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Украинската армия: Русия вероятно произвежда нови сателити с китайски чипове
  Тема: Украйна

Украинската армия: Русия вероятно произвежда нови сателити с китайски чипове

12 Октомври, 2026 20:18 1 124 58

  • русия-
  • украйна-
  • сателити-
  • расвет-
  • дронове

Първоначалното ѝ използване може да започне до края на 2026 г. или в началото на 2027 година

Украинската армия: Русия вероятно произвежда нови сателити с китайски чипове - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия вероятно е започнала масово производство на малки сателити за комуникационната си мрежа „Расвет“, използвайки електронни компоненти от Китай. Това сочат разузнавателни данни, с които разполага украинската армия, цитирани от японската агенция „Киодо“.

Мрежата е замислена като руски конкурент на „Старлинк“ – сателитната комуникационна услуга на американската компания „СпейсЕкс“. Военното ѝ приложение може да бъде свързано с управлението на дронове с изглед от първо лице чрез предаване на видео в реално време от бордовите камери.

Още новини от Украйна

В момента FPV дроновете се използват основно в близост до фронтовата линия заради ограниченията на комуникациите. Според източник от украинската армия Русия може да започне да използва „Расвет“ до края на 2026 г. или в началото на 2027 г.

„Съчетаването ѝ с дронове би представлявало много сериозна заплаха за целия свят“, заяви източникът.

32 сателита са изстреляни през тази година

Украинската армия твърди, че Русия е започнала да използва интегрални схеми на китайската „Шанхай Фудан микроелектроникс груп“ през 2025 г., когато е преминала към подготовка за масово производство. Прототипите, изпитани през 2023 г., са били оборудвани с чипове на американската компания „Ей Ем Ди“.

По данни на украински военен източник Русия е изстреляла 32 сателита от космодрума „Плесецк“ през 2026 г. Първата група от 16 апарата е изведена в орбита през март, а втората – през юли.

Заради сравнително малкия брой сателити „Расвет“ все още няма постоянен обхват над Украйна. Според оценките мрежата може да бъде достъпна там между два и четири часа и половина дневно. За пълноценно функциониране ще са необходими около 250 сателита.

Украйна поиска ограничения за честотите

През август Украйна е поискала от Международния съюз по далекосъобщения да не разпределя честоти за „Расвет“ над украинска територия. Киев аргументира искането си с твърдението, че мрежата ще бъде използвана за военни цели.

Развитието на проекта се следи и заради произхода на използваните компоненти. През септември 2025 г. правителството на САЩ включи „Шанхай Фудан микроелектроникс“ в санкционен списък, като обвини компанията, че предоставя военни технологии на руските въоръжени сили.

Данните за масовото производство и бъдещото военно използване на „Расвет“ са представени от украинската страна. Към момента те не са потвърдени независимо от руски институции или от компанията, свързвана с изграждането на мрежата.

Източници: bta.bg, janes.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бе

    39 1 Отговор
    Не беее, с чипове от украински перални ги произвежда. Пак не сте у час.

    Коментиран от #38

    20:20 12.10.2026

  • 2 историк

    36 1 Отговор
    Още в началото на войната трябваше да дадете това което иска Питин ,защото в момента сте под 20 милиона ,и още ще намалявате !

    20:21 12.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ХиХи

    36 1 Отговор
    Първо беха перални, ся Китайски перални

    20:22 12.10.2026

  • 5 Журналист е диагноза

    27 1 Отговор
    И лопати с корейски дръжки!

    20:23 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сатана Z

    23 1 Отговор
    А тостери произвежда ли?

    20:23 12.10.2026

  • 8 Кажи честно ... 🤣

    2 30 Отговор
    Е те какво искат с руски чипове ли да ги произвеждат ?! Те два еднакви пирона не могат да направят .. чипове.

    Коментиран от #24, #44

    20:23 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 хихи

    22 0 Отговор
    С чипове от Естонски вибратори....

