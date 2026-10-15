Воден апокалипсис край Босфора! Истанбул под вода: две жертви след пороен дъжд

Поройният дъжд причини тежки наводнения в Истанбул. Медиите съобщават за поне две жертви.

34-годишен мъж е починал при опит да пресече наводнена улица, а 14-годишно момче загинало, след като токов удар го засегнал в локва.

Трусове и паднали дървета

Вследствие на силния дъжд улици и подлези са се напълнили с вода, колите останали блокирани. Вода е нахлула и в партерните и приземните етажи на някои от кварталите на Истанбул, информира АРД. Пътуващите в един автобус се качили на покрива му, за да се спасят от водата.

Както съобщават местните власти, получени са били над 1000 сигнала за помощ - заради наводнения, трусове и паднали дървета. 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина.

Училищата са затворени, дъждът не спира

Стихиите са причина днес в Истанбул училищата да останат затворени, забранено е и ползването на двуколесни превозни средства.

Някои квартали в европейската част на най-големия град на Турция са останали без ток и вода. Междувременно общественият транспорт се движи нормално, пише още германската обществена медия.

По данни на местните власти, в някои части на Истанбул е паднал толкова дъжд, колкото не се е случвало от 1985 година. А прогнозите предвиждат валежи и за днес.

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