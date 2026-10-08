Литва предлага забрана в ЕС за транзита на руско зърно

Литва ще предложи на Европейския съюз забрана за износа на руско зърно през европейски пристанища и инфраструктура. Вилнюс ще настоява и за санкции срещу руски олигарси от аграрния сектор, които подкрепят войната в Украйна, обяви литовският премиер Миндаугас Синкевичус.

Предложението идва на фона на усилията на балтийските държави да прекратят превоза на руско зърно през своите пристанища. По данни, цитирани от Ройтерс, Москва е увеличила транзита по този маршрут, след като украински атаки засегнаха пристанища в Черно море. Естония вече обяви първата забрана за подобен транзит през миналата седмица.

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„Това е неприемлива ситуация, която досега беше толерирана с аргумента, че санкциите на ЕС не се прилагат за хранителни продукти“, написа Синкевичус в публикация в социална мрежа.

По думите му въпросът е обсъждан няколко пъти с премиера на Латвия. Литовският министър-председател подчерта, че необходимите решения трябва да бъдат намерени на равнище Европейски съюз, а не чрез разнопосочни национални мерки.

„Литва ще предложи не само забрана на този транзит, но и включване в списъка със санкционирани лица на конкретни руски олигарси от земеделието, които подкрепят войната“, заяви Синкевичус.

Предложението все още не е решение на ЕС

Изявлението на литовския премиер поставя началото на инициатива, която трябва да бъде обсъдена от държавите членки. Към момента става дума за предложение, а не за въведена общоевропейска забрана.

Спорът е свързан с използването на европейски пристанища и инфраструктура за руско зърно, докато Русия продължава войната срещу Украйна. Литва настоява ограниченията да обхванат не само транзита, но и конкретни представители на руския аграрен сектор, за които Синкевичус твърди, че подкрепят военните действия.

Източници: bta.bg, uk.investing.com