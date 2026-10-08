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Литва предлага забрана в ЕС за транзита на руско зърно
  Тема: Украйна

Литва предлага забрана в ЕС за транзита на руско зърно

8 Октомври, 2026 16:50 673 13

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  • руско зърно-
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Вилнюс иска и санкции срещу руски аграрни олигарси, които подкрепят войната в Украйна. Инициативата трябва да бъде обсъдена на ниво Европейски съюз

Литва предлага забрана в ЕС за транзита на руско зърно - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Литва ще предложи на Европейския съюз забрана за износа на руско зърно през европейски пристанища и инфраструктура. Вилнюс ще настоява и за санкции срещу руски олигарси от аграрния сектор, които подкрепят войната в Украйна, обяви литовският премиер Миндаугас Синкевичус.

Предложението идва на фона на усилията на балтийските държави да прекратят превоза на руско зърно през своите пристанища. По данни, цитирани от Ройтерс, Москва е увеличила транзита по този маршрут, след като украински атаки засегнаха пристанища в Черно море. Естония вече обяви първата забрана за подобен транзит през миналата седмица.

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„Това е неприемлива ситуация, която досега беше толерирана с аргумента, че санкциите на ЕС не се прилагат за хранителни продукти“, написа Синкевичус в публикация в социална мрежа.

По думите му въпросът е обсъждан няколко пъти с премиера на Латвия. Литовският министър-председател подчерта, че необходимите решения трябва да бъдат намерени на равнище Европейски съюз, а не чрез разнопосочни национални мерки.

„Литва ще предложи не само забрана на този транзит, но и включване в списъка със санкционирани лица на конкретни руски олигарси от земеделието, които подкрепят войната“, заяви Синкевичус.

Предложението все още не е решение на ЕС

Изявлението на литовския премиер поставя началото на инициатива, която трябва да бъде обсъдена от държавите членки. Към момента става дума за предложение, а не за въведена общоевропейска забрана.

Спорът е свързан с използването на европейски пристанища и инфраструктура за руско зърно, докато Русия продължава войната срещу Украйна. Литва настоява ограниченията да обхванат не само транзита, но и конкретни представители на руския аграрен сектор, за които Синкевичус твърди, че подкрепят военните действия.

Източници: bta.bg, uk.investing.com


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула

    10 2 Отговор
    ами дават червеи ИГлисти Насекоми и Паяци.🐛🦠🐜🕸️🕷️

    Коментиран от #6

    16:53 08.10.2026

  • 2 Факти

    6 3 Отговор
    Литва предлага забрана в ЕССР за транзита на руско зърно

    16:53 08.10.2026

  • 3 Гешевче

    14 2 Отговор
    А зимъска урсулите какво ще кльопат?

    Коментиран от #7

    16:54 08.10.2026

  • 4 долу ес

    16 1 Отговор
    аз предлагам всяка държава да внася петрол газ зърно и стоки откъдето иска. Така псевдо държави с 1.5 млн души, марионетки на цру и пентагона няма да ни налагат небесната си простота!

    16:56 08.10.2026

  • 5 Жълт парцал

    12 1 Отговор
    А мъжа на Кая Калас какво мисли? Все пак се занимава с логистика от Русия.... Ох , розови понита, ПП Де Би ли... Фермата на Мирчев тука ли е?

    17:00 08.10.2026

  • 6 Европеец

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула":

    Дали пък няма да измислят мерната единица за глупост..... Една Литва..... А пък може и една Урсула....

    Коментиран от #8, #9

    17:03 08.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мусорчик

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Измислихме - "Един аграр". Доказано във времето, ще се затвърди на 25.102026 г.

    17:13 08.10.2026

  • 9 По точно

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Европеец":

    Мерната единица ще се нарича един "булгар"!

    Коментиран от #10

    17:13 08.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Добра идея

    0 6 Отговор
    Напълно подкрепам

    17:28 08.10.2026

  • 12 Някой

    6 0 Отговор
    Литва и други балтийски държави действат глупаво на омраза, при положение, че са пълни с руснаци при тях.

    17:33 08.10.2026

  • 13 На балтийските

    9 0 Отговор
    републики колкото и да им се иска Русия да я няма, Русия съществува и ще я има, докато за тях не съм сигурен.

    17:39 08.10.2026

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