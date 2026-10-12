Новини
Свят »
Полша »
Забавени доставки! Полша чака по-късно ракети за системите „Пейтриът“
  Тема: Украйна

Забавени доставки! Полша чака по-късно ракети за системите „Пейтриът“

12 Октомври, 2026 23:48 510 8

  • полша-
  • пейтриът-
  • противовъздушна отбрана-
  • оръжейни доставки-
  • иренеуш новак

Генерал Иренеуш Новак предупреди и за нови забавяния по вече планирани или договорени доставки на американско оръжие

Забавени доставки! Полша чака по-късно ракети за системите „Пейтриът“ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Полша ще бъдат забавени. Това заяви оперативният командир на полските сухопътни сили генерал-майор Иренеуш Новак на форум във Варшава, посветен на отбраната.

По думите му забавянето няма да засегне само ракетите за „Пейтриът“, а и други американски оръжейни системи, предназначени за Полша.

Още новини от Украйна

„В момента изглежда и ние ще бъдем засегнати. Това е видно по отношение на ракетите за „Пейтриът“. Те със сигурност ще се забавят“, заяви Новак.

Възможни са и нови отлагания

Полският генерал предупреди, че последиците може да обхванат и доставки, които вече са планирани или са предмет на действащи договори.

„Като цяло ще има отражение и ще последват допълнителни забавяния на доставките, които вече са планирани или са обект на съществуващ договор“, допълни той.

Ройтерс съобщи през април, че американски служители са информирали някои европейски партньори за вероятни забавяния при вече договорени оръжейни доставки. Като причина агенцията посочи натиска върху американските оръжейни запаси заради войната в Иран.

На този етап не е обявен нов срок за доставката на ракетите за „Пейтриът“. Не са посочени и конкретните количества, които ще бъдат доставени със закъснение. Новак не уточни кои други договори могат да бъдат засегнати.

Източници: bta.bg


Полша
Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Малиии

    0 3 Отговор
    Катин не се забравя ...

    23:52 12.10.2026

  • 2 Овчар

    3 0 Отговор
    Такава информация би трябвало да е военна тайна но ройтерите играят с открити карти и дават предимство на Русия..! Страхотна стратегия с изключително силна и невиждана досега логика...!

    Коментиран от #6

    23:54 12.10.2026

  • 3 Всяко нещо САЩ го продават

    3 0 Отговор
    Поне на трима и на края работи точно като на летището в Саудитска Арабия. Стои и бръмчи и вика ку-кууу... ку-кууу... ама на индийски

    23:58 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Не се заблуждавайте

    2 2 Отговор
    Нищо не могат да произведат САЩ. Квото беше, беше. Една дрелка не могат даже

    00:05 13.10.2026

  • 6 Овчи

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Питаш ТАСС , там е иzтината ..

    00:11 13.10.2026

  • 7 ПОЛЯЦИ И БАЛТИЙЦИ

    7 1 Отговор
    СА ТРЕГИКОМИЧНИ. В ИСТОРИЯТА СИ ВИНАГИ СА БИЛИ ВЛАДЯНИ И ОБЛАДАНИ.

    Коментиран от #8

    00:13 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания