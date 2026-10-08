ЕС одобри санкции срещу 1646 руски лица и компании

Посланиците на страните от Европейския съюз одобриха добавянето на 1646 физически лица и компании към санкционните списъци срещу Русия. Повечето от новите позиции са свързани с руския военно-промишлен комплекс, съобщи Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати.

Повече от половината от санкционираните са част от производствената верига на балистичните ракети „Искандер-М“. Ограниченията обхващат структури, свързани с изпитанията и изследванията на ракети, както и производители на твърди горива и ракетни двигатели.

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Фокус върху ракетите и безпилотните апарати

В новия пакет са включени и производители на специализиран текстил, синтетични и въглеродни влакна, използвани в различни ракетни системи. Сред набелязаните компании са още производители на безпилотни летателни апарати и корабостроителници, които обслужват руски подводници.

По данни, цитирани от РБК, санкциите ще засегнат и 77 руски политици, кандидатирали се за Държавната дума от анексираните от Русия украински територии.

Окончателното решение се очаква на 12 октомври

Одобрението на посланиците е политическа стъпка преди формалното приемане на мерките. Според Ройтерс новият пакет ще бъде внесен за окончателно одобрение на заседанието на външните министри на ЕС на 12 октомври. Едва след това ще бъдат публикувани окончателните списъци с имената на физическите лица и компаниите.

Ройтерс определя предстоящото разширяване като най-мащабното еднократно добавяне на лица и организации към санкционния режим на ЕС от началото на пълномащабната война в Украйна. Предишният, 21-ви пакет беше приет през юли и включваше над 200 позиции, сред които банки, кораби, петролни рафинерии и енергийни компании.

Руските власти отхвърлят западните ограничения като „нелегитимни и неефективни“ и настояват те да бъдат отменени. Новият пакет все още не е влязъл официално в сила, тъй като окончателното решение на Съвета на ЕС предстои.

Източници: marketscreener.com, euronews.com