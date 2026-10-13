"Виктор Орбан в пола": статия на ТАЦ за Илияна Йотова

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"Илияна Йотова извади тежката артилерия", отбелязва ТАЦ и цитира думите на президентката пред аудитория във Варна, че в България имало много войнолюбци, но самата тя не била от тях. Страната не се нуждаела от „коалиция на желаещите", а от "коалиция за мир" в Украйна. "Докато аз съм президент, нито един български войник няма да отиде в Украйна", обяви Йотова, без да се притеснява от факта, че никой досега не е поставял такова искане, пише Барбара Йортел, която много отблизо следи политическите процеси в България.

Популистка реторика

Германската журналистка коментира изявлението на Йотова като „популистка реторика, лишена от факти" и отбелязва, че тази реторика обаче изглежда се приема добре от публиката в навечерието на президентските избори на 25 октомври. Статията цитира и най-новите проучвания на общественото мнение, според които Йотова вероятно няма да успее да спечели още на първия тур, но по всяка вероятност ще спечели балотажа.

В кратка биографична справка за 61-годишната кандидатка германското издание припомня кога и как започва политическата кариера на Йотова: през 1997 г. тя се присъединява към Българската социалистическа партия БСП - „една традиционно русофилска партия, която така и не успя да се отърси от овехтелия си имидж и е политически залязваща сила", посочва ТАЦ.

"Верен войник на партията"

Изданието припомня, че през 2016 г. бившият военен офицер Румен Радев спечели изборите за президент с подкрепата на БСП и избра именно Йотова – като верен войник на партията – за свой вицепрезидент. Още оттогава симпатиите на Радев към руския президент Владимир Путин са публична тайна, пише Барбара Йортел.

Авторката коментира и „странното поведение" на Йотова през 2018 година, когато навръх българския национален празник 3 март тя коленичи пред руския патриарх Кирил. „Снимката, на която се вижда как тя е коленичила в краката му, ще се превърне в срамен символ на един пореден позор за българската държава", написа тогава българският уебсайт Faktor.bg, припомня Барбара Йортел.

"Виктор Орбан в пола"

По-нататък „Тагесцайтунг" споменава и скандалния сюжет с помилвания от вицепрезидентката Йотова наркобос Огнян Атанасов, който три години по-късно отново беше заловен с наркотици.

Самата Йотова определя темата, повдигната миналия месец от опозицията, като лична атака срещу нея и твърди, че помилването е било напълно прозрачно. „Но подобно определение приляга по-скоро на нейната ориентация към Русия" – пише Барбара Йортел и нарича Йотова „Виктор Орбан в пола", като прогнозира, че заедно с премиера Радев тя вероятно ще създава немалко главоболия на Брюксел.

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