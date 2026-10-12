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Нова енергийна зависимост на Европа - този път от САЩ?

Нова енергийна зависимост на Европа - този път от САЩ?

12 Октомври, 2026 23:01 686 11

  • сащ-
  • европейски съюз-
  • газ-
  • газпром-
  • северен поток-
  • втечнен газ

Страните от Югоизточна Европа искат да са независими от руския газ, а САЩ имат интерес да доставят своя втечнен газ

Нова енергийна зависимост на Европа - този път от САЩ? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Скорошното посещение на американския американският държавен секретар Марко Рубио в Атина потвърди интереса на американското правителство към енергийния сектор в Гърция. Става въпрос за това как САЩ възнамеряват да разширят транспорта и разпределението на собствения си втечнен газ към Европа чрез така наречения Вертикален коридор, коментира пред АРД Ино Афентули, експерт по външна политика в атинския мозъчен тръст „Елиамеп“.

Вертикалният коридор е мрежа от газопроводи, която трябва да доставя газ например от Гърция през България и Румъния до Украйна. Той е част от усилията на ЕС да прекрати напълно вноса на руски газнай-късно до ноември 2027 година, припомня германското издание.

Спиране на руския газ

Предстоящото спиране на руските доставки раздвижи газовите и корабните компании, както и политиците в цяла Югоизточна Европа. Както обаче предупреждават критици, тази динамика може да доведе до изграждането на нова инфраструктура за изкопаеми горива, която може изобщо да не е необходима, пише АРД. За гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис обаче е важно друго - че Гърция ще се превърне в „централен играч в Югоизточна Европа“ - след като досега е била „в периферията на енергийната система“.

Вертикалният коридор трябва да направи Гърция важен входен пункт за втечнен природен газ (LNG), предимно от САЩ. Страната вече разполага с два терминала за втечнен природен газ, а още четири са предвидени или са в процес на планиране, като все още не е ясно кои от тях действително ще бъдат реализирани.

Нови сондажи за газ - с участието и на американски концерни

Това развитие се дължи на американската енергийна офанзива в региона. За първи път от десетилетия насам Гърция възнамерява скоро отново да започне проучвателни сондажи за природен газ, а сред участниците са и американските петролни компании „ЕксонМобил“ и „Шеврон“. Американската посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл обиколи региона през последните месеци и агитираше за сключване на сделки с американски фирми. Тя уверява, че САЩ проявяват голям интерес към инвестиции в Гърция.

Това се отнася не само до един-единствен газопровод, обяснява енергийният експерт Михалис Матиулакис от „Елиамеп“: „Става дума за цяла система от газопроводи, а в момента се реконструира съществуваща инфраструктура и се изграждат нови участъци от газопроводи, включително свързващи тръбопроводи между страните“.

Според него това е печеливша ситуация за всички, тъй като в момента европейските и американските интереси съвпадали. Матиулакис твърди, че природният газ ще се използва още дълго време, защото енергийният преход не е напреднал достатъчно, а Европа се нуждаела от енергийна сигурност.

Прекалено амбициозен ли е проектът?

Никос Мандзарис, анализатор в гръцкия мозъчен тръст The Green Tank, гледа по по-различен начин на Вертикалния коридор – той го смята за „прекалено мащабен и скъп“. Това е и основният извод в анализ, публикуван от The Green Tank в края на септември. Там се посочва, че дори ако цялото търсене на природен газ по трасето на Вертикалния коридор трябва да бъде осигурявано единствено чрез терминали за втечнен природен газ в Гърция, то пак би бил необходим само един нов терминал вместо четирите, които се планират в момента.

Мандзарис прогнозира дългосрочен спад в търсенето на газ и същевременно посочва високите разходи, свързани с втечнения газ. Експертът критикува плановете на гръцкото правителство, определяйки ги като непрозрачни и неясни, и отбелязва липсата на ясна стратегия. „Те просторуски газгаз САЩ импровизират – не само гърците, но и всички участващи страни. Именно затова е опасно. Това ще се отрази негативно и на потребителите като цяло – не само в Гърция, но и навсякъде другаде“. Ситуацията е особено тревожна поради факта, че тези инвестиции трудно се съгласуват и с климатичните цели на ЕС, посочва още АРД.

САЩ – водещ играч на пазара

Ана Мария Ялер-Макаревич от международния Институт за енергийна икономика и финансови анализи апелира да се инвестира не във Вертикалния коридор, а в свързването на регионалните електропреносни мрежи. Според нея там се крие бъдещето.

