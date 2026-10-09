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Марин льо Пен: Украйна в ЕС? Това ще удари всички нас, но първо френските фермери
  Тема: Украйна

Марин льо Пен: Украйна в ЕС? Това ще удари всички нас, но първо френските фермери

9 Октомври, 2026 15:33 943 35

  • марин льо пен-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • френски фермери-
  • обща селскостопанска политика-
  • еманюел макрон

Лидерът на „Национален сбор“ предупреди за нелоялна конкуренция и по-малко средства за френското земеделие

Марин льо Пен: Украйна в ЕС? Това ще удари всички нас, но първо френските фермери - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Марин льо Пен предупреди, че евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз ще навреди първо на френските земеделски производители. Кандидатът за президент на Франция от партията „Национален сбор“ публикува позицията си в социалната мрежа X.

„Ако Украйна се присъедини към Европейския съюз, ние ще бъдем първите, които ще пострадат - и то двойно“, заяви Льо Пен.

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По думите ѝ френските фермери ще бъдат изправени пред „ожесточена и нелоялна конкуренция“ от украинските производители. Тя предупреди и за втори риск - значително намаляване на дела от бюджета на Общата селскостопанска политика, предназначен за френското земеделие.

Спорът за украинското земеделие

Темата за селскостопанския сектор е сред най-чувствителните в разговорите за бъдещото присъединяване на Украйна към ЕС. Еврокомисарят по разширяването Марта Кос представи на 6 октомври проект за нов подход към правилата за селското стопанство, който допуска специални разпоредби за Украйна.

Украинското правителство заяви, че не приема модел на членство с постоянни ограничения върху продажбата на определени хранителни продукти в ЕС. Киев допуска преходни механизми, но настоява те да бъдат обосновани, пропорционални и ограничени във времето.

Именно възможното разширяване на достъпа на украинските производители до единния европейски пазар е в основата на опасенията, изразявани от френските земеделски среди и от Льо Пен. Украйна е сред най-големите производители на зърно и други селскостопански стоки в Европа, което прави въпроса за бъдещите правила политически чувствителен.

Позицията за помощта към Украйна

Изказването на Льо Пен е част от по-широката ѝ позиция по войната и отношенията на Франция с Украйна. Тя се е обявявала против финансовата помощ за Киев с аргумента, че Франция не разполага с необходимите средства. В същото време е заявявала, че Париж ще продължи да обучава украински военнослужещи и да доставя оборудване.

Бившият френски премиер Габриел Атал реагира остро на тази позиция. Според него Льо Пен на практика е готова да предаде Украйна и Европа на Владимир Путин. Атал заяви, че Украйна служи като щит за френския народ.

Изборите през 2027 г.

Президентските избори във Франция са насрочени за пролетта на 2027 г. Според Politico близо половината от френските избиратели са склонни да подкрепят кандидати, критични към НАТО, сред които са посочени Льо Пен и лидерът на крайната левица Жан-Люк Меланшон.

Вътрешно проучване на НАТО, цитирано от Politico, отчита около 54 процента подкрепа във Франция за оставане в Алианса. Това е вторият най-нисък показател сред 32-те държави членки, като по-ниска подкрепа е отчетена само в Черна гора.

Така дебатът за членството на Украйна в ЕС се превръща и във вътрешнополитически въпрос за Франция - свързан едновременно със земеделските субсидии, европейската интеграция и ролята на страната в подкрепата за Киев.

Източници: news.bg, pravda.com.ua, english.nv.ua


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧЕ ТО БАНДЕРИЯ ВЕЧЕ УДАРИ ФРАНЦИЯ

    29 27 Отговор
    Зеренски и Макарона доста откраднаха, а Франция май лекичко е фалирала.

    Коментиран от #8, #9

    15:37 09.10.2026

  • 2 Абе

    24 28 Отговор
    кpaят нa вoйнaтa в Укpaйнa e cъвceм близo…, a пocлe EC щe yмpe!

    15:39 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    26 22 Отговор
    Бабо, стига си ревала. За всички е ясно, че те спонсорират от Кремъл. А "френските фермери" са на изчезване. При вас се напълни с араби и африканци, а от тях фермери не стават. По- добре украинците да произвеждат, че да има какво да ядете, гламави русофили.

    15:43 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВолодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    16 19 Отговор
    Украйна иска целия пазар ! Квотите на ЕС са за тъпаците в България , които разсипаха с тях селското си стопанство ?

