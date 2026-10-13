Полша настоява НАТО да достигне 5% от БВП до 2030 г.

Полша настоява НАТО да достигне целта от 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана и свързани със сигурността разходи до 2030 г., вместо до договорения срок 2035 г. Призивът отправи полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш по време на Варшавския форум за сигурност.

„Европа трябва да поеме повече отговорност. Според мен не можем да чакаме до 2035 г., за да стане Европа силна“, заяви Косиняк-Камиш.

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На срещата на върха в Хага през юни 2025 г. държавите от НАТО поеха ангажимент да инвестират 5% от БВП годишно до 2035 г. В тази цел влизат най-малко 3,5% за основни отбранителни нужди и до 1,5% за инфраструктура, устойчивост, киберсигурност и развитие на отбранителната промишленост.

Планът предвижда съюзниците да представят ежегодни национални програми с постепенен път към целта. НАТО е заложила и преразглеждане на траекторията и съотношението между отделните видове разходи през 2029 г.

Косиняк-Камиш постави акцента върху необходимостта европейските държави да ускорят изграждането на военни способности и да не отлагат инвестициите в отбраната. Изявлението му идва на фона на продължаващата война на Русия срещу Украйна и на усилията на НАТО да засили източния си фланг.

Варшава разчита и на европейската програма SAFE

В речта си полският министър засегна и програмата SAFE на Европейския съюз за финансиране на отбраната. Той определи Полша като един от най-големите бенефициенти по инструмента.

„Фактът, че и други държави се присъединяват към програмата, не е случаен. Той произтича от общия ни подход и чувствителността към заплахите, идващи от Русия“, каза Косиняк-Камиш.

По думите му Полша ще използва средствата за развитие на европейския отбранителен сектор. Министърът подчерта, че държавите трябва да координират модернизацията на военната си промишленост, вместо да действат поотделно.

„Не можем да допуснем ситуация, при която отделни държави модернизират отбранителната си промишленост изолирано една от друга“, заяви Владислав Косиняк-Камиш.

Полският призив не променя договорения от НАТО срок до 2035 г., но поставя въпроса дали част от необходимите способности могат да бъдат изградени по-рано. Следващият формален преглед на плана е предвиден за 2029 г.

Източници: news.bg