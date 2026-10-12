Новият премиер в Лондон: Москва се е намесила в референдума за Брекзит

Русия се е намесила в референдума за Брекзит през 2016 г., заяви британският премиер Анди Бърнам. Той каза, че след влизането си на „Даунинг стрийт“ през юли е поискал оценка за евентуалното участие на Москва и е получил утвърдителен отговор.

„Когато пристигнах на „Даунинг стрийт“, зададох въпроса: имаше ли руска намеса в референдума от 2016 г.? Получих ясен отговор: да, имаше“, заяви Бърнам в подкаста „The Rest is Politics“.

Премиерът не уточни кой му е предоставил тази оценка, на какви доказателства се основава тя и дали намесата е променила резултата от гласуването. На референдума британците избраха излизането на страната от Европейския съюз.

Разлика с досегашната позиция

Изявлението на Бърнам се различава от позицията на предишните консервативни правителства. Те са поддържали тезата, че няма доказателства за успешна руска намеса в референдума, без да отричат наличието на опити за влияние.

Докладът на парламентарната Комисия по разузнаване и сигурност от 2020 г. разкритикува правителството и британските разузнавателни служби, че не са разследвали достатъчно евентуалната роля на Москва. Според комисията министрите не са потърсили пълна оценка на руските действия, въпреки данните за опити за влияние чрез подкрепяни от руската държава медии и профили в социалните мрежи.

Докладът не установи, че руската намеса е определила изхода от референдума. Основният въпрос, който остава без публичен отговор след изявлението на Бърнам, е дали става дума за операции за влияние, достигнали до британския обществен дебат, или и за доказано въздействие върху самия вот.

Министър: Опитът не е успял

На 12 октомври външният министър Стивън Даути заяви пред „Скай нюз“, че Русия е опитала да се намеси, но не е успяла. По думите му министърът по сигурността Дан Джарвис вече е бил ясен, че са извършени опити за влияние, но те не са постигнали целта си.

Така изявленията на премиера и министъра поставят разграничение между наличие на руска намеса и доказателства, че тя е променила резултата от референдума. Бърнам не е твърдял публично, че Москва е предизвикала победата на лагера за напускане на Европейския съюз.

Премиерът призова Великобритания да бъде по-открита за действията на враждебни държави срещу демократичните процеси. Той заяви, че подобни факти трябва да бъдат установявани своевременно, за да разберат избирателите във Франция и Германия как чужди сили могат да насърчават политически процеси в Европа.

Бърнам посочи и парламентарните избори във Великобритания през 2019 г., като заяви, че има доказателства за опити на Москва да се намеси и в тях. По този въпрос, както и за референдума от 2016 г., публично не са представени допълнителни подробности за конкретните доказателства.

Източници: news.bg, theguardian.com, news.sky.com