През България! До 27 години затвор за осем души по дело за атаки в Крим

Южният окръжен военен съд в Русия осъди осем участници в мрежа, която руските власти свързват с военното разузнаване на Украйна. Присъдите са от пет години условно до 27 години затвор, съобщи ТАСС.

Делото е за подготовка на серия от терористични актове и покушения срещу висши длъжностни лица в Крим. В предоставената информация не се посочват имената на осъдените, с изключение на украинската гражданка Марина Матушчак, за която руската Федерална служба за сигурност твърди, че е организирала част от доставките.

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Каналът за доставки според ФСС

Според руската служба международният канал е минавал от България към Русия през Турция и Грузия. Матушчак организирала изпращането от България на електрически печки, в които били поставени компоненти за взривни устройства.

След пристигането на пратките в Русия те били прехвърляни към местата, където според обвинението се подготвяли терористичните актове. За тази дейност били използвани руски граждани, които според ФСС не са знаели за истинското предназначение на пратките.

Връзка с железопътен саботаж

Руските власти твърдят, че идентичен взривен материал е бил използван при саботаж на железопътна линия в Бахчисарайския район на Крим. В предоставения материал не се посочват допълнителни подробности за конкретния инцидент, нито има позиция на украинските власти по обвиненията.

Тъй като става дума за дело, представено от руските институции и от ТАСС, твърденията за ролята на украинското разузнаване, маршрута на доставките и предназначението на компонентите са изложени като версия на руската страна.

Източници: bta.bg, tass.ru