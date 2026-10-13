"Виктор Орбан в пола": статия на ТАЦ за Илияна Йотова

"Илияна Йотова извади тежката артилерия", отбелязва ТАЦ и цитира думите на президентката пред аудитория във Варна, че в България имало много войнолюбци, но самата тя не била от тях. Страната не се нуждаела от „коалиция на желаещите", а от "коалиция за мир" в Украйна. "Докато аз съм президент, нито един български войник няма да отиде в Украйна", обяви Йотова, без да се притеснява от факта, че никой досега не е поставял такова искане, пише Барбара Йортел, която много отблизо следи политическите процеси в България.
Популистка реторика
Германската журналистка коментира изявлението на Йотова като „популистка реторика, лишена от факти" и отбелязва, че тази реторика обаче изглежда се приема добре от публиката в навечерието на президентските избори на 25 октомври. Статията цитира и най-новите проучвания на общественото мнение, според които Йотова вероятно няма да успее да спечели още на първия тур, но по всяка вероятност ще спечели балотажа.
В кратка биографична справка за 61-годишната кандидатка германското издание припомня кога и как започва политическата кариера на Йотова: през 1997 г. тя се присъединява към Българската социалистическа партия БСП - „една традиционно русофилска партия, която така и не успя да се отърси от овехтелия си имидж и е политически залязваща сила", посочва ТАЦ.
"Верен войник на партията"
Изданието припомня, че през 2016 г. бившият военен офицер Румен Радев спечели изборите за президент с подкрепата на БСП и избра именно Йотова – като верен войник на партията – за свой вицепрезидент. Още оттогава симпатиите на Радев към руския президент Владимир Путин са публична тайна, пише Барбара Йортел.
Авторката коментира и „странното поведение" на Йотова през 2018 година, когато навръх българския национален празник 3 март тя коленичи пред руския патриарх Кирил. „Снимката, на която се вижда как тя е коленичила в краката му, ще се превърне в срамен символ на един пореден позор за българската държава", написа тогава българският уебсайт Faktor.bg, припомня Барбара Йортел.
"Виктор Орбан в пола"
По-нататък „Тагесцайтунг" споменава и скандалния сюжет с помилвания от вицепрезидентката Йотова наркобос Огнян Атанасов, който три години по-късно отново беше заловен с наркотици.
Самата Йотова определя темата, повдигната миналия месец от опозицията, като лична атака срещу нея и твърди, че помилването е било напълно прозрачно. „Но подобно определение приляга по-скоро на нейната ориентация към Русия" – пише Барбара Йортел и нарича Йотова „Виктор Орбан в пола", като прогнозира, че заедно с премиера Радев тя вероятно ще създава немалко главоболия на Брюксел.
Източник: www.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сандо
19:12 13.10.2026
5 Пич
Де да беше истина...
Йотова е един обикновен алчен, крадлив, некадърен, но амбициозен партиен кадър!!!
Коментиран от #19, #26
19:13 13.10.2026
6 Николова , София
19:14 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 по добре да се те
разочароваащо е че не са вкарали тиква и чекмеджари в следственото което очакваха избирателите им
19:15 13.10.2026
9 уйко Урдьо
19:17 13.10.2026
10 КаквиТац, какви двеста
19:21 13.10.2026
11 Йода
19:22 13.10.2026
12 Евала на Йотова
Коментиран от #13
19:23 13.10.2026
13 Ами
До коментар #12 от "Евала на Йотова":Отваряй си ушите ,слушай демагогия
19:27 13.10.2026
14 Ироничен
Гъби, гъби....
19:30 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Русия
19:34 13.10.2026
17 Гласувай за силен президент
19:37 13.10.2026
18 Истината
19:39 13.10.2026
19 Точно
До коментар #5 от "Пич":И такива остри изказвания ги прави във Варна за да отлюспи гласоподавателите на Възраждане
19:39 13.10.2026
20 Поредната платена уж журналистка
19:46 13.10.2026
21 Мнение
Коментиран от #23
19:47 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Абсурдистан
До коментар #21 от "Мнение":Но пък става за помилването на няркотърговци!
19:50 13.10.2026
24 Ванга го каза
19:52 13.10.2026
25 Самата Йотова е едно
19:54 13.10.2026
26 Този път
До коментар #5 от "Пич":Си Абсальотно прав
19:55 13.10.2026
27 мдааааа
19:55 13.10.2026
28 Самата Йотова е едно
19:55 13.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Мимч
20:04 13.10.2026
31 Путин
20:06 13.10.2026
32 Фон дер Миндер
20:10 13.10.2026
33 Ти да видиш
Дойче веле и направи много добра реклама!
20:20 13.10.2026