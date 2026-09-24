Очаквана позиция! Лидерът на крайната левица във Франция обвини Украйна в ескалация на войната с Русия

Лидерът на френската крайна левица Жан-Люк Меланшон заяви, че украинските удари по цели на руска територия уж са довели до ескалация на войната, съобщи вестник Le Monde.
На 23 септември Меланшон публикува видеоклип в социалната мрежа X, в който коментира войната в Украйна. Френският кандидат-президент отбеляза, че неговата партия - "Непокорна Франция" (La France Insoumise) - е осъдила руската инвазия в Украйна още от първия ден и е призовала руския президент Владимир Путин да изтегли войските си от страната.
Във видеото обаче Меланшон обвини и Украйна в ескалация на напрежението.
"Това не е опит за оправдаване на Русия - защото в момента, в който изречете и една дума, продиктувана от здравия разум, бивате обвинени в предателство. Но все пак, кой може да си представи държава, която позволява столицата ѝ да бъде атакувана, без да реагира на подобна ситуация? Това е немислимо. Дори и Русия да е агресорът спрямо Украйна", заяви политикът.
Меланшон добави, че не вижда друго решение освен дипломацията и диалога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вис
22:56 24.09.2026
2 Главен редактор - Четирихилядник
22:57 24.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Zахарова
Коментиран от #8
23:04 24.09.2026
6 Хахаха
До коментар #4 от "Граф Сен Жермен":Нали знаеш, че не си добре?
23:06 24.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ЛЕ о ПА р Д🐱
До коментар #5 от "Zахарова":дръж се , комрад!!! аз съм с теб
Коментиран от #12
23:07 24.09.2026
9 Соваж бейби
той е категорично против влизането на Украйна в НАТО и Европейския съюз.
Коментиран от #17
23:08 24.09.2026
10 Ако почнат да падат ракети в Париж
Коментиран от #15
23:09 24.09.2026
11 Странно
23:09 24.09.2026
12 Zахарова
До коментар #8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":Държа се, държа се, ама пусто гледам го тоз Ню Йорк и завистта ме прояжда
Коментиран от #20
23:10 24.09.2026
13 Шарли Ебдо
23:12 24.09.2026
14 Соломон Котарака 🐱
23:12 24.09.2026
15 Соваж бейби
До коментар #10 от "Ако почнат да падат ракети в Париж":Тоя реве и се бори само за правата на мигрантите и лгбт, не бъркай партиите в България с Франция. На негови сбирки е рядко явление да видиш френско знаме .
23:13 24.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 търси си подкрепата на здравите сили
До коментар #9 от "Соваж бейби":9 Соваж бейби
10ОТГОВОР
Изобщо не ми е симпатичен но по някога съм съгласна какво говори ,
той е категорично против влизането на Украйна в НАТО и Европейския съюз.
-;-
Ех кога ще се въстанови това любимото СССР, та да стане живота песен.
Коментиран от #22, #28
23:18 24.09.2026
18 Пуснали са руския тролей да работи :)
23:21 24.09.2026
19 Какво ли измисля Ботокса
До коментар #16 от "Маншон":16 Маншон
00ОТГОВОР
Само Пуси може да удря столици!
-;-
Не , самож путлеристите могат да освобождават будапеща, Прага, Кабул, и Киев.(Само нещо за Киев не става плануваното за 3 дни.
Ама иначе пък цялата операция на Путлер вървела точно и по план!
Дано след години (примерно 30-40-50) рашистите да вдигнат забраната за архивите и да прочетем какво е мислел Ботакса!
23:21 24.09.2026
20 Сутиена завижда на Запада
До коментар #12 от "Zахарова":12 Zахарова
12ОТГОВОР
До коментар 8 от "ЛЕ о ПА р Д🐱":
Държа се, държа се, ама пусто гледам го тоз Ню Йорк и завистта ме прояжда
-;-
За какво Сутиена да завижда на загниващия Запад и умиращия Ню Йорк?!
23:24 24.09.2026
21 Русофобскифакти манипулира всички новини
23:27 24.09.2026
22 Соваж бейби
До коментар #17 от "търси си подкрепата на здравите сили":Мен ме интересува само Европа и спирането на пари и оръжие за Украйна това не е наша грижа .За другите държави извън Европа добра икономическа политика и отношения това е !Боб за украинци не хвърлям и да ми е тъжно какво се случва нямам силата да им върна нормалния живот преди войната нито имаме финансова възможност да им се помага ,пари няма в Европа и ние сме в икономическа катастрофа друга война заради тях а и те са си виновни те искаха тази война .
Коментиран от #27
23:28 24.09.2026
23 Укротрола е с рак
23:28 24.09.2026
24 Укротрола е с рак
23:28 24.09.2026
25 Укротрола е с рак
23:28 24.09.2026
26 Сандо
23:29 24.09.2026
27 Шарли Ебдо
До коментар #22 от "Соваж бейби":Последното нещо за което трябва да се страхуваш е Европа и по-точно ЕС
23:59 24.09.2026
28 За къв ти е СССР
До коментар #17 от "търси си подкрепата на здравите сили":след като има ЕССР сега? С какво по-лош? Какво му липсва от СССР?
Тогава БГ не се уреди да е в СССР, но сега е в ЕССР без никой да ни пита. Тогава не ни наресоха рублата, но сега ни наресоха еврото
Дори нашите комунета дето не се уредиха преди да са в Москва, сега са в Брюксел!
И с какво медиите сега са по лоши от комунистическите?
Коментиран от #29
00:02 25.09.2026
29 Zахарова
До коментар #28 от "За къв ти е СССР":Ти си си натресен по начало, но ни вършиш работа
00:17 25.09.2026
30 Денацификацията е успешна!
Когато населението стане 5 милиона, укро райха ще падне като гнила круша!
00:22 25.09.2026