Еманюел Макрон: Виждам всички ясни признаци! Путин се готви да мобилизира още 300 000 руснаци

Френският президент Еманюел Макрон заяви пред TF1, че напрежението в цяла Европа нараства, тъй като Русия засилва враждебните си действия.

"Ситуацията наистина става все по-напрегната - за Украйна, която е във война с Русия от февруари 2022 г., и за нас, европейците, защото броят на враждебните действия от страна на Русия в цяла Европа се е увеличил рязко през последните седмици", каза Макрон.

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акрон заяви, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ не е предоставило на Франция информация за предполагаем руски план за изстрелване на дронове от граждански кораби, за да атакуват държави в Южна Европа.

Журналистите попитаха Макрон дали Франция може да бъде мишена на руски дронове, визирайки твърдението на Германия, че Русия се е готвила да извърши саботаж на летище Лайпциг с помощта на дронове.

"Отговорът ми е да. Нека бъдем ясни: Русия вижда Европа като стратегическа база за подкрепа на Украйна, защото европейците помагат на Украйна. Години наред сме били цел на информационни операции и кибератаки. Франция не е виждала атаки като тези в Лайпциг. Но трябва да имаме ясна представа за това как се развива заплахата. Трябва да се подготвим", каза Макрон.

Макрон също така заяви, че Франция смята за правдоподобно Русия да реши да мобилизира 300 000 души. Той каза, че има "няколко признака", че Русия се готви да го направи. "Въпросът е дали Русия ще го обяви публично", каза Макрон.

На 18 септември Макрон се срещна с лидерите на френските политически партии, след което инструктира правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура, включително съоръженията на отбранителната промишленост, от атаки с дронове и кибератаки. Той обвини Русия, че се опитва да сплаши европейските страни и да отслаби подкрепата за Украйна.