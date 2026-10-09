Военни наемници от Африка! Кения и Ботсвана искат връщане на пленници от Украйна

Кения преговаря с Украйна за връщането на петима свои граждани, задържани като военнопленници, след като са се сражавали на страната на Русия. Президентът Уилям Руто е обсъдил случая с украинския президент Володимир Зеленски, съобщи министърът на външните работи на Кения Мусалия Мудавади пред депутати в Найроби.

Кения настоява петимата мъже да бъдат признати за жертви на международен трафик на хора, а не да бъдат третирани единствено като военнопленници. По думите на Мудавади те са били привлечени с обещания за работа и впоследствие са попаднали в руската армия.

„Обстоятелствата около тяхното вербуване и постъпване в армията носят белезите на трафик на хора“, заяви Мусалия Мудавади.

Според кенийския министър задържаните твърдят, че са били „вербувани чрез фалшиви обещания за работа“. Сред посочваните граждански длъжности са работа като шофьори, охранители или готвачи. Най-младият от петимата кенийци, намиращи се в украински лагер, е на 23 години.

Ботсвана също иска свой гражданин

Ботсвана също настоява за връщането на свой гражданин, задържан в украински лагер. Министерството на външните работи на страната е поставило въпроса пред Bloomberg, като е посочило, че работи за репатрирането му.

Правителството на Зимбабве междувременно изрази тревога за измамни практики при трансграничното вербуване. В изявление властите предупредиха, че част от привлечените хора са били изпращани на фронтовата линия без предварителна военна подготовка. В текста Русия и Украйна не са назовани изрично.

Украйна съобщава за хиляди чуждестранни бойци

По данни на украинските власти Русия е вербувала над 28 000 чуждестранни граждани от 135 държави за участие във войната. Повече от 5000 от тях са загинали, а бойци от 51 държави са били пленени от украинските сили.

Украйна държи най-малко 213 чуждестранни военнопленници, без да се броят гражданите на Русия и Северна Корея. От тях 37 са африканци. Русия не е признавала публично използването на чуждестранни наемници и поддържа позицията, че разполага с достатъчно жива сила за войната.

Данните на Кения

Мудавади съобщи още, че около 84 кенийци са загинали или се водят за изчезнали, докато други 34 се лекуват в Русия. До момента Кения е репатрирала 62 свои граждани, участвали във войната.

Основният спор около петимата задържани е дали са били доброволни участници във военни действия или са били привлечени чрез измама. От това зависи и как ще бъде поставен въпросът за връщането им от Украйна.

Източници: news.bg, the-star.co.ke