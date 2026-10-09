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Преговорите приключиха! „Карлайл“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“
  Тема: Украйна

Преговорите приключиха! „Карлайл“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

9 Октомври, 2026 18:50 1 228 20

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Американският фонд вече не работи активно по придобиването на международното портфолио на руската петролна компания, оценено на около 22 млрд. долара

Преговорите приключиха! „Карлайл“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Reuters Reuters

Американската инвестиционна компания „Карлайл“ се отказа от активното участие в сделката за придобиване на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“. „Вече не работим активно по сделката“, заяви говорител на фонда пред „Ройтерс“. От „Карлайл“ не са дали допълнителни коментари.

Решението слага край на споразумението, постигнато на 29 януари 2026 г. То предвиждаше американският фонд да придобие международните активи на „Лукойл“, с изключение на тези в Казахстан. Според Bloomberg договорът е изтекъл през лятото, след като не е получил окончателно одобрение от американската Служба за контрол на чуждестранните активи.

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Портфолиото беше оценено на 22 милиарда долара

Активите на „Лукойл“ бяха обявени за продажба след санкциите, наложени от САЩ на руската петролна компания заради войната на Русия в Украйна. Портфолиото първоначално беше оценено на около 22 милиарда долара и привлече интереса на най-малко 12 компании.

Сред потенциалните купувачи беше Exxon Mobil, а според публикуваните данни интерес е проявил и Бернд Бергмайр, бивш собственик на Pornhub. След постигането на споразумението „Карлайл“ е водил преговори за партньорство с фондовете Mubadala, XRG и IHC, базирани в Абу Даби. Обсъждано е било и участие на Американската корпорация за финансиране на международното развитие.

Нови кандидати за активите

Оттеглянето на „Карлайл“ оставя сделката за международните активи на „Лукойл“ отворена за други кандидати. Financial Times съобщи през септември, че американският милиардер Тод Боли е получил подкрепа от правителството на САЩ и от влиятелни представители на Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да отправи оферта.

Не е обявено кога ще бъде избран нов купувач или дали преговорите с някой от останалите кандидати са достигнали финален етап. „Роснефт“, другият голям руски петролен производител, също е обект на американски санкции, но досега не е обявил планове за продажба на международни активи.

Източници: news.bg, investing.com, news.bloomberglaw.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайо

    14 4 Отговор
    Вие нормални ли сте ? Роснефт никога няма да обяви продажна на свои активи .А Сащ няма да купят нищо защото не упоменавате примките в тези говори и руснаците не падат трева .

    Коментиран от #20

    18:54 09.10.2026

  • 2 Не струва

    6 2 Отговор
    колкото хартията за договора!

    18:55 09.10.2026

  • 3 Садо мазо

    8 1 Отговор
    Собственикът на ПорнХъб се канел да купува нашата рафинерия.

    18:57 09.10.2026

  • 4 Фабрика

    4 2 Отговор
    на 8 септември!

    19:02 09.10.2026

  • 5 САМО НА РЪМПИ ХОРАТА ША ГИ

    4 0 Отговор
    ЗЕМАТ А КАРЛАЙЛ НЕ СА.....

    19:05 09.10.2026

  • 6 Ами

    1 1 Отговор
    Демек Русия спокойно може да наложи запор
    на чуждестранните активи на Лукойл.
    Защо не ръкопляскате :)

    Коментиран от #10, #15

    19:09 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Например

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    в Тексас???

    Коментиран от #17

    19:13 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ксаниба

    3 6 Отговор
    Няма отървия от болщевишшкото робство.Още дълги години ще ни клатурккат с цените и данъците.

    19:20 09.10.2026

  • 15 То в Русия

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    активи не останаха!

    Коментиран от #18

    19:23 09.10.2026

  • 16 Отказват се

    0 0 Отговор
    в полза на Тръмп!

    Радев , Боко и сие да внимавате!

    19:25 09.10.2026

  • 17 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Например":

    Защо в Тексас, а не например в Русия.
    Като частна компания Лукойл притежава едни от
    най-големите доказани петролни залежи в света.
    Ако не греша втори след ExxonMobil.
    Една част от тези залежи са в Русия.

    19:28 09.10.2026

  • 18 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "То в Русия":

    Някой активи не могат да се пренасят.
    Като например петролните кладенци :)

    19:33 09.10.2026

  • 19 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    2 0 Отговор
    Който не знае.... Карлайл е компания на фамилията БУШ

    19:37 09.10.2026

  • 20 Адрес 4000

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хайо":

    О ще продават и още как
    Просто сделката се спира защото оранжевият перчем не е одобрил купувача

    19:40 09.10.2026

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