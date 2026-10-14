Атаките в Черно море отказват кораби от българските пристанища

Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат пряко отражение върху българските пристанища. Корабособственици отказват да превозват товари до България, а застрахователните разходи за плаване в района се увеличават, заяви премиерът Румен Радев на среща с посланичката на Русия Елеонора Митрофанова.

„Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища“, е заявил Радев, цитиран от Money.bg. По думите му това „оскъпява и застрашава“ доставките на петрол до рафинерията в Бургас.

По-скъпо плаване и допълнителен военен риск

При повишен риск стандартните морски полици може да не покриват плаването в определена зона. Тогава корабособствениците трябва да търсят отделна застраховка за военен риск, която се предлага на значително по-висока цена. Това увеличава разходите за превоза и може да направи някои курсове нерентабилни или да доведе до отказ от тях.

Последиците за България са свързани не само с работата на пристанищата, но и с доставките на енергийни суровини. Според Радев несигурността в Черно море може да затрудни и оскъпи снабдяването на рафинерията в Бургас.

Два нови удара край българския бряг

Предупреждението идва след нови атаки срещу търговски кораби в близост до българската икономическа зона. Плавателният съд „Челси 3“, регистриран в Одеса, е бил поразен от три въздушни дрона на около 18 морски мили от Бяла. Корабът е останал без екипаж, а трима моряци – двама граждани на Азербайджан и един украински гражданин – са били настанени в болница с тежки изгаряния.

Друг търговски кораб е бил ударен и е потънал близо до Крапец. В първоначалната информация, цитирана от Money.bg, се посочва, че от него е спасен един член на екипажа, докато останалите моряци се издирват. По-късна техническа информация, цитирана от News.bg, посочва петима спасени и 11 издирвани членове на екипажа на кораба HS Dignity.

Няма установен извършител

Радев е заявил, че все още няма категорични доказателства чии са дроновете, използвани при атаките. Той е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия“.

Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната за нападенията. Според Министерския съвет тя не е изключила възможността атаките в близост до българските териториални води да са провокация на трета страна. Русия не е поела отговорност за ударите.

България ще продължи разследването с подкрепата на ЕС и НАТО. Радев ще инициира разговори с Румъния и Турция за общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата се очаква да бъде поставена и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

Източници: money.bg, news.bg