„Скай“ получи заплаха за сигурността

Британският телевизионен канал „Скай“ е получил заплаха за сигурността и е докладвал случая на съответните власти. Телевизията е извършила оценка на сигнала, но не съобщава подробности за неговия характер.

„Скай“ е една от няколко медийни организации, получили заплаха, съобщи говорител на канала. „Безопасността и сигурността на нашите колеги са наш основен приоритет и ние работим в тясно сътрудничество с властите, за да гарантираме, че нашите служители и дейности ще останат подсигурени“, се казва в изявлението.

Телевизията, собственост на американската компания „Комкаст“, допълни, че не би било уместно да коментира повече случая на този етап. Няма публично потвърждение за извършен атентат, пострадали или материални щети.

Заплахи към медии и полети в Европа

Сигналът към „Скай“ е подаден часове след като ирландският телевизионен канал Ер Те Е евакуира сградата си заради бомбена заплаха.

Случаите се развиват на фона на поредица от бомбени заплахи, засегнали европейски полети през седмицата. При някои от тях са извършени извънредни кацания и са предприети допълнителни проверки, но в съобщените до момента случаи не са открити взривни устройства.

Към момента не е обявено дали заплахата към „Скай“ е свързана с останалите сигнали в Европа. Разследването и оценката на риска са оставени на компетентните власти.

Източници: bta.bg