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Украински командир: Русия прехвърля бойни части към Краматорск
  Тема: Украйна

Украински командир: Русия прехвърля бойни части към Краматорск

9 Октомври, 2026 22:39 1 091 58

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Според Владислав Даценко Москва изпраща дронови формирования и спецчасти, за да подготви настъпление на общовойскови съединения

Украински командир: Русия прехвърля бойни части към Краматорск - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия прехвърля подразделения за управление на дронове и части със специално предназначение към района на Краматорск, за да подготви условия за последващо настъпление на общовойскови съединения. Това заяви Владислав Даценко, командир на батальона за дронове „Железни соколи“ към 67-ма отделна механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна, в ефира на „Телемаратона“.

По думите му сред прехвърляните формирования има бригади и отделни полкове за управление на дронове, както и части със специално предназначение, подчинени на руското Главно разузнавателно управление. Даценко заяви, че част от тях идват от сектори на фронта, определяни като по-нископриоритетни.

„Активността на противника е доста висока. Следователно основната цел е да се осигурят определени позиции в градските райони, преди да настъпят зимата и студовете“, заяви Даценко.

Целта е Славянската агломерация

Според украинския командир руското съсредоточаване е свързано с план за превземане на Славянската агломерация. Украинските сили работят за осуетяването му, като ключова част от задачата е ограничаването на руската логистика и възможностите за прегрупиране.

Даценко каза, че руските части продължават да срещат трудности при разгръщането на големи количества тежка техника. Той посочи района на Доброполе, където по думите му руска техника е била унищожавана на разстояние между 10 и 15 километра от фронтовата линия.

Командирът допуска, че руските сили могат да се опитат да използват неблагоприятните метеорологични условия, но заяви, че не очаква това да им донесе успех.

Украйна отчита стабилна обстановка на направлението

Въпреки засиленото прехвърляне на подразделения Даценко определи ситуацията на Краматорското направление като сравнително стабилна. Според него украинските сили успешно осуетяват както опитите за масирани атаки, така и проникването на руски части.

„Ситуацията на Краматорското направление наистина е сравнително стабилна. Тоест, както опитите за масирани атаки, така и опитите за проникване биват успешно осуетявани, което пречи на противника да изпълни плана си“, заяви командирът.

По думите му следващата важна задача за ВСУ е да бъде нарушена руската логистика. Това, според Даценко, би позволило на украинските сили да спечелят време и да извършат необходимото прегрупиране.

Твърденията за прехвърлянето на руски подразделения и подготовката на бъдещо настъпление са представени от украинския командир и не са потвърдени независимо от руска страна.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точно така

    27 8 Отговор
    Идват да ви разкатаят фамилията след като неутрализираха съпротивата в котлите от двете страни.

    Коментиран от #28, #51

    22:41 09.10.2026

  • 4 да питам

    4 0 Отговор
    А Муда Вади каза ли нещо ?

    22:41 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Овчар

    26 4 Отговор
    Чакам дойче веле и ройтерите да кажат че зеления гущер напредва към Москва и лягам..! Утре кат стана да не съм видял здрави мостове в украинския курник..! КАЗАХ..

    Коментиран от #34

    22:42 09.10.2026

  • 7 А хх а

    5 6 Отговор
    В чували.

    Коментиран от #53

    22:42 09.10.2026

  • 8 Бг гражданин

    24 1 Отговор
    Бой по фашистката сган !!!

    22:42 09.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тез го слушахме и при Мариупол,

    16 4 Отговор
    Бахмут, Торецк, Покровск, Угледар, Авдеевка, Часов Яр, ....

    22:43 09.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кольо Русофила

    5 17 Отговор
    Аларма! Щом украинците вече треперят, че руснаците ги обграждат при Климаторск, значи моментът е стратегически! Стягам раницата – сложил съм три буркана лютеница, две суджучета за енергия и тактическия ми елек за риболов. Жената вика: „Къде бе, шкембе, нали те боли кръста?“, ама аз не я слушам, ГЕОПОЛИТИКАТА МЕ ZOVE! Всички русофили от групата – палете Ладите и тръгваме на споделено пътуване към фронта. Заедно сме сила, стига само да не ни свърши нафтата до Русе!