    20:24 12.10.2026

  • 11 БАНДАТА ТРОЛОВЕ НА МИРЧЕВ

    22 1 Отговор
    Как коментира тази новина?

    20:25 12.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Опа

    4 16 Отговор
    Русия отдавна няма капацитет да произвежда чипове. Проблемът е, че с китайски чипове не можаха да си изтеглят сателитите в космоса.

    Коментиран от #35, #37

    20:26 12.10.2026

  • 16 Един

    2 19 Отговор
    Искат свой стар линк рашистите, но то само с бабаитлък не става. Трябва и акъл. Даже и китайците още не могат да направят.

    Коментиран от #23

    20:26 12.10.2026

  • 17 Кои каза че е заплаха русия?

    22 3 Отговор
    На няколко пъти пише че Русия е заплаха?
    Ама не се разбира защо е заплаха за нас?
    Ние не сме скачали с тигани и тенджери на Майдана!
    За нас не е заплаха моля да се корегирате

    20:26 12.10.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Много големи количества леко стрелково оръжие се намира в населението на Украйна Разни банди формирования частни сдружения и други подобни структури След около месец ще започнат метежите защото ще започне гладът Празният стомах винаги стои над демокрацията

    20:27 12.10.2026

  • 19 Стара работа

    16 2 Отговор
    Първото оперативно извеждане на 16 сателита "Расвет" в орбита се състоя на 24 март тази година. Изстрелването бе организирано директно от Министерството на отбраната от космодрума Плецеск, без предварително медийно разгласяване. Колко са вече в ниска орбита никой не знае. Знае се обаче че са по ниско и блокират на 90% старлинка ..... !

    20:28 12.10.2026

  • 20 Удри

    5 15 Отговор
    В интерес на Китай е Русия да продължава войната и да бъде обезкървена бавно и методично. После китайците си взимат Сибир.

    20:28 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сталин

    4 16 Отговор
    Русия никога не е била толкова зависима от Китай, колкото стана при режима на Путин.

    Коментиран от #27

    20:29 12.10.2026

  • 23 А те теб ще чакат бастун

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Един":

    Те вече са го направили руснаците са умна кация

    Коментиран от #26, #34

    20:29 12.10.2026

  • 24 Ами те

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Кажи честно ... 🤣":

    И американците използват тайвански и китайски чипове

    20:31 12.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Един

    2 13 Отговор

    До коментар #23 от "А те теб ще чакат бастун":

    Умни са, ама не могат и един свестен мобилен телефон да произведат. А, познай защо.

    Коментиран от #43, #55

    20:33 12.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А не бе

    2 11 Отговор
    Преди няколко години беа направиле... кремльовски Таблет,..19 кг. и сглобен със.. дърводелски винтове! И памет за... 4 песни!
    Хихихихихи

    Коментиран от #32, #46

    20:37 12.10.2026

  • 29 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Не е вярно. Чиповете са от урсулски перални, крадени от 404 и злато от златни тоалетни. Урсулестата така ни каза

    Коментиран от #36

    20:38 12.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ъъъ

    3 3 Отговор
    "Русия вероятно произвежда нови сателити с китайски чипове"

    И затова е виновен Тръмп, който вместо да извади очите на Huawei, им изписа веждите. Сега Китай има това, моето едва ли щеше да има при други обстоятелства.

    20:40 12.10.2026

  • 32 И робот беа направили

    1 6 Отговор

    До коментар #28 от "А не бе":

    на четвъртата крачка падна.🤣

    Коментиран от #40

    20:40 12.10.2026

  • 33 мдааааа

    1 5 Отговор
    Ми , като няма собствени ? Какво да прави ?!

    20:40 12.10.2026

  • 34 Аре бе...

    1 8 Отговор

    До коментар #23 от "А те теб ще чакат бастун":

    Автомата е Немски, водката - Полска, матрьошките - Японски, ..сичко край блатата е.. мен ТЕ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #48

    20:41 12.10.2026

  • 35 АМИ ВЕЧЕ МОГАТ

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Опа":

    АЛООООО ВЕЧЕ МОГАТ

    20:42 12.10.2026

  • 36 Хохич ,

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хохо Бохо":

    Изнервен ли си ?

