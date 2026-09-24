Очаквана позиция! Лидерът на крайната левица във Франция обвини Украйна в ескалация на войната с Русия

Лидерът на френската крайна левица Жан-Люк Меланшон заяви, че украинските удари по цели на руска територия уж са довели до ескалация на войната, съобщи вестник Le Monde.

На 23 септември Меланшон публикува видеоклип в социалната мрежа X, в който коментира войната в Украйна. Френският кандидат-президент отбеляза, че неговата партия - "Непокорна Франция" (La France Insoumise) - е осъдила руската инвазия в Украйна още от първия ден и е призовала руския президент Владимир Путин да изтегли войските си от страната.

Още новини от Украйна

Във видеото обаче Меланшон обвини и Украйна в ескалация на напрежението.

"Това не е опит за оправдаване на Русия - защото в момента, в който изречете и една дума, продиктувана от здравия разум, бивате обвинени в предателство. Но все пак, кой може да си представи държава, която позволява столицата ѝ да бъде атакувана, без да реагира на подобна ситуация? Това е немислимо. Дори и Русия да е агресорът спрямо Украйна", заяви политикът.

Меланшон добави, че не вижда друго решение освен дипломацията и диалога.