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Новият премиер в Лондон: Москва се е намесила в референдума за Брекзит

Новият премиер в Лондон: Москва се е намесила в референдума за Брекзит

12 Октомври, 2026 15:37 1 266 51

  • брекзит-
  • ан​ди бърнам-
  • русия-
  • великобритания-
  • политическа намеса-
  • дейвид камерън-
  • найджъл фараж

Британският премиер заяви, че е получил ясен отговор за руска намеса през 2016 г., но не разкри доказателствата, министър от кабинета уточни, че опитът не е успял

Новият премиер в Лондон: Москва се е намесила в референдума за Брекзит - 1
Снимк: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., заяви британският премиер Анди Бърнам. Той каза, че след влизането си на „Даунинг стрийт“ през юли е поискал оценка за евентуалното участие на Москва и е получил утвърдителен отговор.

„Когато пристигнах на „Даунинг стрийт“, зададох въпроса: имаше ли руска намеса в референдума от 2016 г.? Получих ясен отговор: да, имаше“, заяви Бърнам в подкаста „The Rest is Politics“.

Премиерът не уточни кой му е предоставил тази оценка, на какви доказателства се основава тя и дали намесата е променила резултата от гласуването. На референдума британците избраха излизането на страната от Европейския съюз.

Разлика с досегашната позиция

Изявлението на Бърнам се различава от позицията на предишните консервативни правителства. Те са поддържали тезата, че няма доказателства за успешна руска намеса в референдума, без да отричат наличието на опити за влияние.

Докладът на парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност от 2020 г. разкритикува правителството и британските разузнавателни служби, че не са разследвали достатъчно евентуалната роля на Москва. Според комисията министрите не са потърсили пълна оценка на руските действия, въпреки данните за опити за влияние чрез подкрепяни от руската държава медии и профили в социалните мрежи.

Докладът не установи, че руската намеса е определила изхода от референдума. Основният въпрос, който остава без публичен отговор след изявлението на Бърнам, е дали става дума за операции за влияние, достигнали до британския обществен дебат, или и за доказано въздействие върху самия вот.

Министър: Опитът не е успял

На 12 октомври външният министър Стивън Даути заяви пред „Скай нюз“, че Русия е опитала да се намеси, но не е успяла. По думите му министърът по сигурността Дан Джарвис вече е бил ясен, че са извършени опити за влияние, но те не са постигнали целта си.

Така изявленията на премиера и министъра поставят разграничение между наличие на руска намеса и доказателства, че тя е променила резултата от референдума. Бърнам не е твърдял публично, че Москва е предизвикала победата на лагера за напускане на Европейския съюз.

Премиерът призова Великобритания да бъде по-открита за действията на враждебни държави срещу демократичните процеси. Той заяви, че подобни факти трябва да бъдат установявани своевременно, за да разберат избирателите във Франция и Германия как чужди сили могат да насърчават политически процеси в Европа.

Бърнам посочи и парламентарните избори във Великобритания през 2019 г., като заяви, че има доказателства за опити на Москва да се намеси и в тях. По този въпрос, както и за референдума от 2016 г., публично не са представени допълнителни подробности за конкретните доказателства.

Източници: news.bg, theguardian.com, news.sky.com


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да добре

    58 2 Отговор
    хахахахах смях в залата

    Коментиран от #39

    15:39 12.10.2026

  • 3 Дааа

    63 3 Отговор
    Русия ви cp💩 в налоcaкcoнските гащи😅

    15:39 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Вашето мнение

    59 3 Отговор
    Още един, дето го клати вятъра. Сега се чудят как да изманипулират обществото си и да го набутат отново в Ес.

    15:40 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новите Братушки

    49 2 Отговор
    И ще ви кажат е тея всички Ка.Путти :за всичко виновен е Путин 👈!

    15:42 12.10.2026

  • 8 000

    45 2 Отговор
    Истина е. Аз рично видях путин да гласува за брекзит. Ведяп го и как участва в изборите в сащ, гласувайки за тръмп.

    Коментиран от #17

    15:42 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вашето мнение

    40 2 Отговор
    за 35-36 години се навъдиха толкова колоездачи, че в света стана вече тясно. Абе тия наистина да не се размножават с пъпкуване?

    15:42 12.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пак

    41 2 Отговор
    Москва им е виновна на едни некадърници !

    15:43 12.10.2026

  • 13 Гост

    39 5 Отговор
    Не разбрах, след като намесата на Русия е неуспешна, това означава ли, че руснаците са се борили за оставането на Британия в ЕС? Малко глупово изглежда...ама с такъв премире, толкова!

    15:43 12.10.2026

  • 14 Гучо тъпото

    32 2 Отговор
    Е па сега ли се сетихте,😂
    Стойте си там,даже и визи ще сложим.

    15:44 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Как не ви е срам

    33 3 Отговор
    Така да лъжете и да си вярвате. Просто се самозабравихте. То бива бива ама толкоз не бива. Безнаказаност и самовластие. Кой си ти бе бърнам. Как те избраха да станеш премиер без да си депутат. Подлога мръсна.

