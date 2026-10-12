Новият премиер в Лондон: Москва се е намесила в референдума за Брекзит

Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., заяви британският премиер Анди Бърнам. Той каза, че след влизането си на „Даунинг стрийт“ през юли е поискал оценка за евентуалното участие на Москва и е получил утвърдителен отговор.
Премиерът не уточни кой му е предоставил тази оценка, на какви доказателства се основава тя и дали намесата е променила резултата от гласуването. На референдума британците избраха излизането на страната от Европейския съюз.
Разлика с досегашната позиция
Изявлението на Бърнам се различава от позицията на предишните консервативни правителства. Те са поддържали тезата, че няма доказателства за успешна руска намеса в референдума, без да отричат наличието на опити за влияние.
Докладът на парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност от 2020 г. разкритикува правителството и британските разузнавателни служби, че не са разследвали достатъчно евентуалната роля на Москва. Според комисията министрите не са потърсили пълна оценка на руските действия, въпреки данните за опити за влияние чрез подкрепяни от руската държава медии и профили в социалните мрежи.
Докладът не установи, че руската намеса е определила изхода от референдума. Основният въпрос, който остава без публичен отговор след изявлението на Бърнам, е дали става дума за операции за влияние, достигнали до британския обществен дебат, или и за доказано въздействие върху самия вот.
Министър: Опитът не е успял
На 12 октомври външният министър Стивън Даути заяви пред „Скай нюз“, че Русия е опитала да се намеси, но не е успяла. По думите му министърът по сигурността Дан Джарвис вече е бил ясен, че са извършени опити за влияние, но те не са постигнали целта си.
Така изявленията на премиера и министъра поставят разграничение между наличие на руска намеса и доказателства, че тя е променила резултата от референдума. Бърнам не е твърдял публично, че Москва е предизвикала победата на лагера за напускане на Европейския съюз.
Премиерът призова Великобритания да бъде по-открита за действията на враждебни държави срещу демократичните процеси. Той заяви, че подобни факти трябва да бъдат установявани своевременно, за да разберат избирателите във Франция и Германия как чужди сили могат да насърчават политически процеси в Европа.
Бърнам посочи и парламентарните избори във Великобритания през 2019 г., като заяви, че има доказателства за опити на Москва да се намеси и в тях. По този въпрос, както и за референдума от 2016 г., публично не са представени допълнителни подробности за конкретните доказателства.
Източници: news.bg, theguardian.com, news.sky.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Да добре
Коментиран от #39
15:39 12.10.2026
3 Дааа
15:39 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вашето мнение
15:40 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Новите Братушки
15:42 12.10.2026
8 000
Коментиран от #17
15:42 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вашето мнение
15:42 12.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пак
15:43 12.10.2026
13 Гост
15:43 12.10.2026
14 Гучо тъпото
Стойте си там,даже и визи ще сложим.
15:44 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Как не ви е срам
Коментиран от #49
15:44 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Папуц
Живях в Лондон , повярвайте ми - наистина са изключително тъпи и ограничени!
А пропо , какво стана със Скрипалите?
15:46 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Леле - леле ! 😜
15:52 12.10.2026
22 КОГАТО ВЛИЗАШ В КЕНЕФ Е
15:52 12.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АГЕНТЪТ КАРЛ МАРКС
Е ЖИВЯЛ ТОЧНО ДО ХАЙД ПАРК
.... АКО НЯКОЙ НЕ ЗНАЕ В ЛОНДОН :)
15:53 12.10.2026
25 Поредният ненормалник
15:54 12.10.2026
26 звездите ми го говорят
15:59 12.10.2026
27 защо премиерите там
Борис Джонсън
Лиз Тръс
Риши Сунак
Киър Стармър
Анди Бърнам
За да не носи никой персонална отговорност за бъркотиите които създадоха .
Друг е въпроса от тия петимата има ли някой адекватен .
16:03 12.10.2026
28 Ерик Шмит
16:06 12.10.2026
29 Иванов
Коментиран от #32
16:06 12.10.2026
30 В което знаме има бяло и червено и синьо
В европа времето започва с часовника на спаская башня и спира с часовника на Биг бен
16:08 12.10.2026
31 Мишел
16:08 12.10.2026
32 Иванов
До коментар #29 от "Иванов":Моля да се чете Катон Стари.
16:10 12.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този пич няма снимка
То и капацитета му е горе долу толкова.
16:12 12.10.2026
35 Да бе
16:14 12.10.2026
36 Райха и Гватемала и Куба ще подкрепи
-;-
Кога кенефа ще се намеси в Куба
16:18 12.10.2026
37 Историк
Коментиран от #43
16:19 12.10.2026
38 Ха добър ден
16:22 12.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ха ха ха ...
До коментар #37 от "Историк":От рано си почнал с ракията ...
16:28 12.10.2026
44 Хи хи,
16:29 12.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 заз
16:35 12.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 бай Кольо
16:40 12.10.2026
49 Ехо
До коментар #16 от "Как не ви е срам":Те си знаят идиотите, варват на всичко което им се каже по ТВ.
16:43 12.10.2026
50 Смърфиета
16:45 12.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.