    22:45 09.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ПО ТОЧНО

    20 6 Отговор
    КРЕМАТОРСК ГО ОТПИШЕТЕ ВЕЧЕ КАТО КРАИНСКИ

    Коментиран от #26

    22:47 09.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да,добре

    3 4 Отговор
    Тор.

    22:49 09.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Оня с Парчето

    9 3 Отговор
    Виновен е оня русофил Пич, който им подсказва стратегии и препоръча да върнат генерал Армагедон!

    22:50 09.10.2026

  • 26 Погребална агенция Вита

    3 5 Отговор

    До коментар #19 от "ПО ТОЧНО":

    Пишем те е книгата.

    22:50 09.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Брачет

    5 10 Отговор

    До коментар #3 от "Точно така":

    "Котлите" изгниха , бе ..5 години вече . Китайски са ..

    22:52 09.10.2026

  • 29 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 4 Отговор
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    ....
    И КЛИЧКО КАЗА НА КИЙВЧАНИ ДА БЯГАТ ОТ ГРАДА
    ....
    УКРАИНСКА ПЕРЕМОГА :)

    Коментиран от #31, #39

    22:53 09.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Гробаря

    3 4 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Жив ли си?

    Коментиран от #57

    22:55 09.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Много Известен Съветски Актьор

    4 11 Отговор
    От началото на годината руснаците търпят сериозни поражения в Донбас. Операция Вивалди", допълнително усложни условията за тях, като украинската контраофанзива, на практика спря руското настъпление към Краматорск. Десетките хиляди жертви, които дадоха руснаците само през тази година в този участък на фронта, не доведоха до нищо. Напротив-украинците успяха да отвоюват над 800 квадратни километра. И което е по важно, става въпрос за стратегически значима територия. Запасите от тежко оръжие съветско производство са изчерпани, заводите не успяват да попълват загубите и вероятността Русия да се разпадне през 2027 година, става заплашително голяма. Това е причината, поради която Путин заповяда да се бомбардират украинските градове и столицата Киев. Надява се да принуди украинците да приемат неговите условия. Ако те обаче устоят и продължат да нанасят удари дълбоко в Русия, ситуацията там ще излезе от контрол именно през 2027г.

    Коментиран от #49

    22:57 09.10.2026

  • 39 РЕД УИНГС

    4 10 Отговор

    До коментар #29 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    42 000 избити като кучета братушки миналият месец.
    Руско настъпление.

    Коментиран от #55

    22:57 09.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Паветно пони

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Ти защо дискриминираш?

    22:59 09.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Не бе

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "Прави сте всички":

    Жълтопаветниците сте просто продажни и си смениха отново козината

    23:04 09.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Точно така":

    По заглавието бих казал-имат, могат и прехвърлят..... По твоя коментар-много от отдавна можеха да им разкатаят фамилията, ако либералня Путин не се бъркаше в работата на генералите.....

    Коментиран от #54

    23:24 09.10.2026

  • 52 Командире

    5 0 Отговор
    " Русия прехвърля бойни части към Краматорск" - Ами какво да прехвърля бе командире, танцьорки ли?

    23:36 09.10.2026

  • 53 Хо хо

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "А хх а":

    Да намериш 20, 30 к
    ,,Вивалдовци,,че оркестъра оредя фатално !

    23:43 09.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Маг Зелениски

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "РЕД УИНГС":

    Не ме слушай какво приказвам .
    Бях на як ,,коктейл,, и накрая ударих и един фентанил за капак .
    542 000 бяха .

    23:47 09.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българ

    0 0 Отговор
    Искате ли да възстановите българското си самосъзнание? Направете с много четене и разбиране на историята! Как да разберем загубили си сме своето българско самосъзнание? Когато се усетиш, че слушаш чужди медии на руски или американски например и подкрепяш чужди политици и интересите на чужди държави. Да, защото са чужди на българските, но въпросът е да възстановите българското си самосъзнание, защото е загубено или повредено. Но и да не сте на 100% българин, това не ви пречи да придобиете българската единтечност.

    23:58 09.10.2026

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