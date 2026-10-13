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"Виктор Орбан в пола": статия на ТАЦ за Илияна Йотова

"Виктор Орбан в пола": статия на ТАЦ за Илияна Йотова

13 Октомври, 2026 19:09 1 312 33

  • илияна йотова-
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  • румен радев-
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  • бойко борисов

Илияна Йотова води в допитванията за президентските избори в България, а ако ги спечели, ЕС ще си има работа с проруски настроена популистка, пише „ТАЦ"

"Виктор Орбан в пола": статия на ТАЦ за Илияна Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Илияна Йотова извади тежката артилерия", отбелязва ТАЦ и цитира думите на президентката пред аудитория във Варна, че в България имало много войнолюбци, но самата тя не била от тях. Страната не се нуждаела от „коалиция на желаещите", а от "коалиция за мир" в Украйна. "Докато аз съм президент, нито един български войник няма да отиде в Украйна", обяви Йотова, без да се притеснява от факта, че никой досега не е поставял такова искане, пише Барбара Йортел, която много отблизо следи политическите процеси в България.

Популистка реторика

Германската журналистка коментира изявлението на Йотова като „популистка реторика, лишена от факти" и отбелязва, че тази реторика обаче изглежда се приема добре от публиката в навечерието на президентските избори на 25 октомври. Статията цитира и най-новите проучвания на общественото мнение, според които Йотова вероятно няма да успее да спечели още на първия тур, но по всяка вероятност ще спечели балотажа.

В кратка биографична справка за 61-годишната кандидатка германското издание припомня кога и как започва политическата кариера на Йотова: през 1997 г. тя се присъединява към Българската социалистическа партия БСП - „една традиционно русофилска партия, която така и не успя да се отърси от овехтелия си имидж и е политически залязваща сила", посочва ТАЦ.

"Верен войник на партията"

Изданието припомня, че през 2016 г. бившият военен офицер Румен Радев спечели изборите за президент с подкрепата на БСП и избра именно Йотова – като верен войник на партията – за свой вицепрезидент. Още оттогава симпатиите на Радев към руския президент Владимир Путин са публична тайна, пише Барбара Йортел.

Авторката коментира и „странното поведение" на Йотова през 2018 година, когато навръх българския национален празник 3 март тя коленичи пред руския патриарх Кирил. „Снимката, на която се вижда как тя е коленичила в краката му, ще се превърне в срамен символ на един пореден позор за българската държава", написа тогава българският уебсайт Faktor.bg, припомня Барбара Йортел.

"Виктор Орбан в пола"

По-нататък „Тагесцайтунг" споменава и скандалния сюжет с помилвания от вицепрезидентката Йотова наркобос Огнян Атанасов, който три години по-късно отново беше заловен с наркотици.

Самата Йотова определя темата, повдигната миналия месец от опозицията, като лична атака срещу нея и твърди, че помилването е било напълно прозрачно. „Но подобно определение приляга по-скоро на нейната ориентация към Русия" – пише Барбара Йортел и нарича Йотова „Виктор Орбан в пола", като прогнозира, че заедно с премиера Радев тя вероятно ще създава немалко главоболия на Брюксел.

Източник: www.dw.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сандо

    21 15 Отговор
    И двамата са соросоиди - само че Орбан бивш.И оттам нататък са само разлики,и те не са изобщо в полза на нашата червенокоска.

    19:12 13.10.2026

  • 5 Пич

    38 18 Отговор
    Фантастика...
    Де да беше истина...
    Йотова е един обикновен алчен, крадлив, некадърен, но амбициозен партиен кадър!!!

    Коментиран от #19, #26

    19:13 13.10.2026

  • 6 Николова , София

    25 15 Отговор
    Де да беше Виктор Орбан ,той е висша класа ...това на снимката е между Св .на и пл .жк....оправдала наркотрафиканти 10 бр , намесила се грубо във вътрешните работи на трета страна която даже не е член на ЕС ..България ще бере ядове за това ...такава грубост дори тиквата и Ено прсе не са си позволявали

    19:14 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 по добре да се те

    20 7 Отговор
    макар и некадърни вместо крадливи тикви шопари
    разочароваащо е че не са вкарали тиква и чекмеджари в следственото което очакваха избирателите им

    19:15 13.10.2026

  • 9 уйко Урдьо

    15 15 Отговор
    Крайно време е Йотова да се пенсионира. Докато политиците които са водели България към просперитет не получават почести а тези които са работили в ущърб не бъдат в затворите управия няма да има.

