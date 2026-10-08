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През България! До 27 години затвор за осем души по дело за атаки в Крим
  Тема: Украйна

През България! До 27 години затвор за осем души по дело за атаки в Крим

8 Октомври, 2026 20:54 976 4

  • крим-
  • украинско разузнаване-
  • фсс-
  • терористични актове-
  • марина матушчак-
  • украйна-
  • русия

Каналът за доставки според руските власти е минавал през България, Турция и Грузия

През България! До 27 години затвор за осем души по дело за атаки в Крим - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Южният окръжен военен съд в Русия осъди осем участници в мрежа, която руските власти свързват с военното разузнаване на Украйна. Присъдите са от пет години условно до 27 години затвор, съобщи ТАСС.

Делото е за подготовка на серия от терористични актове и покушения срещу висши длъжностни лица в Крим. В предоставената информация не се посочват имената на осъдените, с изключение на украинската гражданка Марина Матушчак, за която руската Федерална служба за сигурност твърди, че е организирала част от доставките.

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Каналът за доставки според ФСС

Според руската служба международният канал е минавал от България към Русия през Турция и Грузия. Матушчак организирала изпращането от България на електрически печки, в които били поставени компоненти за взривни устройства.

След пристигането на пратките в Русия те били прехвърляни към местата, където според обвинението се подготвяли терористичните актове. За тази дейност били използвани руски граждани, които според ФСС не са знаели за истинското предназначение на пратките.

Връзка с железопътен саботаж

Руските власти твърдят, че идентичен взривен материал е бил използван при саботаж на железопътна линия в Бахчисарайския район на Крим. В предоставения материал не се посочват допълнителни подробности за конкретния инцидент, нито има позиция на украинските власти по обвиненията.

Тъй като става дума за дело, представено от руските институции и от ТАСС, твърденията за ролята на украинското разузнаване, маршрута на доставките и предназначението на компонентите са изложени като версия на руската страна.

Източници: bta.bg, tass.ru


Русия
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  • 1 Свободни съчинения

    4 8 Отговор
    на чумавите фашисти.

    21:02 08.10.2026

  • 2 27 години в сибир

    3 1 Отговор
    се надяваме е доживотна

    21:15 08.10.2026

  • 3 Курабийката

    0 0 Отговор
    Па ние мислехме че минават през Базел и Ламанша за по напреко

    21:38 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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