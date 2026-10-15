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Воден апокалипсис край Босфора! Истанбул под вода: две жертви след пороен дъжд

Воден апокалипсис край Босфора! Истанбул под вода: две жертви след пороен дъжд

15 Октомври, 2026 21:10 1 383 5

  • истанбул-
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Заляти улици, блокирани коли: пороите в Истанбул доведоха до смъртта на най-малко двама души, а прогнозата и за днес отново е за дъжд

Воден апокалипсис край Босфора! Истанбул под вода: две жертви след пороен дъжд - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Поройният дъжд причини тежки наводнения в Истанбул. Медиите съобщават за поне две жертви.

34-годишен мъж е починал при опит да пресече наводнена улица, а 14-годишно момче загинало, след като токов удар го засегнал в локва.

Трусове и паднали дървета

Вследствие на силния дъжд улици и подлези са се напълнили с вода, колите останали блокирани. Вода е нахлула и в партерните и приземните етажи на някои от кварталите на Истанбул, информира АРД. Пътуващите в един автобус се качили на покрива му, за да се спасят от водата.

Както съобщават местните власти, получени са били над 1000 сигнала за помощ - заради наводнения, трусове и паднали дървета. 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина.

Училищата са затворени, дъждът не спира

Стихиите са причина днес в Истанбул училищата да останат затворени, забранено е и ползването на двуколесни превозни средства.

Някои квартали в европейската част на най-големия град на Турция са останали без ток и вода. Междувременно общественият транспорт се движи нормално, пише още германската обществена медия.

По данни на местните власти, в някои части на Истанбул е паднал толкова дъжд, колкото не се е случвало от 1985 година. А прогнозите предвиждат валежи и за днес.

Източник: www.dw.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аномалии

    3 1 Отговор
    Вместо в унгарската степ при Дунав, дъждът се лее направо на Босфора.

    Коментиран от #3

    21:13 15.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ....

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "аномалии":

    ГОСПОД НАКАЗВА ГЕОИНЖЕНЕРНИТЕ ВМЕШАТЕЛСТВА В ПРИРОДАТА!

    21:28 15.10.2026

  • 4 невежеството

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    """Зеленски провокира хуманна катастрофа в Украйна"""" а Путин без да иска, ще осъществи тази катастрофа, въпреки нежеланието си.... е достойно за гинес рекорд за цинично мнение...

    21:28 15.10.2026

  • 5 гост

    5 1 Отговор
    Е, и какво ни интересува това. Там да не пишат за тукашните бедствия случайно?

    22:16 15.10.2026

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