    Коментиран от #49

    15:44 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Папуц

    41 1 Отговор
    Поредният Борис Джонсън, монтиран от Ми-6 за Премиер на пиратите от острова!
    Живях в Лондон , повярвайте ми - наистина са изключително тъпи и ограничени!
    А пропо , какво стана със Скрипалите?

    15:46 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Леле - леле ! 😜

    24 1 Отговор
    Великобритански ... Не знам , наглеци или и.д.и.0.т.и ?

    15:52 12.10.2026

  • 22 КОГАТО ВЛИЗАШ В КЕНЕФ Е

    21 1 Отговор
    ИЗЛИШНО ДА ЗАДАВАШ ВЪПРОСА НЯКОЙ ПОЛЗВАЛ ЛИ ГО Е ПРЕДИ ТОВА.........

    15:52 12.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    17 1 Отговор
    АНДИ ,
    АГЕНТЪТ КАРЛ МАРКС
    Е ЖИВЯЛ ТОЧНО ДО ХАЙД ПАРК
    .... АКО НЯКОЙ НЕ ЗНАЕ В ЛОНДОН :)

    15:53 12.10.2026

  • 25 Поредният ненормалник

    30 2 Отговор
    в Европа. Явно е заразно.

    15:54 12.10.2026

  • 26 звездите ми го говорят

    21 1 Отговор
    Бръм ,бръм руснаците са виновни .

    15:59 12.10.2026

  • 27 защо премиерите там

    22 1 Отговор
    ги сменят всяка година ?
    Борис Джонсън
    Лиз Тръс
    Риши Сунак
    Киър Стармър
    Анди Бърнам
    За да не носи никой персонална отговорност за бъркотиите които създадоха .
    Друг е въпроса от тия петимата има ли някой адекватен .

    16:03 12.10.2026

  • 28 Ерик Шмит

    8 1 Отговор
    Русия се меси в изборите на банановите републики.

    16:06 12.10.2026

  • 29 Иванов

    15 2 Отговор
    Тия хора са луди за връзване! Западът толкова е деградирал, че от него полза вече няма! Бих перефразирал Котон Стари, но знам, че ще ме модерират.

    Коментиран от #32

    16:06 12.10.2026

  • 30 В което знаме има бяло и червено и синьо

    8 1 Отговор
    Са замесени руснаците
    В европа времето започва с часовника на спаская башня и спира с часовника на Биг бен

    16:08 12.10.2026

  • 31 Мишел

    15 1 Отговор
    Явно руснаците вършат всичко по света, останалите нямат нито умения, нито акъл да направят нещо .😄

    16:08 12.10.2026

  • 32 Иванов

    8 1 Отговор

    До коментар #29 от "Иванов":

    Моля да се чете Катон Стари.

    16:10 12.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този пич няма снимка

    9 1 Отговор
    която да не оприлича с пародия на агент 007.
    То и капацитета му е горе долу толкова.

    16:12 12.10.2026

  • 35 Да бе

    10 1 Отговор
    лично видях Путин тогава, как носеше чувал с фалшиви бюлетини за да ви прецака! И вие напуснахте "велеикият, урсулиански съюз"!

    16:14 12.10.2026

  • 36 Райха и Гватемала и Куба ще подкрепи

    2 1 Отговор
    Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., заяви британският премиер Анди Бърнам. Той каза, че след влизането си на „Даунинг стрийт“ през юли е поискал оценка за евентуалното участие на Москва и е получил утвърдителен отговор.
    -;-
    Кога кенефа ще се намеси в Куба

    16:18 12.10.2026

  • 37 Историк

    0 8 Отговор
    Как да не е успял, като Брекзит се състоя и агент Краснов стана президент на САЩ в същата 2016 г. Защо КГБ върти целия свят на пръстите си и вече 10 години отровите на Кремъл тровят всички така,както са го замислили? Къде е противоотровата, няма ли спасение най-после преди света да изживее трета световна война? Докога злото ще успява?

    Коментиран от #43

    16:19 12.10.2026

  • 38 Ха добър ден

    2 2 Отговор
    И кварталните кучета знаят , че Брекзита беше организиран от кремъл. Най големия успех на русия от много години насам

    16:22 12.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ха ха ха ...

    5 0 Отговор

    До коментар #37 от "Историк":

    От рано си почнал с ракията ...

    16:28 12.10.2026

  • 44 Хи хи,

    7 0 Отговор
    а отзад като се изцапа , пак ли е руска намеса ...

    16:29 12.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 заз

    2 0 Отговор
    Остава и путин да се е намесил като се те правили.Но не е,щеше да бъдеш човек,а сега не си.

    16:35 12.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 бай Кольо

    1 0 Отговор
    Тия пак са спали на течение.

    16:40 12.10.2026

  • 49 Ехо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Как не ви е срам":

    Те си знаят идиотите, варват на всичко което им се каже по ТВ.

    16:43 12.10.2026

  • 50 Смърфиета

    0 0 Отговор
    Остана ли нещо което не ни изнася да се е случило без руска намеса?

    16:45 12.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

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