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ЕС одобри санкции срещу 1646 руски лица и компании
  Тема: Украйна

ЕС одобри санкции срещу 1646 руски лица и компании

8 Октомври, 2026 05:18 612 13

  • санкции срещу русия-
  • европейски съюз-
  • военно-промишлен комплекс-
  • искандер-м-
  • ройтерс

Мерките са насочени основно към военно-промишления комплекс, ракетното производство и производителите на безпилотни апарати. Окончателното решение се очаква на 12 октомври.

ЕС одобри санкции срещу 1646 руски лица и компании - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Посланиците на страните от Европейския съюз одобриха добавянето на 1646 физически лица и компании към санкционните списъци срещу Русия. Повечето от новите позиции са свързани с руския военно-промишлен комплекс, съобщи Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати.

Повече от половината от санкционираните са част от производствената верига на балистичните ракети „Искандер-М“. Ограниченията обхващат структури, свързани с изпитанията и изследванията на ракети, както и производители на твърди горива и ракетни двигатели.

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Фокус върху ракетите и безпилотните апарати

В новия пакет са включени и производители на специализиран текстил, синтетични и въглеродни влакна, използвани в различни ракетни системи. Сред набелязаните компании са още производители на безпилотни летателни апарати и корабостроителници, които обслужват руски подводници.

По данни, цитирани от РБК, санкциите ще засегнат и 77 руски политици, кандидатирали се за Държавната дума от анексираните от Русия украински територии.

Окончателното решение се очаква на 12 октомври

Одобрението на посланиците е политическа стъпка преди формалното приемане на мерките. Според Ройтерс новият пакет ще бъде внесен за окончателно одобрение на заседанието на външните министри на ЕС на 12 октомври. Едва след това ще бъдат публикувани окончателните списъци с имената на физическите лица и компаниите.

Ройтерс определя предстоящото разширяване като най-мащабното еднократно добавяне на лица и организации към санкционния режим на ЕС от началото на пълномащабната война в Украйна. Предишният, 21-ви пакет беше приет през юли и включваше над 200 позиции, сред които банки, кораби, петролни рафинерии и енергийни компании.

Руските власти отхвърлят западните ограничения като „нелегитимни и неефективни“ и настояват те да бъдат отменени. Новият пакет все още не е влязъл официално в сила, тъй като окончателното решение на Съвета на ЕС предстои.

Източници: marketscreener.com, euronews.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яко баце

    15 7 Отговор
    Санкции до дупка да има,и след капитулацията на украйна нов локдаун със предлог предполагаема чума и всички дружно в по домовете щото нема нафта и бензин,и ще се греем със санкциите на евросъюза до измизлянето на нова ваксина против санкционирани комари

    Коментиран от #3

    05:23 08.10.2026

  • 2 Факти

    6 8 Отговор
    ЕССР одобри санкции срещу 1646 руски лица и компании

    05:28 08.10.2026

  • 3 Браво!

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "Яко баце":

    Това (минимум) заслужава империята на злото Русия.

    Коментиран от #9

    05:32 08.10.2026

  • 4 Оня

    6 1 Отговор
    Ялови и импотентни! Толкова за санкциите!

    05:47 08.10.2026

  • 5 Алм 13

    1 1 Отговор
    Тя и Русия ги е санкционирала тези лица. Щом работят в оръжейни заводи едва ли могат да стъпят в ЕС.

    05:48 08.10.2026

  • 6 Боци

    1 7 Отговор
    Ето това вече е сериозно. Санкциите трябва да се разширят и срещу лица граждани на ЕС, за прокарване на руско/путински наративи и пропаганда.

    05:48 08.10.2026

  • 7 Санкции, санкции

    5 1 Отговор
    И пак санкции. И до какво доведоха тези санкции. Разрушихме икономиката на ЕС, а трябваше да разрушиме тази на Русия. Германия и Франция в рецесияот две години и предстоящия най тежка зима от втората световна насам.. Мерц с десет процента одобрение, Макрон потушава бунтове всеки месец. Напълнихме се с емигранти и никой не знае колко от тях са спящи терористични клетки. Урсула въвежда рестрикции за европейския бизнес, фалират производители и фермери. Вкарваме нискокачествени хранителни продукти от Южна Америка, китайските автомобили завладяха пазара с ниски цени и са на път да фалират европейските автомобилостроители. Германските заводи непрекъснато съкращават хора и производство. Загубихме китайския и руския пазар, а Тръмп ни облага с мита които правят стоките ни неконкурентни. Затвориха рафинериите, броим газта за замърсител и атома също, да не говорим за въглищата. Обаче се радваме на някакви фалшиви данни от още по фалшиви агенции, когато ни казват, че руската икономика и банкова система е силно разклатена и аааааа, да се сгромоляса. Да, ама не! Печелят си руснаците, китайците, американците и евреите, годиграват ни се на положението, но ние сме горди европейци и налагаме санкции. Това българите му казват, НА ГОЛ ТУМБАК, ЧИФТЕ ПИЩОВИ!!

    05:50 08.10.2026

  • 8 Сандо

    6 0 Отговор
    Последни издихания на един агонизиращ звяр.

    05:53 08.10.2026

  • 9 Кое бе

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    Европееца със свлечените луберални патуре,айде пътеките че иде оня

    05:58 08.10.2026

  • 10 ЕСсср

    3 0 Отговор
    Ако банята функционира и водата циркулира, можете да си измитите не само лицето, но и разни други работи.

    06:20 08.10.2026

  • 11 Изтрещелите

    4 0 Отговор
    Тези не разбраха, че на руснаците вече.им.е все едно от техните санкции. За Русия тоя съюз и тая Европа отдавна са умрели. А части или каквото им трябва за оръжия винаги може са си снабдят от други по обходни пътища и да си разработят сами! Северна Корея и Иран са добър пример. И цял живот с техните санкции и имат по-добри оръжия от Кая Калас и Мацола.

    06:49 08.10.2026

  • 12 Анонимен

    4 0 Отговор
    Ха ха ха! Щяха да са смешни, ако не бяха толкова жалки!

    07:10 08.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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