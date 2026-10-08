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Русия е намерила необичаен начин за сглобяване на танкове Т-80УЕ-1
  Тема: Украйна

Русия е намерила необичаен начин за сглобяване на танкове Т-80УЕ-1

8 Октомври, 2026 10:15 1 502 34

  • т-80уе-1-
  • т-80уд-
  • т-72б3м-
  • руски танкове-
  • военно-промишлен комплекс

Междувременно темпът на модернизация на Т-72А е достигнал 360 машини годишно

Русия е намерила необичаен начин за сглобяване на танкове Т-80УЕ-1 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският военно-промишлен комплекс използва необичаен начин за създаване на танкове Т-80УЕ-1, като монтира кули от Т-80УД върху корпуси на Т-80Б или Т-80У. Според анализи на разузнаване от открити източници Русия едновременно е достигнала темп от 360 модернизирани танка Т-72А годишно. Това съобщава УНИАН.

Схемата с Т-80УЕ-1 е описана от Defense Express. Кулите от Т-80УД се интегрират върху корпуси на други модификации от семейството Т-80, включително машини, които са били повредени и впоследствие възстановени. Така се получава хибридна бойна машина, обозначавана като Т-80УЕ-1. Данни за конкретния брой танкове, произведени или подготвени по този начин, не са посочени.

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Проект от 2000-те години

Т-80УЕ-1 е разработка от началото на XXI век. Първоначалната концепция предвижда модернизация на танк Т-80 с бойно отделение от Т-80УД и усъвършенствана система за управление на огъня. Вариантът се е оказал твърде скъп за серийно производство и от него са изработени само няколко десетки машини.

Настоящият подход позволява на руската промишленост да използва налични компоненти от различни версии на танка, вместо да произвежда изцяло нови машини. Това е оценка, произтичаща от описаната от Defense Express комбинация, а не официално обявен производствен план.

Модернизацията на Т-72А е ускорена

При обновяването на Т-72А до стандарта Т-72Б3М се подобряват системите за управление на огъня, монтира се динамична защита „Реликт“ и се поставя по-мощен двигател. Преди се е смятало, че руската страна може да преоборудва до 200 танка от този тип годишно.

„Нюансът е, че дотогава се смяташе, че Русия може да преоборудва до 200 танка Т-72А годишно, а сега се оказа, че фактическият темп е почти два пъти по-висок“, посочва Defense Express.

При темп от 360 машини годишно модернизацията надхвърля предишната оценка с 160 танка на година. Не е уточнено колко от наличните Т-72А ще бъдат превърнати в стандартни бойни танкове и колко могат да бъдат използвани за други проекти.

Други руски разработки

Сред последните руски програми е бронираната ремонтно-евакуационна машина БРЕМ-80, базирана на Т-80 с газотурбинен двигател. Русия е изпитала и роботизирания танк „Щурм“, показан по време на ученията „Център-2026“ на полигона „Чебаркул“ в Челябинска област.

Източници: unian.net, en.defence-ua.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 спенс

    19 13 Отговор
    Това е кремълска пропаганджа

    10:18 08.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зеления

    12 9 Отговор
    Да пратят няколко да ги пробваме

    Коментиран от #4

    10:19 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 берлин експрес

    6 1 Отговор
    е тая машина

    10:23 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И Крим не е руски

    13 16 Отговор
    И Господ не може да спаси Русия от апокалипсиса който и предстои

    Коментиран от #17

    10:27 08.10.2026

  • 8 Смях

    5 5 Отговор
    Ароматите къде са

    10:28 08.10.2026

  • 9 Ами браво

    6 1 Отговор
    Да закупим тогава от тях че да се браним от македонците

    10:29 08.10.2026

  • 10 Пришелец

    4 5 Отговор
    Веднага таксиметровия шофьор да ги награди с медали да ходят наведени, а на себе си,на гимнастьорката да окачи бадж "ГЕНЕРАЛИСИМУС".

    10:30 08.10.2026

  • 11 Симпатизант

    6 3 Отговор
    Давай Страна Огромна ...я

    10:32 08.10.2026

  • 12 Кви танкове бре?

    8 5 Отговор
    Бойни лазери, роботи-десантчици и активна защита: Русия показа пълната си мощ на ученията "Център-2026"...

    Коментиран от #13

    10:32 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кви танкове бре?

    4 3 Отговор
    Тази бронираната ремонтно-евакуационна машина БРЕМ-80, базирана на Т-80 с газотурбинен двигател която е спомената между другото е нещо уникално за света бре.

    Коментиран от #21

    10:35 08.10.2026

  • 15 Шморц

    3 0 Отговор
    Изостаналци, ние използваме Лего и си ги връткаме как си искаме.

    10:35 08.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Един

    4 5 Отговор
    Там всичко е необичайно, особено, специално и безаналогово...

    10:37 08.10.2026

  • 19 Армата не можа да запали на площада

    2 4 Отговор
    Русия е намерила необичаен начин за сглобяване на танкове Т-80УЕ-1

    Междувременно темпът на модернизация на Т-72А е достигнал 360 машини годишно
    -;-
    Рашистите произвеждаха ВАЗ-ките 30 години и се видя колко са изостанали!
    Сега ако ще и Т-126 да сделят, все същия къшмер са си, като оня Армат който не успя да запали на Крисния площад

    Коментиран от #33

    10:38 08.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 рашисти летят на Боинг

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Кви танкове бре?":

    Т-80 с газотурбинен двигател която е спомената между другото е нещо уникално за света бре.
    -;-
    Лялее, рашистите проидвеждали и газо-турбинни двигатели
    Остава и самолети да продължат да си сделват

    Коментиран от #23, #25

    10:40 08.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тая машинка пич, БРЕМ-80

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "рашисти летят на Боинг":

    По време на международното състезание „Рембат-2018“ постави световен рекорд, демонстрирайки възможността за евакуация на шест скачени танка Т-80 на куп .... и този мощен газотурбинен двигател работи при екстремно ниски температури и студове.

    10:47 08.10.2026

  • 24 Йода

    1 2 Отговор
    За 360 танка,които струват милиони,трябват 360 дрончета които струват хиляди.

    10:49 08.10.2026

  • 25 Дон Корлеоне

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "рашисти летят на Боинг":

    Хаяско ще си закупи от Виетнам самолети.

    10:50 08.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вегенин

    1 1 Отговор
    Много обичам Русия

    10:53 08.10.2026

  • 30 Койчо

    0 2 Отговор
    Кулите или куполите много добре хвърчат, независимо от кой модел са.

    10:54 08.10.2026

  • 31 Гого

    0 2 Отговор
    Вместо куполи са им монтирали по една немска каска и ги показват на изложения,като ново поколение.

    10:54 08.10.2026

  • 32 Чудо голямо

    3 0 Отговор
    В ЕС нали кабелчетата за телефоните поне са взаймно заменяеми и съвместими ....

    10:54 08.10.2026

  • 33 ВАЗ-ките 30 години...хм

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Армата не можа да запали на площада":

    Когато нещо е съвършенно не трябва да се променя !

    10:59 08.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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