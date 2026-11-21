Руските въоръжени сили са нанесли удар по място за среща на висши представители на украинското военно командване и военно-промишления комплекс, съобщи руското Министерство на отбраната. В изявлението се твърди, че сред участниците е имало и чуждестранни представители от отбранителния сектор.

„Нанесено е поражение на място за среща на висши представители на Въоръжените сили на Украйна и военно-промишления комплекс, включително чуждестранни граждани“, се казва в съобщението на ведомството. Информацията беше цитирана от Интерфакс и NEWS.ru.

Поразени са и обекти за производство на дронове

Според руското Министерство на отбраната при ударите са засегнати енергийни и транспортни обекти, използвани в интерес на украинските въоръжени сили. Посочени са още съоръжения за производство и съхранение на безпилотни летателни апарати и безпилотни плавателни съдове, както и военни летища.

Ведомството съобщи също, че са поразени временни пунктове за разполагане на украински формирования и чуждестранни наемници в 148 района. В отделно съобщение руската страна посочи, че операциите са извършени с авиация, безпилотни апарати, ракетни войски и артилерия.

Няма данни за жертви и точно местоположение

Руското военно министерство не посочи къде се намира удареният обект, нито съобщи колко души са били на срещата. Не са обявени и данни за загинали или ранени при атаката.

Към момента няма независимо потвърждение на горната информация, украинските власти също не са потвърдили публично руското съобщение.

Източници: interfax.ru, news.ru