
10:35 08.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Един
10:37 08.10.2026
19 Армата не можа да запали на площада
Междувременно темпът на модернизация на Т-72А е достигнал 360 машини годишно
-;-
Рашистите произвеждаха ВАЗ-ките 30 години и се видя колко са изостанали!
Сега ако ще и Т-126 да сделят, все същия къшмер са си, като оня Армат който не успя да запали на Крисния площад
Коментиран от #33
10:38 08.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 рашисти летят на Боинг
До коментар #14 от "Кви танкове бре?":Т-80 с газотурбинен двигател която е спомената между другото е нещо уникално за света бре.
-;-
Лялее, рашистите проидвеждали и газо-турбинни двигатели
Остава и самолети да продължат да си сделват
Коментиран от #23, #25
10:40 08.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тая машинка пич, БРЕМ-80
До коментар #21 от "рашисти летят на Боинг":По време на международното състезание „Рембат-2018“ постави световен рекорд, демонстрирайки възможността за евакуация на шест скачени танка Т-80 на куп .... и този мощен газотурбинен двигател работи при екстремно ниски температури и студове.
10:47 08.10.2026
24 Йода
10:49 08.10.2026
25 Дон Корлеоне
До коментар #21 от "рашисти летят на Боинг":Хаяско ще си закупи от Виетнам самолети.
10:50 08.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вегенин
10:53 08.10.2026
30 Койчо
10:54 08.10.2026
31 Гого
10:54 08.10.2026
32 Чудо голямо
10:54 08.10.2026
33 ВАЗ-ките 30 години...хм
До коментар #19 от "Армата не можа да запали на площада":Когато нещо е съвършенно не трябва да се променя !
10:59 08.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.