Канцлерът Мерц сменя курса на ХДС след изборните поражения

Германският канцлер и лидер на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц представи обновен политически курс на партията след пораженията ѝ на регионални избори в Източна Германия. Промяната е насочена към възстановяване на доверието и на популярността на управляващата формация.
Новият партиен манифест поставя акцент върху достъпните цени и по-голямата социална справедливост. Според Politico този подход звучи по-меко и по-близо до традиционните послания на социалдемократите, отколкото до твърдата реторика, с която Мерц беше свързван досега.„Трябва да се борим както с реалната, така и с възприеманата от обществото несправедливост в нашата страна и в най-кратки срокове да направим живота на хората по-достъпен от гледна точка на цените“, заяви Мерц в централата на ХДС в Берлин.
Обещание за по-нисък данък върху електроенергията
Като конкретна мярка канцлерът представи план за намаляване на данъка върху електроенергията до минималното ниво, разрешено от Европейския съюз. По думите му това трябва да облекчи както домакинствата, така и германската промишленост. Мерц оцени годишната цена на мярката за бюджета на около 5 млрд. евро.
Финансовият министър Ларс Клингбайл обаче изрази съмнения дали подобно намаляване може да бъде устойчиво финансирано. Той не отхвърли самата идея, но посочи, че трябва да има надежден източник на средства. Засега няма обявен конкретен срок за внасяне и приемане на необходимите законови промени.
Консервативните позиции остават
Завоят към социални теми не означава отказ от основните консервативни позиции на ХДС. В документа се предвиждат намаляване на държавната регулация, ограничаване на притока на търсещи убежище и депортиране на чужденци, обвинени в извършване на престъпления. Мерц обещава и продължаване на реформите, насочени към съкращаване на разходите.
Канцлерът призна, че промяната няма да стане за една нощ.„Предстои ни да излезем от тази дълбока яма, както и да преодолеем кризата на доверието. Коригираме курса. Искаме да покажем, че сме готови за промени, а и предвид резултатите от изборите просто сме длъжни да сме готови за тях“, каза Мерц.
Новият курс трябва да покаже дали ХДС може едновременно да привлече избиратели, разочаровани от високите разходи за живот, и да запази подкрепата на консервативната си база. Според Politico все още не е ясно дали промяната в посланията ще бъде достатъчна, за да повиши популярността на Мерц и да стабилизира правителството.
Източници: news.bg, onvista.de, de.euronews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Абе
Коментиран от #8
09:58 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Байкал MP-654 K
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
Коментиран от #9
09:59 13.10.2026
5 Хахаха, ЕС казва колко да е данъка
Коментиран от #7
10:01 13.10.2026
6 Депортиране на чужденци няма
10:04 13.10.2026
7 Еврозоната казва това
До коментар #5 от "Хахаха, ЕС казва колко да е данъка":Ние ви предупреждавахме че с приемането на еврото вече нямаме суверенитет но никой не искаше да чуе .
10:11 13.10.2026
8 Така е
До коментар #2 от "Абе":Прав си, но в опита си да спаси рейтинга на партията си и лично своето оцеляване малоумника ще сътвори още по-големи тъпотии и Германия ще затъне още повече. С лозунги и празни приказки нищо няма да постигне, там проблемите са много и големи и докато не променят коренно политиката си към Русия и отношението си към мигрантите няма да има оправия.
Коментиран от #11
10:15 13.10.2026
9 Именно за това защото
До коментар #4 от "Байкал MP-654 K":ГДР са знаяли това че става в Европа че фашизма си продължава именно за това те бяха верни на социализма за разлика от останалите соц държави но Пропагандата събори соца и всичко се повтаря като фарс фашизма се върна...
10:17 13.10.2026
10 Ние си имахме наши сънародници
10:24 13.10.2026
11 Премахване на санкциите срещу Русия
До коментар #8 от "Така е":Спиране на подкрепата за фашиската хунта в куев и депортиране на всички чужденци това е изхода. Връщане на технологичните производства в Европа . Пълно отхвърляне на Глобализацията
Коментиран от #12
10:29 13.10.2026
12 За съжаление
До коментар #11 от "Премахване на санкциите срещу Русия":Правят точно обратното. Приемането на чужденци нищо няма да реши Нищо .
10:31 13.10.2026
13 Нишо
10:32 13.10.2026
14 Имало "реална несправедливост"
10:43 13.10.2026
15 Точен
10:52 13.10.2026
16 Бончо М.
11:00 13.10.2026