Марин льо Пен: Украйна в ЕС? Това ще удари всички нас, но първо френските фермери

Марин льо Пен предупреди, че евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз ще навреди първо на френските земеделски производители. Кандидатът за президент на Франция от партията „Национален сбор“ публикува позицията си в социалната мрежа X.
„Ако Украйна се присъедини към Европейския съюз, ние ще бъдем първите, които ще пострадат - и то двойно“, заяви Льо Пен.
По думите ѝ френските фермери ще бъдат изправени пред „ожесточена и нелоялна конкуренция“ от украинските производители. Тя предупреди и за втори риск - значително намаляване на дела от бюджета на Общата селскостопанска политика, предназначен за френското земеделие.
Спорът за украинското земеделие
Темата за селскостопанския сектор е сред най-чувствителните в разговорите за бъдещото присъединяване на Украйна към ЕС. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи на 6 октомври проект за нов подход към правилата за селското стопанство, който допуска специални разпоредби за Украйна.
Украинското правителство заяви, че не приема модел на членство с постоянни ограничения върху продажбата на определени хранителни продукти в ЕС. Киев допуска преходни механизми, но настоява те да бъдат обосновани, пропорционални и ограничени във времето.
Именно възможното разширяване на достъпа на украинските производители до единния европейски пазар е в основата на опасенията, изразявани от френските земеделски среди и от Льо Пен. Украйна е сред най-големите производители на зърно и други селскостопански стоки в Европа, което прави въпроса за бъдещите правила политически чувствителен.
Позицията за помощта към Украйна
Изказването на Льо Пен е част от по-широката ѝ позиция по войната и отношенията на Франция с Украйна. Тя се е обявявала против финансовата помощ за Киев с аргумента, че Франция не разполага с необходимите средства. В същото време е заявявала, че Париж ще продължи да обучава украински военнослужещи и да доставя оборудване.
Бившият френски премиер Габриел Атал реагира остро на тази позиция. Според него Льо Пен на практика е готова да предаде Украйна и Европа на Владимир Путин. Атал заяви, че Украйна служи като щит за френския народ.
Изборите през 2027 г.
Президентските избори във Франция са насрочени за пролетта на 2027 г. Според Politico близо половината от френските избиратели са склонни да подкрепят кандидати, критични към НАТО, сред които са посочени Льо Пен и лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон.
Вътрешно проучване на НАТО, цитирано от Politico, отчита около 54 процента подкрепа във Франция за оставане в Алианса. Това е вторият най-нисък показател сред 32-те държави членки, като по-ниска подкрепа е отчетена само в Черна гора.
Така дебатът за членството на Украйна в ЕС се превръща и във вътрешнополитически въпрос за Франция - свързан едновременно със земеделските субсидии, европейската интеграция и ролята на страната в подкрепата за Киев.
Източници: news.bg, pravda.com.ua, english.nv.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЧЕ ТО БАНДЕРИЯ ВЕЧЕ УДАРИ ФРАНЦИЯ
Коментиран от #8, #9
15:37 09.10.2026
2 Абе
15:39 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много Известен Съветски Актьор
15:43 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
15:45 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 осраински
15:51 09.10.2026
12 Оня
До коментар #9 от "Я сие би май":Достатъчно ясно е че интелектуалното ниво на френската маса на бандерия отива към замръзване, интересно е само защо държат да го оповестят на всеослушание!?
Коментиран от #14
15:52 09.10.2026
13 НЕ СЕ НАПРЯГАЙ
До коментар #8 от "навиръм ти го до откат":Детацификацията иде. Ще ге излекуват.
15:52 09.10.2026
14 Оня
До коментар #12 от "Оня":Фенската!!!!!
15:54 09.10.2026
15 Всъщност
До коментар #10 от "7676":Надценяваш интелекта на евроатлантиците , и обиждаш учениците . Коментари 8 и 9 може да са на всеки русофоб Паси , Гяуров ...,
Коментиран от #18
15:54 09.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 7676
До коментар #15 от "Всъщност":Ами изтрили са ги ,но мога да предположа че най вероятно се касае ,за висша форма на обръщение като към техния вид насекоми!
15:57 09.10.2026
19 Георги
15:58 09.10.2026
20 Факти
15:58 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Оня
До коментар #16 от "хаха":Ако го напишеш още веднъж може и да те предложат за Нобел ! Такова върховно постижение на човешката мисъл не може да остане незабелязано!
16:04 09.10.2026
23 Много кофти
Това е излишно насаждане на страхове, за да не помагаме на Украйна и путин да спечели войната, сериозно ли искате това???
Коментиран от #29, #35
16:04 09.10.2026
24 Мале,мале
16:07 09.10.2026
25 Льо льо
16:08 09.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Български зърнар
16:10 09.10.2026
28 Т Живков
16:10 09.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Но на Льо
16:11 09.10.2026
31 Kaлпазанин
16:21 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Това ще
16:23 09.10.2026
34 Точен
16:31 09.10.2026
35 Щом искаш
До коментар #23 от "Много кофти":Да си единен с Украйна, можеш. Ама иди там при тях, обединявай си се, колкото си искаш с тях! Ама да закопаем целият съюз с тази фалирала територия, няма смисъл!!!
16:44 09.10.2026