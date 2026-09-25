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Еманюел Макрон: Виждам всички ясни признаци! Путин се готви да мобилизира още 300 000 руснаци
  Тема: Украйна

Еманюел Макрон: Виждам всички ясни признаци! Путин се готви да мобилизира още 300 000 руснаци

25 Септември, 2026 16:48 854 61

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • еманюел макрон-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • мобилизация

Макрон заяви, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ не е предоставило на Франция информация за предполагаем руски план за изстрелване на дронове от граждански кораби, за да атакуват държави в Южна Европа

Еманюел Макрон: Виждам всички ясни признаци! Путин се готви да мобилизира още 300 000 руснаци - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Френският президент Еманюел Макрон заяви пред TF1, че напрежението в цяла Европа нараства, тъй като Русия засилва враждебните си действия.

"Ситуацията наистина става все по-напрегната - за Украйна, която е във война с Русия от февруари 2022 г., и за нас, европейците, защото броят на враждебните действия от страна на Русия в цяла Европа се е увеличил рязко през последните седмици", каза Макрон.

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акрон заяви, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ не е предоставило на Франция информация за предполагаем руски план за изстрелване на дронове от граждански кораби, за да атакуват държави в Южна Европа.

Журналистите попитаха Макрон дали Франция може да бъде мишена на руски дронове, визирайки твърдението на Германия, че Русия се е готвила да извърши саботаж на летище Лайпциг с помощта на дронове.

"Отговорът ми е да. Нека бъдем ясни: Русия вижда Европа като стратегическа база за подкрепа на Украйна, защото европейците помагат на Украйна. Години наред сме били цел на информационни операции и кибератаки. Франция не е виждала атаки като тези в Лайпциг. Но трябва да имаме ясна представа за това как се развива заплахата. Трябва да се подготвим", каза Макрон.

Макрон също така заяви, че Франция смята за правдоподобно Русия да реши да мобилизира 300 000 души. Той каза, че има "няколко признака", че Русия се готви да го направи. "Въпросът е дали Русия ще го обяви публично", каза Макрон.

На 18 септември Макрон се срещна с лидерите на френските политически партии, след което инструктира правителството да подготви план за защита на критичната инфраструктура, включително съоръженията на отбранителната промишленост, от атаки с дронове и кибератаки. Той обвини Русия, че се опитва да сплаши европейските страни и да отслаби подкрепата за Украйна.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма край руският позор

    9 33 Отговор
    Няма.

    Коментиран от #7

    16:50 25.09.2026

  • 2 Граф Сен Жермен

    20 5 Отговор
    Не очаквайте повече от него! Произхожда от род, потомствени кочияши на дядо ми!

    16:50 25.09.2026

  • 3 ТОЗИ ПАЛЯЧО

    26 7 Отговор
    ДА ПОГЛЕДНЕ КВО ИМА В ШОРТИТЕ СИ И ДАЛИ СТАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ,А НЕ ДА СЕ ПРАВИ НА ГАДАТЕЛ.

    16:50 25.09.2026

  • 4 И Киев е Руски

    30 6 Отговор
    Маллииии Путин е побъркал евро плъховете

    16:52 25.09.2026

  • 5 Съдията

    27 5 Отговор
    Има, мобилизира. А Макарончо след няколко месеца ще има само точилката на баба си. Мъка, мъка либерастка.😂

    16:52 25.09.2026

  • 6 Шпек

    12 3 Отговор
    ще има в изобилие!

    16:52 25.09.2026

  • 7 За сравнение

    23 4 Отговор

    До коментар #1 от "Няма край руският позор":

    има държави, чийто президенти имат одобрение 10-15% ..это това е позор..

    Коментиран от #18

    16:53 25.09.2026

  • 8 Един

    8 14 Отговор
    А Украйна ще ги могилизира.

    16:53 25.09.2026

  • 9 ...🐓...

    19 5 Отговор
    Галският петел е пътник и може да си кудкудякза до зори 🌒🌙

    16:54 25.09.2026

  • 10 Вижда

    20 4 Отговор
    Руснаци пред урните за изборите във Франция! Където и да погледне все руснаци вижда... Даже вечер, като си легне до дядото/бабата му се причува, че му говори на руски...

    16:54 25.09.2026

  • 11 Тръмп

    5 15 Отговор
    и Си вечерят сьомга в бална зала,Путин набива консерви в бункера!

    Коментиран от #19

    16:54 25.09.2026

  • 12 Луи Девети

    4 3 Отговор
    Параграф 22

    16:54 25.09.2026

  • 13 ЦРУ

    9 1 Отговор
    не е предоставило информация, защото наистина не спира да плямпа.

    16:55 25.09.2026

  • 14 Хи хи

    6 9 Отговор
    Радев да праща на Путин 1.4 милиона прогресисти от своята Коалиция на Мераклиите.

