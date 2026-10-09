Водни оръдия и сълзотворен газ! Сблъсъци и палежи по време на протест в Брюксел

Около 30 000 души участваха в национална стачка в Брюксел срещу икономическата политика на белгийското правителство, съобщи полицията. В белгийската столица се проведоха отделни демонстрации срещу растящите разходи за издръжка и планираните бюджетни съкращения.

По време на работническото шествие в центъра на града избухнаха сблъсъци между младежи и полицията за борба с безредиците. Служителите на реда използваха водни оръдия и сълзотворен газ.

Десетки млади хора с маски и черни дрехи са хвърляли камъни и пиратки по полицаите в района на централната гара. Там са били извършени и няколко палежа, включително на натрупани велосипеди и електрически тротинетки под наем.

Мирното шествие е било организирано от два големи белгийски синдиката. Лидерите на профсъюзите са заявили, че „участниците в безредиците нямат нищо общо с тяхната демонстрация“. Членовете на синдикатите и техните поддръжници са били облечени предимно в червено или зелено.

Протестите са част от по-широк спор за бюджета

Стачката се проведе на фона на опитите на правителството на премиера Барт Де Вевер да финализира бюджета за следващата година. Управляващите планират икономии от 10 милиарда евро през следващите няколко години, за да ограничат високия бюджетен дефицит и държавния дълг.

Коалиционните партньори водят преговори за споразумение по бюджетните съкращения, като срокът за постигането му е 13 октомври. Синдикатите настояват вместо това да бъдат увеличени данъците за хората с най-високи доходи. Те се противопоставят на съкращения в здравеопазването и на увеличение на данъка върху добавената стойност.

В Брюксел са протестирали и ученици от френскоговорящата общност в Белгия. Те са изразили несъгласие със съкращенията в бюджета за образование.

Сегашното напрежение следва седмица на сблъсъци в Лиеж. Там публичните събирания бяха забранени, след като студенти влязоха в конфликт с полицията и бяха нанесени щети на магазини. Над 200 души бяха арестувани, а десетки полицаи пострадаха.

Източници: news.bg