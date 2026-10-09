Водни оръдия и сълзотворен газ! Сблъсъци и палежи по време на протест в Брюксел

Около 30 000 души участваха в национална стачка в Брюксел срещу икономическата политика на белгийското правителство, съобщи полицията. В белгийската столица се проведоха отделни демонстрации срещу растящите разходи за издръжка и планираните бюджетни съкращения.
По време на работническото шествие в центъра на града избухнаха сблъсъци между младежи и полицията за борба с безредиците. Служителите на реда използваха водни оръдия и сълзотворен газ.
Десетки млади хора с маски и черни дрехи са хвърляли камъни и пиратки по полицаите в района на централната гара. Там са били извършени и няколко палежа, включително на натрупани велосипеди и електрически тротинетки под наем.
Мирното шествие е било организирано от два големи белгийски синдиката. Лидерите на профсъюзите са заявили, че „участниците в безредиците нямат нищо общо с тяхната демонстрация“. Членовете на синдикатите и техните поддръжници са били облечени предимно в червено или зелено.
Протестите са част от по-широк спор за бюджета
Стачката се проведе на фона на опитите на правителството на премиера Барт Де Вевер да финализира бюджета за следващата година. Управляващите планират икономии от 10 милиарда евро през следващите няколко години, за да ограничат високия бюджетен дефицит и държавния дълг.
Коалиционните партньори водят преговори за споразумение по бюджетните съкращения, като срокът за постигането му е 13 октомври. Синдикатите настояват вместо това да бъдат увеличени данъците за хората с най-високи доходи. Те се противопоставят на съкращения в здравеопазването и на увеличение на данъка върху добавената стойност.
В Брюксел са протестирали и ученици от френскоговорящата общност в Белгия. Те са изразили несъгласие със съкращенията в бюджета за образование.
Сегашното напрежение следва седмица на сблъсъци в Лиеж. Там публичните събирания бяха забранени, след като студенти влязоха в конфликт с полицията и бяха нанесени щети на магазини. Над 200 души бяха арестувани, а десетки полицаи пострадаха.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
21:27 09.10.2026
2 Брей,
Това в брюксел продължава вече трети ден, цяла Франция гори вече втора седмица, сега ли се сети, че си "журналист"?
21:31 09.10.2026
3 Оръжие за Украйна
Много по важно е присвояването на нови територии.
21:31 09.10.2026
4 стоян георгиев
21:35 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 юксел от Брюксел
21:37 09.10.2026
7 Варненец
21:37 09.10.2026
8 Софиянец
21:39 09.10.2026
9 Спецназ
да им раздаваш бюджетните излишъци и въобще последните им
пари за социалки и да гои даваш на Зеления Пор в Украйна да го присвоява!
Това милиарди!
СТИГАБЕ!!
Заради шепа наци наследници и реваншисти+
безумни акушерки и Кая и други искате да
ЗАТРЪКАТЕ ЕС!!
ФАКТ!
21:40 09.10.2026
10 Истината
21:40 09.10.2026
11 Пешо
21:40 09.10.2026
12 Ами
Водни оръдия и сълзотворен газ.
Коментиран от #14
21:42 09.10.2026
13 Санкциите работят!
Коментиран от #18
21:46 09.10.2026
14 Клуба на Рогатите
До коментар #12 от "Ами":Богатите сигурно вече и не стъпват в дупката Европа!
21:49 09.10.2026
15 Мутата
21:58 09.10.2026
16 Специалист
22:01 09.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Соваж бейби
До коментар #13 от "Санкциите работят!":Санкциите работят ама в обратната посока за ЕС! Вторият проблем почти унищожиха средната класа ,бедните са още по бедни ,бездомните се увеличават.А милиардерите се умножиха в Белгия не знам колко са в Франция са 56 милиардери и много милионери които не се таксуват с високи данъци макарон на тях е президент те са недосегаеми .Високи данъци и такси плаща масата народ ,с всяка година се увеличават и от заплатите режат повече например на 1950 евро заплата ти спират 420 евро всеки месец. От там нататък ти плащаш данъци къща...застраховки къща, здраве ,коли на месец ...по магазините цените всяка седмица се вдигат.Моя си прави майтап още не са ни сложили такса на плажа влизаш в морето и плащаш не плащаш седиш на пясъка.
Коментиран от #19
22:18 09.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сандо
22:37 09.10.2026