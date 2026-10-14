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Атаките в Черно море отказват кораби от българските пристанища

Атаките в Черно море отказват кораби от българските пристанища

14 Октомври, 2026 08:23 961 50

  • черно море-
  • корабоплаване-
  • български пристанища-
  • застраховки-
  • рафинерия бургас

Румен Радев предупреди за по-скъпи застраховки и риск за доставките на петрол до Бургас, България ще търси общи мерки с Румъния и Турция

Атаките в Черно море отказват кораби от българските пристанища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече имат пряко отражение върху българските пристанища. Корабособственици отказват да превозват товари до България, а застрахователните разходи за плаване в района се увеличават, заяви премиерът Румен Радев на среща с посланичката на Русия Елеонора Митрофанова.

„Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на риска за търговското корабоплаване, до увеличаване на цените на застраховките и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища“, е заявил Радев, цитиран от Money.bg. По думите му това „оскъпява и застрашава“ доставките на петрол до рафинерията в Бургас.

По-скъпо плаване и допълнителен военен риск

При повишен риск стандартните морски полици може да не покриват плаването в определена зона. Тогава корабособствениците трябва да търсят отделна застраховка за военен риск, която се предлага на значително по-висока цена. Това увеличава разходите за превоза и може да направи някои курсове нерентабилни или да доведе до отказ от тях.

Последиците за България са свързани не само с работата на пристанищата, но и с доставките на енергийни суровини. Според Радев несигурността в Черно море може да затрудни и оскъпи снабдяването на рафинерията в Бургас.

Два нови удара край българския бряг

Предупреждението идва след нови атаки срещу търговски кораби в близост до българската икономическа зона. Плавателният съд „Челси 3“, регистриран в Одеса, е бил поразен от три въздушни дрона на около 18 морски мили от Бяла. Корабът е останал без екипаж, а трима моряци – двама граждани на Азербайджан и един украински гражданин – са били настанени в болница с тежки изгаряния.

Друг търговски кораб е бил ударен и е потънал близо до Крапец. В първоначалната информация, цитирана от Money.bg, се посочва, че от него е спасен един член на екипажа, докато останалите моряци се издирват. По-късна техническа информация, цитирана от News.bg, посочва петима спасени и 11 издирвани членове на екипажа на кораба HS Dignity.

Няма установен извършител

Радев е заявил, че все още няма категорични доказателства чии са дроновете, използвани при атаките. Той е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия“.

Митрофанова е заявила, че не разполага с информация от руското Министерство на отбраната за нападенията. Според Министерския съвет тя не е изключила възможността атаките в близост до българските териториални води да са провокация на трета страна. Русия не е поела отговорност за ударите.

България ще продължи разследването с подкрепата на ЕС и НАТО. Радев ще инициира разговори с Румъния и Турция за общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата се очаква да бъде поставена и на заседанието на Европейския съвет на 15 и 16 октомври.

Източници: money.bg, news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    16 1 Отговор
    Кой и защо ще удря ПРАЗНИ кораби🤔❓❗

    Коментиран от #7, #39

    08:24 14.10.2026

  • 2 Пич

    28 5 Отговор
    Безразборните атаки в Черно море са украински!!!
    Русия удри само кораби с оръжия!!!

    08:25 14.10.2026

  • 3 Дааааа

    10 7 Отговор
    Той все нещо търси , ей така , наготово и друг да му вади горещите картофи ! Положението е катастрофално , той няма капка кураж и достойнство да назовава нещата с истинските им имена и да направи нещо продуктивно !

    Коментиран от #8

    08:26 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    10 19 Отговор
    Радев докара Русия в България. Да ни е честито. Хиперинфлация, глад и мизерия.

    Коментиран от #19

    08:27 14.10.2026

  • 6 Копейката

    9 14 Отговор
    Продавам и майка си за шепа рубли, мразя България и живота си професионално от 14 години, заинтересованите да пишат на лично

    Коментиран от #30, #36, #50

    08:28 14.10.2026

  • 7 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    6 17 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Терористите от РФ ги удрят. Искат да ни наплашат. Да проверят как ще реагираме и да ни съсипят крайбрежието и икономиката. Путин каза че по-скъпите застраховки няма да окажат влияние на цените за българските русофили и путинофили. Другите ще плащат скъпо.

    Коментиран от #20, #22, #23

    08:28 14.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Факти

    8 14 Отговор
    Войнолюбецът Радев от всички професии на света избра да стане военен.
    Войнолюбецът Радев обслужва войнолюбците Путин и Тръмп.
    Войнолюбецът Радев докара войната в България.

    Коментиран от #48

    08:29 14.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Рублен Крадев

    6 5 Отговор
    А догодина като хептен умре сезона по бетономорието ще намаля ДДСто на моите приятели, за да си делнем едни пари. Само още мисля как да изцедя корабоплаването като такова няма да има??

    08:30 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фен

    12 3 Отговор
    Ами това е идеята. ЕС иска пълномащабна война. Блокирането на морският транспорт е част от нея. След като Украйна вече няма пристанища, ще се блокират и съседните до нея. И, който издържи. А то е ясно кой.

    Коментиран от #24

    08:31 14.10.2026

  • 16 Егати кефа

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Ако Радев":

    Радев вече и неговите безмозъчни избиратели мразят, за грешните причини естествено

    08:31 14.10.2026

  • 17 българина

    13 4 Отговор
    а можеше Радев да забрани кораби за Украйна да. минват през нашата зона! сега го отнесе туризма земеделието и пристанищата! нали участваме във войната, ами хайде ето ви последствията от участието! НЕ БЪЛГАРИ ЮНАЦИ, А ГЛУПАЦИ!

