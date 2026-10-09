Украински командир: Русия прехвърля бойни части към Краматорск

Русия прехвърля подразделения за управление на дронове и части със специално предназначение към района на Краматорск, за да подготви условия за последващо настъпление на общовойскови съединения. Това заяви Владислав Даценко, командир на батальона за дронове „Железни соколи“ към 67-ма отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна, в ефира на „Телемаратона“.

По думите му сред прехвърляните формирования има бригади и отделни полкове за управление на дронове, както и части със специално предназначение, подчинени на руското Главно разузнавателно управление. Даценко заяви, че част от тях идват от сектори на фронта, определяни като по-нископриоритетни.

Целта е Славянската агломерация

„Активността на противника е доста висока. Следователно основната цел е да се осигурят определени позиции в градските райони, преди да настъпят зимата и студовете“, заяви Даценко.

Според украинския командир руското съсредоточаване е свързано с план за превземане на Славянската агломерация. Украинските сили работят за осуетяването му, като ключова част от задачата е ограничаването на руската логистика и възможностите за прегрупиране.

Даценко каза, че руските части продължават да срещат трудности при разгръщането на големи количества тежка техника. Той посочи района на Доброполе, където по думите му руска техника е била унищожавана на разстояние между 10 и 15 километра от фронтовата линия.

Командирът допуска, че руските сили могат да се опитат да използват неблагоприятните метеорологични условия, но заяви, че не очаква това да им донесе успех.

Украйна отчита стабилна обстановка на направлението

Въпреки засиленото прехвърляне на подразделения Даценко определи ситуацията на Краматорското направление като сравнително стабилна. Според него украинските сили успешно осуетяват както опитите за масирани атаки, така и проникването на руски части.

„Ситуацията на Краматорското направление наистина е сравнително стабилна. Тоест, както опитите за масирани атаки, така и опитите за проникване биват успешно осуетявани, което пречи на противника да изпълни плана си“, заяви командирът.

По думите му следващата важна задача за ВСУ е да бъде нарушена руската логистика. Това, според Даценко, би позволило на украинските сили да спечелят време и да извършат необходимото прегрупиране.

Твърденията за прехвърлянето на руски подразделения и подготовката на бъдещо настъпление са представени от украинския командир и не са потвърдени независимо от руска страна.

Източници: news.bg