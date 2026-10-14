Атаките в Черно море отказват кораби от българските пристанища

Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат пряко отражение върху българските пристанища. Корабособственици отказват да превозват товари до България, а застрахователните разходи за плаване в района се увеличават, заяви премиерът Румен Радев на среща с посланичката на Русия Елеонора Митрофанова.
„Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища“, е заявил Радев, цитиран от Money.bg. По думите му това „оскъпява и застрашава“ доставките на петрол до рафинерията в Бургас.
По-скъпо плаване и допълнителен военен риск
При повишен риск стандартните морски полици може да не покриват плаването в определена зона. Тогава корабособствениците трябва да търсят отделна застраховка за военен риск, която се предлага на значително по-висока цена. Това увеличава разходите за превоза и може да направи някои курсове нерентабилни или да доведе до отказ от тях.
Последиците за България са свързани не само с работата на пристанищата, но и с доставките на енергийни суровини. Според Радев несигурността в Черно море може да затрудни и оскъпи снабдяването на рафинерията в Бургас.
Два нови удара край българския бряг
Предупреждението идва след нови атаки срещу търговски кораби в близост до българската икономическа зона. Плавателният съд „Челси 3“, регистриран в Одеса, е бил поразен от три въздушни дрона на около 18 морски мили от Бяла. Корабът е останал без екипаж, а трима моряци – двама граждани на Азербайджан и един украински гражданин – са били настанени в болница с тежки изгаряния.
Друг търговски кораб е бил ударен и е потънал близо до Крапец. В първоначалната информация, цитирана от Money.bg, се посочва, че от него е спасен един член на екипажа, докато останалите моряци се издирват. По-късна техническа информация, цитирана от News.bg, посочва петима спасени и 11 издирвани членове на екипажа на кораба HS Dignity.
Няма установен извършител
Радев е заявил, че все още няма категорични доказателства чии са дроновете, използвани при атаките. Той е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия“.
Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната за нападенията. Според Министерския съвет тя не е изключила възможността атаките в близост до българските териториални води да са провокация на трета страна. Русия не е поела отговорност за ударите.
България ще продължи разследването с подкрепата на ЕС и НАТО. Радев ще инициира разговори с Румъния и Турция за общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата се очаква да бъде поставена и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.
Източници: money.bg, news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #7, #39
08:24 14.10.2026
2 Пич
Русия удри само кораби с оръжия!!!
08:25 14.10.2026
3 Дааааа
Коментиран от #8
08:26 14.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Факти
Коментиран от #19
08:27 14.10.2026
6 Копейката
Коментиран от #30, #36, #50
08:28 14.10.2026
7 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Терористите от РФ ги удрят. Искат да ни наплашат. Да проверят как ще реагираме и да ни съсипят крайбрежието и икономиката. Путин каза че по-скъпите застраховки няма да окажат влияние на цените за българските русофили и путинофили. Другите ще плащат скъпо.
Коментиран от #20, #22, #23
08:28 14.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Факти
Войнолюбецът Радев обслужва войнолюбците Путин и Тръмп.
Войнолюбецът Радев докара войната в България.
Коментиран от #48
08:29 14.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Рублен Крадев
08:30 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фен
Коментиран от #24
08:31 14.10.2026
16 Егати кефа
До коментар #9 от "Ако Радев":Радев вече и неговите безмозъчни избиратели мразят, за грешните причини естествено
08:31 14.10.2026
17 българина
08:31 14.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ъхъ
До коментар #5 от "Факти":Утре един $ ще се сменя за 3000евро! 😂
08:32 14.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Унизително поведение на “Генерал”
Коментиран от #31
08:33 14.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #7 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":Дреме му на Путин за българската икономика❗
08:34 14.10.2026
24 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ
До коментар #15 от "Фен":А ти не можеш да се справиш.Как ЕС не иска мир след като кремълският подземен плъх мята бомби?
Коментиран от #40
08:35 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Стивън Дарси...
Тази популярна латинска фраза която значи кой има интерес ..
В този случай с ударите по кораби в нашата черноморска екватория и ескалацията в Черно море която може да вкара България в практически военен конфликт срещу Русия интерес имат само зеления некъпан наркоман и кураторите му в Лондон.
Точно за това и беше тайната визита на терориста Бъданов в София ..
Коментиран от #34, #41
08:40 14.10.2026
28 Майстора
Никой не е тръгнал да атакува наши кораби, но това ще се отрази на цената на превоза и на туризма.За съжаление.
08:40 14.10.2026
29 Копейка
Мисията им е да АсвАбАждАват и присъединяват.Искаш не искаш това е руский мир.
08:40 14.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Истина
Коментиран от #37, #46
08:42 14.10.2026
33 така де
08:42 14.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Отрицателно настъпление
До коментар #32 от "Истина":Руснаците отрицателно настъпват. От окупирани 30% през 2022 сега са окупирали 20.
08:45 14.10.2026
38 Павел Пенев
08:46 14.10.2026
39 Троян
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Празен да. Затова се е вдигнал взрив достоен да се конкурира със потапянето на Ямато. Да му имам тоя взривоопасен въздух.
08:46 14.10.2026
40 Фен
До коментар #24 от "ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ":Ами чети CNN. Тръмп вика, мир! Кая вика, НЕ!
08:48 14.10.2026
41 Начо Крика
До коментар #27 от "Стивън Дарси...":Подкрепям
08:51 14.10.2026
42 Хмм
08:51 14.10.2026
43 Мунчо стана за смях!
08:52 14.10.2026
44 Абе
"Радев е заявил, че все още няма категорични доказателства чии са дроновете, използвани при атаките. Той е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия“
08:54 14.10.2026
45 Митрофанова, защо още
08:54 14.10.2026
46 Реалист
До коментар #32 от "Истина":"Русофилите" не са "заблудени", а професионално "заплатени".
08:56 14.10.2026
47 Господа
08:56 14.10.2026
48 Истината
До коментар #10 от "Факти":Това е съмата истина!
Войната идва не при силните, а при слабите!
08:58 14.10.2026
49 Ветерани от Руско -Турската война
09:02 14.10.2026
50 Ами продай
До коментар #6 от "Копейката":Я! Всички знаят кой си и какво представляваш...
09:02 14.10.2026