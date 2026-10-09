Путин върна "генерал Армагедон" във войната! Сергей Суровикин може да оглави удари по мостовете в Киев

Русия може отново да включи генерал Сергей Суровикин във войната срещу Украйна, като му възложи кампания срещу мостовете над река Днепър в Киев. Това съобщава британският вестник The Telegraph, според който потенциалната операция цели да прекъсне транспортните връзки между двата бряга на украинската столица.
Суровикин, известен като „генерал Армагедон“, може да оглави удари по осем моста в Киев. Повреждането или унищожаването им би затруднило движението на хора и товари и би могло да усложни снабдяването на града, който е ключов транспортен център за Украйна.
В публикацията се посочва, че руското ръководство може да се стреми да прехвърли войната на терен, на който смята, че има предимство – „изпитанието на цивилната издръжливост“. Твърдението е част от оценката на британското издание, а не от официално съобщение на руските власти. До момента няма публично потвърждение от Кремъл или от руското Министерство на отбраната, че Суровикин е получил ново назначение или конкретна заповед за удари по Киев.
Генералът изчезна от публичното пространство след метежа на Пригожин
Суровикин командваше руските сили в Украйна през 2022 г., а по-късно стана един от ръководителите на руската отбрана. След въоръжения метеж на Евгений Пригожин през юни 2023 г. генералът изчезна от публичното пространство.
По-късни медийни съобщения го свързваха с руски военни операции в Африка. Според информацията, цитирана от The Telegraph, той може да се е завърнал в Москва, за да поеме отново важна роля във войната.
Суровикин си спечели известност и с действията си в Сирия, където руските сили участваха в обсадата и бомбардировките на Алепо. Правозащитни организации обвиниха руските и сирийските сили в удари по болници, училища и жилищни райони, при които са загинали хиляди цивилни.
Възможна промяна в руската тактика
Съобщенията за евентуалното завръщане на генерала идват на фона на бавното руско настъпление в Източна Украйна и значителните загуби, за които пише британското издание. The Telegraph представя ударите по мостовете като възможен опит на Москва да засили натиска върху Киев чрез инфраструктурата, вместо да разчита единствено на решителен пробив на фронта.
На този етап става дума за медийно съобщение и оценка за възможна руска операция. Не е потвърдено кога би започнала подобна кампания, нито дали Суровикин действително е възстановен на командна длъжност.
Източници: news.bg, telegraph.co.uk
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихихи
Коментиран от #53, #58
16:04 09.10.2026
2 На тази снимка
Коментиран от #39, #63
16:05 09.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
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5 Голям
16:06 09.10.2026
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8 дрън дрън
Коментиран от #52
16:09 09.10.2026
9 Хубавите новини стават все повече
16:09 09.10.2026
10 Браво!
16:09 09.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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16 ???
Коментиран от #47
16:12 09.10.2026
17 Екстра
Коментиран от #59
16:13 09.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сила
До коментар #15 от "Жалко, че вашите не са се изследвали":Нашите , аз съм от нашите ....вашите са на снимката !!!
Коментиран от #29
16:13 09.10.2026
20 Смех с копейки
16:14 09.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ?????
Официално няма нищо.
Неофициално още преди 2-3 седмици писах тук че според руски телеграм канали Суровикин отново е в строя но без подробности.
Тогава между другото тролчетата на Мирчев ме атакуваха че не е вярно и че Суровикин бил умрял.
Нека сега атакуват The Telegraph ако им стиска.
16:14 09.10.2026
23 Оня
Коментиран от #35, #42, #64
16:15 09.10.2026
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25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пора
16:16 09.10.2026
27 Пламен
Проверете , моля. :)
16:17 09.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ти си от левия бряг.
До коментар #19 от "Сила":няма нужда да го доказваш
16:17 09.10.2026
30 Линда
16:18 09.10.2026
31 Башар
Коментиран от #61
16:19 09.10.2026
32 Kaлпазанин
Коментиран от #45
16:19 09.10.2026
33 Ген. Сергей Армагедонович Суроваткин
16:20 09.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Умните руснаци
Коментиран от #46
16:22 09.10.2026
37 Пламен
16:22 09.10.2026
38 Марс
Разберете го това най после!
16:22 09.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #57, #65, #81
16:22 09.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Само питам
До коментар #23 от "Оня":Путин върна ли 1,6 милиона избити като улични кучета руснаци?Върна ли ги?
Коментиран от #66
16:25 09.10.2026
43 Оня
Коментиран от #51
16:26 09.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ЩОТО
До коментар #36 от "Умните руснаци":РАЗСЪЖДАВШ КАТО УКРАИНЕЦ. ЕЛЕМЕНТ НА ИЗНЕНАДА.
16:27 09.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сатана Z
16:29 09.10.2026
49 Пора
Коментиран от #62
16:30 09.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 хайДе
До коментар #8 от "дрън дрън":хаирлия да е
16:32 09.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Гай Турий
16:33 09.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ами
До коментар #40 от "Много Известен Съветски Актьор":Може да наричаш Суровикин както си пожелаеш, но точно по време на
неговото командване бяха разфрмировани най-големите частни западни армии.
Самият шеф на една от тях сам призна за загуби над 60 000 души.
Коментиран от #67, #79
16:37 09.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 супер
До коментар #17 от "Екстра":В цяла расия пък не останаха рафинерии, горива, а зимата идва.Жал ми е за русофашагите.
16:38 09.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Мишел
До коментар #31 от "Башар":И по рано, и сега в Сирия Русия има две бази- Тартус и Хмеймим
16:39 09.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 глупости
До коментар #2 от "На тази снимка":и търкалета...цял генерал назначиха заради едни мостове..тава заглавие направо кърти..но вече сме свикнали с малоумни извънредни новини..
16:42 09.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Ами айде де!
До коментар #40 от "Много Известен Съветски Актьор":Стегнете се най-накрая!
От кога я ,,разпадате" тая Русия и все...,,разпаднати ми ходите...?!
16:44 09.10.2026
66 Само казвам
До коментар #42 от "Само питам":Колкото Зеленски върна своите 4 милиона...!
16:45 09.10.2026
67 гйхъу
До коментар #57 от "Ами":От къде си ги измисляте тия данни?Сигурно ги получавате от пасолството на Мутрофанова.Частни армии само блатните могат да имат.
Коментиран от #73
16:47 09.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 ЯВНО ГЕНЕРАЛИТЕ
В РУСКИЯ КЕНЕФ.
ПУСЯ ШАЛОМЧЕТО
МАЙ Е В БЕЗИЗХОДИЦА.
17:05 09.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Ами
До коментар #67 от "гйхъу":Не всички чакаме на това какво ще ни кажат
от посолството или от пропагандните медии.
Може и да ти е странно, но има и такива които
се информират и от други източници на информация.
17:08 09.10.2026
74 Мишел
Коментиран от #76
17:23 09.10.2026
75 Може
17:34 09.10.2026
76 Като теб
До коментар #74 от "Мишел":без хапчета!
17:35 09.10.2026
77 Хам хум
17:36 09.10.2026
78 Роко
Коментиран от #80
17:39 09.10.2026
79 Роко
До коментар #57 от "Ами":Ау колко бил страшен тоя Суровини направо живи да ги ожалиш тея западняци 60 000 жертви дали. Приятелю като си решил да пишеш глупости поне пиши така че поне малко да прилича на истина. ЧВК която може да загуби 60 000 човека не съществува в природата, то едва ли има такава която да има 60 000 човека.
17:45 09.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Армагедон
18:18 09.10.2026