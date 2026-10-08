Русия е намерила необичаен начин за сглобяване на танкове Т-80УЕ-1

Руският военно-промишлен комплекс използва необичаен начин за създаване на танкове Т-80УЕ-1, като монтира кули от Т-80УД върху корпуси на Т-80Б или Т-80У. Според анализи на разузнаване от открити източници Русия едновременно е достигнала темп от 360 модернизирани танка Т-72А годишно. Това съобщава УНИАН.

Схемата с Т-80УЕ-1 е описана от Defense Express. Кулите от Т-80УД се интегрират върху корпуси на други модификации от семейството Т-80, включително машини, които са били повредени и впоследствие възстановени. Така се получава хибридна бойна машина, обозначавана като Т-80УЕ-1. Данни за конкретния брой танкове, произведени или подготвени по този начин, не са посочени.

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Проект от 2000-те години

Т-80УЕ-1 е разработка от началото на XXI век. Първоначалната концепция предвижда модернизация на танк Т-80 с бойно отделение от Т-80УД и усъвършенствана система за управление на огъня. Вариантът се е оказал твърде скъп за серийно производство и от него са изработени само няколко десетки машини.

Настоящият подход позволява на руската промишленост да използва налични компоненти от различни версии на танка, вместо да произвежда изцяло нови машини. Това е оценка, произтичаща от описаната от Defense Express комбинация, а не официално обявен производствен план.

Модернизацията на Т-72А е ускорена

При обновяването на Т-72А до стандарта Т-72Б3М се подобряват системите за управление на огъня, монтира се динамична защита „Реликт“ и се поставя по-мощен двигател. Преди се е смятало, че руската страна може да преоборудва до 200 танка от този тип годишно.

„Нюансът е, че дотогава се смяташе, че Русия може да преоборудва до 200 танка Т-72А годишно, а сега се оказа, че фактическият темп е почти два пъти по-висок“, посочва Defense Express.

При темп от 360 машини годишно модернизацията надхвърля предишната оценка с 160 танка на година. Не е уточнено колко от наличните Т-72А ще бъдат превърнати в стандартни бойни танкове и колко могат да бъдат използвани за други проекти.

Други руски разработки

Сред последните руски програми е бронираната ремонтно-евакуационна машина БРЕМ-80, базирана на Т-80 с газотурбинен двигател. Русия е изпитала и роботизирания танк „Щурм“, показан по време на ученията „Център-2026“ на полигона „Чебаркул“ в Челябинска област.

Източници: unian.net, en.defence-ua.com