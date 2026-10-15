Воден апокалипсис край Босфора! Истанбул под вода: две жертви след пороен дъжд

Поройният дъжд причини тежки наводнения в Истанбул. Медиите съобщават за поне две жертви.
34-годишен мъж е починал при опит да пресече наводнена улица, а 14-годишно момче загинало, след като токов удар го засегнал в локва.
Трусове и паднали дървета
Вследствие на силния дъжд улици и подлези са се напълнили с вода, колите останали блокирани. Вода е нахлула и в партерните и приземните етажи на някои от кварталите на Истанбул, информира АРД. Пътуващите в един автобус се качили на покрива му, за да се спасят от водата.
Както съобщават местните власти, получени са били над 1000 сигнала за помощ - заради наводнения, трусове и паднали дървета. 46 самолета не са успели да кацнат в Истанбул и са били пренасочени към други летища в Турция и в чужбина.
Училищата са затворени, дъждът не спира
Стихиите са причина днес в Истанбул училищата да останат затворени, забранено е и ползването на двуколесни превозни средства.
Някои квартали в европейската част на най-големия град на Турция са останали без ток и вода. Междувременно общественият транспорт се движи нормално, пише още германската обществена медия.
По данни на местните власти, в някои части на Истанбул е паднал толкова дъжд, колкото не се е случвало от 1985 година. А прогнозите предвиждат валежи и за днес.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аномалии
Коментиран от #3
21:13 15.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ....
До коментар #1 от "аномалии":ГОСПОД НАКАЗВА ГЕОИНЖЕНЕРНИТЕ ВМЕШАТЕЛСТВА В ПРИРОДАТА!
21:28 15.10.2026
4 невежеството
До коментар #2 от "Сатана Z":"""Зеленски провокира хуманна катастрофа в Украйна"""" а Путин без да иска, ще осъществи тази катастрофа, въпреки нежеланието си.... е достойно за гинес рекорд за цинично мнение...
21:28 15.10.2026
5 гост
22:16 15.10.2026