    Коментиран от #50

    20:42 12.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 А полани

    1 5 Отговор

    До коментар #32 от "И робот беа направили":

    На военното изложение показаа...говорещ..робот от..картон със АЛКАШ.. вътре
    Ееееедехееее

    Коментиран от #51

    20:43 12.10.2026

  • 41 Град Лом

    1 3 Отговор

    До коментар #25 от "Боруна Лом":

    Милиционер , сдавайсья .

    20:44 12.10.2026

  • 42 СПРАВКА СРЕЩУ ДЕЗИНФ.В ЕС :

    5 1 Отговор
    Центр.компютър в Моск.стратег.център е два пъти по мощен от този на Пентагона 16 срещу 7 Петафлопса за сек.
    🇷🇺 РУСИЯ ЩЕ ДОВЪРШИ ОПЕРАЦИЯТА СИ ,СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКР.РЕЖИМ !!! АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,ПРЕДИ ДНИ! ИМА ВИДЕА !!!! ТОВА Е ФАКТ !!! В УКРАЙНА ИМА МНОГО ЗЕМИ ИЗКУПЕНИ ОТ ЗАП.КОМПАНИИ,НО ТАМ ВЕЧЕ СА РУСКИ ВОЙСКИ !...ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.ВОЙНИЦИ.
    УКРАЙНА ВЕЧЕ Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА. А СЪЩО И В КИЕВ.
    САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ. В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ = 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ.АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА = 3 % ОТ БВП !
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЯ НА САНКЦИИТЕ ,ЗА 2026 г.🇷🇺 РУСИЯ Е С УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД $,СТАБИЛНА ИКОНОМИКА И ТРИ ПЪТИ ПО МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО ОБЩО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    Коментиран от #45, #58

    20:46 12.10.2026

  • 43 Само питам

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Ти колко английски марки телефони знаеш?

    20:46 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Разузнавателни данни,

    2 0 Отговор
    с които разполага украинската армия, посочват ли с какви чипове и компоненти са Старлинк сателитите и е дроновете, които се плащат от европейците, за да им ги подаряват?
    Отдавна всичко на запад което не сътворено от Бог, е произведено в Китай. А ЕС и запада купуват!
    За разлика от Украйна обаче, Русия си плаща сама.

    Наглостта на лузърите е безгранична но не прави впечтление на обективните медии!

    20:57 12.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Абе

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "А полани":

    На военното не знаем,ама хиперзвука го видяхме и даже Аналена я махнаха заради късогледство:))))

    Коментиран от #54

    21:03 12.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Много ясно, ти какво искаш

    2 0 Отговор
    зелено жабо? Другарят СиДзин да ти дава пари като европейските глупаци!

    21:05 12.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Друг

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Един":

    Защото смартфоните са просто търговски продукт за който е нужен пазар. Тоя пазар е завладян само от американски ОС! Дори на Самсунг не позволиха са пуснат на пазара си смартфони с тяхна си ОС.
    Впрочем знаеш ли кой произвежда Айфон.
    Руснаците са акълии и не може да се отрече. Примери колкото щеш!

    21:11 12.10.2026

  • 56 така, така

    2 0 Отговор
    Използването за военни цели няма да мине през никакви международни органи, така че руснака ще си ползва каквото му трябва и както му трябва. Украинците съвсем го закъсаха

    21:12 12.10.2026

  • 57 НЕ СА КИТАЙСКИ ЧИПОВЕТЕ

    1 0 Отговор
    .....УРСУса РЕЧЕ ЧЕ СА ОТ ПЕРАЛНА ....ПЕРЛА 04...........СМЕШНИЦИИИИИИ

    21:20 12.10.2026

  • 58 Специалист

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "СПРАВКА СРЕЩУ ДЕЗИНФ.В ЕС :":

    Браво много точна информация. Това всеки който го интересува темата трябва да го прочете. На война като на война

    21:31 12.10.2026

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