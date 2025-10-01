Новини
Стачка спира транспорта в Гърция

1 Октомври, 2025 12:25 482 1

  • гърция-
  • атина-
  • стачка-
  • кириакос мицотакис

Докато гръцката икономика се възстановява и жизненият стандарт се е подобрил след поредица от увеличения на заплатите

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Еднодневна обща стачка спря гръцките влакове, фериботи и таксита, като днес се очакват и протести, предава "Ройтерс".

Акцията беше организирана от най-големите частни и публични синдикати в Гърция в знак на протест срещу правителствения план за разширяване на обхвата на 13-часовия работен ден. В момента той се прилага за хора с две работни места, а предложението предвижда да обхване и работници само с едно работно място. Очаква се правилото да бъде прието през октомври, съобщи представител на Министерството на труда.

Синдикатите твърдят, че това ще увеличи натиска върху работниците в Гърция, която се възстановява от дълговата криза от 2009-2018 г., която намали заплатите и пенсиите и доведе до рязко покачване на безработицата. Докато гръцката икономика се възстановява и жизненият стандарт се е подобрил след поредица от увеличения на заплатите, гърците все още изостават от европейските си конкуренти по покупателна способност поради нарастващите разходи за жилища и храни.

"Казваме "не" на 13-часов работен ден. Работното време не е стока. Това е нашият живот", заяви синдикатът GSEE, който представлява около 2,5 милиона работници в частния сектор, в изявление преди стачката.

Очаква се работниците да се съберат в центъра на Атина сутринта.

Правителството твърди, че реформата ще се прилага само за до 37 дни в годината, ще предлага на работниците възможност да получават 40% заплащане за извънреден труд и че идва в отговор на исканията на работодателите и работниците за по-гъвкав пазар на труда.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Софийски селянин,

    4 0 Отговор
    Ето на гърчулята пак скочиха,не кандисаха въпреки че добре си живуркат за разлика от нас.
    По големи заплати и пенсии.

    12:47 01.10.2025

