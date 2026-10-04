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Блокиране на SIM карти: как заглушават критиците в Иран
  Тема: Иранската криза

Блокиране на SIM карти: как заглушават критиците в Иран

4 Октомври, 2026 14:35 536 14

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Те не могат да плащат, да работят и да използват дигитални услуги - все повече иранци се оплакват, че SIM картите им са блокирани

Блокиране на SIM карти: как заглушават критиците в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Иран номерата на мобилните телефони са ключово средство за проверка на дигиталната самоличност и за достъп до банкови, съдебни, административни и застрахователни услуги. Затова деактивирането на SIM карти може не само да блокира телефонните обаждания и текстовите съобщения, но и да спре достъпа до широк спектър от цифрови услуги. Именно на подобни репресии стават жертва много иранци напоследък.

Някои от тях споделят, че ограниченията на мобилните им телефони са били съпътствани от блокиране на потребителски акаунти и съответен достъп до банкови и други услуги. Те казват, че достъпът им е бил възстановен едва след като са изтрили критично съдържание или са се ангажирали да престанат да участват в дейности, свързани с протести или каквото и да е недоволство към властта.

ДВ разговаря с пострадали от рестрикциите в Иран. Те използват псевдоними от съображения за своята безопасност.

"Лоялен към системата"

Сина разказва пред ДВ, че е разбрал, че SIM картата му е била деактивирана, докато се връщал от университета и се опитвал да си поръча такси през телефона си. 25-годишният младеж споделя, че получил обаждане от човек, който заявил, че е представител на Революционната гвардия и му наредил да отиде на посочено от тях място, за да бъде активирана отново SIM картата му.

Сина казва, че е бил разпитван в продължение на 6 часа, а смартфонът му е бил отнет. Условието да получи SIM картата и телефона си обратно било да изрази разкаяние за своята дейност като активист и да преустанови "онлайн пропагандата срещу системата". Той казва също, че е бил задължен да публикува материали в подкрепа на Ислямската република, за да докаже, че е "лоялен към системата".

Часове по-късно семейството му открило, че негови постове в Инстаграм профила му са изтрити. Там останал надпис, в който се казвало, че "постовете са съобразени със законите на Ислямската република". Сина твърди, че цял месец по-късно той още не е получил обратно телефона си и SIM картата, поради което няма достъп до профилите си в социалните мрежи.

Сорур, 41-годишна преводачка от Техеран, казва, че след като е деактивирана SIM картата ѝ, била разпитвана в продължение на часове за нейната дейност в Инстаграм и в Х.

Сорур обясни, че ѝ е било казано да се въздържа от критики към властта, включително застъпничество за политически затворници, изразяване на протести срещу екзекуции и подкрепа за демонстранти от времето на националните антиправителствени протести, започнали в края на декември 2025 г.

Средство за заглушаване на критиците

И редица други ирански граждани се оплакват в социалните мрежи от подобни действия. Бившият политически затворник Зия Набави написа в Инстаграм, че неговата SIM карта внезапно е била деактивирана, което забелязал в лекарски кабинет, където му трябвал достъп до банковите му данни. "Правителството упражнява натиск към критиците си, за да ги принуди към послушание и отказ от политическа активност", пише Набави.

Рейханех Заеди, лекарка и активистка, също сподели в Инстаграм, че SIM картата ѝ е била блокирана в продължение на месеци и че за втори път е изправена пред подобно ограничение. Тя казва, че мярката ѝ е попречила да работи като медик, да издава рецепти и да си поднови лиценза за медицинската практика.

Още през 2025 година организацията "Защита на свободния поток на информация" (DeFFI) съобщи, че SIM картите на журналисти и активисти са били блокирани без съдебни заповеди. Деактивирането на SIM карти и другите дигитални ограничения се превърнаха в част от по-широкия набор от инструменти, които Ислямската република използва през последните четири десетилетия, за да оказва натиск върху опоненти, критици, журналисти и активисти.

Източник: www.dw.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 9 Отговор
    Догодина ще разберете как с Цифровото евро.

    14:40 04.10.2026

  • 2 Някой

    8 9 Отговор
    Аматьори!
    А в ЕС направо блокират банковите сметки на критиците на властта.

    Коментиран от #6

    14:47 04.10.2026

  • 3 Хаха

    8 8 Отговор
    Сорос медия дали ще напише нещо за това как бяха заглушавани критиците на Ковид по време на постановката наречена Ковид 19?

    14:48 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Така Трюдо

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    блокира картите на стачкуващите канадци на границата по време на К19. Не не могат да си къпяй храна, да си платят сметките, заемите, тока, водата. На камионите им отмениха действащите застраховки. Така действат, като ограничават населението/ стадото/., без полиция, военни....чрез картите.

    14:53 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сега в Иран по късно и у нас

    2 3 Отговор
    Именно за това и ЕС иска да въведе дигиталното евро! И който критикува урсулата , зелената въшка, ес и нато ще му блокирват не само телефона, но и банковите сметки.

    15:05 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Атина Палада

    3 0 Отговор
    В Канада им блокираха банковите сметки ,вие за едни СИМ карти:)

    15:20 04.10.2026

  • 12 НИЩО МУ НЯМА

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "И тук е като в Иран":

    МИ ЧИ КАК Го ПРАТИ ТОВА ТУК...МОЛЛА🤔

    15:23 04.10.2026

  • 13 тиририрам

    0 0 Отговор
    У нас им трият коментарите, блокират им достъпа до форумите или им забавят/прекъсват интернет връзката.

    15:24 04.10.2026

  • 14 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "И тук е като в Иран":

    А аз критикувам чалгарите, които са отявлени русофили, и пак ме трият.

    15:26 04.10.2026

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