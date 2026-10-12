Украинската армия: Русия вероятно произвежда нови сателити с китайски чипове

Русия вероятно е започнала масово производство на малки сателити за комуникационната си мрежа „Расвет“, използвайки електронни компоненти от Китай. Това сочат разузнавателни данни, с които разполага украинската армия, цитирани от японската агенция „Киодо“.
Мрежата е замислена като руски конкурент на „Старлинк“ – сателитната комуникационна услуга на американската компания „СпейсЕкс“. Военното ѝ приложение може да бъде свързано с управлението на дронове с изглед от първо лице чрез предаване на видео в реално време от бордовите камери.
В момента FPV дроновете се използват основно в близост до фронтовата линия заради ограниченията на комуникациите. Според източник от украинската армия Русия може да започне да използва „Расвет“ до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.
32 сателита са изстреляни през тази година
Украинската армия твърди, че Русия е започнала да използва интегрални схеми на китайската „Шанхай Фудан микроелектроникс груп“ през 2025 г., когато е преминала към подготовка за масово производство. Прототипите, изпитани през 2023 г., са били оборудвани с чипове на американската компания „Ей Ем Ди“.
По данни на украински военен източник Русия е изстреляла 32 сателита от космодрума „Плесецк“ през 2026 г. Първата група от 16 апарата е изведена в орбита през март, а втората – през юли.
Заради сравнително малкия брой сателити „Расвет“ все още няма постоянен обхват над Украйна. Според оценките мрежата може да бъде достъпна там между два и четири часа и половина дневно. За пълноценно функциониране ще са необходими около 250 сателита.
Украйна поиска ограничения за честотите
През август Украйна е поискала от Международния съюз по далекосъобщения да не разпределя честоти за „Расвет“ над украинска територия. Киев аргументира искането си с твърдението, че мрежата ще бъде използвана за военни цели.
Развитието на проекта се следи и заради произхода на използваните компоненти. През септември 2025 г. правителството на САЩ включи „Шанхай Фудан микроелектроникс“ в санкционен списък, като обвини компанията, че предоставя военни технологии на руските въоръжени сили.
Данните за масовото производство и бъдещото военно използване на „Расвет“ са представени от украинската страна. Към момента те не са потвърдени независимо от руски институции или от компанията, свързвана с изграждането на мрежата.
Източници: bta.bg, janes.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
Коментиран от #38
20:20 12.10.2026
2 историк
20:21 12.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ХиХи
20:22 12.10.2026
5 Журналист е диагноза
20:23 12.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сатана Z
20:23 12.10.2026
8 Кажи честно ... 🤣
Коментиран от #24, #44
20:23 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 хихи
20:24 12.10.2026
11 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ
20:25 12.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Опа
Коментиран от #35, #37
20:26 12.10.2026
16 Един
Коментиран от #23
20:26 12.10.2026
17 Кои каза че е заплаха русия?
Ама не се разбира защо е заплаха за нас?
Ние не сме скачали с тигани и тенджери на Майдана!
За нас не е заплаха моля да се корегирате
20:26 12.10.2026
18 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Пич":Много големи количества леко стрелково оръжие се намира в населението на Украйна Разни банди формирования частни сдружения и други подобни структури След около месец ще започнат метежите защото ще започне гладът Празният стомах винаги стои над демокрацията
20:27 12.10.2026
19 Стара работа
20:28 12.10.2026
20 Удри
20:28 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сталин
Коментиран от #27
20:29 12.10.2026
23 А те теб ще чакат бастун
До коментар #16 от "Един":Те вече са го направили руснаците са умна кация
Коментиран от #26, #34
20:29 12.10.2026
24 Ами те
До коментар #8 от "Кажи честно ... 🤣":И американците използват тайвански и китайски чипове
20:31 12.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Един
До коментар #23 от "А те теб ще чакат бастун":Умни са, ама не могат и един свестен мобилен телефон да произведат. А, познай защо.
Коментиран от #43, #55
20:33 12.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А не бе
Хихихихихи
Коментиран от #32, #46
20:37 12.10.2026
29 Хохо Бохо
Коментиран от #36
20:38 12.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ъъъ
И затова е виновен Тръмп, който вместо да извади очите на Huawei, им изписа веждите. Сега Китай има това, моето едва ли щеше да има при други обстоятелства.
20:40 12.10.2026
32 И робот беа направили
До коментар #28 от "А не бе":на четвъртата крачка падна.🤣
Коментиран от #40
20:40 12.10.2026
33 мдааааа
20:40 12.10.2026
34 Аре бе...
До коментар #23 от "А те теб ще чакат бастун":Автомата е Немски, водката - Полска, матрьошките - Японски, ..сичко край блатата е.. мен ТЕ
Ееееедехееее
Коментиран от #48
20:41 12.10.2026
35 АМИ ВЕЧЕ МОГАТ
До коментар #15 от "Опа":АЛООООО ВЕЧЕ МОГАТ
20:42 12.10.2026
36 Хохич ,
До коментар #29 от "Хохо Бохо":Изнервен ли си ?
Коментиран от #50
20:42 12.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 А полани
До коментар #32 от "И робот беа направили":На военното изложение показаа...говорещ..робот от..картон със АЛКАШ.. вътре
Ееееедехееее
Коментиран от #51
20:43 12.10.2026
41 Град Лом
До коментар #25 от "Боруна Лом":Милиционер , сдавайсья .
20:44 12.10.2026
42 СПРАВКА СРЕЩУ ДЕЗИНФ.В ЕС :
🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
Коментиран от #45, #58
20:46 12.10.2026
43 Само питам
До коментар #26 от "Един":Ти колко английски марки телефони знаеш?
20:46 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Разузнавателни данни,
Отдавна всичко на запад което не сътворено от Бог, е произведено в Китай. А ЕС и запада купуват!
За разлика от Украйна обаче, Русия си плаща сама.
Наглостта на лузърите е безгранична но не прави впечтление на обективните медии!
20:57 12.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Абе
До коментар #40 от "А полани":На военното не знаем,ама хиперзвука го видяхме и даже Аналена я махнаха заради късогледство:))))
Коментиран от #54
21:03 12.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Много ясно, ти какво искаш
21:05 12.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Друг
До коментар #26 от "Един":Защото смартфоните са просто търговски продукт за който е нужен пазар. Тоя пазар е завладян само от американски ОС! Дори на Самсунг не позволиха са пуснат на пазара си смартфони с тяхна си ОС.
Впрочем знаеш ли кой произвежда Айфон.
Руснаците са акълии и не може да се отрече. Примери колкото щеш!
21:11 12.10.2026
56 така, така
21:12 12.10.2026
57 НЕ СА КИТАЙСКИ ЧИПОВЕТЕ
21:20 12.10.2026
58 Специалист
До коментар #42 от "СПРАВКА СРЕЩУ ДЕЗИНФ.В ЕС :":Браво много точна информация. Това всеки който го интересува темата трябва да го прочете. На война като на война
21:31 12.10.2026