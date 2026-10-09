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Путин върна "генерал Армагедон" във войната! Сергей Суровикин може да оглави удари по мостовете в Киев
  Тема: Украйна

Путин върна "генерал Армагедон" във войната! Сергей Суровикин може да оглави удари по мостовете в Киев

9 Октомври, 2026 16:03 1 927 82

  • сергей суровикин-
  • киев-
  • мостове над днепър-
  • русия-
  • войната в украйна-
  • украйна-
  • владимир путин

The Telegraph съобщава, че генералът може отново да поеме важна роля във войната, потенциалните цели са осем моста над Днепър

Путин върна "генерал Армагедон" във войната! Сергей Суровикин може да оглави удари по мостовете в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
The Telegraph The Telegraph

Русия може отново да включи генерал Сергей Суровикин във войната срещу Украйна, като му възложи кампания срещу мостовете над река Днепър в Киев. Това съобщава британският вестник The Telegraph, според който потенциалната операция цели да прекъсне транспортните връзки между двата бряга на украинската столица.

Суровикин, известен като „генерал Армагедон“, може да оглави удари по осем моста в Киев. Повреждането или унищожаването им би затруднило движението на хора и товари и би могло да усложни снабдяването на града, който е ключов транспортен център за Украйна.

В публикацията се посочва, че руското ръководство може да се стреми да прехвърли войната на терен, на който смята, че има предимство – „изпитанието на цивилната издръжливост“. Твърдението е част от оценката на британското издание, а не от официално съобщение на руските власти. До момента няма публично потвърждение от Кремъл или от руското Министерство на отбраната, че Суровикин е получил ново назначение или конкретна заповед за удари по Киев.

Генералът изчезна от публичното пространство след метежа на Пригожин

Суровикин командваше руските сили в Украйна през 2022 г., а по-късно стана един от ръководителите на руската отбрана. След въоръжения метеж на Евгений Пригожин през юни 2023 г. генералът изчезна от публичното пространство.

По-късни медийни съобщения го свързваха с руски военни операции в Африка. Според информацията, цитирана от The Telegraph, той може да се е завърнал в Москва, за да поеме отново важна роля във войната.

Суровикин си спечели известност и с действията си в Сирия, където руските сили участваха в обсадата и бомбардировките на Алепо. Правозащитни организации обвиниха руските и сирийските сили в удари по болници, училища и жилищни райони, при които са загинали хиляди цивилни.

Възможна промяна в руската тактика

Съобщенията за евентуалното завръщане на генерала идват на фона на бавното руско настъпление в Източна Украйна и значителните загуби, за които пише британското издание. The Telegraph представя ударите по мостовете като възможен опит на Москва да засили натиска върху Киев чрез инфраструктурата, вместо да разчита единствено на решителен пробив на фронта.

На този етап става дума за медийно съобщение и оценка за възможна руска операция. Не е потвърдено кога би започнала подобна кампания, нито дали Суровикин действително е възстановен на командна длъжност.

Източници: news.bg, telegraph.co.uk


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихихи

    41 12 Отговор
    Скандал в Украйна: Зеленски обвини Кличко за провала на подготовката на отбраната на Киев, кметът обвини президента в корупция

    Коментиран от #53, #58

    16:04 09.10.2026

  • 2 На тази снимка

    15 23 Отговор
    100% е двойника!

    Коментиран от #39, #63

    16:05 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Голям

    7 10 Отговор
    Ма той умрял ма...

    16:06 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дрън дрън

    26 5 Отговор
    Вече нема лабово1

    Коментиран от #52

    16:09 09.10.2026

  • 9 Хубавите новини стават все повече

    33 10 Отговор
    Урко фашистите търсят бели потници

    16:09 09.10.2026

  • 10 Браво!

    22 6 Отговор
    А някакви лоши новини има ли?

    16:09 09.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ???

    6 24 Отговор
    Колко дни ще живее тумбака?

    Коментиран от #47

    16:12 09.10.2026

  • 17 Екстра

    29 4 Отговор
    В киiф няма ток, вода, нет, транспорт, канализация 😂😂😂👌👌👌 Да не си фашист днешно време

    Коментиран от #59

    16:13 09.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сила

    4 18 Отговор

    До коментар #15 от "Жалко, че вашите не са се изследвали":

    Нашите , аз съм от нашите ....вашите са на снимката !!!

