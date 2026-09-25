Еманюел Макрон: Виждам всички ясни признаци! Путин се готви да мобилизира още 300 000 руснаци

Френският президент Еманюел Макрон заяви пред TF1, че напрежението в цяла Европа нараства, тъй като Русия засилва враждебните си действия.
"Ситуацията наистина става все по-напрегната - за Украйна, която е във война с Русия от февруари 2022 г., и за нас, европейците, защото броят на враждебните действия от страна на Русия в цяла Европа се е увеличил рязко през последните седмици", каза Макрон.
акрон заяви, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ не е предоставило на Франция информация за предполагаем руски план за изстрелване на дронове от граждански кораби, за да атакуват държави в Южна Европа.
Журналистите попитаха Макрон дали Франция може да бъде мишена на руски дронове, визирайки твърдението на Германия, че Русия се е готвила да извърши саботаж на летище Лайпциг с помощта на дронове.
"Отговорът ми е да. Нека бъдем ясни: Русия вижда Европа като стратегическа база за подкрепа на Украйна, защото европейците помагат на Украйна. Години наред сме били цел на информационни операции и кибератаки. Франция не е виждала атаки като тези в Лайпциг. Но трябва да имаме ясна представа за това как се развива заплахата. Трябва да се подготвим", каза Макрон.
Макрон също така заяви, че Франция смята за правдоподобно Русия да реши да мобилизира 300 000 души. Той каза, че има "няколко признака", че Русия се готви да го направи. "Въпросът е дали Русия ще го обяви публично", каза Макрон.
На 18 септември Макрон се срещна с лидерите на френските политически партии, след което инструктира правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура, включително съоръженията на отбранителната промишленост, от атаки с дронове и кибератаки. Той обвини Русия, че се опитва да сплаши европейските страни и да отслаби подкрепата за Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма край руският позор
Коментиран от #7
16:50 25.09.2026
2 Граф Сен Жермен
16:50 25.09.2026
3 ТОЗИ ПАЛЯЧО
16:50 25.09.2026
4 И Киев е Руски
16:52 25.09.2026
5 Съдията
16:52 25.09.2026
6 Шпек
16:52 25.09.2026
7 За сравнение
До коментар #1 от "Няма край руският позор":има държави, чийто президенти имат одобрение 10-15% ..это това е позор..
Коментиран от #18
16:53 25.09.2026
8 Един
16:53 25.09.2026
9 ...🐓...
16:54 25.09.2026
10 Вижда
16:54 25.09.2026
11 Тръмп
Коментиран от #19
16:54 25.09.2026
12 Луи Девети
16:54 25.09.2026
13 ЦРУ
16:55 25.09.2026
14 Хи хи
16:56 25.09.2026
15 проскубан петел
16:56 25.09.2026
16 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #23
16:56 25.09.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ЧЕ ФРАНЦУЗИТЕ МОГАТ ДА ГО СИПЯТ В РЕЗЕРВОАРА НА НЯКОЙ КАМИОН ИЛИ РИБАРСКА ЛОДКА :)
.....
СЪВСЕМ ДРУГИ СА МУ ПРОБЛЕМИТЕ НА ТОВА МОМЧЕ :)
16:57 25.09.2026
18 Ами
До коментар #7 от "За сравнение":В тези държави за разлика от блатарите не мрат като кучета е Донбас .
Усети ли разликата?
Коментиран от #49
16:57 25.09.2026
19 Куравей Вадев
До коментар #11 от "Тръмп":Коте 🐱,за теб имам гъсто юнашко муеко ,не е нужно да го наббиваш гълтане му е майката .
Коментиран от #29
16:58 25.09.2026
20 Що тъй?
16:58 25.09.2026
21 Двата милиона
16:59 25.09.2026
22 Руский Майор
16:59 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ......-
ЛОШО МИ Е !
