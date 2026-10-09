Преговорите приключиха! „Карлайл“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

Американската инвестиционна компания „Карлайл“ се отказа от активното участие в сделката за придобиване на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“. „Вече не работим активно по сделката“, заяви говорител на фонда пред „Ройтерс“. От „Карлайл“ не са дали допълнителни коментари.

Решението слага край на споразумението, постигнато на 29 януари 2026 г. То предвиждаше американският фонд да придобие международните активи на „Лукойл“, с изключение на тези в Казахстан. Според Bloomberg договорът е изтекъл през лятото, след като не е получил окончателно одобрение от американската Служба за контрол на чуждестранните активи.

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Портфолиото беше оценено на 22 милиарда долара

Активите на „Лукойл“ бяха обявени за продажба след санкциите, наложени от САЩ на руската петролна компания заради войната на Русия в Украйна. Портфолиото първоначално беше оценено на около 22 милиарда долара и привлече интереса на най-малко 12 компании.

Сред потенциалните купувачи беше Exxon Mobil, а според публикуваните данни интерес е проявил и Бернд Бергмайр, бивш собственик на Pornhub. След постигането на споразумението „Карлайл“ е водил преговори за партньорство с фондовете Mubadala, XRG и IHC, базирани в Абу Даби. Обсъждано е било и участие на Американската корпорация за финансиране на международното развитие.

Нови кандидати за активите

Оттеглянето на „Карлайл“ оставя сделката за международните активи на „Лукойл“ отворена за други кандидати. Financial Times съобщи през септември, че американският милиардер Тод Боли е получил подкрепа от правителството на САЩ и от влиятелни представители на Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да отправи оферта.

Не е обявено кога ще бъде избран нов купувач или дали преговорите с някой от останалите кандидати са достигнали финален етап. „Роснефт“, другият голям руски петролен производител, също е обект на американски санкции, но досега не е обявил планове за продажба на международни активи.

Източници: news.bg, investing.com, news.bloomberglaw.com