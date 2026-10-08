Литва предлага забрана в ЕС за транзита на руско зърно

Литва ще предложи на Европейския съюз забрана за износа на руско зърно през европейски пристанища и инфраструктура. Вилнюс ще настоява и за санкции срещу руски олигарси от аграрния сектор, които подкрепят войната в Украйна, обяви литовският премиер Миндаугас Синкевичус.
Предложението идва на фона на усилията на балтийските държави да прекратят превоза на руско зърно през своите пристанища. По данни, цитирани от Ройтерс, Москва е увеличила транзита по този маршрут, след като украински атаки засегнаха пристанища в Черно море. Естония вече обяви първата забрана за подобен транзит през миналата седмица.
Литва иска общо решение на ЕС
„Това е неприемлива ситуация, която досега беше толерирана с аргумента, че санкциите на ЕС не се прилагат за хранителни продукти“, написа Синкевичус в публикация в социална мрежа.
По думите му въпросът е обсъждан няколко пъти с премиера на Латвия. Литовският министър-председател подчерта, че необходимите решения трябва да бъдат намерени на равнище Европейски съюз, а не чрез разнопосочни национални мерки.
„Литва ще предложи не само забрана на този транзит, но и включване в списъка със санкционирани лица на конкретни руски олигарси от земеделието, които подкрепят войната“, заяви Синкевичус.
Предложението все още не е решение на ЕС
Изявлението на литовския премиер поставя началото на инициатива, която трябва да бъде обсъдена от държавите членки. Към момента става дума за предложение, а не за въведена общоевропейска забрана.
Спорът е свързан с използването на европейски пристанища и инфраструктура за руско зърно, докато Русия продължава войната срещу Украйна. Литва настоява ограниченията да обхванат не само транзита, но и конкретни представители на руския аграрен сектор, за които Синкевичус твърди, че подкрепят военните действия.
Източници: bta.bg, uk.investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула
Коментиран от #6
16:53 08.10.2026
2 Факти
16:53 08.10.2026
3 Гешевче
Коментиран от #7
16:54 08.10.2026
4 долу ес
16:56 08.10.2026
5 Жълт парцал
17:00 08.10.2026
6 Европеец
До коментар #1 от "Урсула":Дали пък няма да измислят мерната единица за глупост..... Една Литва..... А пък може и една Урсула....
Коментиран от #8, #9
17:03 08.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мусорчик
До коментар #6 от "Европеец":Измислихме - "Един аграр". Доказано във времето, ще се затвърди на 25.102026 г.
17:13 08.10.2026
9 По точно
До коментар #6 от "Европеец":Мерната единица ще се нарича един "булгар"!
Коментиран от #10
17:13 08.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Добра идея
17:28 08.10.2026
12 Някой
17:33 08.10.2026
13 На балтийските
17:39 08.10.2026