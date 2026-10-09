Марин льо Пен: Украйна в ЕС? Това ще удари всички нас, но първо френските фермери

Марин льо Пен предупреди, че евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз ще навреди първо на френските земеделски производители. Кандидатът за президент на Франция от партията „Национален сбор“ публикува позицията си в социалната мрежа X.

„Ако Украйна се присъедини към Европейския съюз, ние ще бъдем първите, които ще пострадат - и то двойно“, заяви Льо Пен.

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По думите ѝ френските фермери ще бъдат изправени пред „ожесточена и нелоялна конкуренция“ от украинските производители. Тя предупреди и за втори риск - значително намаляване на дела от бюджета на Общата селскостопанска политика, предназначен за френското земеделие.

Спорът за украинското земеделие

Темата за селскостопанския сектор е сред най-чувствителните в разговорите за бъдещото присъединяване на Украйна към ЕС. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи на 6 октомври проект за нов подход към правилата за селското стопанство, който допуска специални разпоредби за Украйна.

Украинското правителство заяви, че не приема модел на членство с постоянни ограничения върху продажбата на определени хранителни продукти в ЕС. Киев допуска преходни механизми, но настоява те да бъдат обосновани, пропорционални и ограничени във времето.

Именно възможното разширяване на достъпа на украинските производители до единния европейски пазар е в основата на опасенията, изразявани от френските земеделски среди и от Льо Пен. Украйна е сред най-големите производители на зърно и други селскостопански стоки в Европа, което прави въпроса за бъдещите правила политически чувствителен.

Позицията за помощта към Украйна

Изказването на Льо Пен е част от по-широката ѝ позиция по войната и отношенията на Франция с Украйна. Тя се е обявявала против финансовата помощ за Киев с аргумента, че Франция не разполага с необходимите средства. В същото време е заявявала, че Париж ще продължи да обучава украински военнослужещи и да доставя оборудване.

Бившият френски премиер Габриел Атал реагира остро на тази позиция. Според него Льо Пен на практика е готова да предаде Украйна и Европа на Владимир Путин. Атал заяви, че Украйна служи като щит за френския народ.

Изборите през 2027 г.

Президентските избори във Франция са насрочени за пролетта на 2027 г. Според Politico близо половината от френските избиратели са склонни да подкрепят кандидати, критични към НАТО, сред които са посочени Льо Пен и лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон.

Вътрешно проучване на НАТО, цитирано от Politico, отчита около 54 процента подкрепа във Франция за оставане в Алианса. Това е вторият най-нисък показател сред 32-те държави членки, като по-ниска подкрепа е отчетена само в Черна гора.

Така дебатът за членството на Украйна в ЕС се превръща и във вътрешнополитически въпрос за Франция - свързан едновременно със земеделските субсидии, европейската интеграция и ролята на страната в подкрепата за Киев.

Източници: news.bg, pravda.com.ua, english.nv.ua