    15:45 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 осраински

    8 11 Отговор
    НЯМА СТРАШНО КОГАТО УКРАЙНА ВЛЕЗЕ В ЕС НЯМА ДА ИМА НАСЕЛЕНИЕ НИТО ПЪК ИКОНОМИКА

    15:51 09.10.2026

  • 12 Оня

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Я сие би май":

    Достатъчно ясно е че интелектуалното ниво на френската маса на бандерия отива към замръзване, интересно е само защо държат да го оповестят на всеослушание!?

    Коментиран от #14

    15:52 09.10.2026

  • 13 НЕ СЕ НАПРЯГАЙ

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "навиръм ти го до откат":

    Детацификацията иде. Ще ге излекуват.

    15:52 09.10.2026

  • 14 Оня

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Оня":

    Фенската!!!!!

    15:54 09.10.2026

  • 15 Всъщност

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "7676":

    Надценяваш интелекта на евроатлантиците , и обиждаш учениците . Коментари 8 и 9 може да са на всеки русофоб Паси , Гяуров ...,

    Коментиран от #18

    15:54 09.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 7676

    2 4 Отговор

    До коментар #15 от "Всъщност":

    Ами изтрили са ги ,но мога да предположа че най вероятно се касае ,за висша форма на обръщение като към техния вид насекоми!

    15:57 09.10.2026

  • 19 Георги

    4 4 Отговор
    значи няма да ги пуснете в ес, бяха да ги пуснете в нато, обаче ги лъгахте и надъхвахте.

    15:58 09.10.2026

  • 20 Факти

    8 4 Отговор
    Марин льо Пен: Украйна в ЕССР ? Това ще удари всички нас, но първо френските фермери

    15:58 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Оня

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    Ако го напишеш още веднъж може и да те предложат за Нобел ! Такова върховно постижение на човешката мисъл не може да остане незабелязано!

    16:04 09.10.2026

  • 23 Много кофти

    3 10 Отговор
    И в нашия парламент има много русофили, които са против още един член на Европейския съюз и НАТО, като Украйна... а ние знаем, че само когато сме единни сме силни и русия не може да ни навреди, както го прави от десетилетия със своите съседи. Щяло да пострада френското замеделие... серозно ли, затова я има и френската държава и държавната политика която да го балансира???
    Това е излишно насаждане на страхове, за да не помагаме на Украйна и путин да спечели войната, сериозно ли искате това???

    Коментиран от #29, #35

    16:04 09.10.2026

  • 24 Мале,мале

    0 4 Отговор
    ако се плашат от една разрушена страна,по-добре да нямат фермери!

    16:07 09.10.2026

  • 25 Льо льо

    0 3 Отговор
    така говореше и за нас,преди да ни приемат!

    16:08 09.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Български зърнар

    0 3 Отговор
    Толкоз са фермери,фермерите ви!Нефелни и от командосите!

    16:10 09.10.2026

  • 28 Т Живков

    1 4 Отговор
    Смърт за комунизма!

    16:10 09.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Но на Льо

    2 4 Отговор
    Пен вноса на руска пшеница не и пречи!

    16:11 09.10.2026

  • 31 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Грешка ,първо ще удари Полша Румъния бг и така нататък ,а няма ли да пита льо Пен Ко стана с меркосур .от латинска Америка и по точно Аржентина която се продаде на евреите

    16:21 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Това ще

    6 0 Отговор
    Унищожи съюза. Укра е фалирала и е каца без дъно. Е, кой иска да налива още и още милиарди, а за нас да нема?

    16:23 09.10.2026

  • 34 Точен

    1 0 Отговор
    Не знам колко ще пострадат френските фермери, за които изобщо не ми пука, но българските като най-близо до украйна, ще пострадат поне 2 пъти повече. Плюс, че в украйна има доста ГМО продукция... Но нали Гюров подписа 10 г да сме наведени към украйна, а Радев и Йотовица защитават хунтата в Киев... Само Костадинов не се страхува да нарече Киев като фашистка сбирщина...

    16:31 09.10.2026

  • 35 Щом искаш

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Много кофти":

    Да си единен с Украйна, можеш. Ама иди там при тях, обединявай си се, колкото си искаш с тях! Ама да закопаем целият съюз с тази фалирала територия, няма смисъл!!!

    16:44 09.10.2026

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