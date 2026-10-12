Забавени доставки! Полша чака по-късно ракети за системите „Пейтриът“

Доставките на ракети прехващачи за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ в Полша ще бъдат забавени. Това заяви оперативният командир на полските сухопътни сили генерал-майор Иренеуш Новак на форум във Варшава, посветен на отбраната.

По думите му забавянето няма да засегне само ракетите за „Пейтриът“, а и други американски оръжейни системи, предназначени за Полша.

Още новини от Украйна

Възможни са и нови отлагания

„В момента изглежда и ние ще бъдем засегнати. Това е видно по отношение на ракетите за „Пейтриът“. Те със сигурност ще се забавят“, заяви Новак.

Полският генерал предупреди, че последиците може да обхванат и доставки, които вече са планирани или са предмет на действащи договори.

„Като цяло ще има отражение и ще последват допълнителни забавяния на доставките, които вече са планирани или са обект на съществуващ договор“, допълни той.

Ройтерс съобщи през април, че американски служители са информирали някои европейски партньори за вероятни забавяния при вече договорени оръжейни доставки. Като причина агенцията посочи натиска върху американските оръжейни запаси заради войната в Иран.

На този етап не е обявен нов срок за доставката на ракетите за „Пейтриът“. Не са посочени и конкретните количества, които ще бъдат доставени със закъснение. Новак не уточни кои други договори могат да бъдат засегнати.

Източници: bta.bg