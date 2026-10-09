Путин върна "генерал Армагедон" във войната! Сергей Суровикин може да оглави удари по мостовете в Киев

Русия може отново да включи генерал Сергей Суровикин във войната срещу Украйна, като му възложи кампания срещу мостовете над река Днепър в Киев. Това съобщава британският вестник The Telegraph, според който потенциалната операция цели да прекъсне транспортните връзки между двата бряга на украинската столица.

Суровикин, известен като „генерал Армагедон“, може да оглави удари по осем моста в Киев. Повреждането или унищожаването им би затруднило движението на хора и товари и би могло да усложни снабдяването на града, който е ключов транспортен център за Украйна.

В публикацията се посочва, че руското ръководство може да се стреми да прехвърли войната на терен, на който смята, че има предимство – „изпитанието на цивилната издръжливост“. Твърдението е част от оценката на британското издание, а не от официално съобщение на руските власти. До момента няма публично потвърждение от Кремъл или от руското Министерство на отбраната, че Суровикин е получил ново назначение или конкретна заповед за удари по Киев.

Генералът изчезна от публичното пространство след метежа на Пригожин

Суровикин командваше руските сили в Украйна през 2022 г., а по-късно стана един от ръководителите на руската отбрана. След въоръжения метеж на Евгений Пригожин през юни 2023 г. генералът изчезна от публичното пространство.

По-късни медийни съобщения го свързваха с руски военни операции в Африка. Според информацията, цитирана от The Telegraph, той може да се е завърнал в Москва, за да поеме отново важна роля във войната.

Суровикин си спечели известност и с действията си в Сирия, където руските сили участваха в обсадата и бомбардировките на Алепо. Правозащитни организации обвиниха руските и сирийските сили в удари по болници, училища и жилищни райони, при които са загинали хиляди цивилни.

Възможна промяна в руската тактика

Съобщенията за евентуалното завръщане на генерала идват на фона на бавното руско настъпление в Източна Украйна и значителните загуби, за които пише британското издание. The Telegraph представя ударите по мостовете като възможен опит на Москва да засили натиска върху Киев чрез инфраструктурата, вместо да разчита единствено на решителен пробив на фронта.

На този етап става дума за медийно съобщение и оценка за възможна руска операция. Не е потвърдено кога би започнала подобна кампания, нито дали Суровикин действително е възстановен на командна длъжност.

Източници: news.bg, telegraph.co.uk