Украински командир: Русия прехвърля бойни части към Краматорск

Русия прехвърля подразделения за управление на дронове и части със специално предназначение към района на Краматорск, за да подготви условия за последващо настъпление на общовойскови съединения. Това заяви Владислав Даценко, командир на батальона за дронове „Железни соколи“ към 67-ма отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна, в ефира на „Телемаратона“.
По думите му сред прехвърляните формирования има бригади и отделни полкове за управление на дронове, както и части със специално предназначение, подчинени на руското Главно разузнавателно управление. Даценко заяви, че част от тях идват от сектори на фронта, определяни като по-нископриоритетни.„Активността на противника е доста висока. Следователно основната цел е да се осигурят определени позиции в градските райони, преди да настъпят зимата и студовете“, заяви Даценко.
Целта е Славянската агломерация
Според украинския командир руското съсредоточаване е свързано с план за превземане на Славянската агломерация. Украинските сили работят за осуетяването му, като ключова част от задачата е ограничаването на руската логистика и възможностите за прегрупиране.
Даценко каза, че руските части продължават да срещат трудности при разгръщането на големи количества тежка техника. Той посочи района на Доброполе, където по думите му руска техника е била унищожавана на разстояние между 10 и 15 километра от фронтовата линия.
Командирът допуска, че руските сили могат да се опитат да използват неблагоприятните метеорологични условия, но заяви, че не очаква това да им донесе успех.
Украйна отчита стабилна обстановка на направлението
Въпреки засиленото прехвърляне на подразделения Даценко определи ситуацията на Краматорското направление като сравнително стабилна. Според него украинските сили успешно осуетяват както опитите за масирани атаки, така и проникването на руски части.„Ситуацията на Краматорското направление наистина е сравнително стабилна. Тоест, както опитите за масирани атаки, така и опитите за проникване биват успешно осуетявани, което пречи на противника да изпълни плана си“, заяви командирът.
По думите му следващата важна задача за ВСУ е да бъде нарушена руската логистика. Това, според Даценко, би позволило на украинските сили да спечелят време и да извършат необходимото прегрупиране.
Твърденията за прехвърлянето на руски подразделения и подготовката на бъдещо настъпление са представени от украинския командир и не са потвърдени независимо от руска страна.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Точно така
Коментиран от #28, #51
22:41 09.10.2026
4 да питам
22:41 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Овчар
Коментиран от #34
22:42 09.10.2026
7 А хх а
Коментиран от #53
22:42 09.10.2026
8 Бг гражданин
22:42 09.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тез го слушахме и при Мариупол,
22:43 09.10.2026
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13 Кольо Русофила
22:45 09.10.2026
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19 ПО ТОЧНО
Коментиран от #26
22:47 09.10.2026
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21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да,добре
22:49 09.10.2026
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25 Оня с Парчето
22:50 09.10.2026
26 Погребална агенция Вита
До коментар #19 от "ПО ТОЧНО":Пишем те е книгата.
22:50 09.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Брачет
До коментар #3 от "Точно така":"Котлите" изгниха , бе ..5 години вече . Китайски са ..
22:52 09.10.2026
29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
И КЛИЧКО КАЗА НА КИЙВЧАНИ ДА БЯГАТ ОТ ГРАДА
....
УКРАИНСКА ПЕРЕМОГА :)
Коментиран от #31, #39
22:53 09.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Гробаря
До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Жив ли си?
Коментиран от #57
22:55 09.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
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38 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #49
22:57 09.10.2026
39 РЕД УИНГС
До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":42 000 избити като кучета братушки миналият месец.
Руско настъпление.
Коментиран от #55
22:57 09.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Паветно пони
До коментар #36 от "К.О.Т..А.К 🐱":Ти защо дискриминираш?
22:59 09.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
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45 Не бе
До коментар #43 от "Прави сте всички":Жълтопаветниците сте просто продажни и си смениха отново козината
23:04 09.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 Този коментар е премахнат от модератор.
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50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Европеец
До коментар #3 от "Точно така":По заглавието бих казал-имат, могат и прехвърлят..... По твоя коментар-много от отдавна можеха да им разкатаят фамилията, ако либералня Путин не се бъркаше в работата на генералите.....
Коментиран от #54
23:24 09.10.2026
52 Командире
23:36 09.10.2026
53 Хо хо
До коментар #7 от "А хх а":Да намериш 20, 30 к
,,Вивалдовци,,че оркестъра оредя фатално !
23:43 09.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Маг Зелениски
До коментар #39 от "РЕД УИНГС":Не ме слушай какво приказвам .
Бях на як ,,коктейл,, и накрая ударих и един фентанил за капак .
542 000 бяха .
23:47 09.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Българ
23:58 09.10.2026