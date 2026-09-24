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Очаквана позиция! Лидерът на крайната левица във Франция обвини Украйна в ескалация на войната с Русия
  Тема: Украйна

Очаквана позиция! Лидерът на крайната левица във Франция обвини Украйна в ескалация на войната с Русия

24 Септември, 2026 22:53 953 30

  • жан-люк меланшон-
  • франция-
  • украйна-
  • русия-
  • еманюел макрон-
  • владимир путин

Жан-Люк Меланшон добави, че не вижда друго решение освен дипломацията и диалога

Очаквана позиция! Лидерът на крайната левица във Франция обвини Украйна в ескалация на войната с Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Le Monde Le Monde

Лидерът на френската крайна левица Жан-Люк Меланшон заяви, че украинските удари по цели на руска територия уж са довели до ескалация на войната, съобщи вестник Le Monde.

На 23 септември Меланшон публикува видеоклип в социалната мрежа X, в който коментира войната в Украйна. Френският кандидат-президент отбеляза, че неговата партия - "Непокорна Франция" (La France Insoumise) - е осъдила руската инвазия в Украйна още от първия ден и е призовала руския президент Владимир Путин да изтегли войските си от страната.

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Във видеото обаче Меланшон обвини и Украйна в ескалация на напрежението.

"Това не е опит за оправдаване на Русия - защото в момента, в който изречете и една дума, продиктувана от здравия разум, бивате обвинени в предателство. Но все пак, кой може да си представи държава, която позволява столицата ѝ да бъде атакувана, без да реагира на подобна ситуация? Това е немислимо. Дори и Русия да е агресорът спрямо Украйна", заяви политикът.

Меланшон добави, че не вижда друго решение освен дипломацията и диалога.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вис

    8 4 Отговор
    Истинааааа….

    22:56 24.09.2026

  • 2 Главен редактор - Четирихилядник

    5 1 Отговор
    Когато Факти превеждат нещо с ИИ, имайте предвид, че може да е точно обратното в действителност.

    22:57 24.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Zахарова

    3 7 Отговор
    Мале що пара харчим за партии по света. Но, вършат работа де,където можем рушим, за това сме, там ни е силата,черната сила

    Коментиран от #8

    23:04 24.09.2026

  • 6 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":

    Нали знаеш, че не си добре?

    23:06 24.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЛЕ о ПА р Д🐱

    0 4 Отговор

    До коментар #5 от "Zахарова":

    дръж се , комрад!!! аз съм с теб

    Коментиран от #12

    23:07 24.09.2026

  • 9 Соваж бейби

    14 0 Отговор
    Изобщо не ми е симпатичен но по някога съм съгласна какво говори ,
    той е категорично против влизането на Украйна в НАТО и Европейския съюз.

    Коментиран от #17

    23:08 24.09.2026

  • 10 Ако почнат да падат ракети в Париж

    3 12 Отговор
    Друга песен ще за пееш комуняга....

    Коментиран от #15

    23:09 24.09.2026

  • 11 Странно

    2 5 Отговор
    Защо левите са толкова глупави хора? То като цяло това е доста силна черта на политиците.

    23:09 24.09.2026

  • 12 Zахарова

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Държа се, държа се, ама пусто гледам го тоз Ню Йорк и завистта ме прояжда

    Коментиран от #20

    23:10 24.09.2026

  • 13 Шарли Ебдо

    2 7 Отговор
    Човекът просто заработва в рубли, кое не ясно?

    23:12 24.09.2026

  • 14 Соломон Котарака 🐱

    7 1 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    23:12 24.09.2026

  • 15 Соваж бейби

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Ако почнат да падат ракети в Париж":

    Тоя реве и се бори само за правата на мигрантите и лгбт, не бъркай партиите в България с Франция. На негови сбирки е рядко явление да видиш френско знаме .

    23:13 24.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 търси си подкрепата на здравите сили

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "Соваж бейби":

    9 Соваж бейби
    10ОТГОВОР
    Изобщо не ми е симпатичен но по някога съм съгласна какво говори ,
    той е категорично против влизането на Украйна в НАТО и Европейския съюз.
    -;-
    Ех кога ще се въстанови това любимото СССР, та да стане живота песен.

