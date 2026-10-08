Застраховката на корабите в Черно море поскъпна петкратно

Застрахователните разходи за корабите, които плават в Черно море, са нараснали петкратно през последните две седмици – от 0,1 процента на 0,5 процента от стойността на плавателния съд. В близко бъдеще ставката може да достигне 1 процент, което би увеличило разходите за превоз на украинско зърно с около 3 долара на тон.
Това предупреди украинският корабособственик и основател на Marelis Navigation S.A. Константин Собол. По думите му причината е повишеният риск след атаките срещу кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България.
По-високата премия оскъпява превоза
Собол даде пример с кораб с товароносимост около 5000 тона и стойност 1,5 милиона долара. При застрахователна ставка от 0,5 процента премията възлиза на 7500 долара, или около 1,5 долара на тон превозван товар.
При увеличение на ставката до 1 процент разходът за застраховка при същия кораб би достигнал 15 000 долара. Това би добавило приблизително 3 долара на тон към цената на превоза.
Корабите използват маршрут в териториалните води
Допълнителната премия може да бъде избегната, ако корабите плават покрай бреговете на Румъния и България в рамките на териториалните води на двете държави, които се простират до 12 морски мили от брега. По оценка на Собол около 90 процента от корабите, извършващи транзитни курсове в региона, в момента използват този маршрут.
Той предупреди, че ако атаките се разпространят и в териториалните води на Румъния и България, застрахователните условия могат да се променят отново. Според него корабособствениците вече оценяват риска не само при посещенията в украински пристанища, а по целия маршрут през Черно море.
Собол посочи и възможен риск за превоза на украински товари през пристанищата на съседни държави. По думите му атака срещу кораб в района на Галац може да усложни работата на един от алтернативните маршрути за украинско зърно.
Атаките край България
На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того „Алфа Уатан“ потъна, а екипажът му не беше открит.
Вторият кораб – плаващият под флага на Палау „Ейбъл“ – беше повреден, а на борда му избухна пожар. Всичките 18 души от екипажа бяха спасени, като двама пострадали моряци бяха откарани за лечение във Варна.
Източници: bta.bg, latifundist.com, logos-pres.md
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
23:47 08.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 РЕАЛИСТ
23:54 08.10.2026
4 Оги
00:02 09.10.2026
5 Хмм
00:07 09.10.2026