    19:17 13.10.2026

  • 10 КаквиТац, какви двеста

    18 23 Отговор
    И браво на Йотова, абсолютно подготвен политик

    19:21 13.10.2026

  • 11 Йода

    14 14 Отговор
    На Йотова фабричната настройка е такава.

    19:22 13.10.2026

  • 12 Евала на Йотова

    16 15 Отговор
    Сега говори по Първа, коректно, точно и ясно

    Коментиран от #13

    19:23 13.10.2026

  • 13 Ами

    11 9 Отговор

    До коментар #12 от "Евала на Йотова":

    Отваряй си ушите ,слушай демагогия

    19:27 13.10.2026

  • 14 Ироничен

    19 4 Отговор
    Мадяр замени Орбан, но не и политиката му спрямо Украйна. Илияна не е моят избор, но това не означава, че ще ида до мадуровката да гласувам за Гюрчо.
    Гъби, гъби....

    19:30 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Русия

    15 7 Отговор
    Дойче пийте си хапчетата,идотова е русофилка колкото Фон Пфайзер е русофилка.

    19:34 13.10.2026

  • 17 Гласувай за силен президент

    12 11 Отговор
    Тази жена е отчайващо глупава! И ако вие гласувате за нея, нямам думи! Само България ли има миролюбци генерали и политици, които не отвръщат на нищо, за да защитят родината си?

    19:37 13.10.2026

  • 18 Истината

    12 5 Отговор
    ТАЦ, само и правите комплименти!!! Йотовица е семпла като зелена еуглена, и не може да е играч като Орбан!!!

    19:39 13.10.2026

  • 19 Точно

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    И такива остри изказвания ги прави във Варна за да отлюспи гласоподавателите на Възраждане

    19:39 13.10.2026

  • 20 Поредната платена уж журналистка

    10 0 Отговор
    Имаше такава една и по делото за медиците ни в Либия, за пари цяла книга измъдри с лъжи и мнипулации

    19:46 13.10.2026

  • 21 Мнение

    7 5 Отговор
    Кой прецени, че тази жена става за главнокомандващ на армията ни? Та тя през целия си живот е била партийна номенклатура. Заедно с вицето си интелектуалец България ще "цъфне и ще върже" в тази усложняваща се международна обстановка. Пълен майтап сме отвсякъде.

    Коментиран от #23

    19:47 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Абсурдистан

    4 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Но пък става за помилването на няркотърговци!

    19:50 13.10.2026

  • 24 Ванга го каза

    4 4 Отговор
    Руса жена ке ни спаси

    19:52 13.10.2026

  • 25 Самата Йотова е едно

    3 3 Отговор
    тежко гюлле достигнало килограмите си на държавната софра. Тежка артилерия. Торба. На не казвам каква.

    19:54 13.10.2026

  • 26 Този път

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Си Абсальотно прав

    19:55 13.10.2026

  • 27 мдааааа

    1 0 Отговор
    Разбира се , един големец почна да изкарва русофобите на разстрел ...

    19:55 13.10.2026

  • 28 Самата Йотова е едно

    3 2 Отговор
    тежко гюлле достигнало килограмите си на държавната софра. Тежка артилерия. Торба. Да не казвам каква.

    19:55 13.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мимч

    6 0 Отговор
    Проблема е че Брюксел ни създава проблеми и западните лизачи на зеленото д........пе..

    20:04 13.10.2026

  • 31 Путин

    3 0 Отговор
    А за Георги Първанов нещо няма ли?

    20:06 13.10.2026

  • 32 Фон дер Миндер

    2 0 Отговор
    "...тя вероятно ще създава немалко главоболия на Брюксел.".... А дано ама надали

    20:10 13.10.2026

  • 33 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    Ясно...значи ще гласуваме за Йотова.
    Дойче веле и направи много добра реклама!

    20:20 13.10.2026