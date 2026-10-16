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Какво става в Турция: спряна опозиционна телевизия, затворени профили в Х

Какво става в Турция: спряна опозиционна телевизия, затворени профили в Х

16 Октомври, 2026 19:23 675 10

  • турция-
  • реджеп ердоган-
  • партия на справедливостта и развитието-
  • истанбул-
  • екрем имамоглу-
  • хакан фидан

Затворени сайтове на новинарски канали, блокирани профили на медии в Х, сега и това: органите на реда нахлуха по време на предаване на живо в Halk TV и го спряха

Какво става в Турция: спряна опозиционна телевизия, затворени профили в Х - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В края на септември Турция блокира със съдебно решение целия уебсайт на новинарското издание T24, както и профила му в платформата Х. Независимият вестник информира от 17 години насам за ставащото в Турция, включително и с критики срещу правителството, пише германската обществена телевизия АРД. "С постоянни репресии искат да ни накарат да свикнем с господстващото положение и да не оказваме повече съпротива", казва пред АРД журналистката от T24 Кандан Йълдъз. Според нея блокадата на сайта е равнозначна на спиране на медията.

Интернет е особено важен за турските медии

Сайтовете и социалните медии са изключително важни за независимите журналисти в Турция, защото медийната среда там отдавна е доминирана от концерни, които са близки с властта. А малкото останали критични медии от години биват наказвани с парични глоби и забрани за излъчване, припомня АРД.

Затова интернет е мястото, на което независимите турски медии могат да публикуват своите съдържания и да поддържат пряк контакт с читателите, а в Х журналистите да предлагат линкове към своите разследвания. Когато властта блокира тези профили, броят на читателите неминуемо спада. По данни на турската организация за свобода на мненията İFÖD само през септември са били блокирани близо 1300 профила в Х, сред които и много профили на журналисти, медии и правозащитни организации.

Обвинения в пропаганда на ЛГБТИ

Прокуратурата в Турция обвинява T24 в пропаганда на ЛГБТИ, която можела да застраши турските семейства, развитието на младите хора и тяхната сексуална ориентация, и привежда за доказателство 118 материала, като твърди, че са били публикувани в рамките на една година. Тази аргументация на съда силно напомня за обвиненията на президента Ердоган от ноември 2025 г., когато той обяви мерки срещу ЛГБТИ общността, като твърдеше, че става дума за "извратени организации".

Адвокатите на T24 обаче протестират срещу блокадата на медията и казват, че съдът не е посочил конкретни текстове, които биха могли да застрашат турското общество и семейните структури. Освен това материалите, приведени като доказателство, не са от последната година, а от различни години назад във времето, в някои случаи отпреди 15 години.

Защо спряха HalkTV?

Блокирането на медии се отнася не само до T24. Тази сутрин турската полиция извърши обиски в една от малкото телевизии, които са критични към управляващите – органите на реда навлязоха в редакционните помещения по време на живото излъчване на Halk TV и го спряха. На негово място е било пуснато старо предаване.

Halk TV е един от най-популярните новинарски канали в Турция, който изразява опозиционни позиции. Официалният повод за обиска – обвинение на прокуратурата в Истанбул срещу председателя на управителния съвет на медията Джафер Махироглу и заповед за конфискация на негови фирми заради "даване на подкупи, измами с обществени поръчки и пране на пари".

В свое видео в Х Махироглу отхвърля всички обвинения като безпочвени и казва, че използването на съдебната власт като оръжие нанася на Турция най-големите щети, които са изобщо възможни.

Моментът на акцията срещу Halk TV е политически особено взривоопасен: точно в деня, в който задържаният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу трябваше да започне защитата си в мащабно наказателно дело, един от най-важните опозиционни новинарски канали в страната беше превзет от властите. За много хора, които искаха да следят процеса срещу кмета на Истанбул, Halk TV е важен източник на информация.

Източник: www.dw.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    6 0 Отговор
    Скоро ще арестуват и Пеевски!

    Коментиран от #7

    19:26 16.10.2026

  • 2 Какво става в Турция

    5 1 Отговор
    Ами квото във всяка една НАТО-вска държава бре. НАТО така прави не знаят ли? Що не я изгонят като не им харесва?

    19:37 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Диктаторите са така!

    2 3 Отговор
    Затова путин и ердоан се обичат!

    19:43 16.10.2026

  • 6 И Путин спря телевизиите

    1 3 Отговор
    и интернет!

    Коментиран от #9

    19:44 16.10.2026

  • 7 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    Да ти кажа не знам за Пеевски за Борисов, но определено заслужава да правят компания на бае Ставрето..... На въпроса в заглавието.... Явно и в Турция има Петроханци и Ердоган си гледа властта и интереса на държавата Турция....

    19:48 16.10.2026

  • 8 И на нас в България

    3 1 Отговор
    Някакви нацисти ни спряха руската телевизия. Не помните ли? А?

    19:48 16.10.2026

  • 9 Никакви телевизии в Москва

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "И Путин спря телевизиите":

    Не са спрели. Що лъжеш? 750 канала имат

    19:50 16.10.2026

  • 10 Къде са ни хубавите

    2 0 Отговор
    Руските телевизии и журналисти ? Защо атлантическата хунта в ЕК ни ги спря ? Искаме свобода

    19:53 16.10.2026

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