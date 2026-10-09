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Полша прекрати делото за дроновете с полски SIM карти
  Тема: Украйна

Полша прекрати делото за дроновете с полски SIM карти

9 Октомври, 2026 22:19 431 5

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Прокуратурата в Люблин не е установила кой е нарушил полското въздушно пространство през септември 2025 г. Военните са действали по правилата, заключават разследващите

Полша прекрати делото за дроновете с полски SIM карти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Окръжната прокуратура в Люблин е прекратила разследването за нарушаването на полското въздушно пространство от дронове през нощта на 10 септември 2025 г. Причината е, че не е установен извършителят. В някои от свалените безпилотни апарати са открити полски SIM карти, но разследващите не са съобщили дали те са били откраднати или придобити незаконно.

„Разследването беше прекратено, тъй като не беше възможно да се установи лицето, нарушило полското въздушно пространство и създало по този начин заплаха за обществената безопасност“, заяви прокурор Марчин Козак, говорител на Окръжната прокуратура в Люблин. По-голямата част от материалите по делото, включително мотивите за решението, са класифицирани.

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Прокуратурата не откри нарушения от страна на военните

Разследването е обхванало и действията на полските военнослужещи по време на инцидента. Според прокуратурата реакцията им е била адекватна и е съответствала на установените процедури.

Военните са имали разрешение да използват бойно оръжие и да свалят цели, определени като вражески. Тази част от производството също е прекратена, тъй като не са установени нарушения.

По данни на RMF24 през нощта на 9 срещу 10 септември 2025 г. полското въздушно пространство е било нарушено от над 30 дрона тип „Гербера“, паднали на 27 места в страната.

Варшава предупреждава за нови провокации

Министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш заяви, че Русия разполага със значителен брой пленени украински дронове и може да ги използва за провокации на полска територия под чужд флаг. По думите му Полша трябва да се подготви за подобен сценарий.

Министърът определи равнището на заплахата от Русия като изключително високо и посочи, че напрежението се увеличава не само във военната сфера, но и в информационното пространство. Той заяви, че през предходната седмица полски и шведски изтребители са били вдигани по тревога три пъти заради руски самолети над Балтийско море.

Косиняк-Камиш посочи още кибератаките, посегателствата срещу критична инфраструктура и заглушаването на GPS сигнали като част от действията, които според него целят дестабилизация. Полското правителство ще обсъди подготовката за възможни провокации на заседание на комитета по сигурността.

Източници: news.bg, rmf24.pl, rp.pl


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 0 Отговор
    Алчността и параноята ще ги погуби..!

    Коментиран от #2

    22:22 09.10.2026

  • 2 Това е безспорен

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    факт

    22:25 09.10.2026

  • 3 55555555555555

    4 0 Отговор
    е , поне един руски паспорт немаше ли у некой харасталак наблизо ! Излагате се , ей !

    22:25 09.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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