    08:31 14.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ъхъ

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факти":

    Утре един $ ще се сменя за 3000евро! 😂

    08:32 14.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Унизително поведение на “Генерал”

    5 12 Отговор
    Такова мекотело се оказа Радев! Оплакал се на посланичката на Държавата която организира ударите !? Малоумник или някой които ни взема за такива,само може да ни представя това добра реакция! Комуникацията в случая с Росия трябваше да е: Русия нанесе удар като към момента има само косвени доказателства, а не Нямаме категорични доказателства че Русия е нанесла ударите! Унизителна позиция е това!

    Коментиран от #31

    08:33 14.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    Дреме му на Путин за българската икономика❗

    08:34 14.10.2026

  • 24 ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    А ти не можеш да се справиш.Как ЕС не иска мир след като кремълският подземен плъх мята бомби?

    Коментиран от #40

    08:35 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Стивън Дарси...

    6 0 Отговор
    КОИ БОНО...
    Тази популярна латинска фраза която значи кой има интерес ..
    В този случай с ударите по кораби в нашата черноморска екватория и ескалацията в Черно море която може да вкара България в практически военен конфликт срещу Русия интерес имат само зеления некъпан наркоман и кураторите му в Лондон.
    Точно за това и беше тайната визита на терориста Бъданов в София ..

    Коментиран от #34, #41

    08:40 14.10.2026

  • 28 Майстора

    3 1 Отговор
    Украйна вече няма действащи пристанища и корабите за там разтоварват в Румъния.Затова ударите се прехвърлят в нашата икономическа зона.По рано ударите бяха в румънската.
    Никой не е тръгнал да атакува наши кораби, но това ще се отрази на цената на превоза и на туризма.За съжаление.

    08:40 14.10.2026

  • 29 Копейка

    3 3 Отговор
    "братушките-солдатушки" винаги са ни мислили "доброто".Следващия етап можно повтарит както те казват да бомбандират Варна, Балчик.....като през ПСВ или бомбандировки над Ст.Загора, Ямбол....през ВСВ.
    Мисията им е да АсвАбАждАват и присъединяват.Искаш не искаш това е руский мир.

    08:40 14.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Истина

    4 4 Отговор
    То е ясно, след като руснаците от 4 г нищо не постигнаха, започват да прилагат стратегията на Иран- атака на цивилни кораби и извиване, предизвикване на ценови шокове и извиване на ръце. Знам, че ще има много заблудени русофили, които ще оспорят това, но всичко сочи натам.

    Коментиран от #37, #46

    08:42 14.10.2026

  • 33 така де

    4 2 Отговор
    румен и йотова ги подритват както винаги от всички страни, руснаците им плюят в лицето, украинците ги подиграват, ЕС не ги еня за лозунгите им за мир, а Тръмп всеки ден различно настроение :)

    08:42 14.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Отрицателно настъпление

    2 3 Отговор

    До коментар #32 от "Истина":

    Руснаците отрицателно настъпват. От окупирани 30% през 2022 сега са окупирали 20.

    08:45 14.10.2026

  • 38 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Какво има на българските пристанища,че корабите отказвали да ги посещават? Има контейнери с боклуци и наркотици и ние трябва да се притесняваме. Доставките на петрол зависят от други фактори, а не от тези удари с дронове.

    08:46 14.10.2026

  • 39 Троян

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Празен да. Затова се е вдигнал взрив достоен да се конкурира със потапянето на Ямато. Да му имам тоя взривоопасен въздух.

    08:46 14.10.2026

  • 40 Фен

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "ЗАДАЛИ СА ТИ ОПОРКИ":

    Ами чети CNN. Тръмп вика, мир! Кая вика, НЕ!

    08:48 14.10.2026

  • 41 Начо Крика

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Стивън Дарси...":

    Подкрепям

    08:51 14.10.2026

  • 42 Хмм

    2 1 Отговор
    всички които участваха с оръжие или подкрепа синосят последствията, включително и ние, помня сегашният военен министър как се прегръщаше с украинския когато беше служебен, отиде лично в Киев да го пита какво да им изпратим като помощ срещу "руския агресор", и нашите пристанища могат да затворят, че стават рискови,ето Констанца след удара по пристанището използва някакво молдавско село по Дунава

    08:51 14.10.2026

  • 43 Мунчо стана за смях!

    3 0 Отговор
    Путин публично заяви, че ударите са руски!

    08:52 14.10.2026

  • 44 Абе

    2 0 Отговор
    Тоя Радев да не вземе да се усеща, че е български военен, български премиер и Русия го е обявила за враг?

    "Радев е заявил, че все още няма категорични доказателства чии са дроновете, използвани при атаките. Той е посочил, че „няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия“

    08:54 14.10.2026

  • 45 Митрофанова, защо още

    2 1 Отговор
    не е изгонена?

    08:54 14.10.2026

  • 46 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Истина":

    "Русофилите" не са "заблудени", а професионално "заплатени".

    08:56 14.10.2026

  • 47 Господа

    2 0 Отговор
    управници, ще Ви припомня една поговорка която казва всичко: "Като не искаш да целунеш образ ще целуваш гаs!"

    08:56 14.10.2026

  • 48 Истината

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    Това е съмата истина!


    Войната идва не при силните, а при слабите!

    08:58 14.10.2026

  • 49 Ветерани от Руско -Турската война

    1 0 Отговор
    Докато Радев и министъра му побелелия ветеран от Руско Турската война търсят доказателства те Руснаците току виж навлезли до София! Унизително поведение! Интересно мумията Йотова и мобилизираните да я подкрепят къде се покриха !?

    09:02 14.10.2026

  • 50 Ами продай

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Копейката":

    Я! Всички знаят кой си и какво представляваш...

    09:02 14.10.2026