    16:56 25.09.2026

  • 15 проскубан петел

    13 2 Отговор
    кой ли го чува тоя е бита карта кой е следващия Президент на републиката

    16:56 25.09.2026

  • 16 Много Известен Съветски Актьор

    4 15 Отговор
    Много монголяк даде фира в Украйна- не стигат. Триста хиляди са минимум. Някак трябва да се измъква от "ситуацията". От "три дня", станаха пет години. И обстановката се влошава с всеки изминал ден. "Великата победа" не се вижда на хоризонта, руските НПЗ-та горят едно след друго, горивата стават лукс, крепостните се млатят по километричните опашки за бензин, Москва е обект на удари, които се засилват, икономиката е пред колапс. Въобще не стана така, като си я представяха в Кремъл.

    Коментиран от #23

    16:56 25.09.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 3 Отговор
    МИКРОН ДА ХОДИ С ОХРАНАТА ДА БИЕ ЧЕЛОТО И ДА ТЪРСИ ДИЗЕЛ ПРИ БАЙ ДОНЬО
    ..... ЧЕ ФРАНЦУЗИТЕ МОГАТ ДА ГО СИПЯТ В РЕЗЕРВОАРА НА НЯКОЙ КАМИОН ИЛИ РИБАРСКА ЛОДКА :)
    .....
    СЪВСЕМ ДРУГИ СА МУ ПРОБЛЕМИТЕ НА ТОВА МОМЧЕ :)

    16:57 25.09.2026

  • 18 Ами

    3 14 Отговор

    До коментар #7 от "За сравнение":

    В тези държави за разлика от блатарите не мрат като кучета е Донбас .
    Усети ли разликата?

    Коментиран от #49

    16:57 25.09.2026

  • 19 Куравей Вадев

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тръмп":

    Коте 🐱,за теб имам гъсто юнашко муеко ,не е нужно да го наббиваш гълтане му е майката .

    Коментиран от #29

    16:58 25.09.2026

  • 20 Що тъй?

    3 10 Отговор
    Малко ли русодебили има у нас?

    16:58 25.09.2026

  • 21 Двата милиона

    3 8 Отговор
    редовна армия,само за паради ли е?Ако Зеленски разреши!

    16:59 25.09.2026

  • 22 Руский Майор

    0 0 Отговор
    Всички руски тролове от Факти, равнис! Смирно! Към фронта, с песен ходом... марш!

    16:59 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ......-

    5 3 Отговор
    Евр(е)о розово фламиго :


    ЛОШО МИ Е !

    16:59 25.09.2026

  • 25 Руснак Майор

    0 0 Отговор
    Всички руски тролове от Факти, рав нис! См ирно! Към фронта, с песен ходом... марш!

    17:00 25.09.2026

  • 26 Цончо

    4 8 Отговор
    Костя и Пепи,ако загубят,отиват в Донбас!

    Коментиран от #50

    17:00 25.09.2026

  • 27 Тошо

    10 3 Отговор
    А Макрон най-много да мобилизира няколко бабички.

    17:00 25.09.2026

  • 28 нещастник

    8 4 Отговор
    аз виждам германия и франция да нападат ОТНОВО РУСИЯ, но този път заедно! само че тоя път нама да им обигатяват езика с Бистро или да слагат знаме на Райхстага, просто ще играят Булавите, а 300 хил ще стоят на границата да пазят от мигрантска вълна !

    Коментиран от #53

    17:00 25.09.2026

  • 29 Гресирана ватенка

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Куравей Вадев":

    Грес слагаш ли си или те жулят на сухо 😁

    Коментиран от #37

    17:00 25.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тоз гламав

    9 2 Отговор
    Педалин, вместо да си гледа каталясалата република, седнал да гледа Путин кво щял да направи! Хептен за нищо не става тоя!

    17:01 25.09.2026

  • 32 Баба Алино

    10 2 Отговор
    Баобаба явно пак са го бушонирали и има видения .

    17:01 25.09.2026

  • 33 Путин може и 3 милиона

    8 3 Отговор
    Макрон обаче нека да се пробва хахаха...

    17:01 25.09.2026

  • 34 Убаво

    3 8 Отговор
    И тия на тор.

    17:02 25.09.2026

  • 35 А по каква причина

    7 1 Отговор
    Европа е "стратегическа база за подкрепа на Украйна" ? А?

    17:03 25.09.2026

  • 36 Прав е

    12 2 Отговор
    Макрон! Всяка година постъпват редовно призовани на задължителната военна служба в руската армия 270-300 000 наборника, и всяка година говедата от ЕС го представят като мобилизация...

    17:03 25.09.2026

  • 37 Гресиран козяк

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Гресирана ватенка":

    Гресирания ,пак не виждам палеца☝️ ,явно си го пъхнал на топло и го даваш актьор 👈.

    17:03 25.09.2026

  • 38 Психодиспансер

    5 2 Отговор
    Нас защо трябва да ни интересува скапаната покрайнина и джендърите от Запада?! Тия са проблем на РФ, не на Европа и прочее.

