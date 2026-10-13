Канцлерът Мерц сменя курса на ХДС след изборните поражения

Германският канцлер и лидер на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц представи обновен политически курс на партията след пораженията ѝ на регионални избори в Източна Германия. Промяната е насочена към възстановяване на доверието и на популярността на управляващата формация.

Новият партиен манифест поставя акцент върху достъпните цени и по-голямата социална справедливост. Според Politico този подход звучи по-меко и по-близо до традиционните послания на социалдемократите, отколкото до твърдата реторика, с която Мерц беше свързван досега.

Обещание за по-нисък данък върху електроенергията

„Трябва да се борим както с реалната, така и с възприеманата от обществото несправедливост в нашата страна и в най-кратки срокове да направим живота на хората по-достъпен от гледна точка на цените“, заяви Мерц в централата на ХДС в Берлин.

Като конкретна мярка канцлерът представи план за намаляване на данъка върху електроенергията до минималното ниво, разрешено от Европейския съюз. По думите му това трябва да облекчи както домакинствата, така и германската промишленост. Мерц оцени годишната цена на мярката за бюджета на около 5 млрд. евро.

Финансовият министър Ларс Клингбайл обаче изрази съмнения дали подобно намаляване може да бъде устойчиво финансирано. Той не отхвърли самата идея, но посочи, че трябва да има надежден източник на средства. Засега няма обявен конкретен срок за внасяне и приемане на необходимите законови промени.

Консервативните позиции остават

Завоят към социални теми не означава отказ от основните консервативни позиции на ХДС. В документа се предвиждат намаляване на държавната регулация, ограничаване на притока на търсещи убежище и депортиране на чужденци, обвинени в извършване на престъпления. Мерц обещава и продължаване на реформите, насочени към съкращаване на разходите.

Канцлерът призна, че промяната няма да стане за една нощ.

„Предстои ни да излезем от тази дълбока яма, както и да преодолеем кризата на доверието. Коригираме курса. Искаме да покажем, че сме готови за промени, а и предвид резултатите от изборите просто сме длъжни да сме готови за тях“, каза Мерц.

Новият курс трябва да покаже дали ХДС може едновременно да привлече избиратели, разочаровани от високите разходи за живот, и да запази подкрепата на консервативната си база. Според Politico все още не е ясно дали промяната в посланията ще бъде достатъчна, за да повиши популярността на Мерц и да стабилизира правителството.

Източници: news.bg, onvista.de, de.euronews.com