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Канцлерът Мерц сменя курса на ХДС след изборните поражения

Канцлерът Мерц сменя курса на ХДС след изборните поражения

13 Октомври, 2026 09:55 1 094 16

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Германският канцлер постави акцент върху достъпните цени и социалната справедливост, но запази твърдата линия по миграцията и разходите

Канцлерът Мерц сменя курса на ХДС след изборните поражения - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер и лидер на Християндемократическия съюз (ХДС) Фридрих Мерц представи обновен политически курс на партията след пораженията ѝ на регионални избори в Източна Германия. Промяната е насочена към възстановяване на доверието и на популярността на управляващата формация.

Новият партиен манифест поставя акцент върху достъпните цени и по-голямата социална справедливост. Според Politico този подход звучи по-меко и по-близо до традиционните послания на социалдемократите, отколкото до твърдата реторика, с която Мерц беше свързван досега.

„Трябва да се борим както с реалната, така и с възприеманата от обществото несправедливост в нашата страна и в най-кратки срокове да направим живота на хората по-достъпен от гледна точка на цените“, заяви Мерц в централата на ХДС в Берлин.

Обещание за по-нисък данък върху електроенергията

Като конкретна мярка канцлерът представи план за намаляване на данъка върху електроенергията до минималното ниво, разрешено от Европейския съюз. По думите му това трябва да облекчи както домакинствата, така и германската промишленост. Мерц оцени годишната цена на мярката за бюджета на около 5 млрд. евро.

Финансовият министър Ларс Клингбайл обаче изрази съмнения дали подобно намаляване може да бъде устойчиво финансирано. Той не отхвърли самата идея, но посочи, че трябва да има надежден източник на средства. Засега няма обявен конкретен срок за внасяне и приемане на необходимите законови промени.

Консервативните позиции остават

Завоят към социални теми не означава отказ от основните консервативни позиции на ХДС. В документа се предвиждат намаляване на държавната регулация, ограничаване на притока на търсещи убежище и депортиране на чужденци, обвинени в извършване на престъпления. Мерц обещава и продължаване на реформите, насочени към съкращаване на разходите.

Канцлерът призна, че промяната няма да стане за една нощ.

„Предстои ни да излезем от тази дълбока яма, както и да преодолеем кризата на доверието. Коригираме курса. Искаме да покажем, че сме готови за промени, а и предвид резултатите от изборите просто сме длъжни да сме готови за тях“, каза Мерц.

Новият курс трябва да покаже дали ХДС може едновременно да привлече избиратели, разочаровани от високите разходи за живот, и да запази подкрепата на консервативната си база. Според Politico все още не е ясно дали промяната в посланията ще бъде достатъчна, за да повиши популярността на Мерц и да стабилизира правителството.

Източници: news.bg, onvista.de, de.euronews.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Абе

    25 0 Отговор
    Шмерц е бита карта.

    Коментиран от #8

    09:58 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Байкал MP-654 K

    18 0 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    Коментиран от #9

    09:59 13.10.2026

  • 5 Хахаха, ЕС казва колко да е данъка

    14 0 Отговор
    "Като конкретна мярка канцлерът представи план за намаляване на данъка върху електроенергията до минималното ниво, разрешено от Европейския съюз."

    Коментиран от #7

    10:01 13.10.2026

  • 6 Депортиране на чужденци няма

    19 0 Отговор
    Извършилите престъпления щял да депортира ?!? Ми те защо по дяволите не са в затвора . Избиха толкова хора и нищо. Вечно се мотаят по центъра и мола. Социалните разходи пак са за тях. На кого го разправят тия.

    10:04 13.10.2026

  • 7 Еврозоната казва това

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха, ЕС казва колко да е данъка":

    Ние ви предупреждавахме че с приемането на еврото вече нямаме суверенитет но никой не искаше да чуе .

    10:11 13.10.2026

  • 8 Така е

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Прав си, но в опита си да спаси рейтинга на партията си и лично своето оцеляване малоумника ще сътвори още по-големи тъпотии и Германия ще затъне още повече. С лозунги и празни приказки нищо няма да постигне, там проблемите са много и големи и докато не променят коренно политиката си към Русия и отношението си към мигрантите няма да има оправия.

    Коментиран от #11

    10:15 13.10.2026

  • 9 Именно за това защото

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Байкал MP-654 K":

    ГДР са знаяли това че става в Европа че фашизма си продължава именно за това те бяха верни на социализма за разлика от останалите соц държави но Пропагандата събори соца и всичко се повтаря като фарс фашизма се върна...

    10:17 13.10.2026

  • 10 Ние си имахме наши сънародници

    6 0 Отговор
    А Германия си внесе такива с милиони. Обаче и ние внасяме и какво следва. Белите хора на позора. Един ден точно те ще гледат умно от концлагерите. В Лондон и в Ню Йорк тренда е обърнат.

    10:24 13.10.2026

  • 11 Премахване на санкциите срещу Русия

    9 0 Отговор

    До коментар #8 от "Така е":

    Спиране на подкрепата за фашиската хунта в куев и депортиране на всички чужденци това е изхода. Връщане на технологичните производства в Европа . Пълно отхвърляне на Глобализацията

    Коментиран от #12

    10:29 13.10.2026

  • 12 За съжаление

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Премахване на санкциите срещу Русия":

    Правят точно обратното. Приемането на чужденци нищо няма да реши Нищо .

    10:31 13.10.2026

  • 13 Нишо

    4 0 Отговор
    не може да го спаси нито него, нито партята му. Имаха над година време, но освен че ускори пропадането на немската икономика, не постигна нищо друго. Той е поредния политик, който е избран с гласовете на народа, но после му обърна гръб

    10:32 13.10.2026

  • 14 Имало "реална несправедливост"

    3 0 Отговор
    И такава "възприемана в нашата страна" . Тези хора не слизат от колите имат 24 часа охрана и нямат идея какъв е живота. Те са капсулирани. И в България е така и затова сме в дупка.

    10:43 13.10.2026

  • 15 Точен

    3 0 Отговор
    Защо българските медии мълчат, че 4 депутати на Мерц от провинция Саксония-Анхалт са гласували за председател на местния Парламент да е от Алтернативе? Самите водещи членове на ХДС не одобряват политиките на Мерц срещу Русия и за приемане на мигранти.

    10:52 13.10.2026

  • 16 Бончо М.

    1 0 Отговор
    Е, как новият им курс да привлече избиратели, като уж са християни, а се готвят за милитаризация и война. Лъжите не вдигат рейтинга.

    11:00 13.10.2026

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