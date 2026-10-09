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Водни оръдия и сълзотворен газ! Сблъсъци и палежи по време на протест в Брюксел

Водни оръдия и сълзотворен газ! Сблъсъци и палежи по време на протест в Брюксел

9 Октомври, 2026 21:23 1 069 20

  • брюксел-
  • белгия-
  • протест-
  • стачка-
  • бюджетни съкращения

Около 30 000 души участваха в национална стачка срещу бюджетните съкращения, полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ

Водни оръдия и сълзотворен газ! Сблъсъци и палежи по време на протест в Брюксел - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Около 30 000 души участваха в национална стачка в Брюксел срещу икономическата политика на белгийското правителство, съобщи полицията. В белгийската столица се проведоха отделни демонстрации срещу растящите разходи за издръжка и планираните бюджетни съкращения.

По време на работническото шествие в центъра на града избухнаха сблъсъци между младежи и полицията за борба с безредиците. Служителите на реда използваха водни оръдия и сълзотворен газ.

Десетки млади хора с маски и черни дрехи са хвърляли камъни и пиратки по полицаите в района на централната гара. Там са били извършени и няколко палежа, включително на натрупани велосипеди и електрически тротинетки под наем.

Мирното шествие е било организирано от два големи белгийски синдиката. Лидерите на профсъюзите са заявили, че „участниците в безредиците нямат нищо общо с тяхната демонстрация“. Членовете на синдикатите и техните поддръжници са били облечени предимно в червено или зелено.

Протестите са част от по-широк спор за бюджета

Стачката се проведе на фона на опитите на правителството на премиера Барт Де Вевер да финализира бюджета за следващата година. Управляващите планират икономии от 10 милиарда евро през следващите няколко години, за да ограничат високия бюджетен дефицит и държавния дълг.

Коалиционните партньори водят преговори за споразумение по бюджетните съкращения, като срокът за постигането му е 13 октомври. Синдикатите настояват вместо това да бъдат увеличени данъците за хората с най-високи доходи. Те се противопоставят на съкращения в здравеопазването и на увеличение на данъка върху добавената стойност.

В Брюксел са протестирали и ученици от френскоговорящата общност в Белгия. Те са изразили несъгласие със съкращенията в бюджета за образование.

Сегашното напрежение следва седмица на сблъсъци в Лиеж. Там публичните събирания бяха забранени, след като студенти влязоха в конфликт с полицията и бяха нанесени щети на магазини. Над 200 души бяха арестувани, а десетки полицаи пострадаха.

Източници: news.bg


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 5 Отговор
    Франция, Белгия, Испания, Португалия горят.

    21:27 09.10.2026

  • 2 Брей,

    30 3 Отговор
    Като как ти се обърна езика бе, анатолчо?
    Това в брюксел продължава вече трети ден, цяла Франция гори вече втора седмица, сега ли се сети, че си "журналист"?

    21:31 09.10.2026

  • 3 Оръжие за Украйна

    21 4 Отговор
    Гражданите на европейската империя не сме толкова важни. Необходими сме за да плащаме данъци и да ни ограбват.
    Много по важно е присвояването на нови територии.

    21:31 09.10.2026

  • 4 стоян георгиев

    12 5 Отговор
    Ами да направят като Кличко: "Евакуаирайте се!" 😂😂😂

    21:35 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 юксел от Брюксел

    11 4 Отговор
    петъчен намаз направихме и запалихме туй онуй за атмосфера

    21:37 09.10.2026

  • 7 Варненец

    15 3 Отговор
    Малее, колективния запад е изпаднал колективно в канала, хахахах

    21:37 09.10.2026

  • 8 Софиянец

    11 2 Отговор
    Дългата ръка на Кремъл 😅

    21:39 09.10.2026

  • 9 Спецназ

    19 3 Отговор
    Брюксел доказа как може да мачкаш хората и
    да им раздаваш бюджетните излишъци и въобще последните им

    пари за социалки и да гои даваш на Зеления Пор в Украйна да го присвоява!

    Това милиарди!
    СТИГАБЕ!!

    Заради шепа наци наследници и реваншисти+

    безумни акушерки и Кая и други искате да

    ЗАТРЪКАТЕ ЕС!!

    ФАКТ!

    21:40 09.10.2026

  • 10 Истината

    17 3 Отговор
    Евроатлантическия фашизъм пак се провали! Не си научиха урока! Русия не може да бъде победена!

    21:40 09.10.2026

  • 11 Пешо

    4 5 Отговор
    Ах тези номенклатурни бюджетници. Ма как така ще ги съкращавате ? Те не могат да оцеляват в частното защото там се иска работа с разбиране и умения за колкото може по-ниска заплата. За да вземеш 1 трябва да изработиш поне 5 .

    21:40 09.10.2026

  • 12 Ами

    16 3 Отговор
    Така е в клуба на богатите.
    Водни оръдия и сълзотворен газ.

    Коментиран от #14

    21:42 09.10.2026

  • 13 Санкциите работят!

    16 2 Отговор
    Докато са забранени доставките на руски нефт и нефтопродукти, а ЕК продължава да налага "зелената" линия (отпускайки милиарди за белите линии на Зеле), хората горят велосипеди и ел. тротинетки! Докато се наливат милиарди в Украйна, държавите членки на ЕС съкращават социалните разходи и повишават данъци... Чака ни светло бъдеще! На свещи!

    Коментиран от #18

    21:46 09.10.2026

  • 14 Клуба на Рогатите

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ами":

    Богатите сигурно вече и не стъпват в дупката Европа!

    21:49 09.10.2026

  • 15 Мутата

    10 2 Отговор
    Скоро и в България

    21:58 09.10.2026

  • 16 Специалист

    10 1 Отговор
    Сега Урсулата да им обясни за правата на човека. А може и едни санкций да им спретне 9665

    22:01 09.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Соваж бейби

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Санкциите работят!":

    Санкциите работят ама в обратната посока за ЕС! Вторият проблем почти унищожиха средната класа ,бедните са още по бедни ,бездомните се увеличават.А милиардерите се умножиха в Белгия не знам колко са в Франция са 56 милиардери и много милионери които не се таксуват с високи данъци макарон на тях е президент те са недосегаеми .Високи данъци и такси плаща масата народ ,с всяка година се увеличават и от заплатите режат повече например на 1950 евро заплата ти спират 420 евро всеки месец. От там нататък ти плащаш данъци къща...застраховки къща, здраве ,коли на месец ...по магазините цените всяка седмица се вдигат.Моя си прави майтап още не са ни сложили такса на плажа влизаш в морето и плащаш не плащаш седиш на пясъка.

    Коментиран от #19

    22:18 09.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сандо

    1 1 Отговор
    Нещо става в Рая?!Лично аз искам по-бързо да се върнем в "джунглата",там шанса ни да оцелеем е много по-голям.

    22:37 09.10.2026

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