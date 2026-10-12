Нова енергийна зависимост на Европа - този път от САЩ?

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Скорошното посещение на американския американският държавен секретар Марко Рубио в Атина потвърди интереса на американското правителство към енергийния сектор в Гърция. Става въпрос за това как САЩ възнамеряват да разширят транспорта и разпределението на собствения си втечнен газ към Европа чрез така наречения Вертикален коридор, коментира пред АРД Ино Афентули, експерт по външна политика в атинския мозъчен тръст „Елиамеп“.

Вертикалният коридор е мрежа от газопроводи, която трябва да доставя газ например от Гърция през България и Румъния до Украйна. Той е част от усилията на ЕС да прекрати напълно вноса на руски газнай-късно до ноември 2027 година, припомня германското издание.

Спиране на руския газ

Предстоящото спиране на руските доставки раздвижи газовите и корабните компании, както и политиците в цяла Югоизточна Европа. Както обаче предупреждават критици, тази динамика може да доведе до изграждането на нова инфраструктура за изкопаеми горива, която може изобщо да не е необходима, пише АРД. За гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис обаче е важно друго - че Гърция ще се превърне в „централен играч в Югоизточна Европа“ - след като досега е била „в периферията на енергийната система“.

Вертикалният коридор трябва да направи Гърция важен входен пункт за втечнен природен газ (LNG), предимно от САЩ. Страната вече разполага с два терминала за втечнен природен газ, а още четири са предвидени или са в процес на планиране, като все още не е ясно кои от тях действително ще бъдат реализирани.

Нови сондажи за газ - с участието и на американски концерни

Това развитие се дължи на американската енергийна офанзива в региона. За първи път от десетилетия насам Гърция възнамерява скоро отново да започне проучвателни сондажи за природен газ, а сред участниците са и американските петролни компании „ЕксонМобил“ и „Шеврон“. Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл обиколи региона през последните месеци и агитираше за сключване на сделки с американски фирми. Тя уверява, че САЩ проявяват голям интерес към инвестиции в Гърция.

Това се отнася не само до един-единствен газопровод, обяснява енергийният експерт Михалис Матиулакис от „Елиамеп“: „Става дума за цяла система от газопроводи, а в момента се реконструира съществуваща инфраструктура и се изграждат нови участъци от газопроводи, включително свързващи тръбопроводи между страните“.

Според него това е печеливша ситуация за всички, тъй като в момента европейските и американските интереси съвпадали. Матиулакис твърди, че природният газ ще се използва още дълго време, защото енергийният преход не е напреднал достатъчно, а Европа се нуждаела от енергийна сигурност.

Прекалено амбициозен ли е проектът?

Никос Мандзарис, анализатор в гръцкия мозъчен тръст The Green Tank, гледа по по-различен начин на Вертикалния коридор – той го смята за „прекалено мащабен и скъп“. Това е и основният извод в анализ, публикуван от The Green Tank в края на септември. Там се посочва, че дори ако цялото търсене на природен газ по трасето на Вертикалния коридор трябва да бъде осигурявано единствено чрез терминали за втечнен природен газ в Гърция, то пак би бил необходим само един нов терминал вместо четирите, които се планират в момента.

Мандзарис прогнозира дългосрочен спад в търсенето на газ и същевременно посочва високите разходи, свързани с втечнения газ. Експертът критикува плановете на гръцкото правителство, определяйки ги като непрозрачни и неясни, и отбелязва липсата на ясна стратегия. „Те просторуски газгаз САЩ импровизират – не само гърците, но и всички участващи страни. Именно затова е опасно. Това ще се отрази негативно и на потребителите като цяло – не само в Гърция, но и навсякъде другаде“. Ситуацията е особено тревожна поради факта, че тези инвестиции трудно се съгласуват и с климатичните цели на ЕС, посочва още АРД.

САЩ – водещ играч на пазара

Ана Мария Ялер-Макаревич от международния Институт за енергийна икономика и финансови анализи апелира да се инвестира не във Вертикалния коридор, а в свързването на регионалните електропреносни мрежи. Според нея там се крие бъдещето.

Тя посочва и още един проблем. През август и септември около 70 процента от целия внос на втечнен природен газ в ЕС са дошли от САЩ. Опасението е, че вместо да разнообрази източниците си, ЕС преминава от една зависимост (от Русия) към друга - този път от САЩ. Поне в гръцкото правителство не виждат проблем в тясното сътрудничество със САЩ. Марко Рубио говореше в Атина за историческия съюз с Гърция, а гръцкият му колега Йоргос Герапетритис заяви, че никога преди гръцко-американското партньорство не е било толкова силно и тясно.

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