Тя посочва и още един проблем. През август и септември около 70 процента от целия внос на втечнен природен газ в ЕС са дошли от САЩ. Опасението е, че вместо да разнообрази източниците си, ЕС преминава от една зависимост (от Русия) към друга - този път от САЩ. Поне в гръцкото правителство не виждат проблем в тясното сътрудничество със САЩ. Марко Рубио говореше в Атина за историческия съюз с Гърция, а гръцкият му колега Йоргос Герапетритис заяви, че никога преди гръцко-американското партньорство не е било толкова силно и тясно.

Източник: www.dw.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ФАКТИ

    2 0 Отговор
    БАБА ЕВРОПА СИ ОТИВА.СТАВА МЕЗЕЙ.

    23:26 12.10.2026

  • 3 В ЕК са кретени

    5 0 Отговор
    И въобще не им пука за високите разходи, свързани с втечнения газ. Няма те да ги плащат. Ние ще ги плащаме. И по веригата всичко ще е неконкурентно.

    23:35 12.10.2026

  • 4 ежко

    5 0 Отговор
    Глупости на търкалета!Страните от Югоизточна Европа не искат ,а им е наложено да бъдат независими от руския газ, а американците ще им доставят газ,които пак ще е руски,но брандиран като американски.Преди Русия беще ненадежден и непредвидим партньор и сега си намерихме "надежден и предвидим партньор" в лицето на САЩ.Толкова надежден,че сам купува руски дизел,но налага на другите да не го купуват.Ако не вярвата питайте Кирчо и Асеннчо. Те само това повтаряха когато бяха служебни министри.Европа+ Русия беше голяма сила, пряйка икономическа запалха за САЩ и последните чудесно си изиграха картите, това да не се случи.Всичко започна с един преврат в Украина.....

    23:36 12.10.2026

  • 5 ?????

    7 0 Отговор
    Уф.
    Навремето евтиния тръбопроводен газ течеше в Европа, а скъпия втечнен газ отиваше в Азия.
    Сега след много успешна геополитика втечнения идва в Европа, а тръбите тръгнаха към Азия.
    Евалла на стратегите.
    Оттърваха се от руската зависимост.

    23:38 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майстора

    3 0 Отговор
    Европа отиде от трън на глог.Ама така ще е , като си избира красиви и умни да я ръководят.

    23:54 12.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    Осъзнах това още през гангстерските 90-те: във всяка схема трябва да има такива, които печелят пари, и смотаняци, които ги губят! Както се казва, без европейците животът е лош!

    Трябва да бъдат наложени санкции върху доставките на въглеводороди на Европейския съюз, за всички негови членове без изключение

    00:10 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 И немците

    0 0 Отговор
    така "не искаха" руски газ, че се наложи група украинци да им извършат терористичен акт и да взривяват Северен поток. А, и после се каза, че руснаците сами са си взривили газопровода... Понеже... е забравил съм вече каква нелепост измислиха. Горе-долу като задължителните ваксинации при Ковид, защото така нямало да заразиш и убиеш възрастните си баба, дядо или родители. Оказа се, че абсолютно си предаваш вируса и ваксиниран. Озонова дупка изчезна, при положение, че никога нямаше да се възстанови. И т.н. Иначе ЕС доскоро купуваше и катарски газ също, ама нещо как се случи, че иранците точно терминалът им за износ да ударят, пък точно тогава да няма кой да го опази, при положение, че в Катар е най-голямата американска база там, а Катар е колкото Пловдивска област, а те пазеха някакви празни небостъргачи в ОАЕ в същото време, изобщо голям малшанс... за катарците, но случайно шанс за американските компании, които добиват и изнасят. Сега дано не вземе и Австралия нещо да ги засегне - буйстващи кенгура, аборигени-терористи, наводнения в пустинята, или пък в морето на норвежците да им гръмнат няколко сондажи и да намерят личните карти и абонаменти за фитнес на Петров и Баширов със самопризнания А4 ръкописни до тях... Дано всичко да е наред, дано няма толкова малшанс! А, и да внимаваме с фракинга и добива на газ у нас - нали знаете, има клипчета - тече огън от чешмата, много вредно, опасно, лошо, нека другите си добиват - ние ще купуваме.

    00:38 13.10.2026