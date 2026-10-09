Преговорите приключиха! „Карлайл“ се отказа от сделката за активите на „Лукойл“

Американската инвестиционна компания „Карлайл“ се отказа от активното участие в сделката за придобиване на международните активи на руската петролна компания „Лукойл“. „Вече не работим активно по сделката“, заяви говорител на фонда пред „Ройтерс“. От „Карлайл“ не са дали допълнителни коментари.
Решението слага край на споразумението, постигнато на 29 януари 2026 г. То предвиждаше американският фонд да придобие международните активи на „Лукойл“, с изключение на тези в Казахстан. Според Bloomberg договорът е изтекъл през лятото, след като не е получил окончателно одобрение от американската Служба за контрол на чуждестранните активи.
Портфолиото беше оценено на 22 милиарда долара
Активите на „Лукойл“ бяха обявени за продажба след санкциите, наложени от САЩ на руската петролна компания заради войната на Русия в Украйна. Портфолиото първоначално беше оценено на около 22 милиарда долара и привлече интереса на най-малко 12 компании.
Сред потенциалните купувачи беше Exxon Mobil, а според публикуваните данни интерес е проявил и Бернд Бергмайр, бивш собственик на Pornhub. След постигането на споразумението „Карлайл“ е водил преговори за партньорство с фондовете Mubadala, XRG и IHC, базирани в Абу Даби. Обсъждано е било и участие на Американската корпорация за финансиране на международното развитие.
Нови кандидати за активите
Оттеглянето на „Карлайл“ оставя сделката за международните активи на „Лукойл“ отворена за други кандидати. Financial Times съобщи през септември, че американският милиардер Тод Боли е получил подкрепа от правителството на САЩ и от влиятелни представители на Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да отправи оферта.
Не е обявено кога ще бъде избран нов купувач или дали преговорите с някой от останалите кандидати са достигнали финален етап. „Роснефт“, другият голям руски петролен производител, също е обект на американски санкции, но досега не е обявил планове за продажба на международни активи.
Източници: news.bg, investing.com, news.bloomberglaw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хайо
Коментиран от #20
18:54 09.10.2026
2 Не струва
18:55 09.10.2026
3 Садо мазо
18:57 09.10.2026
4 Фабрика
19:02 09.10.2026
5 САМО НА РЪМПИ ХОРАТА ША ГИ
19:05 09.10.2026
6 Ами
на чуждестранните активи на Лукойл.
Защо не ръкопляскате :)
Коментиран от #10, #15
19:09 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Например
До коментар #6 от "Ами":в Тексас???
Коментиран от #17
19:13 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ксаниба
19:20 09.10.2026
15 То в Русия
До коментар #6 от "Ами":активи не останаха!
Коментиран от #18
19:23 09.10.2026
16 Отказват се
Радев , Боко и сие да внимавате!
19:25 09.10.2026
17 Ами
До коментар #10 от "Например":Защо в Тексас, а не например в Русия.
Като частна компания Лукойл притежава едни от
най-големите доказани петролни залежи в света.
Ако не греша втори след ExxonMobil.
Една част от тези залежи са в Русия.
19:28 09.10.2026
18 Ами
До коментар #15 от "То в Русия":Някой активи не могат да се пренасят.
Като например петролните кладенци :)
19:33 09.10.2026
19 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
19:37 09.10.2026
20 Адрес 4000
До коментар #1 от "Хайо":О ще продават и още как
Просто сделката се спира защото оранжевият перчем не е одобрил купувача
19:40 09.10.2026