    Коментиран от #29

    16:13 09.10.2026

  • 20 Смех с копейки

    6 26 Отговор
    Тоя няма да изкара до нова година !

    16:14 09.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ?????

    20 2 Отговор
    Тва е малко като една жена казала.
    Официално няма нищо.
    Неофициално още преди 2-3 седмици писах тук че според руски телеграм канали Суровикин отново е в строя но без подробности.
    Тогава между другото тролчетата на Мирчев ме атакуваха че не е вярно и че Суровикин бил умрял.
    Нека сега атакуват The Telegraph ако им стиска.

    16:14 09.10.2026

  • 23 Оня

    16 6 Отговор
    Ами Суровикин се върна преди месец,но вие все се надявахте че не е вярно! Пусти и страх! Та за това се снишавахте толкова време. Самите удари на Русия! От тук насетне се молете!

    Коментиран от #35, #42, #64

    16:15 09.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пора

    8 17 Отговор
    Путинова русия умира.

    16:16 09.10.2026

  • 27 Пламен

    13 2 Отговор
    Факти , тази статийка не я ли пуснахте вчера?
    Проверете , моля. :)

    16:17 09.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ти си от левия бряг.

    7 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    няма нужда да го доказваш

    16:17 09.10.2026

  • 30 Линда

    6 18 Отговор
    Просия не воюва а се мъчи и копае дъното. Какво постигна Путин за толкова време, ресурси и жертви. Жалка история. Преди войната поне си мислехме , че е неква военна сила. Хех гола вода сте корупционери

    16:18 09.10.2026

  • 31 Башар

    4 14 Отговор
    Армагедон разруши Сирия и Путин я загуби!

    Коментиран от #61

    16:19 09.10.2026

  • 32 Kaлпазанин

    5 8 Отговор
    Кой говореше ще керченския мост трябвало да се разруши ,и руснаците панически бягаха

    Коментиран от #45

    16:19 09.10.2026

  • 33 Ген. Сергей Армагедонович Суроваткин

    6 6 Отговор
    изглежда толкова заплашително, сякаш ще изяде първия когото му посочат.

    16:20 09.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Умните руснаци

    3 8 Отговор
    защо от югоизток искат да превземат Киев?

    Коментиран от #46

    16:22 09.10.2026

  • 37 Пламен

    6 14 Отговор
    Аз си спомням ,че го уволниха през ноември 2022 година заради загубата на превзетия Херсон.

    16:22 09.10.2026

  • 38 Марс

    10 6 Отговор
    Тук: към всички които мислят и пишат че крадев е човека на Москва Това не е вярно, този участник в опг радев, копринков узунов е атлантик, неговите господари са сащ, и малобритания (справка външния министър чучоло) и донякъде урсолите
    Разберете го това най после!

    16:22 09.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Много Известен Съветски Актьор

    8 15 Отговор
    Суроваткин е тъпо говедо, без никаква мисъл. Типичен руски генерал. По време на метежа на Пригожин, взе неговата страна, но "готвача" се разколеба и това му изяде главата. Иначе вече да сме забравили за Путин. "Многоходовчика" с удоволствие щеше да го изпрати при Пригожин, но за този се застъпиха хора на високи позиции в армията и службите. Човека е тъп, но изпълнителен, а на Путин точно такива му трябват. Със сигурност стареца не е забравил, но няма голям избор. Войната трябва да приключи до Нова Година, в противен случай Русия се разпада, като СССР. Ако имаше по-добри опции от Суроваткин, нямаше да опре до бившият превратаджия.

    Коментиран от #57, #65, #81

    16:22 09.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Само питам

    6 18 Отговор

    До коментар #23 от "Оня":

    Путин върна ли 1,6 милиона избити като улични кучета руснаци?Върна ли ги?

    Коментиран от #66

    16:25 09.10.2026

  • 43 Оня

    14 5 Отговор
    Интересно,в куйф няма ток,вода, интернет че и мръсната канализация не бачка! Ама сега им спряха и метрото, мостовете разрушени автобуси и тролейбуси не се движат! За бензин и работещи бензиностанции не говорим!Кличко се обръща към хората да напуснат куйф а зеления му се зъби! Та взели че се скарали кой е по виновен! А сега де!