    17:03 25.09.2026

  • 39 Ше ги лови

    1 3 Отговор
    по бензиностанциите!Опашките ще изчезнат!

    17:04 25.09.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 2 Отговор
    Ти по добре гледай да не те тричат французите, че у половин франция няма гориво.

    17:05 25.09.2026

  • 41 Путин не води Баба

    5 2 Отговор
    Каквото посееш това ще пожънеш

    Коментиран от #43, #44

    17:05 25.09.2026

  • 42 Ха,ха

    5 1 Отговор
    Виждал той,по добре отвори цинтуриите на Нострадамус😂🤣🤣🤣

    17:06 25.09.2026

  • 43 Баба

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Путин не води Баба":

    до баба!

    17:07 25.09.2026

  • 44 Шойгу

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "Путин не води Баба":

    Вова е бабата!

    17:08 25.09.2026

  • 45 Всичко от московия е лъжа и измама !

    6 2 Отговор
    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна."
    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г.

    Коментиран от #61

    17:08 25.09.2026

  • 46 стоян георгиев

    3 4 Отговор
    Няма друг избор путин ако не иска да се срине фронта и да се върне на позицията от 2022.само месото на руснаците в момента държи фронта.за това трябва нови и нови количества .

    Коментиран от #59

    17:08 25.09.2026

  • 47 Бончо М.

    4 2 Отговор
    И защо Макарона се е загледал в руските признаци и живо се интересува от руската мобилизация? Той нали не е пратил французи да се бият в Украйна. Или тайно е изпратил?

    17:11 25.09.2026

  • 48 Вижда си дъртите

    3 0 Отговор
    Зомбирани уши

    17:14 25.09.2026

  • 49 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    В тези държави ги колят като пилци по улиците:))) Усети ли разликата :)))

    17:14 25.09.2026

  • 50 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Цончо":

    А семейство ГюроКандевИ ,ако загуби ,къде отиват?

    Коментиран от #54

    17:15 25.09.2026

  • 51 И как е с

    3 1 Отговор
    подготовката на плана за защита на критичната инфраструктура, включително съоръженията на отбранителната промишленост във Франция?

    Коментиран от #58

    17:17 25.09.2026

  • 52 Макрончо, бабин

    3 0 Отговор
    Изтръпнал си от шубе.
    Бабока трябва да смаже, че да олабиш!
    Пак ще ядеш бой, ако не си послушен.

    17:18 25.09.2026

  • 53 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "нещастник":

    Не мога да разбера нещо Всеки казва че Русия е слаба че е бензиностанция с ракети че няма икономика Защо тогава всеки започва да мрънка че ще има мобилизация От какво ги е страх нали Русия е слаба

    Коментиран от #57

    17:19 25.09.2026

  • 54 Тираджия

    3 1 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Срещал съм те на Кулата!

    17:19 25.09.2026

  • 55 Биволарко, ненабиволарува ли се?

    1 0 Отговор
    Безсмислени изказвания на деградирали елити, безсмислена стаия.

    17:19 25.09.2026

  • 56 Само дроновете и кибератаките

    2 1 Отговор
    Ли си мисли Макрон че ще са им проблемите ако в този дух продължава ...а бюджета ?

    17:20 25.09.2026

  • 57 А ти

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    защо мрънкаш?

    17:20 25.09.2026

  • 58 Ще слагат мрежи

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "И как е с":

    по Айфела

    17:21 25.09.2026

  • 59 Дон Турболенто

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Не е зле малко да излезеш извън тезите (и то най-евтините) на системните. Може и да не ти хареса, но е добре да го направиш.

    17:22 25.09.2026

  • 60 Обсъжданите и предложени

    1 0 Отговор
    Във Франция сектори за данъчно облагане включват:
    Големите корпорации – налози върху корпоративния оборот на мултинационалните компании.
    Финансови транзакции – облагане на спекулативни или мащабни финансови операции.
    Електронни отпадъци – нов налог с висок потенциал за приходи.
    Въглеродни емисии и замърсители – подкрепа за Механизма за въглеродна корекция по границите (CBAM).
    На вътрешно ниво също се предприемат сериозни фискални промени, особено в жилищния сектор. Най-значимата промяна е свързана с имотния пазар в столицата:
    Удвояване на данъка върху необитаемите жилища в Париж. Столичният общински съвет официално одобри тази мярка, която ще влезе в сила от 1 януари 2027 г..
    Мярката цели да принуди собствениците на празни апартаменти да ги пуснат на пазара под наем или за продажба, за да се ограничи острата жилищна криза в града.

    17:25 25.09.2026

  • 61 Че Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    реално НЕ нападна "Украйна" Репубиките с референдум излязоха от Украйна ако помниш. Русия просто ги защити от нацистите на Турчинов който самолети и танкове прати срещу тях

    17:30 25.09.2026

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