16:59 25.09.2026
25 Руснак Майор
17:00 25.09.2026
26 Цончо
Коментиран от #50
17:00 25.09.2026
27 Тошо
17:00 25.09.2026
28 нещастник
Коментиран от #53
17:00 25.09.2026
29 Гресирана ватенка
До коментар #19 от "Куравей Вадев":Грес слагаш ли си или те жулят на сухо 😁
Коментиран от #37
17:00 25.09.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Тоз гламав
17:01 25.09.2026
32 Баба Алино
17:01 25.09.2026
33 Путин може и 3 милиона
17:01 25.09.2026
34 Убаво
17:02 25.09.2026
35 А по каква причина
17:03 25.09.2026
36 Прав е
17:03 25.09.2026
37 Гресиран козяк
До коментар #29 от "Гресирана ватенка":Гресирания ,пак не виждам палеца☝️ ,явно си го пъхнал на топло и го даваш актьор 👈.
17:03 25.09.2026
38 Психодиспансер
17:03 25.09.2026
39 Ше ги лови
17:04 25.09.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
17:05 25.09.2026
41 Путин не води Баба
Коментиран от #43, #44
17:05 25.09.2026
42 Ха,ха
17:06 25.09.2026
43 Баба
До коментар #41 от "Путин не води Баба":до баба!
17:07 25.09.2026
44 Шойгу
До коментар #41 от "Путин не води Баба":Вова е бабата!
17:08 25.09.2026
45 Всичко от московия е лъжа и измама !
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г.
Коментиран от #61
17:08 25.09.2026
46 стоян георгиев
Коментиран от #59
17:08 25.09.2026
47 Бончо М.
17:11 25.09.2026
48 Вижда си дъртите
17:14 25.09.2026
49 Атина Палада
До коментар #18 от "Ами":В тези държави ги колят като пилци по улиците:))) Усети ли разликата :)))
17:14 25.09.2026
50 Атина Палада
До коментар #26 от "Цончо":А семейство ГюроКандевИ ,ако загуби ,къде отиват?
Коментиран от #54
17:15 25.09.2026
51 И как е с
Коментиран от #58
17:17 25.09.2026
52 Макрончо, бабин
Бабока трябва да смаже, че да олабиш!
Пак ще ядеш бой, ако не си послушен.
17:18 25.09.2026
53 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #28 от "нещастник":Не мога да разбера нещо Всеки казва че Русия е слаба че е бензиностанция с ракети че няма икономика Защо тогава всеки започва да мрънка че ще има мобилизация От какво ги е страх нали Русия е слаба
Коментиран от #57
17:19 25.09.2026
54 Тираджия
До коментар #50 от "Атина Палада":Срещал съм те на Кулата!
17:19 25.09.2026
55 Биволарко, ненабиволарува ли се?
17:19 25.09.2026
56 Само дроновете и кибератаките
17:20 25.09.2026
57 А ти
До коментар #53 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":защо мрънкаш?
17:20 25.09.2026
58 Ще слагат мрежи
До коментар #51 от "И как е с":по Айфела
17:21 25.09.2026
59 Дон Турболенто
До коментар #46 от "стоян георгиев":Не е зле малко да излезеш извън тезите (и то най-евтините) на системните. Може и да не ти хареса, но е добре да го направиш.
17:22 25.09.2026
60 Обсъжданите и предложени
Големите корпорации – налози върху корпоративния оборот на мултинационалните компании.
Финансови транзакции – облагане на спекулативни или мащабни финансови операции.
Електронни отпадъци – нов налог с висок потенциал за приходи.
Въглеродни емисии и замърсители – подкрепа за Механизма за въглеродна корекция по границите (CBAM).
На вътрешно ниво също се предприемат сериозни фискални промени, особено в жилищния сектор. Най-значимата промяна е свързана с имотния пазар в столицата:
Удвояване на данъка върху необитаемите жилища в Париж. Столичният общински съвет официално одобри тази мярка, която ще влезе в сила от 1 януари 2027 г..
Мярката цели да принуди собствениците на празни апартаменти да ги пуснат на пазара под наем или за продажба, за да се ограничи острата жилищна криза в града.
17:25 25.09.2026
61 Че Русия
До коментар #45 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":реално НЕ нападна "Украйна" Репубиките с референдум излязоха от Украйна ако помниш. Русия просто ги защити от нацистите на Турчинов който самолети и танкове прати срещу тях
17:30 25.09.2026