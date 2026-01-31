Новини
Гърция и Франция подготвят двустранен военен договор

31 Януари, 2026 08:41 700 5

Гърция планира да разшири съвместните си военни маневри с Франция и обсъжда съвместни действия в областта на противовъздушната отбрана, сателитите, безпилотните системи, електронната война и противоракетната отбрана

Гърция и Франция подготвят двустранен военен договор - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Гърция и Франция предлагат да актуализират и разширят споразумението си за военно сътрудничество с клауза за взаимна отбрана.

Новото споразумение трябва да стане факт в рамките на следващите няколко месеца, съобщиха официални представители, цитирани от "Катимерини".

"Договорихме се да приключим преговорите много бързо, в рамките на един или два месеца, и след това да подпишем" споразумението, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас. "То ще включва клауза за взаимна отбранителна помощ, военно сътрудничество и сътрудничество в отбранителната промишленост", посочи news.bg.

Той каза, че Гърция планира да разшири съвместните си военни маневри с Франция и обсъжда съвместни действия в областта на противовъздушната отбрана, сателитите, безпилотните системи, електронната война и противоракетната отбрана.

Дендиас говори след разговори с френския министър на въоръжените сили Катрин Вотрен по време на посещение на новодоставената френска фрегата "Кимон".

И двамата заявиха, че подновеното споразумение ще повиши стабилността и сигурността в Източното Средиземноморие.

Дендиас заяви, че четирите фрегати от клас "Кимон", които Гърция е поръчала от Франция, ще могат да пренасят стратегически оръжия.

"Решението не се отнася само до военните доставки, а и до начина, по който Гърция защитава своя суверенитет и суверенни права", добави военният министър на Атина.

Катрин Вотрен заяви, че гръцко-френското сътрудничество в областта на отбраната насърчава регионалната стабилност.

"Не искаме напрежение в Източното Средиземноморие и трябва да останем бдителни", каза френският министър на отбраната.

"Ще продължим да защитаваме правата на Гърция и Франция. Нашето сътрудничество е сред най-успешните на европейско равнище", припомни Катрин Вотрен.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
