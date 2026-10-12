Украинската армия: Русия вероятно произвежда нови сателити с китайски чипове

Русия вероятно е започнала масово производство на малки сателити за комуникационната си мрежа „Расвет“, използвайки електронни компоненти от Китай. Това сочат разузнавателни данни, с които разполага украинската армия, цитирани от японската агенция „Киодо“.

Мрежата е замислена като руски конкурент на „Старлинк“ – сателитната комуникационна услуга на американската компания „СпейсЕкс“. Военното ѝ приложение може да бъде свързано с управлението на дронове с изглед от първо лице чрез предаване на видео в реално време от бордовите камери.

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В момента FPV дроновете се използват основно в близост до фронтовата линия заради ограниченията на комуникациите. Според източник от украинската армия Русия може да започне да използва „Расвет“ до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.

32 сателита са изстреляни през тази година

„Съчетаването ѝ с дронове би представлявало много сериозна заплаха за целия свят“, заяви източникът.

Украинската армия твърди, че Русия е започнала да използва интегрални схеми на китайската „Шанхай Фудан микроелектроникс груп“ през 2025 г., когато е преминала към подготовка за масово производство. Прототипите, изпитани през 2023 г., са били оборудвани с чипове на американската компания „Ей Ем Ди“.

По данни на украински военен източник Русия е изстреляла 32 сателита от космодрума „Плесецк“ през 2026 г. Първата група от 16 апарата е изведена в орбита през март, а втората – през юли.

Заради сравнително малкия брой сателити „Расвет“ все още няма постоянен обхват над Украйна. Според оценките мрежата може да бъде достъпна там между два и четири часа и половина дневно. За пълноценно функциониране ще са необходими около 250 сателита.

Украйна поиска ограничения за честотите

През август Украйна е поискала от Международния съюз по далекосъобщения да не разпределя честоти за „Расвет“ над украинска територия. Киев аргументира искането си с твърдението, че мрежата ще бъде използвана за военни цели.

Развитието на проекта се следи и заради произхода на използваните компоненти. През септември 2025 г. правителството на САЩ включи „Шанхай Фудан микроелектроникс“ в санкционен списък, като обвини компанията, че предоставя военни технологии на руските въоръжени сили.

Данните за масовото производство и бъдещото военно използване на „Расвет“ са представени от украинската страна. Към момента те не са потвърдени независимо от руски институции или от компанията, свързвана с изграждането на мрежата.

Източници: bta.bg, janes.com