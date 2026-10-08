Застраховката на корабите в Черно море поскъпна петкратно

Застрахователните разходи за корабите, които плават в Черно море, са нараснали петкратно през последните две седмици – от 0,1 процента на 0,5 процента от стойността на плавателния съд. В близко бъдеще ставката може да достигне 1 процент, което би увеличило разходите за превоз на украинско зърно с около 3 долара на тон.

Това предупреди украинският корабособственик и основател на Marelis Navigation S.A. Константин Собол. По думите му причината е повишеният риск след атаките срещу кораби в изключителните икономически зони на Румъния и България.

По-високата премия оскъпява превоза

Собол даде пример с кораб с товароносимост около 5000 тона и стойност 1,5 милиона долара. При застрахователна ставка от 0,5 процента премията възлиза на 7500 долара, или около 1,5 долара на тон превозван товар.

„Да вземем хипотетичен петхилядник на стойност 1,5 милиона долара. При ставки от 0,5 на сто застрахователната премия е 7500 долара. Ако превозва 5000 тона товар, това са 1,5 долара на тон в допълнение към навлото - за тези, които плащат тази премия“, обясни Собол.

При увеличение на ставката до 1 процент разходът за застраховка при същия кораб би достигнал 15 000 долара. Това би добавило приблизително 3 долара на тон към цената на превоза.

Корабите използват маршрут в териториалните води

Допълнителната премия може да бъде избегната, ако корабите плават покрай бреговете на Румъния и България в рамките на териториалните води на двете държави, които се простират до 12 морски мили от брега. По оценка на Собол около 90 процента от корабите, извършващи транзитни курсове в региона, в момента използват този маршрут.

Той предупреди, че ако атаките се разпространят и в териториалните води на Румъния и България, застрахователните условия могат да се променят отново. Според него корабособствениците вече оценяват риска не само при посещенията в украински пристанища, а по целия маршрут през Черно море.

Собол посочи и възможен риск за превоза на украински товари през пристанищата на съседни държави. По думите му атака срещу кораб в района на Галац може да усложни работата на един от алтернативните маршрути за украинско зърно.

Атаките край България

На 6 октомври два търговски кораба бяха атакувани с въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Плаващият под флага на Того „Алфа Уатан“ потъна, а екипажът му не беше открит.

Вторият кораб – плаващият под флага на Палау „Ейбъл“ – беше повреден, а на борда му избухна пожар. Всичките 18 души от екипажа бяха спасени, като двама пострадали моряци бяха откарани за лечение във Варна.

Източници: bta.bg, latifundist.com, logos-pres.md