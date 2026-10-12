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Риск от пряк ракетен сблъсък! Саудитска Арабия мести ПВО заради недостиг на системи
  Тема: Иранската криза

Риск от пряк ракетен сблъсък! Саудитска Арабия мести ПВО заради недостиг на системи

12 Октомври, 2026 15:22 784 8

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Рияд е поискал помощ от Пакистан и търси дипломатически канали към Иран, съобщава The Wall Street Journal

Риск от пряк ракетен сблъсък! Саудитска Арабия мести ПВО заради недостиг на системи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Саудитска Арабия не разполага с достатъчно системи за противовъздушна отбрана, за да прихване всички ракети и дронове, изстрелвани от хутите към територията на кралството, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Според тях Рияд прехвърля зенитни батареи от едно място на друго, за да защити кралските дворци и енергийната инфраструктура. „Саудитска Арабия изпитва затруднения да осигури сигурността на обширната територия на страната“, заявяват източниците пред изданието.

Кралството е поискало съответната помощ от Пакистан. Освен това саудитските власти разглеждат възможността да ангажират чуждестранни бойци, които да подкрепят йеменското правителство в борбата му срещу хутите. В публикацията не се посочват конкретни държави или численост на евентуален контингент.

Рияд оставя отворен канал към Техеран

На фона на военната ескалация Саудитска Арабия все по-активно търси дипломатически изход от конфликта. Престолонаследникът Мохамед бин Салман подкрепя икономическия натиск върху Иран, но е разпоредил на своите съветници да поддържат отворени канали за комуникация с Техеран.

Тази политика показва стремежа на Рияд да ограничи риска от пряк сблъсък, докато подкрепя правителствените сили в Йемен. Саудитска Арабия оглавява арабската коалиция, която извършва въздушни удари по позиции на хутите.

Над 300 ранени при удар по летището в Рияд

В отговор хутите извършват атаки срещу обекти от саудитската инфраструктура. При удар по летището в Рияд в неделя са загинали над 10 души, а над 300 са били ранени, според информацията, цитирана от The Wall Street Journal. Асошиейтед прес съобщи за 12 загинали и повече от 300 ранени при нападението срещу международното летище „Крал Халид“.

Последиците от атаките увеличават натиска върху Саудитска Арабия да осигури допълнителни системи за противовъздушна отбрана и подкрепа от партньорски държави. Засега публично потвърдени подробности за конкретна доставка от Пакистан или за участие на чуждестранни бойци не са посочени.

Източници: focus-news.net, apnews.com


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    12 1 Отговор
    Ще има смяна на режима в Ционистка Арабия.

    15:23 12.10.2026

  • 2 Вашето мнение

    13 2 Отговор
    Оказа се обаче, че сащ, ес и израел са жив зян и могат да избиват само жени и деца в украйна и газа. Когато първо Русия, а после и Иран им показаха от къде изгрява слънцето им се видяха голите ....ци

    15:24 12.10.2026

  • 3 Бам, бам, бам

    8 1 Отговор
    Давай сега лошите новини

    15:25 12.10.2026

  • 4 Саудитска Арабия

    3 2 Отговор
    Имаше е и други опции.Още по времето на Джо Байдън от нея се искаше на наложи дъмпинг на цените на петрола, за да бъде поставена бързо на колене Русия с оглед на войната й с Украйна, така както тя го направи по времето на Роналд Рейгън! Е, престолонаследникът Мохамед бин Салман не го направи, тъй като се имаше за много "велик" ръководител и сега ще си носи последствията!

    Коментиран от #5, #6

    15:48 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Селянина с колелото

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Саудитска Арабия":

    Разбира се че Мохамед бин Салман няма да прави дъмпинг с цената на петрола. Това не е в интерес на неговата държава. САЩ искаха с чужда пита помен да правят но не им се получи, искаха някой друг да плаща тяхната сметка.

    16:11 12.10.2026

  • 7 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Клоуна и англосаксонците нали щяха да ги пазят ,толкова петрол за лъскави играчки ,па сега ректи няма за тях ,уахабитити са лакеи на евреите продадоха се за лъскави играчки досущ като инфианците

    16:30 12.10.2026

  • 8 Промяната

    0 0 Отговор
    И като си помислиш, цялата тази бъркотия я забърка Израел с нападението си над Иран!

    16:33 12.10.2026