    Коментиран от #51

    16:26 09.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ЩОТО

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Умните руснаци":

    РАЗСЪЖДАВШ КАТО УКРАИНЕЦ. ЕЛЕМЕНТ НА ИЗНЕНАДА.

    16:27 09.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сатана Z

    11 4 Отговор
    Мостовете в Кyiv до един са построени от СССР ,а украинците само могат да се радват ,че тежкото наследство от комунизма ще бъде разрушено.Единственото което могат Нацистите е да се борят с паметници като Софийските жълтопаветник гризачи.

    16:29 09.10.2026

  • 49 Пора

    4 14 Отговор
    Путинова Русия умира.

    Коментиран от #62

    16:30 09.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 хайДе

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "дрън дрън":

    хаирлия да е

    16:32 09.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Гай Турий

    4 1 Отговор
    На 11-ти ще се разбере, след рожденния ден на Суровикин, 60 г. юбилей.

    16:33 09.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Може да наричаш Суровикин както си пожелаеш, но точно по време на
    неговото командване бяха разфрмировани най-големите частни западни армии.
    Самият шеф на една от тях сам призна за загуби над 60 000 души.

    Коментиран от #67, #79

    16:37 09.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 супер

    3 5 Отговор

    До коментар #17 от "Екстра":

    В цяла расия пък не останаха рафинерии, горива, а зимата идва.Жал ми е за русофашагите.

    16:38 09.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Мишел

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Башар":

    И по рано, и сега в Сирия Русия има две бази- Тартус и Хмеймим

    16:39 09.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 глупости

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "На тази снимка":

    и търкалета...цял генерал назначиха заради едни мостове..тава заглавие направо кърти..но вече сме свикнали с малоумни извънредни новини..

    16:42 09.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Ами айде де!

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Стегнете се най-накрая!
    От кога я ,,разпадате" тая Русия и все...,,разпаднати ми ходите...?!

    16:44 09.10.2026

  • 66 Само казвам

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Само питам":

    Колкото Зеленски върна своите 4 милиона...!

    16:45 09.10.2026

  • 67 гйхъу

    3 4 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    От къде си ги измисляте тия данни?Сигурно ги получавате от пасолството на Мутрофанова.Частни армии само блатните могат да имат.

    Коментиран от #73

    16:47 09.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 ЯВНО ГЕНЕРАЛИТЕ

    1 7 Отговор
    РЯЗКО НАМАЛЯХА
    В РУСКИЯ КЕНЕФ.

    ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
    МАЙ Е В БЕЗИЗХОДИЦА.

    17:05 09.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "гйхъу":

    Не всички чакаме на това какво ще ни кажат
    от посолството или от пропагандните медии.
    Може и да ти е странно, но има и такива които
    се информират и от други източници на информация.

    17:08 09.10.2026

  • 74 Мишел

    4 3 Отговор
    Руските ракети и без Суровикин ще се справят.

    Коментиран от #76

    17:23 09.10.2026

  • 75 Може

    0 1 Отговор
    да върне и Пригожин!

    17:34 09.10.2026

  • 76 Като теб

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    без хапчета!

    17:35 09.10.2026

  • 77 Хам хум

    2 6 Отговор
    Путен иска много кръв Има черти на човекоядец

    17:36 09.10.2026

  • 78 Роко

    2 5 Отговор
    Генерал Терорист ще ръководи терора над цивилни. Нищо ново под слънцето пробваха го на фронта видяха че не става (дори като за руски офицер е прекалено некадърен) и го върнаха в обичайното му амплоа да воюва с жени и деца с което се прослави в Сирия.

    Коментиран от #80

    17:39 09.10.2026

  • 79 Роко

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Ами":

    Ау колко бил страшен тоя Суровини направо живи да ги ожалиш тея западняци 60 000 жертви дали. Приятелю като си решил да пишеш глупости поне пиши така че поне малко да прилича на истина. ЧВК която може да загуби 60 000 човека не съществува в природата, то едва ли има такава която да има 60 000 човека.

    17:45 09.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Армагедон

    0 0 Отговор
    с нацистко кръстче!!!

    18:18 09.10.2026

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