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„Скай“ получи заплаха за сигурността

„Скай“ получи заплаха за сигурността

6 Ноември, 2026 17:51 801 11

  • скай-
  • заплаха за сигурността-
  • ер те е-
  • бомбени заплахи-
  • европа

Британският телевизионен канал е извършил оценка на сигнала и го е докладвал на властите, случаят идва часове след евакуация на ирландската телевизия Ер Те Е

„Скай“ получи заплаха за сигурността - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британският телевизионен канал „Скай“ е получил заплаха за сигурността и е докладвал случая на съответните власти. Телевизията е извършила оценка на сигнала, но не съобщава подробности за неговия характер.

„Скай“ е една от няколко медийни организации, получили заплаха, съобщи говорител на канала. „Безопасността и сигурността на нашите колеги са наш основен приоритет и ние работим в тясно сътрудничество с властите, за да гарантираме, че нашите служители и дейности ще останат подсигурени“, се казва в изявлението.

Телевизията, собственост на американската компания „Комкаст“, допълни, че не би било уместно да коментира повече случая на този етап. Няма публично потвърждение за извършен атентат, пострадали или материални щети.

Заплахи към медии и полети в Европа

Сигналът към „Скай“ е подаден часове след като ирландският телевизионен канал Ер Те Е евакуира сградата си заради бомбена заплаха.

Случаите се развиват на фона на поредица от бомбени заплахи, засегнали европейски полети през седмицата. При някои от тях са извършени извънредни кацания и са предприети допълнителни проверки, но в съобщените до момента случаи не са открити взривни устройства.

Към момента не е обявено дали заплахата към „Скай“ е свързана с останалите сигнали в Европа. Разследването и оценката на риска са оставени на компетентните власти.

Източници: bta.bg


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Очаквайте реакция от Скай-нет.

    17:58 06.11.2026

  • 2 Цвете

    3 0 Отговор
    МОЖЕ БИ ДА ,МОЖЕ БИ НЕ ,НО ЗАПЛАХИТЕ СА СИ РУСКА РУЛЕТКА. 🫡✈️🤔🤔🤫😠

    18:02 06.11.2026

  • 3 Овчар

    2 1 Отговор
    Софтуери на по 15 години са навсякъде ..! Новите са в наличност но алчността на имащите и преялите с власт не искат да дават а да взимат..Размразяването на храна по хранителните вериги е само началото..Има услуги които не могат да бъдат изключени от нета , защото са свързани с него..

    18:02 06.11.2026

  • 4 Малка Руска Пеперуда

    0 1 Отговор
    Лапам мухи
    50€
    Рускиня 100%

    Коментиран от #7, #10, #11

    18:05 06.11.2026

  • 5 Звездоброец

    3 1 Отговор
    Какво става на запад , бе !? Хладилниците стават фурни , самолети кацат насам - натам , а сега и пуйки хвърчат уплашени..

    Коментиран от #8

    18:15 06.11.2026

  • 6 хахахахха

    2 0 Отговор
    факти,а вас кога ше ва думкат

    18:17 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Малка Руска Пеперуда":

    абсолютна хахла си,личи си по интелекта

    18:43 06.11.2026

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