    Коментиран от #22, #28

    23:18 24.09.2026

  • 18 Пуснали са руския тролей да работи :)

    1 2 Отговор
    Обиди и клетви по всички, които не са путинисти. Дискусията е напълно умряла, по-зле и от руски форум:)

    23:21 24.09.2026

  • 19 Какво ли измисля Ботокса

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Маншон":

    16 Маншон
    00ОТГОВОР
    Само Пуси може да удря столици!
    -;-
    Не , самож путлеристите могат да освобождават будапеща, Прага, Кабул, и Киев.(Само нещо за Киев не става плануваното за 3 дни.
    Ама иначе пък цялата операция на Путлер вървела точно и по план!

    Дано след години (примерно 30-40-50) рашистите да вдигнат забраната за архивите и да прочетем какво е мислел Ботакса!

    23:21 24.09.2026

  • 20 Сутиена завижда на Запада

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Zахарова":

    12 Zахарова
    12ОТГОВОР
    До коментар 8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":

    Държа се, държа се, ама пусто гледам го тоз Ню Йорк и завистта ме прояжда
    -;-
    За какво Сутиена да завижда на загниващия Запад и умиращия Ню Йорк?!

    23:24 24.09.2026

  • 21 Русофобскифакти манипулира всички новини

    8 0 Отговор
    ..."Лидерът на френската крайна левица Жан-Люк Меланшон заяви, че украинските удари по цели на руска територия УЖ са довели до ескалация на войната, съобщи вестник Le Monde"..... Това "УЖ" манипулативно е добавено от редактора на русофобскифакти!!

    23:27 24.09.2026

  • 22 Соваж бейби

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "търси си подкрепата на здравите сили":

    Мен ме интересува само Европа и спирането на пари и оръжие за Украйна това не е наша грижа .За другите държави извън Европа добра икономическа политика и отношения това е !Боб за украинци не хвърлям и да ми е тъжно какво се случва нямам силата да им върна нормалния живот преди войната нито имаме финансова възможност да им се помага ,пари няма в Европа и ние сме в икономическа катастрофа друга война заради тях а и те са си виновни те искаха тази война .

    Коментиран от #27

    23:28 24.09.2026

  • 23 Укротрола е с рак

    0 0 Отговор
    Укротрола е болен от рак. Рака го яде отвътре както червей гризе гнило дърво. Целия е в разсейки и метастази.

    23:28 24.09.2026

  • 24 Укротрола е с рак

    0 0 Отговор
    Укротрола е болен от рак. Рака го яде отвътре както червей гризе гнило дърво. Целия е в разсейки и метастази.

    23:28 24.09.2026

  • 25 Укротрола е с рак

    0 0 Отговор
    Укротрола е болен от рак. Рака го яде отвътре както червей гризе гнило дърво. Целия е в разсейки и метастази

    23:28 24.09.2026

  • 26 Сандо

    6 2 Отговор
    Защо уж?Точно така си е.Ето ви и един пример:укрите предизвикаха див възторг у евроатлантиците унищожавайки складовете на Уайлдберис.Впоследствие руснаците започнаха да унищожават наред складове на фирми и големи търговски центрове в такива мащаби,че се породи недостиг на стоки от първа необходимост и подозрения за глад през зимата.Така прави силния и великодушен противник,а слабия трябва много добре да помисли какъв отговор ще получи от действията си.

    23:29 24.09.2026

  • 27 Шарли Ебдо

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Соваж бейби":

    Последното нещо за което трябва да се страхуваш е Европа и по-точно ЕС

    23:59 24.09.2026

  • 28 За къв ти е СССР

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "търси си подкрепата на здравите сили":

    след като има ЕССР сега? С какво по-лош? Какво му липсва от СССР?
    Тогава БГ не се уреди да е в СССР, но сега е в ЕССР без никой да ни пита. Тогава не ни наресоха рублата, но сега ни наресоха еврото
    Дори нашите комунета дето не се уредиха преди да са в Москва, сега са в Брюксел!
    И с какво медиите сега са по лоши от комунистическите?

    Коментиран от #29

    00:02 25.09.2026

  • 29 Zахарова

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "За къв ти е СССР":

    Ти си си натресен по начало, но ни вършиш работа

    00:17 25.09.2026

  • 30 Денацификацията е успешна!

    0 0 Отговор
    Кървавият украински режим намали населението на страната от 52 на 15 милиона. Кръвожадният зелен ски е по-страшен от Хитлер, Пиночет и Пол-Пот взети заедно!
    Когато населението стане 5 милиона, укро райха ще падне като гнила круша!

    00:22 25.09.2026

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