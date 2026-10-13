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Полша настоява НАТО да достигне 5% от БВП до 2030 г.
  Тема: Украйна

Полша настоява НАТО да достигне 5% от БВП до 2030 г.

13 Октомври, 2026 11:00 751 16

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Владислав Косиняк-Камиш определи срока до 2035 г. като недостатъчно бърз и призова Европа да поеме по-голяма отговорност за сигурността си

Полша настоява НАТО да достигне 5% от БВП до 2030 г. - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полша настоява НАТО да достигне целта от 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана и свързани със сигурността разходи до 2030 г., вместо до договорения срок 2035 г. Призивът отправи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по време на Варшавския форум за сигурност.

„Европа трябва да поеме повече отговорност. Според мен не можем да чакаме до 2035 г., за да стане Европа силна“, заяви Косиняк-Камиш.

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На срещата на върха в Хага през юни 2025 г. държавите от НАТО поеха ангажимент да инвестират 5% от БВП годишно до 2035 г. В тази цел влизат най-малко 3,5% за основни отбранителни нужди и до 1,5% за инфраструктура, устойчивост, киберсигурност и развитие на отбранителната промишленост.

Планът предвижда съюзниците да представят ежегодни национални програми с постепенен път към целта. НАТО е заложила и преразглеждане на траекторията и съотношението между отделните видове разходи през 2029 г.

Косиняк-Камиш постави акцента върху необходимостта европейските държави да ускорят изграждането на военни способности и да не отлагат инвестициите в отбраната. Изявлението му идва на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и на усилията на НАТО да засили източния си фланг.

Варшава разчита и на европейската програма SAFE

В речта си полският министър засегна и програмата SAFE на Европейския съюз за финансиране на отбраната. Той определи Полша като един от най-големите бенефициенти по инструмента.

„Фактът, че и други държави се присъединяват към програмата, не е случаен. Той произтича от общия ни подход и чувствителността към заплахите, идващи от Русия“, каза Косиняк-Камиш.

По думите му Полша ще използва средствата за развитие на европейския отбранителен сектор. Министърът подчерта, че държавите трябва да координират модернизацията на военната си промишленост, вместо да действат поотделно.

„Не можем да допуснем ситуация, при която отделни държави модернизират отбранителната си промишленост изолирано една от друга“, заяви Владислав Косиняк-Камиш.

Полският призив не променя договорения от НАТО срок до 2035 г., но поставя въпроса дали част от необходимите способности могат да бъдат изградени по-рано. Следващият формален преглед на плана е предвиден за 2029 г.

Източници: news.bg


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лудите в Полша

    17 1 Отговор
    Може и 50% от БВП да си дават за НАТЮ .. тяхна си работа

    Коментиран от #3

    11:06 13.10.2026

  • 3 Путинофил

    2 12 Отговор

    До коментар #2 от "Лудите в Полша":

    Русийката дава 50 % сега.До 2034 г. може да превземе Мала Токмачка.

    11:12 13.10.2026

  • 4 А Полша

    13 1 Отговор
    настоява ли и нашите 5% от БВП да плаща? А?

    Коментиран от #10

    11:12 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наше село

    9 1 Отговор
    Не може да искаш на босия цървулите.

    11:15 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой

    7 3 Отговор
    Ние сме на дефицит и инфлация - не отговаряме и на първите 2 условия за влизане в еврозоната - ДФЕС, чл 140, параграф 1 . Не може да харчим 5% за външни искания!

    Коментиран от #12

    11:20 13.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Полша си е решила проблема

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "А Полша":

    А ти ще трябва да ходиш на работа.Работата е едно място където отиваш,полагаш трудова дейност и на определено число получаваш аванс,а след две седмици и заплата.Сети ли се?

    Коментиран от #13, #14

    11:21 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Без много плямпаници

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Ще плащаш и Дайчово хоро ще играеш.

    11:25 13.10.2026

  • 13 Верно ли...

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Полша си е решила проблема":

    ...решила. Щото и сипваха с кофата от еврокопанята...ма нема да е задълго.

    11:25 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 дълг на Полша възлиза на 591,15 милиарда

    3 1 Отговор
    За сравнение целият общ дълг на Русия възлиза на около 300 милиарда долара към средата на 2026 година.. Само около 100 милиарда долара (33%) са задължения на руските търговски банки към чуждестранни финансови институции..Русия разчита основно на вътрешни заеми (главно федерални облигации ОФЗ, купувани от руски банки и фондове) Тоест спокойно могат и да се отпишат като дълг ....

    11:35 13.10.2026

  • 16 Това е Полша ....трагедия

    1 1 Отговор
    Към първото тримесечие на 2026 година брутният външен дълг на Полша възлиза на 591,15 милиарда щатски долара (по данни на Националната банка на Полша и CEIC).Според официалните данни на Евростат, консолидираният общ държавен дълг на Полша (по методологията на ЕС / ESA 2010) достига 61,6% от БВП в края на първото тримесечие на 2026 г.Полша е сред държавите в Европейския съюз с най-бърз темп на увеличение на дълга спрямо предходната година (увеличение с около 4,5 процентни пункта на годишна база), основно заради високите разходи за отбрана...

    11:37 13.10.2026

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